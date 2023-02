Фен на ПСВ нападна вратаря на Севиля и му заби круше в лицето

На неприятни сцени станаха свидетели зрителите на двубоя от Лига Европа между ПСВ Айндховен и Севиля. Фен на домакините нахлу на терена и удари в лицето вратаря на гостите Марко Дмитрович.

Въпреки сериозния удар, стражът на Севиля доигра мача, който бе спечелен от ПСВ с 2:0. Резултатът обаче се оказа недостатъчен за домакините да продължат напред в турнира. Севиля спечели първия двубой с 3:0 в Испания.

Именно Дмитрович успя да задържи фена, който го нападна, преди стюардите на стадиона да го изведат от терена. Част от играчите на двата тима също помогнаха да озаптят фена.

