Спрягат и Владислав Власюк за наследник на Ермак

Офисът на украинския президент може да бъде оглавен от Владислав Власюк, секретар на украинския президент по политиката на санкциите, на мястото на Андрий Ермак, който подаде оставка на фона на корупционен скандал, съобщиха източници от президентския офис пред „Огледало на седмицата“.

Според източника, Власюк е доведен в президентския кабинет от Даря Заривна, бивш съветник на свободна практика и състудентка на Ермак.

Власюк е служител на свободна практика в Офиса на президента на Украйна от 2020 г. От април 2022 г. той е секретар на Международната експертна група Ермак-Макфол, която се занимава със санкции срещу Русия. През 2024 г. става секретар по политиката на санкциите. Той е и първи заместник-ръководител и първи секретар на междуведомствената оперативна група, която издирва и изземва активите на лица, санкционирани от Киев.

През 2012 г. Власюк получава адвокатска лицензия и започва да практикува право. Той е съосновател, управляващ партньор и адвокат в адвокатската кантора „iPravo“. Преди да се присъедини към украинския президентски офис, той е работил в Националната полиция, Министерството на правосъдието и Министерството на аграрната политика.

Андрий Ермак подаде оставка в края на ноември на фона на корупционния скандал в енергийния сектор. Домът му беше претърсен в деня, в който подаде оставката си. Детективът на НАБУ Руслан Магамедрасулов ​​по-късно заяви, че това не е свързано със „случая Миндич“.

Украинският президент Володимир Зеленски обяви вечерта на 30 декември, че е избрал кандидат за ръководител на офиса си, обещавайки да обяви кадрови промени в началото на 2026 г.

Преди това той заяви, че разглежда двама кандидати за вакантната позиция: първия вицепремиер Михаил Федоров и министъра на отбраната Денис Шмигал. Зеленски отбеляза, че проблемът е, че „някой трябва да ги замени на сегашните им позиции“.