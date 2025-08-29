Новини
Спорт »
Тенис »
Изабелла Шиникова се класира на полуфинал в Брашов след тричасова битка

Изабелла Шиникова се класира на полуфинал в Брашов след тричасова битка

29 Август, 2025 17:47 434 1

  • изабелла шиникова -
  • полуфиналите-
  • тенис -
  • турнир-
  • брашов -
  • румъния

Българката елиминира представителката на домакините Бриана Сабо

Изабелла Шиникова се класира на полуфинал в Брашов след тричасова битка - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изабелла Шиникова се класира за полуфиналите на сингъл на тенис турнира на клей в Брашов (Румъния) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под №7 Шиникова победи на четвъртфиналите с 5:7, 6:4, 7:6(4) представителката на домакините Бриана Сабо. Срещата продължи 3 часа и 5 минути.


Българката имаше преднина от пробив при 4:3 в първия сет, но загуби четири от следващите пет гейма. Шиникова спечели втората част с пробив във деветия гейм и изравни резултата в сетовете. Националката проби за 5:4 в третата решаваща част, но румънката отговори с рибрейк за 5:5. До края на сета нови пробиви нямаше и така се стигна до тайбрек. В него Шиникова спечели три поредни точки от 4:4 до 7:4 и триумфира с победата.


За място на финала Изабелла Шиникова ще играе срещу Юлия Струплова (Чехия). Българската има спечелени 27 титли на сингъл в кариерата си от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), като три от тях е завоювала през тази година.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неграмотник

    0 0 Отговор
    Битка значи?На интересен ли се правиш или толкова са ти знанията по БЕЛ?

    18:27 29.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ