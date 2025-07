Меси попадна в обектива на камера за целувки

Звездата на световния футбол Лионел Меси и съпругата му Антонела Рокуцо предизвикаха истински фурор, след като попаднаха в обектива на камерата за целувки (Kiss Cam) по време на концерта на Coldplay в Маями.

Двойката сподели този мил момент, а публиката на „Хард Рок Стейдиъм“ изригна в овации.

Присъствието на аржентинската суперзвезда не остана незабелязано и скоро целият стадион започна да крещи неистово името му. Скандиранията „Меси! Меси! Меси!“ бяха толкова мощни, че превърнаха музикалното събитие в сцена, достойна за футболен финал.

Шоуто беше част от последната спирка в САЩ за 2025 година от турнето на Coldplay „Music of the Spheres“.

Оказва се, че аржентинецът е голям фен на групата. Той е присъствал и на един от концертите им през май 2023 година в Барселона, където прекара по-голямата част от кариерата си с екипа на каталунците.

Моментът за посещение на концерта беше идеален за Меси, тъй като той имаше допълнителен почивен ден.

Концертите на Coldplay се оказаха много интересни за феновете в социалните мрежи, след като главният изпълнителен директор на технологична компания Анди Байрън бе заснет в интимна прегръдка с HR директорката на същата компания Кристин Кабът в Бостън, Масачузетс. Проблемът се оказа много голям, тъй като последваха оставки, а най-вероятно и разводи.

Сцената беше уловена от така наречената "Kiss Cam", която показва двойки от публиката на големия екран.

По същия начин бяха показани Меси и Антонела, но те определено нямаше какво да крият, точно напротив.

