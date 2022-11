Близо 16 хиляди души гледаха първата тренировка на Аржентина и Меси (ВИДЕО)

Един от фаворитите в Катар - двукратният шампион Аржентина, проведе тренировка в Абу Даби. Заниманието беше отворено за фенове и близо 16 хиляди души гледаха заниманието на Меси и компания.

Нападателят на ПСЖ показа и новите си златни бутонки, изработени специално за турнира.

Lionel Messi and Argentina training in Abu Dhabi. Via @AnoudCharkaoui. 🇦🇪🇦🇷 pic.twitter.com/YxYyPteb3E