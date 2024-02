Бивш голмайстор на Лудогорец официално подписа във Висшата лига

Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго ще играе във Висшата лига от новия сезон. Бразилският голаджия официално беше представен като играч на Брентфорд. "Пчеличките" го купуват от настоящия му клуб Брюж.

Договорът на 22-годишния футболист влиза в сила от 1 юли и е за срок от пет години. В него има опция да бъде удължен и с още един сезон.

Специализираният портал Transfermarkt твърди, че сделката е на стойност 37 млн. евро. Разградчани запазиха процент от правата на бразилеца, поради което част от сумата ще влезе в касата на клуба.

We're delighted to announce the signing of forward Igor Thiago from Club Brugge 🙌



✍ The Brazilian has penned a five-year contract and will join us on 1 July