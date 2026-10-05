Традиционните оръжия с нови способности! НАТО разработва теория на победата над Русия на източния фланг

Върховният главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич разработва стратегия за постигане на бърза победа в случай на руско нападение срещу източния фланг на Алианса, като се фокусира конкретно върху интегрирането на нови отбранителни технологии, като дронове и изкуствен интелект, пише Bloomberg, позовавайки се на несекретната версия на документа "Теория за победата".

Предвижда се Гринкевич да представи документа в Полша на 12 октомври. Според официални лица и дипломати, запознати с въпроса, документът има за цел да разясни как Алиансът би реагирал на евентуално нахлуване на територията на НАТО.

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Източници посочват, че документът също така цели да покаже на съюзниците как НАТО ще съчетае традиционните оръжия с нови способности, появили се след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., като същевременно призовава за увеличени инвестиции в отбраната и подобрена подготовка.

Стратегията набляга на отбранителния характер на НАТО и необходимостта да се избягват непреднамерени провокации, като същевременно ясно подчертава нуждата от колективен отговор на хибридни заплахи.

В стратегията се подчертава, че чрез демонстриране на готовност НАТО цели да накара противника да стигне до заключението, че победата е невъзможна.

В случай на нападение срещу НАТО обаче, Алиансът би възпрял нахлуването чрез комбинация от сухопътни сили и други ресурси в рамките на "Инициативата на НАТО за възпиране на източния фланг" - концепция, основана на използването на евтини дронове, системи с минимален екипаж и насочване на удари с помощта на изкуствен интелект. Говорителят на НАТО полковник Мартин О'Донъл отказа да обсъжда подробностите на плана, но подчерта, че Алиансът е "чисто отбранителен".

"Теорията за победата на Върховния главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа е проста: да се запази предимството на НАТО. Предвид нестабилната и сложна глобална среда за сигурност, трябва още сега да създадем условия за възпиране на агресията и, ако се наложи, да надделеем в случай на нападение", заяви той.

Струва си да се отбележи, че ръководителят на германската Федерална разузнавателна служба Мартин Йегер заяви, че вижда риск от въоръжен конфликт с Русия, като отбеляза, че противопоставянето между двете страни е придобило "ново, опасно измерение". Медийни съобщения също така посочват, че Естония премества ключова бригада от град Тапа в Йихви - разположен на 50 километра от руската граница - като част от стратегия за "активна отбрана" в подготовка за евентуална руска агресия.

Междувременно Литва и Полша съвместно разработват международен план за евакуация, който да бъде задействан, ако се наложи извеждането на части от населението на Литва, Латвия и Естония през границата.