Садио Мане с уникален жест към Ливърпул

Нападателят на Байерн Мюнхен – Садио Мане, за пореден път доказа, че е човек с голямо сърце. Сенегалецът все още таи топли чувства към бившия си клуб Ливърпул и го показа с трогателен жест.

След трансфера си в Германия това лято, Мане е изпратил скромни подаръци за всеки един служител на „червените” – от охраната в тренировъчната база до жените отговарящи за топлия чай в Къркби.

Поименните подаръци, които наброявали около 150 броя, съдържали шоколад с лика на футболиста и били подписани лично от него.

Мане прекара шест години в Ливърпул и се превърна в една от знаковите фигури на „Анфийлд” в последно време.

Ex-Liverpool player, Sadio Mané has sent 150 packages to the Liverpool staff from the cleaning staff to the security guards. Everyone got chocolates with a portrait of Sadio and a handwritten card. (@cfbayern) pic.twitter.com/db172kZFJq