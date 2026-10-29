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Кирил Борисов пред ФАКТИ: Не можем да говорим за поръчково убийство в случая със Слави Бинев (ВИДЕО)

Кирил Борисов пред ФАКТИ: Не можем да говорим за поръчково убийство в случая със Слави Бинев (ВИДЕО)

29 Октомври, 2026 15:13 809 25

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Убийството не е било предварително организирано, казва гостът

Кирил Борисов пред ФАКТИ: Не можем да говорим за поръчково убийство в случая със Слави Бинев (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти бг
Факти Факти

Слави Бинев е водил война с групировките, когато самият той е бил сочен за част от тях. Това е много отдавна. Изтъркани са историите с нахлуването на Георги Илиев в неговата дискотека и побоя над него, както и други подобни инциденти. Тогава Слави Бинев може би не е имал избор. Трябвало е да бъде като тях, за да оцелее. През последните години обаче Слави Бинев е известен предимно като президент на федерацията по таекуондо. Самият той е бил състезател, а синът му също се занимава с таекуондо. Целият му съзнателен живот е преминал в този спорт и именно с него Бинев беше известен през последните години. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Кирил Борисов.

„Що се отнася до бизнеса и политиката, Бинев е бил евродепутат, депутат и кандидат от ДПС през 2017 г., но оттогава не се е занимавал с политика. Като човек от бизнеса той може да бъде търсен от партиите, за да бъде включен в листа на избираемо място и да има съответното влияние. Това обаче е отдавна, от един предишен период. През последните години той се занимаваше основно с таекуондо и бизнес. Големия си бизнес и най-значимите си активи е продал преди 15 години, преди да влезе в политиката“, добави гостът.

„В спора между Еюп Темиз и съпругата му, от една страна, и архитекта Калин Тихолов, от друга, Слави Бинев е бил медиатор, който е трябвало да помогне за подобряване на отношенията между страните. Получил е определена сума, но проблемът така или иначе не е бил решен. В случая не можем да говорим за поръчково убийство, защото става въпрос за емоционален изблик на едната от страните. Няма опит за прикриване, няма подготовка, няма конспирация при организацията на такова убийство. Извършителят е отишъл с лицето си и си е тръгнал с лицето си. Било е ясно, че ще го хванат, така че не можем да го наречем поръчково или знаково убийство“, сподели още Кирил Борисов.

„Става въпрос за спор между съдружници, който Слави Бинев е трябвало да реши, но не е успял. Според мен случаят ще приключи дотук, освен ако не се реши да се работи и в други направления, отвъд самото деяние“, каза още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щом Си Има История !

    7 0 Отговор
    Значи Си Има !

    И Опашка !

    15:16 29.10.2026

  • 2 Може

    4 2 Отговор
    може и за триъгълници!

    15:18 29.10.2026

  • 3 Дил

    7 1 Отговор
    Най-тежко то престъпление, убийство - какво има значение дали е поръчково, замислено отпреди? В цял свят убийствата се наказват най-старото ако не е само при самоотбрана в дома .

    Коментиран от #23

    15:20 29.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    През 90те години Слави Бинев държеше най-оборотните заведения в София.Отделно внасяне стоки с типове през фиктивни фирми.Не е платил и 1 лев данък на държавата.Управителите на заведенията работеха на определен оборот.Ако не изпълниха този оборот трупата лични задължения към холдинга.

    Коментиран от #13

    15:22 29.10.2026

  • 6 Може да говорим

    5 2 Отговор
    за умишлено. Двама си тръгват за да няма свидетели третият стреля

    15:23 29.10.2026

  • 7 поръчково убийство е

    3 2 Отговор
    Бандата на архитектите са го убили човека

    15:23 29.10.2026

  • 8 Овчар

    3 4 Отговор
    Зависи от гледната точка..! Ние на село по някога се молим да умре някой защото смъртта събира хората да се видят да хапнат и да пиинат..! Бъдете оптимисти..!

    15:23 29.10.2026

  • 9 Кои са му източниците

    3 0 Отговор
    Питайте го за битовия инцидент утре За разнообразие във Бургас или Варна

    15:24 29.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И първо са го изнасилили

    1 1 Отговор
    Преди да го убият !

    15:26 29.10.2026

  • 13 Офиса му беше до Орлов мост

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Красимир Петров":

    В посока военната и продаваше цигари

    15:28 29.10.2026

  • 14 Няма да липсва

    4 1 Отговор
    На никой. И децата му даже надали ще жалят

    15:29 29.10.2026

  • 15 щом като

    8 0 Отговор
    срещу пари в църквата те правят архонт, какво повече да кажем за индулгенциите.

    15:31 29.10.2026

  • 16 Цвете

    3 0 Отговор
    НЯМАЛО Е НУЖДА ДА " ОЦЕЛЯВА " ,ЗАЩОТО СИ БЕШЕ В ЕДНА ОТ ГРУПИРОВКИТЕ.ЖУРНАЛИСТА НАВЕРНО Е БИЛ МАЛЪК В ОНЕЗИ ТЪМНИ ГОДИНИ, НО ТОВА Е САМАТА ИСТИНА И ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ СЪВСЕМ МАЛКО ДНЕС, ЗАЩО ЛИ ? " ДЕСКРИМ " ТОЧНО ТАМ СЕ РАЗИГРАВАТ ИГРИТЕ НА ВИС И СИК.ИЛИЕВ ( ЖОРО) НАИСТНА ГО ШАМАРОСВА И ТО НЕ БЕЗ ПРИЧИНА ,А ЗАЩОТО БИНЕВ ОТКАЗВА ДА ГИ ДОПУСНЕ В ЗАВЕДЕНИЕТО. И ТОГАВА СЕ СЛУЧВА МЕЛЕТО .ИМАШЕ В ТЕЗИ ГОДИНИ ВЕСТНИЦИ ,КОИТО ОТРАЗЯВАХА ЕЖЕДНЕВНО ПОБОИЩАТА И УБИЙСТВАТА .ИЗМЪКНАЛ СЕ Е В ПОСЛЕДСТВИЕ, НО АЛЪШ ВЕРИША СИ Е ДАЛ СВОЯ ОТПЕЧАТЪК.ВЪПРОСЪТ МИ Е ,КАТО Е БИТОВА ИСТОРИЯ, ЗАЩО СЪПРУГАТА НА УБИЕЦА СЪЩИЯТ ДЕН НАПУСКА БЪЛГАРИЯ? И ТАКА ЛИ ГОСТУВАТ ПРИЯТЕЛИ ВЪОРЪЖЕНИ С ПИСТОЛЕТИ ? ЯВНО Е БИЛО ЗАМИСЛЕНО ПРЕДВАРИТЕЛНО. 🤔

    15:32 29.10.2026

  • 17 Ключ

    3 0 Отговор
    Ключова е първата част от фразата: "Не можем да говорим".

    15:33 29.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Архитектката проостиТутка

    3 0 Отговор
    я крият

    15:43 29.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор
    Не, не, не може са е поръчково убийството нито на Слави Бинев, нито на Илиян Филипов. И на двамата хич не им провъря. Както си вървяха боси по асфалта и изведнъж стъпват на пистолети и с големия пръст на бос крак са сръпнали спусъците на предварително заредените (от някой идиот) пистолети и са се самоубили... Колко жалко...

    15:56 29.10.2026

  • 23 Последното

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дил":

    у нас се наказва най-строго!

    16:07 29.10.2026

  • 24 Общото в случая е

    1 0 Отговор
    Че всички до един които с казуса са замесени едно и също венерическо заболяване имат и общи фирми естествено...голямо шоу е било ..

    16:07 29.10.2026

  • 25 Пито - платено

    0 0 Отговор
    Не бе, не е поръчково убийството.
    Уреждане на сметки между мафиоти си е!

    16:07 29.10.2026

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