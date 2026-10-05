Украйна за първи път използва FP-7: на какво е способна новата балистична ракета

За първи път Украйна използва своя балистична ракета, съобщи президентът Володимир Зеленски. Става въпрос за тактическата балистична ракета FP-7 на компанията Fire Point, каза той. Други подробности не бяха съобщени. Няма и независимо потвърждение на новината.

Украинската отбранителна компания Fire Poin, която произвежда FP-7, изработва и дроновете с голям обсег FP-1 и крилатите ракети FP-5 "Фламинго". Както се отбелязва на сайта на компанията, ракетата може да измине разстояние до 250 километра и да пренася до 200 килограма взривно вещество. В предишни информации на компанията се говореше за обсег от 200 километра и полезен товар от 150 килограма.

Производителят Fire Point определя FP-7 като по-евтина алтернатива на американските ATACMS и като балистичен прехващач за програмата за противовъздушна отбрана (ПВО) "Фрея". За FP-7, вместо типичната за такива системи пускова установка на многоосово шаси, компанията използва релсова направляваща система на ремарке – както и при "Фламинго". От компанията смятат, че това позволява на комплекса по-лесното му адаптиране към различни мисии и възможности за употреба.

Че Украйна разработва своя балистична ракета стана ясно през септември 2025 година – на международното изложение за отбранителна промишленост MSPO в Полша. Няколко месеца по-късно, в края на февруари т.г., са се провели и първите изпитания – съобщено беше за около 15 тестови изстрелвания.

Според интернет портала на украинската консултантска компания Defense Express, FP-7 е създадена на базата на съветската ПВО ракета 48Н6, която Русия използва в комплексите С-400. Конструкторите на Fire Point обаче са използвали по-леки материали, системи за насочване и гориво.

Серийно производство не по-рано от 2027?

Предварителните изпитания на FP-7 са проведени без бойна част, поради което бойното приложение е много важен етап, отбелязва в интервю за ДВ директорът на Defense Express Сергей Згурец. По думите му все още е рано да се смята, че Украйна вече разполага с ново ефективно оръжие. Всяко оръжие се превръща в такова, когато са изпълнени три условия: да се произвежда масово, да е част от стандартното въоръжение на армията и военните да го използват ефективно, разяснява той. Згурец уточнява, че засега нито едно от тези условия не е изпълнено.

Първо трябва да се убедим, че ракетата наистина е способна да прелети обявените 250 километра и да порази целта с точността, която обещава производителят, подчертава Згурец. "Най-малко половината от изстреляните ракети не трябва да дават отклонение по-голямо от 14 метра от целта в най-далечната си точка на поразяване. Едва тогава може да се пристъпи към масово производство", разяснява той.

Експертите, интервюирани от ДВ, не очакват серийното производство на тези ракети да започне преди 2027 г. "Засега ударите ще бъдат спорадични. Все пак това не е бърз процес. Още повече, че Украйна досега не е произвеждала оперативно-тактически балистични ракети. Но безспорно фактът, че Украйна разполага със собствена балистична ракета, вече е важен етап", казва пред ДВ военно-политическият коментатор от групата "Информационно съпротивително движение" Александър Коваленко. Той подчертава, че FP-7 е само първата стъпка – предстои реализацията и на други проекти, като ракетата "Сапсан" с обсег около 500 километра и тактическата FP-9 с обсег на полета над 800 километра.

От Fire Point планираха да започне серийно производство на стотици ракети FP-7 още през миналата пролет. Главният конструктор и съсобственик на компанията Денис Щилерман уточни, че това може да се случи при наличие на поръчка и финансиране от страна на държавата.

От какво имат нужда на фронта?

Сто ракети месечно е минималното необходимо количество, ако съдим по списъка с цели, разположени в радиус от 200 километра от фронтовата линия, казва Згурец. "Изчислихме, че за унищожаването на руската база за дронове "Цимбулова"1, разположена на 180 километра от украинската територия и използвана за изстрелване на дронове "Геран", биха били необходими около 30 ракети ATACMS с касетъчни бойни глави. Съществуват около 15 такива бази за дронове", отбелязва той. Основният проблем е в ресурсите, добавя Згурец. "В момента имаме твърде много приоритети и твърде малко средства", признава той пред ДВ.

Олександър Коваленко посочва подобен ориентир. Според него Украйна трябва да произвежда поне 3–4 балистични ракети на ден. "Това е постижимо, ако се изгради производствен цикъл със затворен кръг. Не знам какъв е конкретният капацитет на Fire Point, но се позовавам на опита на Русия: по време на пълномащабната война тя увеличи производството само на ракетите 9М723 "Искандер" от една седмично до няколко на ден. Ние разполагаме с всички възможности да направим същото", твърди той.

До кои цели може да стигне FP-7?

Територията, попадаща в обсега на FP-7, вече е обект на удари на далечни разстояния с безпилотни летателни апарати, отбелязват източници на ДВ. Дроновете обаче носят бойна глава с тегло около 50 килограма; така че, най-общо казано, една ракета нанася удар, съпоставим с този от четири атаки с дронове, обяснява Згурец.

Освен това е по-лесно да се свали дрон, докато прехващането на балистична ракета – особено в руските региони непосредствено зад фронтовата линия, като Брянск, Белгород и Курск – е по-трудно, отбелязва Коваленко. "Основните системи, способни да прехващат тези ракети – С-400 "Триумф" и "Бук-М3" – понастоящем са разположени близо до Москва. Почти всичко е съсредоточено там. Следователно за тях ще бъде по-трудно да свалят тези ракети на къси разстояния", казва той.

Коваленко отбелязва още, че обсегът на FP-7 обхваща временно окупираните територии на Украйна и съседните руски региони: Брянск, Курск и Белгород. "Оттам ракетата може да поразява енергийна инфраструктура и мостове, както и цели в непосредствения тил – например места за дислокация на руски военни части, складове за боеприпаси и хранилища за гориво-смазочни материали", обяснява военният анализатор.

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