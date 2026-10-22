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Тончо Краевски пред ФАКТИ: Борисов чака момента Радев да попадне под ударите на улицата (ВИДЕО)

Тончо Краевски пред ФАКТИ: Борисов чака момента Радев да попадне под ударите на улицата (ВИДЕО)

22 Октомври, 2026 15:03 1 112 29

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  • радев-
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  • пеевски

Полицейските акции преди вота рискуват да мобилизират избирателите срещу управляващите, казва гостът

Тончо Краевски пред ФАКТИ: Борисов чака момента Радев да попадне под ударите на улицата (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Това, което се организира като протести срещу правителството, и което самият Радев нарече „кръвосмешение“, може би е искал да каже, че тези, които протестират срещу него, всъщност са „сглобката“, но в опозиция. Но всичко това само потвърждава, че трябва да подходим с голямо подозрение към всички предишни кадри на „сглобката“ на всички нива в администрацията в страната – в службите, в съдебната власт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Тончо Краевски.

„Всички онези, които са вярвали в идеята, че може да се постигне някакво тактическо примирие, някаква взаимна търпимост между новата и старата власт и техните кадри, трябва да преосмислят тази позиция. Съдейки по това изказване на Радев, той е разбрал, че по някакъв начин им е подал ръка, като е допуснал взаимна търпимост и примирие, но те са я отхвърлили“, сподели гостът.

„Борисов не е организатор на протести. Това не е нито талантът му, нито силната му страна. Но онези, които ги организират, със сигурност си дават сметка, че той е в тих възторг от тях и иска да ги види от другата страна. Удобно е за Радев Борисов да седи, да дебне и да чака своя момент – когато Радев ще попадне под ударите на улицата и на протестната вълна, а Борисов ще излезе и ще каже: „Ето, сега трябва да има избори“. Това е сценка, която се разиграва във въображението ми, но все още не се разиграва на практика“, добави още Краевски.

„Как ще гласуват симпатизантите на ДПС? Погрешно е да мислим, че те са хора, които се поддават на натиск. Ако управляващите не искат тези избиратели да гласуват срещу Йотова, не би трябвало да провеждат подобни полицейски операции преди изборите. Защото тези хора се мобилизират именно по тази линия и няма да гласуват за Йотова, ако се чувстват заплашени и притиснати от държавата“, каза още гостът.

„Хората, когато загубят равновесие, показват друг образ – различен от този, който са показвали досега. По принцип това видяхме в позицията и отношението на Делян Пеевски след тези арести, свързани с ДПС. Иначе управляващите са дали обещание, че ще се борят със завладяната държава. А виждате колко много е ерозирала демокрацията в България. Нека дадем един комичен, но всъщност трагичен пример. В националните медии, в така наречените безплатни пакети по време на избори, се появяват всякакви очевидно неадекватни хора, а обществената телевизия е длъжна да ги интервюира и да провежда дебати с тях. Направи ми впечатление, че журналисти алармираха, че зад инициативните комитети на някои от тези кандидати стоят едни и същи хора, които прибират парите за техните медийни пакети. Говорим за бизнес с демокрацията, когато става дума за изборите“, разкри още Краевски.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народа чака

    24 5 Отговор
    Борисов да попадне под ударите на закона и да влезе в затвора до края на живота си!

    Коментиран от #5, #17

    15:07 22.10.2026

  • 2 честен ционист

    19 3 Отговор
    И за какво са му на Баце избори с 10% електрат, който до края на годината ще се стопи на половина. Та той ще трябва да се прегърне с ПП/ДБ за да имат шанс да прескочат 4%, ако на Радев не му хрумне идеята да вдигне процента поради ниската избирателна активност и мъртвите души.

    15:08 22.10.2026

  • 3 Ахааа

    18 9 Отговор
    Сглобкаджии от всички места, съединявайте се! Винаги заедно ( ГЕРБ- ДПС + ПП, ДБ)! Заедно вкараха еврото, дадоха всичко на Украйна, прецакаха Конституцията, построиха баба Алино.... Заедно сглобката избра кмета на София на балотажа! Винаги заедно- вечна дружба!

    Коментиран от #4, #19

    15:09 22.10.2026

  • 4 Даа

    13 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Протестите са голямата надежда на Пеевски- Борисов! Само така могат да спасят кожата си, защото следва скоро нов ВСС, нов главен прокурор, нови висши съдии.... Досегашните всички са назначения на ГЕРБ- ДПС и си ги пазят все още! Истински възторг за Пеевски- Борисов са протести срещу новото управление!!!

    15:12 22.10.2026

  • 5 Факт!

    17 4 Отговор

    До коментар #1 от "Народа чака":

    Дори Борисов трябва да влезе в затвора преди Пеевски. Той и герберските крадци около него, нанесоха огромна вреда на България.

    Коментиран от #16

    15:14 22.10.2026

  • 6 Реалист

    7 11 Отговор
    Мунчо Решетников трябва да обясни за Петричкия Ескобар и Динко Лудия. Има още трима дилъра, за които още не е изтекло инфото, но подозирам, че и там е рецидив.
    Някак не ми се вярва наркоЙотова да ги е помилвала тия наркобарони без знанието и поръчката на Мунчо Мутрафонов и Копринков.
    ДрОгарката Йотовна е обикновена секретарка от времето на Кръсника на мафията Любен Гоцев

    15:16 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Мимо

    3 1 Отговор
    Хари потър от али експрес 😀

    Коментиран от #9

    15:18 22.10.2026

  • 9 Миме, искаш ли

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мимо":

    Хари Потър да те докосне с вълшебната си пръчка?

    Коментиран от #26

    15:21 22.10.2026

  • 10 Анонимен

    5 6 Отговор
    ЗАВЛАДЯНАТА ДЪРЖАВА Е СЕГА АЙДЕ СТИГА ЛЪГАХТЕ РАЗНАСЯТЕ УСЛУЖЛИВО ОТ ГОДИНИ ТЕЗИ ЗАБЛУДИ С ЦЕЛ РАДЕВ ДА ВЛАДЕЕ ВСИЧКО ТУК ЗАВЛАДЯНА РАДЕВА ЧЕРВЕНА ДИКТАТУРА ОСТАВКА И РАЗСЛЕДВАНЕ

    15:22 22.10.2026

  • 11 Хи хи

    5 6 Отговор
    Нищо не чака Борисов , но толкова неадекватна политика на прогресистите и аз не съм очаквал . Имах някаква плаха надежда , че нещата могат да се оправят , да тръгнем напред , но това правителство е тотал щета . Само като погледнеш министрите , а ония тримата главоча Пепи , Мраза и Кути и ти се отщява да мислиш , и почваш да псуваш ! Много вече псуват !

    15:22 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    4 5 Отговор
    И да каже обясняващият като на Първолачета Краевски че Борисов чакач "в засада" Улицата да бастиса Радев : А има ли нещо по-логично и смислено от това?Борисов не е организатор на Протестите според Политолога...А ЗАЩО грябва да е,след като Други са се захванали с това Изпълнение?И е казано:"Никога не върши това,което другите могат да свършат вместо тебе",ама Краевски оде да го знае ? Е затова гласувам "до откат" за Борисов - защото е Рационален,Практичен,Предвидим и изобщо ПЕРФЕКТЕН като лидер!

    15:24 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ха ха ха

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "улицата":

    Ще си изкъртиш ауспуха от напъване и ще ти излезе дебелото черво навън.

    Коментиран от #20, #21

    15:26 22.10.2026

  • 19 Като ще говорим за "сглобка"

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":

    Да кажем,че ПБ са сглобка от БСП,ГЕРБ,ДПС и ИТН.В ПБ има повече комунисти,военни и полицаи ,отколкото в която и друга партия.

    15:27 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Анджо

    2 2 Отговор
    Раждала майка велики Българи, ама като тоя не знам да раждала с тоя тъп анализ.
    Да направи анализ на къде ни бута кеша боташова и тогава да се запита защо хората излизат на площада. Значи всичко е наред с тяхното управление и ей така да ходя да по спортувам малко на жълтите павета. Най ми е интересно , когато българина видя на края листата на БОТАШОВ, че пълно със стари акули и пак гласуваха за него и то тия акули съсипаха държавата със служебните правителства. На българина не му трябва информация , той просто е предупреден че това е правилно.

    15:32 22.10.2026

  • 24 Голям

    6 0 Отговор
    Защо му е на Борисов протести и надпревара в тези президентски избори при условие че ГЕРБ не е излъчил кандидат за президент... още колко време ще говорите по инерция, ГЕРБ не участват в тези избори... я си помислете малко, кой може да ги е организирал тези протести, дали пък тези протести не са от недоволни граждани, които са се почуствали излъгани от сегашните управляващи?

    15:32 22.10.2026

  • 25 Преди миналогодишните протести

    8 2 Отговор
    Борисов и Пеевски също се мислиха за недосегаеми.Бяха цинични и вулгарни.Радев върви по техния път.Сами ще му кажа:властта може да му даде трибуна.Но само езикът,мисълта и поведението може да му даде класа.Каквато той очевидно не притежава.

    15:35 22.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Радев е бял кахър

    3 3 Отговор
    Борисов да не чака, а да бяга, защото хората на улицата знаят от кого дойдоха всички злини. На всеки от нас протежето му Жерлязков и "банкера" Гергиев ОТКРАДНАХА половината доходи и спестявания, за да се облажат лично и да ги потупат по рамото.

    15:37 22.10.2026

  • 28 Умряла лисица

    0 0 Отговор
    ПБ предвидливо се разграничават от феодалите на Пеевски за да не лъжат после,че са помогнали за избора на Йотова. Същото важи и за Борисов - прави се на Умряла лисица.

    15:47 22.10.2026

  • 29 ПИТАМ

    1 1 Отговор
    НАРОДА ЗНАЕ ЛИ КАКВО ИСКА, ПИТАМ? КОГАТО НЕ ТЪРСЯТ ОТ ВИНОВНИЦИТЕ ОТГОВОРНОСТ - УПРАВЛЯВАЩИТЕ СА ВИНОВНИ И ГИ УПРЕКВАТ, ЧЕ РАБОТЯТ С ПРЕСТЪПНИЦИТЕ. КОГАТО ТЪРСЯТ ОТГОВОРНОСТ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ОТ ВИНОВНИТЕ, ПАК СА ВИНОВНИ, ЗАЩОТО ТРЯБВА ДА ЧАКАТ ЗА ДА НЕ ГИ УПРЕКНЕ НАРОДА, ЧЕ Е ТЕНДЕНЦИОЗНО. НИЕ ЗНАЕМ ЛИ КАКВО ВЪОБЩЕ ИСКАМЕ ИЛИ ИСКАМЕ ДА ВЪРНЕМ АКТИВИРАЛИТЕ СЕ И ИЗПАДНАЛИ ЧАК В ИСТЕРИЯ БОЦЕ И ШИШИ?

    15:53 22.10.2026

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