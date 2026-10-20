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Димитър Денков пред ФАКТИ: Йотова води с голяма разлика, а „сянката“ на Радев я подкрепя (ВИДЕО)

Димитър Денков пред ФАКТИ: Йотова води с голяма разлика, а „сянката“ на Радев я подкрепя (ВИДЕО)

20 Октомври, 2026 15:10 780 22

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  • президент

Доверието към медиите е много ниско, а най-голямото предимство на Йотова е, че в момента изпълнява длъжността президент, смята преподавателят по история на философията

Димитър Денков пред ФАКТИ: Йотова води с голяма разлика, а „сянката“ на Радев я подкрепя (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова води с голяма разлика пред останалите кандидати за президент, а зад нея стои подкрепящата „сянка“ на предишния президент Румен Радев. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Димитър Денков, преподавател по история на философията в катедри „История на философията“ и „Европеистика“ във Философския факултет на Софийския университет.

„Надпреварата за президентските избори беше започнала скучно и ако не бяха инцидентите в Черно море, за които всички се хванаха, сигурно така щеше и да продължи. Всички социологически агенции сочат Илияна Йотова като водач с доста голяма разлика пред следващите – двойката Гюров – Кандев, както и пред двойката Константинов – Волгин. Някои наричат тази двойка екстремно националистическа, защото тя разчита на електорат, който би могъл да бъде и русофилски, и българофилски, и ляв, и десен, ако може така да се каже“, сподели Денков.

„Самата функция на президента на България е символична и той няма голяма власт. Това се усеща от хората. Извън това, разбира се, зад Илияна Йотова стои голямата сянка на предишния президент, благодарение на когото тя сега стана президент. Има два вида сянка в българския фолклор – едната е хубавата, другата е бялата сянка. В случая мисля, че тази сянка е подкрепяща, докато не се изчерпят позитивните очаквания, които имаше към „Прогресивна България“ и към премиерството на Радев. Ако изборите бяха малко по-късно – през януари или февруари, надали резултатът в полза на Йотова щеше да бъде същият“, коментира Денков.

„Вече няма много време – останаха няколко дни до първия вот, а и след балотажа нещата ще бъдат ясни, ако не се случи нещо фундаментално. От едната страна беше „Петрохан“, от другата – дронове, или случая с Петричкия Ескобар – изобщо темата с предсрочното освобождаване на заложници. Тези неща влияят, но виждаме каква е генералната картина. Акцентът върху Петричкия Ескобар беше изваден, но ако искаха да извадят нещо срещу Йотова, можеха да го направят това преди две-три години, защото там са замесени много хора. Сега това са вади като някакъв инцидент, който надали би променил нещата, защото голяма част от българския народ не се интересува или не знае за тези неща и те просто минават покрай ушите му“, добави той.

„Общо взето, доверието към медиите е много ниско, включително към официалните медии. Когато видят предизборни дебати, които може би няма да се състоят, хората най-често просто сменят канала с дистанционното. Същото е и с радиото. Пресата отсъства като сериозен публичен фактор в електоралните кампании. При съвременните форми на комуникация – интернет и новите социални мрежи като TikTok – потребителите не се интересуват особено. Има фалшиви групи, които създават фейк новини, и с биографията на Йотова, и с биографията на Гюров. Но не мисля, че те влияят особено“, посочи преподавателят.

„Йотова все пак има много дълго присъствие в българската политика, не само като телевизионно лице, ако трябва да започнем оттам. През цялото ѝ преминаване през различни структури, включително и дългото ѝ пребиваване в Европейския съюз, виждаме от нея една доста умерена политика, която трудно би могла да бъде заподозряна в крайно русофилство. Йотова използва доста премерен език и най-голямото ѝ предимство е, че в момента изпълнява длъжността президент и като такава участва в предизборната кампания. Тя реално е участник в българския политически живот, каквото не можем да кажем за Гюров и Кандев“, заключи Димитър Денков.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Води

    14 8 Отговор
    към дъното , даже го го дълбае .

    15:13 20.10.2026

  • 3 Йотова води с голяма разлика

    9 7 Отговор
    Възраждане са втори а ПП-ДБ са даже четвърти

    Коментиран от #13

    15:15 20.10.2026

  • 4 Йотова води с голяма разлика

    11 6 Отговор
    Но следващите НЕ са двойката Гюров – Кандев

    15:16 20.10.2026

  • 5 АГАТ а Кристи

    12 4 Отговор
    Йотова -... "Гордея се, че съм наследствен комунист"...
    На базата на това изказване учени от БАН установиха, че комунизма се е зародил още при неандерталците !

    15:18 20.10.2026

  • 6 БОЦ - ко

    13 4 Отговор
    Една тотално празна плява,
    С червени приказки ни забавлява,
    А бала.мурниците във захлас,
    Ще я дарят със своя глас 😭

    15:22 20.10.2026

  • 7 гого

    2 3 Отговор
    мадуровките,там е сианката.

    15:22 20.10.2026

  • 8 Йотова води

    6 7 Отговор
    Щото има 27 пъти по голямо медийно отразяване като злоупотребява с позицията си на президент. Втори са категорично Възраждане и това трябва да се знае. Двойката Гюров – Кандев са едва четвърти

    Коментиран от #9

    15:24 20.10.2026

  • 9 гого

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Йотова води":

    абе и с храна злоупотребиава

    15:28 20.10.2026

  • 10 Жорко

    7 5 Отговор
    Ако това е вярно, народа е изчаткал съвсем.

    15:29 20.10.2026

  • 11 Анонимен

    3 1 Отговор
    МАДУРОВКИТЕ НА РАДЕВ ДО ЖИВОТ НАЗНАЧАВАТ ДРАГОЧЕЙВА ТЕЗИ ДВАМАТА ПОЛЗВАТ ПРЕЗИДЕНСТВОТО ЗА ЛИЧНИ ЦЕЛИ ЗАЩО

    15:32 20.10.2026

  • 12 На кого му пука

    4 1 Отговор
    Важното е, че коцетата с Волгите нямат шанс.
    Ако имаха, путинчетата нямаше да лаят яростно.
    Потъват като кораблика Мацква.

    15:32 20.10.2026

  • 13 Пак те е преметнал

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Йотова води с голяма разлика":

    Всъщност той Не иска да спечели, защото си знае, че е некадърник. Всичко е нарцисизъм и показност. Обича ръкоплясъци и ореоли.
    И страх, че му падат процентите.

    Коментиран от #20

    15:35 20.10.2026

  • 14 Относно мисията за охрана на концлагера

    1 2 Отговор
    "Ашраф“ в Ирак е редно да припомня и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев, един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" ! Аз обаче помня и за това няма за нея да гласувам

    Коментиран от #16

    15:36 20.10.2026

  • 15 Цомчо Плюнката

    1 1 Отговор
    Купейкин кво е работил освен да краде?

    15:36 20.10.2026

  • 16 Да припомня за по младите за подлостта

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Относно мисията за охрана на концлагера":

    на БСП и Йотова! Всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    Коментиран от #18

    15:40 20.10.2026

  • 17 пери

    1 4 Отговор
    Абсурд е Йотова реално да има преднина и изобщо да е фаворит на някой дори с малко мозък в главата. Ако след всичките ѝ изцепки спечели изборите, значи ще бъдат компрометирани с купени или фалшифицирани резултати. Никой не може да ме убеди в противното.

    Коментиран от #19

    15:43 20.10.2026

  • 18 Горски, путинските ти лакърдии

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Да припомня за по младите за подлостта":

    не ни касаят. Пази и ги за нацистките сбирки на Възраждане. Адиос!

    15:53 20.10.2026

  • 19 Не се газирай де

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "пери":

    Тя не ти е виновна, че Коцето няма шанс, а ти гласува за Фатмака.

    15:55 20.10.2026

  • 20 Не е само това

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пак те е преметнал":

    Реално Коцко обича да е център на внимание заради комплексарщината си, но не иска да спечели и защото е мишена на Миротворецъ. Сега завлече и Волгата в списъка.
    Не съществува охрана, която би го опазила. Не се е родила такава.
    Единственият политик с черни печати в паспортното досие.

    15:59 20.10.2026

  • 21 Колумбийска вввръзка

    0 0 Отговор
    Сянката на Пабло също!

    16:05 20.10.2026

  • 22 Тъпото руско говедо

    0 1 Отговор
    Много е жалко че нямахме лустрация на комунистическата измет в България, много жалко. Илияна Йотова не бива да става президент на България, макар че са си оплели кошницата с машините за фалшифициране на изборите... жалко за България, но по всичко личи че ще гласуват за българският тръмп или по-скоро тръмповица.

    16:07 20.10.2026

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