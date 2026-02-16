Шокираща сензация в Дубай: Хърватката Антония Ружич изхвърли Ема Радукану

Вълнуващ старт на женския тенис турнир в Дубай донесе неочаквани обрати и драматични развръзки още в първия кръг. 23-годишната хърватка Антония Ружич, която влезе в основната схема като „щастлива губеща“ от квалификациите, поднесе истинска сензация, като елиминира поставената под №25 в света британка Ема Радукану.

Срещата, изпълнена с напрежение и обрати, завърши с категоричен успех за Ружич – 6:1, 5:7, 6:2 след два часа и двадесет минути битка на корта.

Любопитен факт е, че преди този двубой Ружич бе в неприятна серия от пет поредни загуби, но в Дубай тя показа съвсем различно лице и демонстрира завидна воля за победа. За Радукану, от своя страна, това бе трето поредно поражение, което със сигурност ще постави под въпрос формата ѝ в началото на сезона.

Двете тенисистки се срещнаха за първи път на професионално ниво, а хърватката не остави съмнения в превъзходството си.

Във втория кръг Ружич ще се изправи срещу рускинята Анастасия Захарова, която заема 104-ото място в световната ранглиста.

Междувременно, още една руска представителка – Анастасия Калинская, също си осигури място във втория кръг. 23-ата в света Калинская показа характер и обърна резултата срещу латвийката Йелена Остапенко (№27), като триумфира с 2:6, 6:1, 6:4. Това бе четвърти сблъсък между двете, като Калинская записа четвърта поредна победа, въпреки че Остапенко за първи път успя да спечели сет срещу нея.

В следващия кръг Калинская я очаква сериозно предизвикателство – сблъсък с третата поставена в схемата и четвърта в световната ранглиста Коко Гоф от САЩ. Любопитното е, че двете са се срещали само веднъж досега, именно в Дубай през 2024 година, когато Калинская надделя в три сета.