Традиционните оръжия с нови способности! НАТО разработва теория на победата над Русия на източния фланг

Върховният главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич разработва стратегия за постигане на бърза победа в случай на руско нападение срещу източния фланг на Алианса, като се фокусира конкретно върху интегрирането на нови отбранителни технологии, като дронове и изкуствен интелект, пише Bloomberg, позовавайки се на несекретната версия на документа "Теория за победата".
Предвижда се Гринкевич да представи документа в Полша на 12 октомври. Според официални лица и дипломати, запознати с въпроса, документът има за цел да разясни как Алиансът би реагирал на евентуално нахлуване на територията на НАТО.
Източници посочват, че документът също така цели да покаже на съюзниците как НАТО ще съчетае традиционните оръжия с нови способности, появили се след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., като същевременно призовава за увеличени инвестиции в отбраната и подобрена подготовка.
Стратегията набляга на отбранителния характер на НАТО и необходимостта да се избягват непреднамерени провокации, като същевременно ясно подчертава нуждата от колективен отговор на хибридни заплахи.
В стратегията се подчертава, че чрез демонстриране на готовност НАТО цели да накара противника да стигне до заключението, че победата е невъзможна.
В случай на нападение срещу НАТО обаче, Алиансът би възпрял нахлуването чрез комбинация от сухопътни сили и други ресурси в рамките на "Инициативата на НАТО за възпиране на източния фланг" - концепция, основана на използването на евтини дронове, системи с минимален екипаж и насочване на удари с помощта на изкуствен интелект. Говорителят на НАТО полковник Мартин О'Донъл отказа да обсъжда подробностите на плана, но подчерта, че Алиансът е "чисто отбранителен".
"Теорията за победата на Върховния главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа е проста: да се запази предимството на НАТО. Предвид нестабилната и сложна глобална среда за сигурност, трябва още сега да създадем условия за възпиране на агресията и, ако се наложи, да надделеем в случай на нападение", заяви той.
Струва си да се отбележи, че ръководителят на германската Федерална разузнавателна служба Мартин Йегер заяви, че вижда риск от въоръжен конфликт с Русия, като отбеляза, че противопоставянето между двете страни е придобило "ново, опасно измерение". Медийни съобщения също така посочват, че Естония премества ключова бригада от град Тапа в Йихви - разположен на 50 километра от руската граница - като част от стратегия за "активна отбрана" в подготовка за евентуална руска агресия.
Междувременно Литва и Полша съвместно разработват международен план за евакуация, който да бъде задействан, ако се наложи извеждането на части от населението на Литва, Латвия и Естония през границата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ........–
Коментиран от #108
15:26 05.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Отреазвяващ
15:26 05.10.2026
4 Пич
На практика - Русия ще ги пропилее от бой!!!
Флагмана на НАТО един Иран го направи за смях, представете си Русия какво ще го направи!!!
Коментиран от #104
15:27 05.10.2026
5 Много интересна
15:27 05.10.2026
6 провинциалист
Коментиран от #48, #87
15:28 05.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сандо
Коментиран от #44
15:28 05.10.2026
9 И това е много готино ! Браво
15:29 05.10.2026
10 постигане на бърза победа
15:30 05.10.2026
11 Бонев
15:30 05.10.2026
12 Седят върху
15:31 05.10.2026
13 Трол
Коментиран от #24
15:31 05.10.2026
14 Голям
15:32 05.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Софиянец
Коментиран от #45
15:32 05.10.2026
17 постигане на бърза победа
15:32 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хаха
15:33 05.10.2026
20 Гост
Коментиран от #69
15:34 05.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 хахаха
15:37 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 стоян георгиев
Коментиран от #31, #34, #42, #71
15:39 05.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нас па кво ни интересува
15:42 05.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 УдоМача
15:46 05.10.2026
33 ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН
Коментиран от #64, #106
15:47 05.10.2026
34 Гледай да се включиш пич
До коментар #25 от "стоян георгиев":в плана за евакуация и извеждане на населението на Литва, Латвия и Естония през границата през Полша и на подскоци към Сирия ... ама пък трябва първо и виза за Сирия да си изкараш а тя е 150 евро. По добре към Мароко и от там към Сахел минираната зона дето е и фронта Палисарио ..хахаха ...
Коментиран от #37
15:50 05.10.2026
35 ЕВРОПИЙСКИЯ НОВОФАШИЗЪМ
Коментиран от #56
15:51 05.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 стоян георгиев
До коментар #34 от "Гледай да се включиш пич":Кога да чакаме естония да се измести?наистина е кофти да вярваш в едни и същи лъжи.след като путин нападна украйна сирия венецуела смениха лагера иран го закъса ама ти вярвай че ще се изсели балтика.какво друго ти остава наистина...хах
Коментиран от #43, #52
15:54 05.10.2026
38 Олеееее....
15:55 05.10.2026
39 Удри евраста с лопатЕто
15:56 05.10.2026
40 Дъмберг
Коментиран от #47
15:57 05.10.2026
41 Тагаренковец
15:58 05.10.2026
42 Смешко
До коментар #25 от "стоян георгиев":Кви "руски агресори" бре мурджо. Съседите ми в Сарафово са все руснаци и агресори не виждам на около.
Коментиран от #46, #53
15:58 05.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Софиянец":В интерес на истината без малко да успее Тогава в тила на Сталин е била Японската империя Всички елитни части на Червената армия са били там Сталин изобщо не е вземал насериозно Хитлер Но поредица от дребни провали съсипва операция Барбароса Сега цялата ситуация е коренно различна В тила са Китай и Северна Корея и най важното има ядрен паритет Шансове за нато няма Иначе ТИШИНА
Коментиран от #63
16:01 05.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Гост
До коментар #40 от "Дъмберг":То щото Русия няма .. само тя има Яо викаш.. при такава война победител няма да има проумейте го …всички сме губещи най-вече обикновения гражданин !
Коментиран от #60
16:03 05.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хохо Бохо
16:05 05.10.2026
50 Редник
16:06 05.10.2026
51 Соломон
16:06 05.10.2026
52 Брей
До коментар #37 от "стоян георгиев":Как точно го закъса Иран ? Че нещо не се сещам, а да Янките се изнесоха на 1000 км от Иранската граница и напуснаха Ирак. Верно бе...
16:06 05.10.2026
53 Да си знаеш
До коментар #42 от "Смешко":Русия няма строго определени граници. Където стъпи руски ботуш, там е Русия. Путин!
Коментиран от #75
16:07 05.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 🤔🤔🤔🤔
А уж НАТОпорчените бяха ОТБРАНИТЕЛЕН съюз🤔
16:11 05.10.2026
58 🤔🤔🤔🤔
а на ПРАКТИКА - пак Сметката без кръчмаря правят😉
16:12 05.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 НАТО порчените понита
До коментар #47 от "Гост":Въпросът е не кой какво ядрено оръжие има или няма, а концентрацията на населението и инфраструктура по отношение на територията. В този смисъл, при масирани ядрени удари, най-засегнати биха били ЕС, Китай, Япония или Индия, а най-малко - Канада и Австралия.
16:14 05.10.2026
61 Та тъй,
16:14 05.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 чели сме я
До коментар #33 от "ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН":когато бяхме неосъзнати окултисти...разбирай сега сатанисти.
16:17 05.10.2026
65 Орк
16:18 05.10.2026
66 Американец от Беларуски произход
ще казва на европейците как да бият по Русия ли?
И защо бе, ген. Гринч (Гринч е прякорът му сред военните)?
Я марш обратно в Джорджия и в САЩ -
гледайте си спокойствието из америките,
що се тревожите за Европа и Русия,
която заема 40% от територията на Европа?!
Вие американците ли ще ни казвате как да живеем
със съседите си и в собствените си държави?
Ми нахални сте, бе!
КАКВА ПОБЕДА НАД РУСИЯ Е ЗАГОНИЛА презокеанските САЩ?
Ми нахални сте и нагли американците,
щот правите победи на други континенти с други народи!
Янки гоу хоум, че ни писна на пискалките от нахалството ви...
16:19 05.10.2026
67 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #63 от "🤔🤔🤔🤔":Да вярно е Зорге дава ценна информация на Сталин Бая съм чел по темата ПСВ И ВСВ Имам много собствени разработки Като цяло Сталин ползва Сибирските дивизии само при Москва През другото време не
Коментиран от #74
16:19 05.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 🤔🤔🤔🤔
До коментар #20 от "Гост":От ШАШт вече признаха , че дори СА разположили оръжия е Космоса❗
Едва ли са разположили пушки и пистолети😉
16:21 05.10.2026
70 Гай Турий
Престанете да лъжете като дърти марангьози тоя проZD народ, който вече е преполовен. Не ви ли е вече срам бе лакоми долоричари?
16:24 05.10.2026
71 ДОЛУ НАТО
До коментар #25 от "стоян георгиев":Нямаш никакво чувство за самосъхранение. Ти живееш на фронта на световна война и искаш да я разпалваш още повече?? Имаш ли деца, жена, роднини? Всички ли да умрат заради омразата ти и то към кого? Към тези, които те освободиха
16:24 05.10.2026
72 Дечо
16:25 05.10.2026
73 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #63 от "🤔🤔🤔🤔":Зорге е дал точният ден и час на операция Барбароса Много анализатори смятат че Сталин умишлено е допуснал Хитлер толкова дълбоко в СССР Аз смятам че Сталин преди всичко е решил някои вътрешни проблеми Направил е необходимите чистки
16:26 05.10.2026
74 😉😉😉😉
До коментар #67 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Значи си наясно, че на Източния (за СССР) фронт Сталин наистина поддържа контингент, но заплащайки със живота си Зорге все пак му дава свобода на действие с войските по границата с Япония😉
Коментиран от #90
16:28 05.10.2026
75 Пожелавам ти,
До коментар #53 от "Да си знаеш":всъщност сам си го пожелаваш у вас да стъпи руски ботуш. Прочети стихотворението на Радой Ралин "Писмо до Ванка с танка".
16:29 05.10.2026
76 Нема лабаво
„Нито един договор с Русия не струва дори хартията, на която е написан... с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.“
Коментиран от #82
16:31 05.10.2026
77 Обективен
Иначе това с "бързата победа" в отбрана кърти събира и извозва,каквото се сетите.
16:31 05.10.2026
78 Григор
Пълни глупости! Просто няма как да се случи! НАТО превъзхожда многократно Русия и по численост и по брой различни видове оръжия.Проблемът е там, че такъв конфликт няма как да остане в рамките само на конвенционалните оръжия. В един момент ще се стигне до втората фаза/ ядрената!/ и конфликта ще приключи буквално за броени часове. Познайте как. А иначе, изкуствения интелект е нещо изключително опасно за съществуването на планетата Земя. В един момент той може да излезе извън контрол и да предизвика глобален ядрен конфликт.
Коментиран от #91
16:33 05.10.2026
79 Сатана Z
16:35 05.10.2026
80 Нок
16:37 05.10.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Бисмарк е бил канцлер
До коментар #76 от "Нема лабаво":на малката Прусия, а тогава силата на армията много е зависела от числеността ѝ. Наполеон е победил руската армия макар с големи загуби, превзел е Москва за 3 месеца с коне и на каруци и е напуснал Русия непобеден. Хитлер е победен от Съюзниците и войната е между Тройната ос (Германия, Италия, Япония) и САЩ, Великобритания и СССР. Русофилите вярват, че руснаците са победили немците и това е цялата ВСВ наречена от тях Велика отечествена война.
Коментиран от #92, #98, #107
16:40 05.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Кое не е така ?!
- Президентът на Азербайджан Илхам Алиев
"Русия никога не е била суперсила!!!
Суперсила беше СССР. Ама там бяха Украйна, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Естония, Грузия.....целия СОЦ лагер работеше за СССР ( сега кръвни руски врагове)
Русия вече е жалък китайски запъртък.
Представете си само, че РФ не разполага с ядрено оръжие, реално погледнато най-вероятно е така, защото са неспособни да го поддържат, а срока на годност е отдавна минал - какво е РФ ? "
Коментиран от #96
16:45 05.10.2026
85 Мишел
Коментиран от #93
16:46 05.10.2026
86 Някой
16:47 05.10.2026
87 хитлер
До коментар #6 от "провинциалист":и той искаше бърза победа на източния фронт „Бърза кучка слепи ги ражда“ после адолф ял олово..
Коментиран от #103
16:48 05.10.2026
88 Курций Руф
Демек България,Румъния и Полша.Нещо ме съмнява добронамереността на това четирибуквие??!
Все нас тикат отпред , а те ще застават плътно зад гърба ни...
...нататък следва дълъг цитат на Христо Стоичков по адрес на нашите ,, партньори" !
16:50 05.10.2026
89 Ами
Но на практика е по-разумно
дори да не си и помисля да го прави.
16:50 05.10.2026
90 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #74 от "😉😉😉😉":На мене всичко ми е ясно Историята ми е хоби Знам за това че Ромел е бил агент на Англия Че Хитлер и Чърчил са кроили планове срещу Сталин И много други малко известни факти Въпросът е сега какво ще стане Днес америка е изтеглила стратегическа авиация от Англия Защо Заради три буса Явно по дипломатически път Тръмп е получил предложение на което не може да откаже Два дена има затишие в Украйна това не е добре Всичко ще свърши за десерт минути Цък цък цък
16:50 05.10.2026
91 Мишел
До коментар #78 от "Григор":НатО превъзхожда Русия в жива сила и конвенционални оръжия над 4 пъти. Затова ако има война НатО - Русия, тя ще е само ядрена, където Русия има пълно превъзходство. Ядрените оръжия се произвеждат не за украса, а за война.
16:52 05.10.2026
92 🤔🤔🤔🤔
До коментар #82 от "Бисмарк е бил канцлер":Наполеон е напуснал Русия непобеден🤔🤔🤔
Вярваш ли си в това ❓
16:53 05.10.2026
93 Кой е нападнал РФ,
До коментар #85 от "Мишел":че и да я превзема? ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?
16:53 05.10.2026
94 не може да бъде
16:55 05.10.2026
95 000
16:56 05.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 не може да бъде
До коментар #82 от "Бисмарк е бил канцлер":Какво означава -Наполеон е напуснал Москва непобеден...означава само че до превземането на Москва той е имал превъзходството спечелил е сраженията преди превземането но спечелване на едно или повече сражения не включва понятието победител или победен -войната не е свършила !?Можем да говорим че Александър Първи е победител а Наполеон -победен защото руската армия заедно с други армии влиза в Париж и слага край на войната...краят на войната определя кой е победител и кой победен !?
Коментиран от #105
17:02 05.10.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Механик
17:06 05.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Един
До коментар #4 от "Пич":Русия пък Украйна я направи за смях.
17:11 05.10.2026
105 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #98 от "не може да бъде":Великият Наполеон е казал АКО ОСТАВЯ ВЪВ ВСЕКИ РУСКИ ГРАД ЕДИН ОФИЦЕР ЗА КОМЕНДАНТ И ВЪВ ВСЯКО РУСКО СЕЛО ПО ЕДИН ВОЙНИК ОСТАВЯМ БЕЗ АРМИЯ
Коментиран от #109
17:12 05.10.2026
106 А западът постига целите си
До коментар #33 от "ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН":А западът постига целите си, те са да има много много убити и от двете страни и пълно унищожение на Украйна, след това Русия да я възстановява. Което много ще заздрави ЕС и НАТО, и пропагандата в САЩ. Чърчил и другите на запад харизаха Източна Европа, за да се охарчи СССР и да фалира. Войната се е водила главно в Източна Европа и СССР, 99% от разрушеното е там. Но СССР се справя бързо, социализмът е сила. И Русия ще трябва пак да прибегне пак към социализма, неизбежно е. И ЗАРАДИ ПСВ правят социализмът 1917г. и Русия оцелява. Да, Чърчил дава Източна Европа като буфер, за да се върнат спокойно съветските войски обратно в родината си, и изисква СССР да не подържа антикапитализмът и марксизмът в Азия и Латинска Америка, Европа и Северна Америка.
17:13 05.10.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 путлеристи с желаното wunderwaffe
До коментар #1 от "........–":Това за wunderwaffe го е измислили (май) австрийския тивеник
а послбе преди 1500 дни го сподели Фюрера Владолф Путлере как щели да сделят безаналоговите си джелеза
И докъде стигнаха рашиск.тите с третия полюс, ЛБРИКС, безаналоговите жлеза и Киев-3 дни!
17:16 05.10.2026
109 русофили с надеждите за СВУ-то
До коментар #105 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":05 Дякон Унуфрий Араллампиев
00ОТГОВОР
До коментар 98 от "не може да бъде":
Великият Наполеон е казал АКО ОСТАВЯ ВЪВ ВСЕКИ РУСКИ ГРАД ЕДИН ОФИЦЕР ЗА КОМЕНДАНТ И ВЪВ ВСЯКО РУСКО СЕЛО ПО ЕДИН ВОЙНИК ОСТАВЯМ БЕЗ АРМИЯ
-;-
Тебе още ли не са те нафърфорили- какви френски войници и офицери като Рашмахта нападна несъществуващата Украйна
17:18 05.10.2026