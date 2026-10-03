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The New York Times: Руските удари по мостовете над Днепър заплашват Киев с логистичен кошмар
  Тема: Украйна

The New York Times: Руските удари по мостовете над Днепър заплашват Киев с логистичен кошмар

3 Октомври, 2026 19:12 1 761 48

  • русия-
  • украйна-
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  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • виталий кличко

Русия добави нова критична цел към бързо нарастващия си списък за бомбардировки срещу украинската инфраструктура, атакувайки мостовете в Киев шест пъти за последните три дни

The New York Times: Руските удари по мостовете над Днепър заплашват Киев с логистичен кошмар - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия добави нова критична цел към бързо нарастващия си списък за бомбардировки срещу украинската инфраструктура, атакувайки мостовете в Киев шест пъти за последните три дни. Поразени са включително Северният и Южният мост в столицата. Всички съоръжения все още стоят, но нанесените щети и постоянната заплаха от нови въздушни удари принудиха местните власти да ограничат или напълно да спрат движението по пет от общо шестте основни моста в украинската столица, съобщава The New York Times.

Парализата на съоръженията над река Днепър блокира трафика и засегна живота на над един милион жители от предимно източен бряг, които ежедневно пътуват до западния бряг, където са разположени основните държавни институции и бизнес центрове.

През последните седмици въздушните атаки на Москва се разшириха и вече обхващат логистични складове, железопътни възли, центрове за данни, лечебни заведения и промишлени предприятия, съчетани с засилен натиск върху електропреносната мрежа преди настъпващата зима.

Според украински официални лица и военни анализатори основната цел на Русия е да парализира украинската икономика, да прекъсне снабдяването за фронта и да пречупи обществената воля за съпротива. Поради недостига на системи за противовъздушна отбрана и нарастващия арсенал от реактивни дронове на Москва, страната се оказва все по-уязвима.

Кметът на столицата Виталий Кличко коментира ситуацията пред изданието:

"Врагът разрушава Киев. Вече не е възможно да се преструваме, че можем да живеем както в мирно време''.

Според The New York Times изявлението на Кличко отразява промяната в настроенията на местното население, тъй като периодът на относителна безопасност в столицата вече е приключил, а постоянните сирени и атаки принуждават все повече хора да обмислят преместване на запад за зимните месеци.

Заплаха от пълна логистична изолация

Разрушаването на масивните бетонни мостове изисква множество точни попадения, но дори и частични щети по носещите конструкции могат да наложат тяхното продължително затваряне. При подобен сценарий Украйна ще се изправи пред логистичен кошмар, тъй като мостовете в Киев са основната артерия за пренос на храни, стоки и военно оборудване през разделящата страната река Днепър.

Алтернативните маршрути са крайно ограничени — единственият друг пътен мост на север е извън града, а най-близкият на юг се намира на 145 километра (около 2,5 часа път с кола) и е изложен на допълнителен риск поради близостта си до южния фронт.

Същевременно украинските отбранителни компании спешно разработват ново поколение прехващачи, за да се противопоставят на новите руски реактивни безпилотни апарати, които все по-често успяват да преодолеят киевската ПВО.

Източник: www.focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    32 5 Отговор
    Снощи са убили Зеленски.

    Коментиран от #9, #10

    19:13 03.10.2026

  • 2 с 5 години закъснение

    45 4 Отговор
    най накрая

    Коментиран от #13

    19:14 03.10.2026

  • 3 Без име..

    29 3 Отговор
    Заклали са зеления пор .с малка джобна ножка..

    19:18 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    34 2 Отговор
    УКРАИНСКИТЕ ПОЩИ
    ПУСНАХА СЕРИЯ МАРКИ
    "МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ "
    СЪС СНИМКИ НА ГОРЯЩИЯ КИЙВ
    .....
    ДАЖЕ НАЙ КОРАВИТЕ РУССКИЕ КРИТИКАТИ НА РУСКАТА АРМИЯ В МОМЕНТА СА В ЛУД ЕКСТАЗ И СЕ КЕФЯТ

    Коментиран от #12

    19:21 03.10.2026

  • 7 Вашето мнение

    35 2 Отговор
    Всички бинарни от жълтите павета, преведохте ли вече по една заплата?

    19:22 03.10.2026

  • 8 Цвете

    2 28 Отговор
    ТОВА ПРОДЪЛЖАВА 5 ГОДИНА. ЗА НАСТЪПВАЩИЯТ РОЖДЕН ДЕН НА ВОЖДА ЛИ ГО ПРАВЯТ?

    19:23 03.10.2026

  • 9 Пиночет

    2 57 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Най-после дойде краят на Путин и неговите долнопробни убийци и отрепки!

    Коментиран от #16

    19:23 03.10.2026

  • 10 Ахахах ахахах 😅🤣😅🤣🤣🤣

    4 40 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путлер 4 г спа и трепери да удари мост понеже му бяха забранили западните Началници.

    19:24 03.10.2026

  • 11 Яшар

    39 2 Отговор
    Добре е Киев да разбере ,че трябва да предаде укра на Русия ...иначе заради тях укрите ,Урсула и кая ,Путин ще продължава да гласува половината земля и горивата ще станат по 20 лева литъра ( пиша лева защото евро няма да има )

    Коментиран от #23

    19:24 03.10.2026

  • 12 Бай Ганьо

    3 48 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци!

    19:25 03.10.2026

  • 13 Путин

    3 27 Отговор

    До коментар #2 от "с 5 години закъснение":

    Сорос ми забрани, каза ми да съм пр ст

    19:25 03.10.2026

  • 14 От Киев

    1 18 Отговор
    Няма нищо подобно . Видеото го потвърждава .

    19:25 03.10.2026

  • 15 ТЕЗИ МОСТОВЕ НЕ СА ВАЖНИ

    31 2 Отговор
    Всички са останали от СССР.

    19:25 03.10.2026

  • 16 Вашето мнение

    40 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пиночет":

    Скачат ли още бандерите и искат да бесят москали или вече не им се ще?

    Коментиран от #21

    19:26 03.10.2026

  • 17 Наритай Бг копейка

    3 30 Отговор
    От нашите копейки и чеп за зеле не става, толкова са безполезни!

    Коментиран от #27

    19:26 03.10.2026

  • 18 Примати

    1 47 Отговор
    През нощта на 1 срещу 2 октомври украински дронове напълно унищожиха двете помпени станции до град Самара. Сега суровия петрол , който се прекарва да този хъб не може да продължи към централна и Южна Русия. Русия би могла да го прекарва по северния коридор към Балтийско море но там терминалите работят на 100 процента от сегашните си възможности. В северната част на страната има още две работещи рафинерии но те също работят на прага на лимита от сегашните си възможности. Резервоарите за суров петрол по пътя към Самара биха могли да бъдат попълвани още най - много пет дни. Тоест на Русия ще а се наложи да спре работата на част от сондите в Сибир…ето на това му се казва с една крачка по - близо до победата

    Коментиран от #43

    19:26 03.10.2026

  • 19 Смехурко

    10 0 Отговор
    До последния...не се шегуваш, нали?!?!
    Дай повече информация.
    Досега винаги си бил ранно информиран.
    Много здраве!

    19:26 03.10.2026

  • 20 Таймс

    9 5 Отговор
    Без Газпром,фалираме!

    19:28 03.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    37 0 Отговор
    Руснаците се опитват цивилизовано да спрат и да откажат тия налудничавите! Ха ха ха, според вас ако Решат, за колко време ще срутят мостовете с ракети, които никой не може да прехване?

    Коментиран от #34

    19:32 03.10.2026

  • 25 Москиев

    9 1 Отговор
    Имам предложение, в стила на колониалните Испания и Португалия - Русия и Украйна да си поделят света по 35° и 145° меридиан.

    19:33 03.10.2026

  • 26 Ами

    29 0 Отговор
    Вече свърши хубавото време.
    Урсула очаква киевчани :)

    19:33 03.10.2026

  • 27 Гробар

    29 1 Отговор

    До коментар #17 от "Наритай Бг копейка":

    За какво са им мостове? Урсулът ще тегли заем и ще им купи водни колела.

    19:33 03.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Пиночет

    3 23 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува палячовската Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    Коментиран от #33

    19:45 03.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Българин

    5 10 Отговор
    Нещо не разбрах! Сибиго преди два дена попита Лавров " защо сега Москва гори?". Това за тогава ли е и тия мостове преди два дни в какво състояние са били?

    19:47 03.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами

    0 14 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Колко живот още му даваш на ботокса?

    Коментиран от #36, #39

    19:54 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дядо Ванго

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Не го мисли ,яж и пий и си носи новите дрехи ,че развръзката наближава .Между другото ,подготви си един кат нови дрехи и чифт обувки ,за веното жилище ...

    19:58 03.10.2026

  • 37 ?????

    17 0 Отговор
    Тва щото руснаците са откраднали чиповете от много украински перални за своите ракети.
    Някой помни ли тоя гениален спич на фон дер Лайен?
    А и отделно бай Дончо май наистина ще излезе руски агент - много удачно нападна Иран и изразходва сума ти Патриоти с което създаде планетарен дефицит на Патриотите.

    19:59 03.10.2026

  • 38 Тра-ла-ла

    16 0 Отговор
    Тъкмо ще ги оттърват от това тежко наследство на СССР което спира развитието на демокрацията. Кая лично сигурно ще отиде да положи първите камъни на нови, демократични мостове който разбира се ще бъдат неразрушими като самият ЕС.

    19:59 03.10.2026

  • 39 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    Ча той жив ли е? Нали уж, а...? Или викаш толкова това е истина колкото и всичко друго написано??? Хааа, пича вари чай, и за това му трябват билки, и е за това бере лайката на всички!!! Найс, а!

    19:59 03.10.2026

  • 40 Урсула

    14 1 Отговор
    Киевляни, очакваме ви в Европа тая зима. Храна и бира на корем. Ние ще се справим!

    20:01 03.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Даа

    10 0 Отговор
    Защо чак сега? Много нелогична война води Русия. Ако от началото бяха започнали така, щяхме да сме забравили, че е имало война.

    Коментиран от #44

    20:19 03.10.2026

  • 43 Вале-каро

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Примати":

    Понеже ме мързи да ровя,бихте ли ми казали колко рафинерии са в европейската част и колко в останалата част на Русия?

    20:29 03.10.2026

  • 44 Вале-каро

    4 0 Отговор

    До коментар #42 от "Даа":

    А защо мислиш , че тази война е срещу Украйна?

    20:31 03.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ха, ха, ха...

    0 3 Отговор
    Руската армия победи всички мостове до един в Киев. Е, толкова си могат...

    20:50 03.10.2026

  • 48 От страни

    2 0 Отговор
    Той Путин ви казва преди - не са и започвали още. Ако почнат как си пише по книгите на укрите ще им се стъжни моментално. Човека пипа леко за да не убива граждански. Ако ги подбере като Биби не ги виждам из храстите...

    20:58 03.10.2026

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