Тончо Краевски пред ФАКТИ: Борисов чака момента Радев да попадне под ударите на улицата (ВИДЕО)

Това, което се организира като протести срещу правителството, и което самият Радев нарече „кръвосмешение“, може би е искал да каже, че тези, които протестират срещу него, всъщност са „сглобката“, но в опозиция. Но всичко това само потвърждава, че трябва да подходим с голямо подозрение към всички предишни кадри на „сглобката“ на всички нива в администрацията в страната – в службите, в съдебната власт. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът Тончо Краевски.

„Всички онези, които са вярвали в идеята, че може да се постигне някакво тактическо примирие, някаква взаимна търпимост между новата и старата власт и техните кадри, трябва да преосмислят тази позиция. Съдейки по това изказване на Радев, той е разбрал, че по някакъв начин им е подал ръка, като е допуснал взаимна търпимост и примирие, но те са я отхвърлили“, сподели гостът.



„Борисов не е организатор на протести. Това не е нито талантът му, нито силната му страна. Но онези, които ги организират, със сигурност си дават сметка, че той е в тих възторг от тях и иска да ги види от другата страна. Удобно е за Радев Борисов да седи, да дебне и да чака своя момент – когато Радев ще попадне под ударите на улицата и на протестната вълна, а Борисов ще излезе и ще каже: „Ето, сега трябва да има избори“. Това е сценка, която се разиграва във въображението ми, но все още не се разиграва на практика“, добави още Краевски.



„Как ще гласуват симпатизантите на ДПС? Погрешно е да мислим, че те са хора, които се поддават на натиск. Ако управляващите не искат тези избиратели да гласуват срещу Йотова, не би трябвало да провеждат подобни полицейски операции преди изборите. Защото тези хора се мобилизират именно по тази линия и няма да гласуват за Йотова, ако се чувстват заплашени и притиснати от държавата“, каза още гостът.

„Хората, когато загубят равновесие, показват друг образ – различен от този, който са показвали досега. По принцип това видяхме в позицията и отношението на Делян Пеевски след тези арести, свързани с ДПС. Иначе управляващите са дали обещание, че ще се борят със завладяната държава. А виждате колко много е ерозирала демокрацията в България. Нека дадем един комичен, но всъщност трагичен пример. В националните медии, в така наречените безплатни пакети по време на избори, се появяват всякакви очевидно неадекватни хора, а обществената телевизия е длъжна да ги интервюира и да провежда дебати с тях. Направи ми впечатление, че журналисти алармираха, че зад инициативните комитети на някои от тези кандидати стоят едни и същи хора, които прибират парите за техните медийни пакети. Говорим за бизнес с демокрацията, когато става дума за изборите“, разкри още Краевски.



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