Саудитска Арабия ще е домакин на Световното през 2034 година

Световното първенство през 2034 година ще се проведе в Саудитска Арабия, съобщи президентът на ФИФА – Джани Инфантино. Шефът на световния футбол заяви, че играта обединява както нищо друго на света и никой друг спорт не може.

Това стана факт, след като Австралия оттегли кандидатурата си и часове преди изтичането на крайния срок. Сега единствената държава, заявила домакинство, е Саудитска Арабия.

"Световното първенство е перфектната витрина за послание за единство и приобщаване. Различните култури могат да бъдат заедно", каза Инфантино.

"Както е установено в правилата за кандидатстване, одобрени от Съвета на ФИФА, администрацията ще проведе задълбочена оценка за изданията на Световното първенство по футбол през 2030-а и 2034-а, като домакините ще бъдат определени от конгресите на ФИФА, които се очаква да се състоят до края на 2024 година", съобщиха от ФИФА.

"За Австралия щеше да бъде е трудно да се конкурира с кандидатурата на Саудитска Арабия за домакинство на Мондиал 2034“, заяви още Инфантино.

🚨🌏 OFFICIAL: World Cup 2034 will be hosted by Saudi Arabia, as president Gianni Infantino has confirmed. 🇸🇦



“Football unites the world like no other sport, World Cup is perfect showcase for a message of unity and inclusion”.



“Different cultures can be together”. pic.twitter.com/ScNJqPzPf7