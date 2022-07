В Байерн сериозно обмисляли възможността за трансфер на Роналдо

Директорът на Байерн Оливер Кан разкри, че клубът сериозно е обмислял възможността да подпише с нападателя на Манчестър Юнайтед Кристиано Роналдо.

Въпреки своите възхищения от португалската звезда, „баварците“ са решили, че подобен трансфер няма да подхожда на философията на клуба.

„В клуба обсъдихме Кристиано Роналдо. Смятам го за един от най-великите футболисти на всички времена. Тогава обаче стигнахме до заключението, че въпреки признателността към Кристиано, той няма да се впише в нашата философия в настоящата ситуация“, заяви Кан пред „Bild“.

