Звезда на Челси отказа да даде фланелката си на тъмнокожи (ВИДЕО)

Челси победи след обрат Кристъл Палас с 3:1 в лондонско дерби от 24-ия рунд на Висшата лига, а Енцо Фернандес изигра блестящ мач за „сините“ от Лондон.

Аржентинецът показа солидно представяне за важния успех за отбора, воден от Маурисио Почетино, а след края на мача заслужено отиде да се радва при гостуващите привърженици.

В интернет се появи обаче видео как Фернандес има желание да даде фланелката си на феновете, като на първите редици се наредиха няколко тъмнокожи момчета. На няколко пъти световният шампион с Аржентина отказа да я даде към тях, като изрично държеше да я подаде на човек зад тримата цветнокожи, като в крайна сметка екипа отиде именно там, където Енцо искаше.

Enzo trying his hardest to not give his shirt to the black boys 🤦🏾‍♂️ that Argentinian racismo is strong pic.twitter.com/n1weidjdL5