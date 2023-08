Трансферна цел на Барселона и Реал Мадрид се озова в Португалия

Футболистът на Реал Валядолид - Иван Фресенда, ще носи екипа на Спортинг Лисабон. Португалците привличат десния бек за 9 милиона плюс още три под формата на бонуси. Очаква се днес да сделката да бъде финализирана.

Лятото премина в безброй спекулации за трансфер на Фресенда в Реал Мадрид и Барселона. Слухове имаше и за Арсенал, а Андони Ираола пожела футболиста и в Борнемут. В крайна сметка сагата приключи и испанецът ще играе в португалската лига.

Understand Iván Fresneda’s set to travel to Lisbon in the next hours. 🟢🛩️



Spanish RB will land in Portugal today in order to complete his move to Sporting.



€9m fee, €3m add-ons and 10% sell on clause. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/dROkv2W7Kr