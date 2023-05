Подло! С нередовен удар KSI прати Фурние в нокаут (ВИДЕО)

KSI постигна брутален нокаут във втория рунд срещу Джо Фурние – но повторенията показаха, че последният удар е бил непозволен – с лакът. Британската YouTube сензация и рапър се изправи срещу първия си опонент с професионален боксов опит в лицето на Фурние, който има 9 победи и нито една загуба на ринга. Всичко изглеждаше по план, тъй като дясната ръка на KSI разклати Фурние още в началото, предава gong.bg.



Това накара самопровъзгласилия се за милионер собственик на нощен клуб, превърнал се в боец, да отвърне на огъня, предизвиквайки страхотна битка в средата на ринга.

И в миг Фурние беше свален на платото от нещо, което изглеждаше като зашеметяващ нокаут. Но повторенията ясно показаха, че след дясното кроше на KSI последва и лакът, който попадна в брадичката на Фурние.



Въпреки това KSI настояваше, че това е чист удар, когато беше разпитван от DAZN.

„Ударих го с мощен удар и той беше замаян, дърпаше се, опитвайки се да ме задържи далеч, за да оцелее“, обяви победителят.

Разгневеният Фурние каза на Fred Talks Fighting: „Той излъга, това е ясно, всички сте гледали повторенията. Той ме удари с чист лакът. Когато се биеш с промоутъра в собственото му шоу – никога не съм очаквал да бъда измамен така.“

KSI беше бърз в началото, подскачайки на пръсти и обикаляйки ринга. Фурние – се бореше да влезе в ритъма си и изостана в началото. Бизнесменът-боксьор излезе по-уверено във втория и направи някои добри удари. Но това предизвика яростна реакция от KSI, който отвърна на удара с дясно кроше, което попадна в целта.

Резултатът остана и KSI стигна до шеста победа, призовавайки Томи Фюри като следващ опонент. Фюри, който победи Джейк Пол в техния двубой в Саудитска Арабия през февруари, беше край ринга на Уембли Арена на разузнавателна мисия.



KSI just knocked someone out with an elbow in boxing 😂😂😂



pic.twitter.com/aZtn8YkGyg