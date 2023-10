Изумително: Любимец на феновете на Висшата лига заби 4 гола в МЛС (ВИДЕО)

Популярният сред феновете на Висшата лига - Теему Пуки, не е забравил как се бележат голове. Финландецът се превърна в истинска звезда за Норич в последните години, а попаденията му ще се помнят дълго от всички фенове на английското първенство.

Стрелецът обаче прие ново предизвикателство и това лято подписа с Минесота в МЛС. Късно снощи неговият клуб се изправи срещу ЛА Галакси, а срещата се превърна в истинско шоу.

Отборът на Пуки достигна до гръмка победа, а той наниза цели 4 гола.

Всички голове на финландския реализатор:

Teemu Pukki scored four goals for Minnesota last night 🤯 pic.twitter.com/wWP91qrvK1