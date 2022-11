Байерн Мюнхен громи рекорди в Шампионската лига

Германският шампион Байерн Мюнхен завърши по фантастичен начин мачовете от група „С“ на Шампионската лига. „Баварците“ победиха по два пъти Барселона, Интер и Виктория Пилзен, като вкараха общо 18 гола и получиха само 2 попадения, а по този начин завършиха и с пълен актив от точки - 18.

Байерн удължи рекордната си серия от победи в груповата фаза на турнира до 13, а освен това подобри и собственото си постижение от поредни домакински мачове с отбелязан гол в ШЛ - 22.

Освен това, мюнхенци са първият отбор в историята на надпреварата, който записа пълен актив от 18 точки в групите в две поседователни години. През миналия сезон тимът на Юлиан Нагелсман не допусна грешна стъпка срещу Барселона, Бенфика и Динамо Киев.

Байерн взе 6 победи в групата и през 2019-а година, като е единственият отбор, който три пъти е завършвал тази фаза на турнира без загубена точка.

Само с победи в групите могат да се похвалят още Милан (1992/1993), Пари Сен Жермен (1994/1995), Спартак Москва (1995/1996), Барселона (2002/2003), Реал Мадрид (2011/2012 и 2014/2015), Аякс (2021/2022) и Ливърпул (2021/2022).

В момента Байерн е в серия от 7 победи във всички турнири и голова разлика в тях 27:6.

