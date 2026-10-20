Димитър Денков пред ФАКТИ: Йотова води с голяма разлика, а „сянката“ на Радев я подкрепя (ВИДЕО)

Илияна Йотова води с голяма разлика пред останалите кандидати за президент, а зад нея стои подкрепящата „сянка“ на предишния президент Румен Радев. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Димитър Денков, преподавател по история на философията в катедри „История на философията“ и „Европеистика“ във Философския факултет на Софийския университет.

„Надпреварата за президентските избори беше започнала скучно и ако не бяха инцидентите в Черно море, за които всички се хванаха, сигурно така щеше и да продължи. Всички социологически агенции сочат Илияна Йотова като водач с доста голяма разлика пред следващите – двойката Гюров – Кандев, както и пред двойката Константинов – Волгин. Някои наричат тази двойка екстремно националистическа, защото тя разчита на електорат, който би могъл да бъде и русофилски, и българофилски, и ляв, и десен, ако може така да се каже“, сподели Денков.

„Самата функция на президента на България е символична и той няма голяма власт. Това се усеща от хората. Извън това, разбира се, зад Илияна Йотова стои голямата сянка на предишния президент, благодарение на когото тя сега стана президент. Има два вида сянка в българския фолклор – едната е хубавата, другата е бялата сянка. В случая мисля, че тази сянка е подкрепяща, докато не се изчерпят позитивните очаквания, които имаше към „Прогресивна България“ и към премиерството на Радев. Ако изборите бяха малко по-късно – през януари или февруари, надали резултатът в полза на Йотова щеше да бъде същият“, коментира Денков.

„Вече няма много време – останаха няколко дни до първия вот, а и след балотажа нещата ще бъдат ясни, ако не се случи нещо фундаментално. От едната страна беше „Петрохан“, от другата – дронове, или случая с Петричкия Ескобар – изобщо темата с предсрочното освобождаване на заложници. Тези неща влияят, но виждаме каква е генералната картина. Акцентът върху Петричкия Ескобар беше изваден, но ако искаха да извадят нещо срещу Йотова, можеха да го направят това преди две-три години, защото там са замесени много хора. Сега това са вади като някакъв инцидент, който надали би променил нещата, защото голяма част от българския народ не се интересува или не знае за тези неща и те просто минават покрай ушите му“, добави той.

„Общо взето, доверието към медиите е много ниско, включително към официалните медии. Когато видят предизборни дебати, които може би няма да се състоят, хората най-често просто сменят канала с дистанционното. Същото е и с радиото. Пресата отсъства като сериозен публичен фактор в електоралните кампании. При съвременните форми на комуникация – интернет и новите социални мрежи като TikTok – потребителите не се интересуват особено. Има фалшиви групи, които създават фейк новини, и с биографията на Йотова, и с биографията на Гюров. Но не мисля, че те влияят особено“, посочи преподавателят.

„Йотова все пак има много дълго присъствие в българската политика, не само като телевизионно лице, ако трябва да започнем оттам. През цялото ѝ преминаване през различни структури, включително и дългото ѝ пребиваване в Европейския съюз, виждаме от нея една доста умерена политика, която трудно би могла да бъде заподозряна в крайно русофилство. Йотова използва доста премерен език и най-голямото ѝ предимство е, че в момента изпълнява длъжността президент и като такава участва в предизборната кампания. Тя реално е участник в българския политически живот, каквото не можем да кажем за Гюров и Кандев“, заключи Димитър Денков.



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