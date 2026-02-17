Новини
Пазарът на имоти в България ще претърпи значителни пормени през 2026 година

17 Февруари, 2026

Германски анализатори посочват защо е изгодно да се купи имот у нас

Пазарът на имоти в България ще претърпи значителни пормени през 2026 година - 1
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Българският пазар на недвижими имоти ще претърпи значителни промени през 2026 г.: след години на силно покачване на цените и спекулативно търсене, той ще навлезе във фаза на по-стабилен и рационален растеж. За потенциалните купувачи, както собственици-обитатели, така и инвеститори, този контекст предлага атрактивни възможности за обективно преценяване на плюсовете и минусите на решението за покупка, пише германското специализирано издание openpr.de.

Преглед на пазара 2026 година

България прие еврото в началото на 2026 г., което оказа значително влияние върху пазара на недвижими имоти. Намаляването на валутните рискове и по-голямата прозрачност за международните купувачи повишават привлекателността на българския пазар както за местни, така и за чуждестранни инвеститори. Експертите отчитат умерено годишно увеличение на цените в диапазона от приблизително 5% до 10%, след като екстремният растеж от предходните години отшумя.

Търсенето остава постоянно високо в големи градове като София, Варна, Бургас и Пловдив. Цените в София остават над средните за страната, особено в квартали с повече ново строителство и добра инфраструктура.

Тези условия създават среда, в която пазарът на недвижими имоти е по-малко обусловен от паническо купуване и спекулативни покупки, отколкото преди, и повече от фундаментални фактори като демографски тенденции, развитие на доходите и инфраструктура.

Аргументи за покупка вместо наемане

1. Дългосрочна стабилност и инвестиции

Недвижимите имоти традиционно се считат за стабилно средство за съхранение на стойност, особено в нестабилни икономически времена. В България въвеждането на еврото доведе до по-ниско възприемане на риска, свързан с чуждестранните валути, и по този начин до повишена готовност за инвестиране. Това засилва дългосрочната ценова стабилност.

Увеличението на цените в продължение на няколко години означава, че собствеността служи не само като жилище, но може да се използва и като инвестиция – например като защита срещу инфлацията или като част от пенсионното планиране.

2. Сравнение на покупка с наемане

В много региони на България достъпните ипотеки позволяват финансиране на собственост на жилище без плащане на наем. Тъй като средните лихвени проценти остават относително ниски въпреки лекото увеличение в контекста на еврозоната, покупката, финансирана с ипотека, може да бъде финансово по-изгодна в дългосрочен план от дългосрочното наемане. Освен това, това елиминира риска от постоянно покачващи се наеми, които са се увеличили значително през последните години.

Все по-голям брой потенциални наематели предпочитат покупката пред наемането – тенденция, която вече се наблюдава през 2025 г.

3. Собственост и качество на живот

Собствеността осигурява сигурност и автономност, например по отношение на ползването, ремонтите или планирането на имуществото. Семейства и лица с дългосрочни кариерни перспективи в България, по-специално, се възползват от това, тъй като са независими от договорите за наем и потенциалните изгонвания.

Рискове и предизвикателства

1. Дългосрочен ангажимент и ликвидност

За разлика от наемането, закупуването на недвижими имоти обвързва капитала в дългосрочен план. Ако житейските обстоятелства се променят внезапно (напр. преместване на работа), може да бъде по-трудно да се продаде имотът бързо, особено извън най-търсените метрополни райони.

2. Сегментиране на пазара

Докато централните и добре свързани места в София или Варна продължават да изпитват ценови натиск, районите с по-ниско търсене или по-стари сгради могат да стагнират по стойност или дори да загубят своята привлекателност. Следователно качеството, местоположението и инфраструктурата трябва да бъдат внимателно анализирани при вземането на решение.

3. Правни и бюрократични аспекти

Придобиването на недвижими имоти в България по принцип е възможно за гражданите на ЕС. За земя без сгради обаче има ограничения, които изискват българска компания. Освен това, договорите за покупка и документите трябва да бъдат правилно преведени и регистрирани в имотния регистър. Тези подробности изискват професионален съвет, за да се сведат до минимум рисковете.

Защо покупката има смисъл през 2026 година

Предвид текущите пазарни данни, покупката на имот в България през 2026 г. изглежда разумна по няколко причини:

Ценова стабилност и умерен растеж: Прогнозите сочат здравословен растеж без спекулативно прегряване.

Финансови предимства пред наемането: Ипотеките с ниска лихва и дългосрочните спестявания говорят в полза на собствеността на жилище.

Капиталови инвестиции и защита на активите: Недвижимите имоти могат да служат като стратегически компонент на добре балансирано портфолио.

В същото време, задълбочен анализ на местоположението, правен преглед и подготовка на финансирането са от съществено значение за ограничаване на потенциалните рискове и позициониране на инвестицията за дългосрочен успех.

Подробна статистика за средните цени на имоти в България по градове и квартали може да видите в imot.bg


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Икономист

    15 3 Отговор
    През 2026 ще се пукне балонът

    Коментиран от #6

    11:22 17.02.2026

  • 2 Здрасти

    14 2 Отговор
    Полудяхте с тези имоти, чорба ли ще ги правите? Трябва население за тези жилища, ще пускате пакистанци да живеят вътре

    11:27 17.02.2026

  • 3 УСАСРА

    10 2 Отговор
    то сега е по-евтино да се купи жилище навсякъде другаде в Европа, а не в България

    11:32 17.02.2026

  • 4 банкеръ

    8 2 Отговор
    Балона вече се пукна .Вече два месеца няма сделки , а хората които имат пари предпочитат да купят в Дубай , където цените са дори по ниски от София , а наемите значително по -високи .Отделно от това , в България има над 1 милион празни апартаменти , купени и заключени .

    11:33 17.02.2026

  • 5 Ще се

    7 2 Отговор
    сгромоляса като лавина !

    11:35 17.02.2026

  • 6 Салих Реджеп

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Икономист":

    Пак ли? Аз това пукане го чакам от 15 години...

    11:35 17.02.2026

  • 7 Представям си

    8 2 Отговор
    двойка бюргери от Мюнхен, година пред пенсия, идват да гледат за покупка имот в Кръстова вада, Малинова долина или Манастирски ливади Изток. Някой вече им е напълнил главата как районите ще се развиват, изглед към планината, цените ще са нагоре и т.н. Слизат, кал до колене, няма улици, няма места за паркиране, няма нищо освен окаляни вече строежи преди акт 14 или с предстоящ акт 16. Впечатлени ще са, и познати ще доведат да "инвестират", ще ни похвалят много. Или пък отиват в Обеля, Дружба, Надежда, Младост. Люлин нещо си - на път може да се отбият през (Не)Модерно предградие или Филиповци с еко транспорта с една или две конски сили мощност - радост за окото, тепърва ще се развиват, стабилен пазар. Такъв хаос, такава инфраструктура или по-скоро липса на всякаква - няма в Европа. Само с шиптърите сме си конкуренция, ама там строителството е по-ниско и изглежда малко по-човешко.

    11:35 17.02.2026

  • 8 На Св.Влас

    8 1 Отговор
    сума ти и имоти вече претърпяха "значителни промени" .

    11:38 17.02.2026

  • 9 запознат

    7 2 Отговор
    Един французин дойде и си купи в моя град . Поживяха с жена си няколко години и продадоха , след което купиха за същите пари малка къща на морето в Испания (изпратиха ни снимки) .Толкова по въпроса за цените на имотите в България .

    11:47 17.02.2026

  • 10 Цените в София

    7 2 Отговор
    нема да коментирам, ама в момента средната цена, която продаващите искат за къща в Самоков е над 280 000 евро, което определено не е нормално, особено след като се има предвид демографията на града.

    11:48 17.02.2026

  • 11 Мдаа

    10 1 Отговор
    Рекламите вече са на всеки час, и пак нищо

    11:49 17.02.2026

  • 12 Оптимист

    7 1 Отговор
    Ще претърпи, ще претърпи. Балъците свършиха.

    11:53 17.02.2026

  • 13 Даниел Немитов

    6 2 Отговор
    Трябва да си луд за да си купиш имот в България!!! Днес си го купуваш, а у утре пристигат бетоновозите и самосвалите и почват да леят бетон на два метра от прозорците ти!

    11:54 17.02.2026

  • 14 Афторката на пасквили

    2 1 Отговор
    Плащат ми на брой реклама, в свободното време съм брокерицата, правя огледи с екстри, за стари клиенти - отстъпки

    12:02 17.02.2026