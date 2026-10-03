The New York Times: Руските удари по мостовете над Днепър заплашват Киев с логистичен кошмар

Русия добави нова критична цел към бързо нарастващия си списък за бомбардировки срещу украинската инфраструктура, атакувайки мостовете в Киев шест пъти за последните три дни. Поразени са включително Северният и Южният мост в столицата. Всички съоръжения все още стоят, но нанесените щети и постоянната заплаха от нови въздушни удари принудиха местните власти да ограничат или напълно да спрат движението по пет от общо шестте основни моста в украинската столица, съобщава The New York Times.

Парализата на съоръженията над река Днепър блокира трафика и засегна живота на над един милион жители от предимно източен бряг, които ежедневно пътуват до западния бряг, където са разположени основните държавни институции и бизнес центрове.

През последните седмици въздушните атаки на Москва се разшириха и вече обхващат логистични складове, железопътни възли, центрове за данни, лечебни заведения и промишлени предприятия, съчетани с засилен натиск върху електропреносната мрежа преди настъпващата зима.

Според украински официални лица и военни анализатори основната цел на Русия е да парализира украинската икономика, да прекъсне снабдяването за фронта и да пречупи обществената воля за съпротива. Поради недостига на системи за противовъздушна отбрана и нарастващия арсенал от реактивни дронове на Москва, страната се оказва все по-уязвима.

Кметът на столицата Виталий Кличко коментира ситуацията пред изданието:

"Врагът разрушава Киев. Вече не е възможно да се преструваме, че можем да живеем както в мирно време''.

Според The New York Times изявлението на Кличко отразява промяната в настроенията на местното население, тъй като периодът на относителна безопасност в столицата вече е приключил, а постоянните сирени и атаки принуждават все повече хора да обмислят преместване на запад за зимните месеци.

Заплаха от пълна логистична изолация

Разрушаването на масивните бетонни мостове изисква множество точни попадения, но дори и частични щети по носещите конструкции могат да наложат тяхното продължително затваряне. При подобен сценарий Украйна ще се изправи пред логистичен кошмар, тъй като мостовете в Киев са основната артерия за пренос на храни, стоки и военно оборудване през разделящата страната река Днепър.

Алтернативните маршрути са крайно ограничени — единственият друг пътен мост на север е извън града, а най-близкият на юг се намира на 145 километра (около 2,5 часа път с кола) и е изложен на допълнителен риск поради близостта си до южния фронт.

Същевременно украинските отбранителни компании спешно разработват ново поколение прехващачи, за да се противопоставят на новите руски реактивни безпилотни апарати, които все по-често успяват да преодолеят киевската ПВО.

Източник: www.focus-news.net