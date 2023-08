Меси с уникален гол в дебюта си в МЛС (ВИДЕО)

Мега звездата на световния футбол - Лионел Меси, дебютира в американската Мейджър Сокър Лийг и за пореден път помогна на своя Интер Маями.

Лео се включи отлично за Маями в турнирни срещи.

А сега реализира за победата с 2:0 като гост на Ню Йорк Ред Булс.

Головете отбелязаха Диего Гомес в 37-ата минута и именно 7-кратният носител на Златна топка в 89-ата минута. Меси влезе като резерва на терена.

Интер М пък се отлепи от последната позиция в Източната конференция на шампионата. Тимът има достатъчно мачове, в които да компенсира лошия си старт и да влезе в плейофите.

Атаката при гола на Меси срещу Ню Йорк е виртуозна. Ето кадри в Туитър от гола:

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ