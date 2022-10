Леверкузен официално уволни треньора си и назначи една от легендите на световния футбол

Байер Леверкузен официално уволни старши-треньора си - Херардо Сеоане, за да назначи на негово място Чаби Алонсо.

Швейцарецът прекара само 16 месеца начело на „аспирините“ и след обещаващото начало на кариерата му се превърна в основен виновник за кошмарното начало на сезон 2022/23, в който спечели само два мача, завърши наравно в още толкова и загуби цели осем.

🗣 Gerardo #Seoane: "It hurts and I'm sad, because I really enjoyed working here. Thanks also to the fans, who have always supported us strongly - even in difficult phases."#Bayer04 #Werkselfhttps://t.co/KtmbA7PKm8