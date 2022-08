Тухел и Конте коментираха грозните сцени след края на лондонското дерби

Лондонското дерби между Челси и Тотнъм ще бъде запомнено не само с драматичната развръзка за крайното 2:2, но и с грозните сцени, предизвикани от мениджърите на двата тима Томас Тухел и Антонио Конте. Те се скараха още по време на двубоя заради невъздържаната радост на италианеца след попадението на Пиер-Емил Хьойберг за 1:1, а след последния съдийски сигнал почти стигнаха до бой.

Тухел и Конте се здрависаха, но германецът задържа ръката на своя колега, явно раздразен, че той не го е погледнал в очите. Конте също реагира бурно, но бързата намеса на хора от двата щаба помогна да бъде предотвратен по-сериозен скандал.

🗣️ "Both goals cannot stand, absolutely cannot stand, there's only one team who deserves to win, it's us."



Thomas Tuchel insists there is 'no problem' between him and Antonio Conte after both managers recieved red cards at full time...🔵pic.twitter.com/8sbD8LKfH3