The New York Times: Руските удари по мостовете над Днепър заплашват Киев с логистичен кошмар

Русия добави нова критична цел към бързо нарастващия си списък за бомбардировки срещу украинската инфраструктура, атакувайки мостовете в Киев шест пъти за последните три дни. Поразени са включително Северният и Южният мост в столицата. Всички съоръжения все още стоят, но нанесените щети и постоянната заплаха от нови въздушни удари принудиха местните власти да ограничат или напълно да спрат движението по пет от общо шестте основни моста в украинската столица, съобщава The New York Times.
Парализата на съоръженията над река Днепър блокира трафика и засегна живота на над един милион жители от предимно източен бряг, които ежедневно пътуват до западния бряг, където са разположени основните държавни институции и бизнес центрове.
През последните седмици въздушните атаки на Москва се разшириха и вече обхващат логистични складове, железопътни възли, центрове за данни, лечебни заведения и промишлени предприятия, съчетани с засилен натиск върху електропреносната мрежа преди настъпващата зима.
Според украински официални лица и военни анализатори основната цел на Русия е да парализира украинската икономика, да прекъсне снабдяването за фронта и да пречупи обществената воля за съпротива. Поради недостига на системи за противовъздушна отбрана и нарастващия арсенал от реактивни дронове на Москва, страната се оказва все по-уязвима.
Кметът на столицата Виталий Кличко коментира ситуацията пред изданието:
"Врагът разрушава Киев. Вече не е възможно да се преструваме, че можем да живеем както в мирно време''.
Според The New York Times изявлението на Кличко отразява промяната в настроенията на местното население, тъй като периодът на относителна безопасност в столицата вече е приключил, а постоянните сирени и атаки принуждават все повече хора да обмислят преместване на запад за зимните месеци.
Заплаха от пълна логистична изолация
Разрушаването на масивните бетонни мостове изисква множество точни попадения, но дори и частични щети по носещите конструкции могат да наложат тяхното продължително затваряне. При подобен сценарий Украйна ще се изправи пред логистичен кошмар, тъй като мостовете в Киев са основната артерия за пренос на храни, стоки и военно оборудване през разделящата страната река Днепър.
Алтернативните маршрути са крайно ограничени — единственият друг пътен мост на север е извън града, а най-близкият на юг се намира на 145 километра (около 2,5 часа път с кола) и е изложен на допълнителен риск поради близостта си до южния фронт.
Същевременно украинските отбранителни компании спешно разработват ново поколение прехващачи, за да се противопоставят на новите руски реактивни безпилотни апарати, които все по-често успяват да преодолеят киевската ПВО.
Източник: www.focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #10
19:13 03.10.2026
2 с 5 години закъснение
Коментиран от #13
19:14 03.10.2026
3 Без име..
19:18 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПУСНАХА СЕРИЯ МАРКИ
"МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ "
СЪС СНИМКИ НА ГОРЯЩИЯ КИЙВ
.....
ДАЖЕ НАЙ КОРАВИТЕ РУССКИЕ КРИТИКАТИ НА РУСКАТА АРМИЯ В МОМЕНТА СА В ЛУД ЕКСТАЗ И СЕ КЕФЯТ
Коментиран от #12
19:21 03.10.2026
7 Вашето мнение
19:22 03.10.2026
8 Цвете
19:23 03.10.2026
9 Пиночет
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Най-после дойде краят на Путин и неговите долнопробни убийци и отрепки!
Коментиран от #16
19:23 03.10.2026
10 Ахахах ахахах 😅🤣😅🤣🤣🤣
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Путлер 4 г спа и трепери да удари мост понеже му бяха забранили западните Началници.
19:24 03.10.2026
11 Яшар
Коментиран от #23
19:24 03.10.2026
12 Бай Ганьо
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци!
19:25 03.10.2026
13 Путин
До коментар #2 от "с 5 години закъснение":Сорос ми забрани, каза ми да съм пр ст
19:25 03.10.2026
14 От Киев
19:25 03.10.2026
15 ТЕЗИ МОСТОВЕ НЕ СА ВАЖНИ
19:25 03.10.2026
16 Вашето мнение
До коментар #9 от "Пиночет":Скачат ли още бандерите и искат да бесят москали или вече не им се ще?
Коментиран от #21
19:26 03.10.2026
17 Наритай Бг копейка
Коментиран от #27
19:26 03.10.2026
18 Примати
Коментиран от #43
19:26 03.10.2026
19 Смехурко
Дай повече информация.
Досега винаги си бил ранно информиран.
Много здраве!
19:26 03.10.2026
20 Таймс
19:28 03.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гост
Коментиран от #34
19:32 03.10.2026
25 Москиев
19:33 03.10.2026
26 Ами
Урсула очаква киевчани :)
19:33 03.10.2026
27 Гробар
До коментар #17 от "Наритай Бг копейка":За какво са им мостове? Урсулът ще тегли заем и ще им купи водни колела.
19:33 03.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пиночет
Коментиран от #33
19:45 03.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Българин
19:47 03.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами
До коментар #24 от "Гост":Колко живот още му даваш на ботокса?
Коментиран от #36, #39
19:54 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Дядо Ванго
До коментар #34 от "Ами":Не го мисли ,яж и пий и си носи новите дрехи ,че развръзката наближава .Между другото ,подготви си един кат нови дрехи и чифт обувки ,за веното жилище ...
19:58 03.10.2026
37 ?????
Някой помни ли тоя гениален спич на фон дер Лайен?
А и отделно бай Дончо май наистина ще излезе руски агент - много удачно нападна Иран и изразходва сума ти Патриоти с което създаде планетарен дефицит на Патриотите.
19:59 03.10.2026
38 Тра-ла-ла
19:59 03.10.2026
39 Гост
До коментар #34 от "Ами":Ча той жив ли е? Нали уж, а...? Или викаш толкова това е истина колкото и всичко друго написано??? Хааа, пича вари чай, и за това му трябват билки, и е за това бере лайката на всички!!! Найс, а!
19:59 03.10.2026
40 Урсула
20:01 03.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Даа
Коментиран от #44
20:19 03.10.2026
43 Вале-каро
До коментар #18 от "Примати":Понеже ме мързи да ровя,бихте ли ми казали колко рафинерии са в европейската част и колко в останалата част на Русия?
20:29 03.10.2026
44 Вале-каро
До коментар #42 от "Даа":А защо мислиш , че тази война е срещу Украйна?
20:31 03.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ха, ха, ха...
20:50 03.10.2026
48 От страни
20:58 03.10.2026