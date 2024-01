Xiaomi ще настига BYD и Tesla

Наскоро Xiaomi подаде заявление за регистрация на редица китайски и английски търговски марки Xiaomi Automobile Gigafactory, Xiaomi EV Hyperfactory, Xiaomi Titan, Xiaomi Titan Alloy и Xiaomi Super Motor. Според Службата за търговски марки към Националната администрация за интелектуална собственост на Китай текущият статус на търговската марка е „предстоящ преглед“.

През юли 2019 г. Xiaomi Communication Technology Co., Ltd. добави в предмета на дейност "продажба на авточасти". 12 ноември 2020 г. в Пекин Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. подаде заявка за патент за електроди за литиеви батерии и за самите литиеви батерии. След това, на 30 март 2021 г., Xiaomi обяви, че ще инвестира 10 милиарда юана в производството на автомобили през следващите 10 години, за да стане един от петте най-големи автомобилни производители в света.

Миналата година беше представен първият модел на автомобил Xiaomi, наречен SU7

В допълнение, по време на Xiaomi Auto Technology Conference през декември Лей Джун, основател, председател и главен изпълнителен директор на Xiaomi, обяви 5-те основни технологии на Xiaomi Auto: електрическо задвижване, батерия, леене под налягане, интелигентен кокпит и автономно шофиране.

Лей Джун също обяви, че Xiaomi е единственият производител на автомобили в Китай, който има масово производство на собствена сплав

След като Xiaomi официално обяви, че ще произвежда кола, първият проект беше да създаде супер двигател. Резултатът от усърдната работа бяха два супердвигателя: HyperEngine, странно защо наречени V6 и V8, които сега се произвеждат масово и ще бъдат инсталирани на първата партида модели Xiaomi SU7.

В допълнение, Xiaomi също така независимо разработи нова платформа от силициев карбид с високо напрежение 800 V, която има максимално напрежение от 871 V. В същото време компанията си партнира с CATL, за да разработят съвместно пакета батерии с високо напрежение на Xiaomi от 800 V. Междувременно, ИТ гигантът изгради и собствена фабрика за производство на батерии.