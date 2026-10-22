Тончо Краевски пред ФАКТИ: Борисов чака момента Радев да попадне под ударите на улицата (ВИДЕО)

Това, което се организира като протести срещу правителството, и което самият Радев нарече „кръвосмешение“, може би е искал да каже, че тези, които протестират срещу него, всъщност са „сглобката“, но в опозиция. Но всичко това само потвърждава, че трябва да подходим с голямо подозрение към всички предишни кадри на „сглобката“ на всички нива в администрацията в страната – в службите, в съдебната власт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Тончо Краевски.
„Всички онези, които са вярвали в идеята, че може да се постигне някакво тактическо примирие, някаква взаимна търпимост между новата и старата власт и техните кадри, трябва да преосмислят тази позиция. Съдейки по това изказване на Радев, той е разбрал, че по някакъв начин им е подал ръка, като е допуснал взаимна търпимост и примирие, но те са я отхвърлили“, сподели гостът.
„Борисов не е организатор на протести. Това не е нито талантът му, нито силната му страна. Но онези, които ги организират, със сигурност си дават сметка, че той е в тих възторг от тях и иска да ги види от другата страна. Удобно е за Радев Борисов да седи, да дебне и да чака своя момент – когато Радев ще попадне под ударите на улицата и на протестната вълна, а Борисов ще излезе и ще каже: „Ето, сега трябва да има избори“. Това е сценка, която се разиграва във въображението ми, но все още не се разиграва на практика“, добави още Краевски.
„Как ще гласуват симпатизантите на ДПС? Погрешно е да мислим, че те са хора, които се поддават на натиск. Ако управляващите не искат тези избиратели да гласуват срещу Йотова, не би трябвало да провеждат подобни полицейски операции преди изборите. Защото тези хора се мобилизират именно по тази линия и няма да гласуват за Йотова, ако се чувстват заплашени и притиснати от държавата“, каза още гостът.
„Хората, когато загубят равновесие, показват друг образ – различен от този, който са показвали досега. По принцип това видяхме в позицията и отношението на Делян Пеевски след тези арести, свързани с ДПС. Иначе управляващите са дали обещание, че ще се борят със завладяната държава. А виждате колко много е ерозирала демокрацията в България. Нека дадем един комичен, но всъщност трагичен пример. В националните медии, в така наречените безплатни пакети по време на избори, се появяват всякакви очевидно неадекватни хора, а обществената телевизия е длъжна да ги интервюира и да провежда дебати с тях. Направи ми впечатление, че журналисти алармираха, че зад инициативните комитети на някои от тези кандидати стоят едни и същи хора, които прибират парите за техните медийни пакети. Говорим за бизнес с демокрацията, когато става дума за изборите“, разкри още Краевски.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Народа чака
Коментиран от #5, #17
15:07 22.10.2026
2 честен ционист
15:08 22.10.2026
3 Ахааа
Коментиран от #4, #19
15:09 22.10.2026
4 Даа
До коментар #3 от "Ахааа":Протестите са голямата надежда на Пеевски- Борисов! Само така могат да спасят кожата си, защото следва скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии.... Досегашните всички са назначения на ГЕРБ- ДПС и си ги пазят все още! Истински възторг за Пеевски- Борисов са протести срещу новото управление!!!
15:12 22.10.2026
5 Факт!
До коментар #1 от "Народа чака":Дори Борисов трябва да влезе в затвора преди Пеевски. Той и герберските крадци около него, нанесоха огромна вреда на България.
Коментиран от #16
15:14 22.10.2026
6 Реалист
Някак не ми се вярва наркоЙотова да ги е помилвала тия наркобарони без знанието и поръчката на Мунчо Мутрафонов и Копринков.
ДрОгарката Йотовна е обикновена секретарка от времето на Кръсника на мафията Любен Гоцев
15:16 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Мимо
Коментиран от #9
15:18 22.10.2026
9 Миме, искаш ли
До коментар #8 от "Мимо":Хари Потър да те докосне с вълшебната си пръчка?
Коментиран от #26
15:21 22.10.2026
10 Анонимен
15:22 22.10.2026
11 Хи хи
15:22 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 оня с коня
15:24 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ха ха ха ха
До коментар #14 от "улицата":Ще си изкъртиш ауспуха от напъване и ще ти излезе дебелото черво навън.
Коментиран от #20, #21
15:26 22.10.2026
19 Като ще говорим за "сглобка"
До коментар #3 от "Ахааа":Да кажем,че ПБ са сглобка от БСП,ГЕРБ,ДПС и ИТН.В ПБ има повече комунисти,военни и полицаи ,отколкото в която и друга партия.
15:27 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Анджо
Да направи анализ на къде ни бута кеша боташова и тогава да се запита защо хората излизат на площада. Значи всичко е наред с тяхното управление и ей така да ходя да по спортувам малко на жълтите павета. Най ми е интересно , когато българина видя на края листата на БОТАШОВ, че пълно със стари акули и пак гласуваха за него и то тия акули съсипаха държавата със служебните правителства. На българина не му трябва информация , той просто е предупреден че това е правилно.
15:32 22.10.2026
24 Голям
15:32 22.10.2026
25 Преди миналогодишните протести
15:35 22.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Радев е бял кахър
15:37 22.10.2026
28 Умряла лисица
15:47 22.10.2026
29 ПИТАМ
15:53 22.10.2026