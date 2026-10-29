Кирил Борисов пред ФАКТИ: Не можем да говорим за поръчково убийство в случая със Слави Бинев (ВИДЕО)

Слави Бинев е водил война с групировките, когато самият той е бил сочен за част от тях. Това е много отдавна. Изтъркани са историите с нахлуването на Георги Илиев в неговата дискотека и побоя над него, както и други подобни инциденти. Тогава Слави Бинев може би не е имал избор. Трябвало е да бъде като тях, за да оцелее. През последните години обаче Слави Бинев е известен предимно като президент на федерацията по таекуондо. Самият той е бил състезател, а синът му също се занимава с таекуондо. Целият му съзнателен живот е преминал в този спорт и именно с него Бинев беше известен през последните години. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ журналистът Кирил Борисов.

„Що се отнася до бизнеса и политиката, Бинев е бил евродепутат, депутат и кандидат от ДПС през 2017 г., но оттогава не се е занимавал с политика. Като човек от бизнеса той може да бъде търсен от партиите, за да бъде включен в листа на избираемо място и да има съответното влияние. Това обаче е отдавна, от един предишен период. През последните години той се занимаваше основно с таекуондо и бизнес. Големия си бизнес и най-значимите си активи е продал преди 15 години, преди да влезе в политиката“, добави гостът.

„В спора между Еюп Темиз и съпругата му, от една страна, и архитекта Калин Тихолов, от друга, Слави Бинев е бил медиатор, който е трябвало да помогне за подобряване на отношенията между страните. Получил е определена сума, но проблемът така или иначе не е бил решен. В случая не можем да говорим за поръчково убийство, защото става въпрос за емоционален изблик на едната от страните. Няма опит за прикриване, няма подготовка, няма конспирация при организацията на такова убийство. Извършителят е отишъл с лицето си и си е тръгнал с лицето си. Било е ясно, че ще го хванат, така че не можем да го наречем поръчково или знаково убийство“, сподели още Кирил Борисов.

„Става въпрос за спор между съдружници, който Слави Бинев е трябвало да реши, но не е успял. Според мен случаят ще приключи дотук, освен ако не се реши да се работи и в други направления, отвъд самото деяние“, каза още гостът.



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