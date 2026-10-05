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Традиционните оръжия с нови способности! НАТО разработва теория на победата над Русия на източния фланг
  Тема: Украйна

Традиционните оръжия с нови способности! НАТО разработва теория на победата над Русия на източния фланг

5 Октомври, 2026 15:24 1 912 109

  • русия-
  • нато-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • пентагон-
  • алексус гринкевич

Стратегията набляга на отбранителния характер на НАТО и необходимостта да се избягват непреднамерени провокации, като същевременно ясно подчертава нуждата от колективен отговор на хибридни заплахи

Традиционните оръжия с нови способности! НАТО разработва теория на победата над Русия на източния фланг - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Върховният главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа Алексус Гринкевич разработва стратегия за постигане на бърза победа в случай на руско нападение срещу източния фланг на Алианса, като се фокусира конкретно върху интегрирането на нови отбранителни технологии, като дронове и изкуствен интелект, пише Bloomberg, позовавайки се на несекретната версия на документа "Теория за победата".

Предвижда се Гринкевич да представи документа в Полша на 12 октомври. Според официални лица и дипломати, запознати с въпроса, документът има за цел да разясни как Алиансът би реагирал на евентуално нахлуване на територията на НАТО.

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Източници посочват, че документът също така цели да покаже на съюзниците как НАТО ще съчетае традиционните оръжия с нови способности, появили се след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г., като същевременно призовава за увеличени инвестиции в отбраната и подобрена подготовка.

Стратегията набляга на отбранителния характер на НАТО и необходимостта да се избягват непреднамерени провокации, като същевременно ясно подчертава нуждата от колективен отговор на хибридни заплахи.

В стратегията се подчертава, че чрез демонстриране на готовност НАТО цели да накара противника да стигне до заключението, че победата е невъзможна.

В случай на нападение срещу НАТО обаче, Алиансът би възпрял нахлуването чрез комбинация от сухопътни сили и други ресурси в рамките на "Инициативата на НАТО за възпиране на източния фланг" - концепция, основана на използването на евтини дронове, системи с минимален екипаж и насочване на удари с помощта на изкуствен интелект. Говорителят на НАТО полковник Мартин О'Донъл отказа да обсъжда подробностите на плана, но подчерта, че Алиансът е "чисто отбранителен".

"Теорията за победата на Върховния главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа е проста: да се запази предимството на НАТО. Предвид нестабилната и сложна глобална среда за сигурност, трябва още сега да създадем условия за възпиране на агресията и, ако се наложи, да надделеем в случай на нападение", заяви той.

Струва си да се отбележи, че ръководителят на германската Федерална разузнавателна служба Мартин Йегер заяви, че вижда риск от въоръжен конфликт с Русия, като отбеляза, че противопоставянето между двете страни е придобило "ново, опасно измерение". Медийни съобщения също така посочват, че Естония премества ключова бригада от град Тапа в Йихви - разположен на 50 километра от руската граница - като част от стратегия за "активна отбрана" в подготовка за евентуална руска агресия.

Междувременно Литва и Полша съвместно разработват международен план за евакуация, който да бъде задействан, ако се наложи извеждането на части от населението на Литва, Латвия и Естония през границата.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ........–

    93 7 Отговор
    Един камарад с мустачки също търсеше чудо-оръжие (вундервафетУ).

    Коментиран от #108

    15:26 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Отреазвяващ

    77 5 Отговор
    По-добре пуснете епизод от ,,Ну погоди "

    15:26 05.10.2026

  • 4 Пич

    101 11 Отговор
    Хахаха...... победата на НАТО ще си остане само на теория!!!
    На практика - Русия ще ги пропилее от бой!!!
    Флагмана на НАТО един Иран го направи за смях, представете си Русия какво ще го направи!!!

    Коментиран от #104

    15:27 05.10.2026

  • 5 Много интересна

    77 4 Отговор
    Ненаучна фантастика. Браво

    15:27 05.10.2026

  • 6 провинциалист

    15 54 Отговор
    НАТО е способно да се отбранява от Русия и на руска територия!

    Коментиран от #48, #87

    15:28 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сандо

    75 6 Отговор
    А кога европата ще премине към практиката на разговори за мир,добросъседство и взаимна безопасност?Явно евроуправляващите не знаят максимата,че когато говориш твърде много за бой идва деня,в който си намираш боя.

    Коментиран от #44

    15:28 05.10.2026

  • 9 И това е много готино ! Браво

    59 0 Отговор
    Междувременно Литва и Полша съвместно разработват международен план за евакуация, който да бъде задействан, ако се наложи извеждането на части от населението на Литва, Латвия и Естония през границата.

    15:29 05.10.2026

  • 10 постигане на бърза победа

    54 1 Отговор
    С отбрана.....доообре

    15:30 05.10.2026

  • 11 Бонев

    55 4 Отговор
    Всичко е казано в заглавието, победа на теория.

    15:30 05.10.2026

  • 12 Седят върху

    40 3 Отговор
    Оръжието си и пак търсят нещо по силно. Само да струпат пълните си памперси по границата, руснаците и на кило водка да са няма да минат.

    15:31 05.10.2026

  • 13 Трол

    55 0 Отговор
    Тази теория я е писал г-н Тодор Тагарев.

    Коментиран от #24

    15:31 05.10.2026

  • 14 Голям

    44 1 Отговор
    смях ще падне.

    15:32 05.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Софиянец

    48 2 Отговор
    Един теоретик с мустачки се опита преди време и завърши доста зле за него 😂😂😂

    Коментиран от #45

    15:32 05.10.2026

  • 17 постигане на бърза победа

    37 3 Отговор
    И ще видят гъбата ...

    15:32 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    30 0 Отговор
    Със САЩ или без САЩ ще се отбраняват "активно"? По този въпрос информацията не е подробна, но може би е засекретена.

    15:33 05.10.2026

  • 20 Гост

    43 5 Отговор
    НАТ овците правят всичко възможно да дразнят мечката. Разполагат оръжия и войски от цяла Европа по границите и, заплашват с блокада Калининград, наливат постоянно огромни пари в Украйна/ и дялкат за себе си/, постоянно провокират "руски хибридни атаки" и после: ВЪХ НАКТЪПИХМЕ МЕЧКАТА!

    Коментиран от #69

    15:34 05.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 хахаха

    33 0 Отговор
    "непреднамерена провокация" е същото като "дървено желязо"... очевидно бръмбърг не знаят значението на думата провокация...:))

    15:37 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 стоян георгиев

    5 38 Отговор
    Украйна ни дава време и своя опит да се подготвим срещу руските агресори.трябва нато да изгради мощна армия от дронове.

    Коментиран от #31, #34, #42, #71

    15:39 05.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нас па кво ни интересува

    28 1 Отговор
    Тоя "Върховният главнокомандващ на съюзните сили на НАТО в Европа" Алексус Гринкевич какви стратегии разработвал и кви бръмбари в кратуната имал. Да си върши там работата за която му се плаща и да не ни занимава с тъпотиите си. Ние цивилните договор и отношение към това НАТО нямаме. Силите на НАТО да се оправят но по далеч от България да са само тея ненормалници.

    15:42 05.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 УдоМача

    24 0 Отговор
    Щеше да е смешно ако не беше тъжно...

    15:46 05.10.2026

  • 33 ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН

    11 2 Отговор
    Има роман ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН, на Карлос Кастанеда. В началото Кастанеда пита Дон Хуан как да се възпита непослушно дете. Дон Хуан казва, че бащата трябва да наеме силен скитник, който да набие няколко пъти детето му, после да заведе детето при мъртво дете. Това сякаш е Бог наема сатаната да бие човечеството? Но това са инструкции на ЦРУ, масоните, световният господар Вашингтон. Та, сега, това е детето ЕС-НАТО, БЛИЗКИЯТ ИЗТОК НЕФТЕНИТЕ ДЪРЖАВИ. Бащата е САЩ. Скитникът е Русия, и в Близкият изток е Иран, беше Ирак - умрялото дете. Умрялото дете ще е Украйна, пред детето ЕС. Тази книга е издадена в България още 1984г. Това са все инструкции на висшето командване и власти, на агентурата. Психологическа война и наука. Джордж Лукас признава, че е двойката Скайуокър и учителя Йода, са двата героя от книгите на Кастанеда. Книгата я има в читанка инфо.

    Коментиран от #64, #106

    15:47 05.10.2026

  • 34 Гледай да се включиш пич

    14 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    в плана за евакуация и извеждане на населението на Литва, Латвия и Естония през границата през Полша и на подскоци към Сирия ... ама пък трябва първо и виза за Сирия да си изкараш а тя е 150 евро. По добре към Мароко и от там към Сахел минираната зона дето е и фронта Палисарио ..хахаха ...

    Коментиран от #37

    15:50 05.10.2026

  • 35 ЕВРОПИЙСКИЯ НОВОФАШИЗЪМ

    25 0 Отговор
    Иска реванш.

    Коментиран от #56

    15:51 05.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    3 23 Отговор

    До коментар #34 от "Гледай да се включиш пич":

    Кога да чакаме естония да се измести?наистина е кофти да вярваш в едни и същи лъжи.след като путин нападна украйна сирия венецуела смениха лагера иран го закъса ама ти вярвай че ще се изсели балтика.какво друго ти остава наистина...хах

    Коментиран от #43, #52

    15:54 05.10.2026

  • 38 Олеееее....

    20 0 Отговор
    НАТО толкова сигурни и защитени ги направи тея, че сега даже план обсъждали за евакуация и извеждане на населението на Литва, Латвия и Естония през границата...... А ферим на НАТЮ-ту.. Ама то впрочем с тъпотиите дето с Калининград замислят като нищо може и да им се наложи .. уникални тъпунгери се оказаха верно

    15:55 05.10.2026

  • 39 Удри евраста с лопатЕто

    19 1 Отговор
    Значи все пак еврастите от натото все пак се готвят да нападат Русия, сами даже си го признават.

    15:56 05.10.2026

  • 40 Дъмберг

    18 2 Отговор
    Пишете си глупостите и простотиите, но при ядрена война Европа ще изгори напълно, а САЩ над 90 процента.

    Коментиран от #47

    15:57 05.10.2026

  • 41 Тагаренковец

    14 1 Отговор
    Слаба Украйне! Героям слаба!

    15:58 05.10.2026

  • 42 Смешко

    20 2 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Кви "руски агресори" бре мурджо. Съседите ми в Сарафово са все руснаци и агресори не виждам на около.

    Коментиран от #46, #53

    15:58 05.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 3 Отговор

    До коментар #16 от "Софиянец":

    В интерес на истината без малко да успее Тогава в тила на Сталин е била Японската империя Всички елитни части на Червената армия са били там Сталин изобщо не е вземал насериозно Хитлер Но поредица от дребни провали съсипва операция Барбароса Сега цялата ситуация е коренно различна В тила са Китай и Северна Корея и най важното има ядрен паритет Шансове за нато няма Иначе ТИШИНА

    Коментиран от #63

    16:01 05.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Гост

    9 2 Отговор

    До коментар #40 от "Дъмберг":

    То щото Русия няма .. само тя има Яо викаш.. при такава война победител няма да има проумейте го …всички сме губещи най-вече обикновения гражданин !

    Коментиран от #60

    16:03 05.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хохо Бохо

    18 1 Отговор
    Ядеви се ядрената хурка и това си е. На чело на ЕС, НАТО , САЩ са пълни психопати с тежки зависимости.

    16:05 05.10.2026

  • 50 Редник

    14 1 Отговор
    Трябва да съм луд да умирам за НАТО

    16:06 05.10.2026

  • 51 Соломон

    11 2 Отговор
    Слаба Украйна!

    16:06 05.10.2026

  • 52 Брей

    17 1 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    Как точно го закъса Иран ? Че нещо не се сещам, а да Янките се изнесоха на 1000 км от Иранската граница и напуснаха Ирак. Верно бе...

    16:06 05.10.2026

  • 53 Да си знаеш

    9 7 Отговор

    До коментар #42 от "Смешко":

    Русия няма строго определени граници. Където стъпи руски ботуш, там е Русия. Путин!

    Коментиран от #75

    16:07 05.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 🤔🤔🤔🤔

    12 0 Отговор
    "Теория на победата" 🤔
    А уж НАТОпорчените бяха ОТБРАНИТЕЛЕН съюз🤔

    16:11 05.10.2026

  • 58 🤔🤔🤔🤔

    11 0 Отговор
    На ТЕОРИЯ всичко е ясно,
    а на ПРАКТИКА - пак Сметката без кръчмаря правят😉

    16:12 05.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 НАТО порчените понита

    7 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гост":

    Въпросът е не кой какво ядрено оръжие има или няма, а концентрацията на населението и инфраструктура по отношение на територията. В този смисъл, при масирани ядрени удари, най-засегнати биха били ЕС, Китай, Япония или Индия, а най-малко - Канада и Австралия.

    16:14 05.10.2026

  • 61 Та тъй,

    1 0 Отговор
    Пепита!

    16:14 05.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 чели сме я

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН":

    когато бяхме неосъзнати окултисти...разбирай сега сатанисти.

    16:17 05.10.2026

  • 65 Орк

    5 1 Отговор
    Эй на това му се вика победобесие.

    16:18 05.10.2026

  • 66 Американец от Беларуски произход

    9 0 Отговор
    Американец от Беларуски произход,
    ще казва на европейците как да бият по Русия ли?
    И защо бе, ген. Гринч (Гринч е прякорът му сред военните)?
    Я марш обратно в Джорджия и в САЩ -
    гледайте си спокойствието из америките,
    що се тревожите за Европа и Русия,
    която заема 40% от територията на Европа?!

    Вие американците ли ще ни казвате как да живеем
    със съседите си и в собствените си държави?
    Ми нахални сте, бе!
    КАКВА ПОБЕДА НАД РУСИЯ Е ЗАГОНИЛА презокеанските САЩ?
    Ми нахални сте и нагли американците,
    щот правите победи на други континенти с други народи!
    Янки гоу хоум, че ни писна на пискалките от нахалството ви...

    16:19 05.10.2026

  • 67 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "🤔🤔🤔🤔":

    Да вярно е Зорге дава ценна информация на Сталин Бая съм чел по темата ПСВ И ВСВ Имам много собствени разработки Като цяло Сталин ползва Сибирските дивизии само при Москва През другото време не

    Коментиран от #74

    16:19 05.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 🤔🤔🤔🤔

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    От ШАШт вече признаха , че дори СА разположили оръжия е Космоса❗
    Едва ли са разположили пушки и пистолети😉

    16:21 05.10.2026

  • 70 Гай Турий

    7 0 Отговор
    "... отбранителния характер на НАТО..." ??!! - Това е оксиморон. НАТО е агресивен военнолюбив блок, роден и обгрижван от ВПК на САЩ да съществува и яде стотици милиарди долара всяка година в "его" полза!
    Престанете да лъжете като дърти марангьози тоя проZD народ, който вече е преполовен. Не ви ли е вече срам бе лакоми долоричари?

    16:24 05.10.2026

  • 71 ДОЛУ НАТО

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "стоян георгиев":

    Нямаш никакво чувство за самосъхранение. Ти живееш на фронта на световна война и искаш да я разпалваш още повече?? Имаш ли деца, жена, роднини? Всички ли да умрат заради омразата ти и то към кого? Към тези, които те освободиха

    16:24 05.10.2026

  • 72 Дечо

    6 0 Отговор
    Тия с всичкия ли са си?. Как ще воювате с ядрена държава бе?. За каква война говорите, добре ли сте, защо не помислите ще я има ли Европа след такъв конфликт??. Хайде спрете с глупостите и започнете да мислите за бъдещето на континента и най-вече на децата си.

    16:25 05.10.2026

  • 73 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор

    До коментар #63 от "🤔🤔🤔🤔":

    Зорге е дал точният ден и час на операция Барбароса Много анализатори смятат че Сталин умишлено е допуснал Хитлер толкова дълбоко в СССР Аз смятам че Сталин преди всичко е решил някои вътрешни проблеми Направил е необходимите чистки

    16:26 05.10.2026

  • 74 😉😉😉😉

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Значи си наясно, че на Източния (за СССР) фронт Сталин наистина поддържа контингент, но заплащайки със живота си Зорге все пак му дава свобода на действие с войските по границата с Япония😉

    Коментиран от #90

    16:28 05.10.2026

  • 75 Пожелавам ти,

    0 5 Отговор

    До коментар #53 от "Да си знаеш":

    всъщност сам си го пожелаваш у вас да стъпи руски ботуш. Прочети стихотворението на Радой Ралин "Писмо до Ванка с танка".

    16:29 05.10.2026

  • 76 Нема лабаво

    9 0 Отговор
    Попрочитете историята и се учете от Патилана на Наполеон Хитлер, а и от Бисмарк който казва:
    „Нито един договор с Русия не струва дори хартията, на която е написан... с руснаците си струва да се играе или честно, или въобще да не се играе.“

    Коментиран от #82

    16:31 05.10.2026

  • 77 Обективен

    5 0 Отговор
    А дали тов.Гринкевич се фокусира достатъчно върху руската чепата гьостерица,дето удря само по веднъж?
    Иначе това с "бързата победа" в отбрана кърти събира и извозва,каквото се сетите.

    16:31 05.10.2026

  • 78 Григор

    3 0 Отговор
    "НАТО разработва теория на победата над Русия на източния фланг"
    Пълни глупости! Просто няма как да се случи! НАТО превъзхожда многократно Русия и по численост и по брой различни видове оръжия.Проблемът е там, че такъв конфликт няма как да остане в рамките само на конвенционалните оръжия. В един момент ще се стигне до втората фаза/ ядрената!/ и конфликта ще приключи буквално за броени часове. Познайте как. А иначе, изкуствения интелект е нещо изключително опасно за съществуването на планетата Земя. В един момент той може да излезе извън контрол и да предизвика глобален ядрен конфликт.

    Коментиран от #91

    16:33 05.10.2026

  • 79 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Исторически погледнато България винаги е е обръщала оръжието си срещу своите съюзници.Така е било,така и ще бъде.НАТО утече на югоизточния фланг

    16:35 05.10.2026

  • 80 Нок

    1 1 Отговор
    Притисната мишка в ъгъла никога не се бие.Дали са гледали мулт филмчето?

    16:37 05.10.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Бисмарк е бил канцлер

    4 4 Отговор

    До коментар #76 от "Нема лабаво":

    на малката Прусия, а тогава силата на армията много е зависела от числеността ѝ. Наполеон е победил руската армия макар с големи загуби, превзел е Москва за 3 месеца с коне и на каруци и е напуснал Русия непобеден. Хитлер е победен от Съюзниците и войната е между Тройната ос (Германия, Италия, Япония) и САЩ, Великобритания и СССР. Русофилите вярват, че руснаците са победили немците и това е цялата ВСВ наречена от тях Велика отечествена война.

    Коментиран от #92, #98, #107

    16:40 05.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Кое не е така ?!

    2 4 Отговор
    "В света има две суперсили, Kumaй и Съединените щати. Няма трета."
    - Президентът на Азербайджан Илхам Алиев

    "Русия никога не е била суперсила!!!
    Суперсила беше СССР. Ама там бяха Украйна, Латвия, Литва, Молдова, Армения, Естония, Грузия.....целия СОЦ лагер работеше за СССР ( сега кръвни руски врагове)
    Русия вече е жалък китайски запъртък.
    Представете си само, че РФ не разполага с ядрено оръжие, реално погледнато най-вероятно е така, защото са неспособни да го поддържат, а срока на годност е отдавна минал - какво е РФ ? "

    Коментиран от #96

    16:45 05.10.2026

  • 85 Мишел

    4 0 Отговор
    Победа над Русия може да бъде постигната само ако Русия е използвала своя ядрен арсенал. Стиска ли някому да тръгне да побеждава Русия, която има по голям ядрен арсенал от този на целия останал свят?

    Коментиран от #93

    16:46 05.10.2026

  • 86 Някой

    3 0 Отговор
    И по какво определят Русия за заплаха за НАТО? Знам с НАТО-вски оръжия да се стреля в Русия, но не и обратното.

    16:47 05.10.2026

  • 87 хитлер

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    и той искаше бърза победа на източния фронт „Бърза кучка слепи ги ражда“ после адолф ял олово..

    Коментиран от #103

    16:48 05.10.2026

  • 88 Курций Руф

    1 0 Отговор
    Е , как всички планове за победа се кроят на ИЗТОЧНИЯ ФЛАНГ?
    Демек България,Румъния и Полша.Нещо ме съмнява добронамереността на това четирибуквие??!
    Все нас тикат отпред , а те ще застават плътно зад гърба ни...
    ...нататък следва дълъг цитат на Христо Стоичков по адрес на нашите ,, партньори" !

    16:50 05.10.2026

  • 89 Ами

    3 0 Отговор
    На теория НАТО може и да победи Русия.
    Но на практика е по-разумно
    дори да не си и помисля да го прави.

    16:50 05.10.2026

  • 90 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "😉😉😉😉":

    На мене всичко ми е ясно Историята ми е хоби Знам за това че Ромел е бил агент на Англия Че Хитлер и Чърчил са кроили планове срещу Сталин И много други малко известни факти Въпросът е сега какво ще стане Днес америка е изтеглила стратегическа авиация от Англия Защо Заради три буса Явно по дипломатически път Тръмп е получил предложение на което не може да откаже Два дена има затишие в Украйна това не е добре Всичко ще свърши за десерт минути Цък цък цък

    16:50 05.10.2026

  • 91 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #78 от "Григор":

    НатО превъзхожда Русия в жива сила и конвенционални оръжия над 4 пъти. Затова ако има война НатО - Русия, тя ще е само ядрена, където Русия има пълно превъзходство. Ядрените оръжия се произвеждат не за украса, а за война.

    16:52 05.10.2026

  • 92 🤔🤔🤔🤔

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "Бисмарк е бил канцлер":

    Наполеон е напуснал Русия непобеден🤔🤔🤔
    Вярваш ли си в това ❓

    16:53 05.10.2026

  • 93 Кой е нападнал РФ,

    0 1 Отговор

    До коментар #85 от "Мишел":

    че и да я превзема? ЯО не може да се употреби срещу дворцов преврат, пуч, демонстрации, цветни и черно-бели революции, партизанско движение, конспирации и диверсии. На предния фронт също където се стрелят с леко оръжие и ръкопашен бой, не може и срещу батареи и дивизиони. Противниковата армия има противоатомни укрития които спасяват на повече от километър от епицентъра на ядрения взрив. При хиляди километра фронт и 50км. дълбочина на фронта колко бомби ще трябват, май хиляди? Най "ефективно" е ЯО да се използва над голям град където ще избие най-вече жени, деца и старци (мъжете са на фронта). А и Путин как ще обясни на украинците и на останалия свят, че ги "освобождава" от фашистите като хвърли атомна бомба над Киев, избие 1мил. и останалите са зомбита болни от лъчева болест и с ужасни изгаряния? След бомбата ли ще прави референдум за присъединяване към РФ?

    16:53 05.10.2026

  • 94 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Победа е едно много разтегливо понятие и когато става дума за противостояние НАТО -Русия трябва да има задължително уточнение ...особено с оглед но новите методи за водене на война ...какво означава бърза победа ..стратегическо поражение като в Украйна ли!?Би трябвало ядреното оръжие да е изключено ..започнат ли да падат атомните бомби за каква победа може да се говори-ще оцелеят само някои територии и то временно докато ги хване радиоктивното излъчване ..има един филм " На брега "-там е показано!?Без атомните бомби НАТО не може да постигне бърза победа -това е ясно даже и на аматьорите в тия работи а ако се водим от резултатите в Украйна -за никаква победа не може да става дума !? !?А твърдения я за такава /поне сега /може само да предизвикват скептични усмивки!?

    16:55 05.10.2026

  • 95 000

    4 0 Отговор
    Краха на западната доминация ще бъде заменен с технофашизъм. Европа и сащ ще се разпаднат с войни. Съпротивата започна.

    16:56 05.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Бисмарк е бил канцлер":

    Какво означава -Наполеон е напуснал Москва непобеден...означава само че до превземането на Москва той е имал превъзходството спечелил е сраженията преди превземането но спечелване на едно или повече сражения не включва понятието победител или победен -войната не е свършила !?Можем да говорим че Александър Първи е победител а Наполеон -победен защото руската армия заедно с други армии влиза в Париж и слага край на войната...краят на войната определя кой е победител и кой победен !?

    Коментиран от #105

    17:02 05.10.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Механик

    1 0 Отговор
    Та кой викате е военолюбеца? Кой заплашва и тренира "победа над Русия"? М?

    17:06 05.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Един

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Русия пък Украйна я направи за смях.

    17:11 05.10.2026

  • 105 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 1 Отговор

    До коментар #98 от "не може да бъде":

    Великият Наполеон е казал АКО ОСТАВЯ ВЪВ ВСЕКИ РУСКИ ГРАД ЕДИН ОФИЦЕР ЗА КОМЕНДАНТ И ВЪВ ВСЯКО РУСКО СЕЛО ПО ЕДИН ВОЙНИК ОСТАВЯМ БЕЗ АРМИЯ

    Коментиран от #109

    17:12 05.10.2026

  • 106 А западът постига целите си

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН":

    А западът постига целите си, те са да има много много убити и от двете страни и пълно унищожение на Украйна, след това Русия да я възстановява. Което много ще заздрави ЕС и НАТО, и пропагандата в САЩ. Чърчил и другите на запад харизаха Източна Европа, за да се охарчи СССР и да фалира. Войната се е водила главно в Източна Европа и СССР, 99% от разрушеното е там. Но СССР се справя бързо, социализмът е сила. И Русия ще трябва пак да прибегне пак към социализма, неизбежно е. И ЗАРАДИ ПСВ правят социализмът 1917г. и Русия оцелява. Да, Чърчил дава Източна Европа като буфер, за да се върнат спокойно съветските войски обратно в родината си, и изисква СССР да не подържа антикапитализмът и марксизмът в Азия и Латинска Америка, Европа и Северна Америка.

    17:13 05.10.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 путлеристи с желаното wunderwaffe

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "........–":

    Това за wunderwaffe го е измислили (май) австрийския тивеник
    а послбе преди 1500 дни го сподели Фюрера Владолф Путлере как щели да сделят безаналоговите си джелеза
    И докъде стигнаха рашиск.тите с третия полюс, ЛБРИКС, безаналоговите жлеза и Киев-3 дни!

    17:16 05.10.2026

  • 109 русофили с надеждите за СВУ-то

    0 0 Отговор

    До коментар #105 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    05 Дякон Унуфрий Араллампиев
    00ОТГОВОР
    До коментар 98 от "не може да бъде":

    Великият Наполеон е казал АКО ОСТАВЯ ВЪВ ВСЕКИ РУСКИ ГРАД ЕДИН ОФИЦЕР ЗА КОМЕНДАНТ И ВЪВ ВСЯКО РУСКО СЕЛО ПО ЕДИН ВОЙНИК ОСТАВЯМ БЕЗ АРМИЯ
    -;-
    Тебе още ли не са те нафърфорили- какви френски войници и офицери като Рашмахта нападна несъществуващата Украйна

    17:18 05.10.2026

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