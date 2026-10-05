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Гласът на народа! Повече от половината украинци не желаят Володимир Зеленски да се кандидатира за втори мандат
  Тема: Украйна

Гласът на народа! Повече от половината украинци не желаят Володимир Зеленски да се кандидатира за втори мандат

5 Октомври, 2026 22:18 1 345 82

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  • виталий кличко-
  • владимир путин

53% смятат, че Зеленски трябва да бъде ограничен до настоящия си един мандат в Киев

Гласът на народа! Повече от половината украинци не желаят Володимир Зеленски да се кандидатира за втори мандат - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Украинская правда Украинская правда

Повече от половината украинци смятат, че Володимир Зеленски трябва да изкара само един мандат като президент и не трябва да се кандидатира за втори мандат на следващите избори, съобщава "Украинска правда".

Според проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС) 53% смятат, че Зеленски трябва да бъде ограничен до настоящия си един мандат (спрямо 46% през декември 2025 г.). Междувременно 42% смятат, че той трябва да участва в следващите избори (спрямо 45%). Останалите 5% не са решили.

КМИС отбелязва, че има ясна връзка между степента на доверие в президента и подкрепата за участието му в изборите.

"Ако сред онези, които имат пълно доверие в президента, 85% подкрепят участието му в изборите, този показател спада до 53% сред тези, които по-скоро му се доверяват, и съответно до 20% и 7% сред онези, които по-скоро или напълно не му се доверяват", заявиха социолозите.

Проучването е проведено между 12 и 21 септември. Общо 1002 респонденти на възраст 18 и повече години, живеещи във всички региони на Украйна, контролирани от украинското правителство, са били интервюирани по телефона чрез случайна извадка от мобилни телефонни номера. В извадката не са включени жители на територии, които временно не са под контрола на украинското правителство, въпреки че сред анкетираните е имало вътрешно разселени лица, преместили се от окупирани територии.

Проучването също така не е обхванало украински граждани, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.

При нормални условия статистическата допустима грешка при извадка с такъв размер не би надхвърлила 4,1% при стойности, близки до 50%, 3,5% при стойности, близки до 25%, 2,5% при стойности, близки до 10%, и 1,8% при стойности, близки до 5%.

В условията на война, освен посочената по-горе формална статистическа грешка, съществува и определено систематично отклонение. Социолозите обаче смятат, че резултатите остават в голяма степен представителни и позволяват сравнително надежден анализ на общественото мнение.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    10 32 Отговор
    А кога Зеленски е заявил че ще се кандидатира за втори мандат.И избори няма да има докато не свърши не войната на Русия

    Коментиран от #9, #13, #82

    22:20 05.10.2026

  • 2 Робот

    40 4 Отговор
    Скоро ще излязат фактите и точния брой украински жертви..! Това не може да се крие още дълго..! По предварителни данни бройката е катастрофална за нацията..!

    Коментиран от #10, #24, #75

    22:21 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Аби

    22 2 Отговор
    Над 90% са. Пак лъжите

    22:22 05.10.2026

  • 5 Спецназ

    18 2 Отговор
    Украинците могат да си желаят каквото си искат!!

    Гитлер от КУЕИФ не се събира да им организира избори.

    "Името на Киев на техния си овратен езiк НЕМА четенье, Баце!"
    ФАКТ!

    Коментиран от #20

    22:22 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Слуга на народа

    32 3 Отговор
    Зеленото го искат само нашите жълто-паветни, защото не живеят в Украйна, разбира се. Украинците искат да го линчуват.

    22:23 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тъпото руско говедо

    5 26 Отговор
    те и путин не го харесват в русия, пък се убиват да гласуват за него и за майка му.

    22:25 05.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    6 19 Отговор

    До коментар #9 от "Паси":

    Не решава Зеленски а конституцията на Украйна.Която не е писана от Зеленски

    Коментиран от #18, #19

    22:26 05.10.2026

  • 15 Сатана Z

    19 3 Отговор
    Ами то не останаха много от т.нар.украинци.Зеленият нацист се погрижи да ги прати при Бандера.

    22:27 05.10.2026

  • 16 Две трети

    17 3 Отговор
    искат Путин!

    22:28 05.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Стойко

    17 7 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Путин каза, че зеля ще е там докато е полезен за Русия 🤭 трябва още пари да измъкне от ес до пълния фалит, и още оръжия от натю до опразване на складовете

    Коментиран от #22

    22:29 05.10.2026

  • 19 Паси

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    И какво пише там?

    22:29 05.10.2026

  • 20 Сатана Z

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Спецназ":

    Има нещо изписано като :Київ

    22:30 05.10.2026

  • 21 Три дни

    3 17 Отговор
    Путин нападна Украйна при Зеленски,защото го мислеше за смешник!Пимогна и за избирането муНе посмя при Порошенко!

    22:30 05.10.2026

  • 22 Соломон

    6 18 Отговор

    До коментар #18 от "Стойко":

    Тя Русия цъфнала и вързала.Мижеш ли да ми кажеш за какво воюва Русия.Какво точно иска

    Коментиран от #32, #46

    22:31 05.10.2026

  • 23 осраински

    13 4 Отговор
    Следващите избори украинците ако има живи ще гласуват за Медведев

    22:31 05.10.2026

  • 24 Ами

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Едва ли ще излязат официални данни, но
    неофициално от сигурни източници се твърди за
    над 1 600 000 загинали и над 1 200 000 в неизвестност.
    И какво от това? Окраинците не смеят да гъкнат.
    Само да се обадят и идват бусовете и ТЦК.

    Коментиран от #42, #51

    22:31 05.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Чумата

    3 8 Отговор
    идва...

    22:31 05.10.2026

  • 27 Варненец

    11 4 Отговор

    До коментар #17 от "Соломон":

    Така така, ана някакси при размяната на трупове украинските са от 10 до 20 пъти повече, всеки път 😅

    Коментиран от #30, #31, #55

    22:32 05.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Руската

    3 5 Отговор
    Мяра.....

    22:33 05.10.2026

  • 30 Беше ли

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Варненец":

    да броиш?

    Коментиран от #34

    22:34 05.10.2026

  • 31 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #27 от "Варненец":

    И какво като са повече.Хората умират за родината си .А не се бият за пари или за да ги пуснат от затвора

    Коментиран от #37, #41, #66

    22:34 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Е, да укра е

    5 4 Отговор
    Руска провинция. А зеленото не е руснак. Пе искат руснаци да ги управляват.

    22:37 05.10.2026

  • 37 Варненец

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Хахахах, доброволци викаш! Ама след бусификация 💪🤭

    22:37 05.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Умират ама не искат

    8 2 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Умират само ако ги хванат ония от ТЦК.

    Коментиран от #47

    22:38 05.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Иванов

    8 3 Отговор
    Никои не иска корумпиран президент

    Коментиран от #50

    22:40 05.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Соломон

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Умират ама не искат":

    Ами нормално е за нормалните хора да не искат както да умрат така и да убиват.Не нормалното е това което прави Русия

    Коментиран от #53

    22:41 05.10.2026

  • 48 Варненец

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Кой определя":

    Не, инфо униан! Може да не ти изнася ама и те не могат да го скрият това!

    Коментиран от #58

    22:41 05.10.2026

  • 49 КОМУНИСТ

    3 7 Отговор
    КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА РУСИЯ - КПР проведе митинг в Москва, под надслов "НЕ ИСКАМЕ ЦАР! ИСКАМЕ СВОБОДА"

    ФСБ арестува много участници!

    22:42 05.10.2026

  • 50 А демен

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Иванов":

    тиев?

    22:42 05.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Струва ми се

    1 6 Отговор
    Украйна е по-въоръжена от преди севеото!

    22:44 05.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Съдбата на крепостните

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Варненец":

    Това с труповете не върви вече. Ако беше вярно РФ отдавна да е окупирала Украйна. А както виждаме всеки месец 40 000 фира и даже вече от Лиман избягаха. Движухата вече е на заден. Да им е честит милиционера на токчета.

    22:44 05.10.2026

  • 56 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Съдбата на крепостните":

    Вярвай си :)
    По официални данни от началото на СВО до преди месец
    от руска страна са взели участие около 800 000 души.

    Коментиран от #81

    22:44 05.10.2026

  • 57 Нима не го щете тоз добър чиляк...

    7 2 Отговор
    Къде изби 2.5млн и поне още толкова са инвалиди...
    Изберете си го пак да ви дозатрие...

    22:45 05.10.2026

  • 58 Наивно

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Варненец":

    е да вярваш,че някой ти вярва!

    22:46 05.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Соломон

    3 8 Отговор

    До коментар #53 от "Паси":

    Майдана да не би да е бил за обяваване на война на Русия .Хората си протестираха и искаха да са в ЕС

    Коментиран от #69

    22:47 05.10.2026

  • 61 Зеля

    4 3 Отговор
    Сори! Няма интернет в кииф и няма как да има избори 😂

    22:47 05.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Перо

    6 4 Отговор
    Ционистът вкара държавата в тупик и народа не се ли пребори за нови избори, ще пати много зимата!

    22:48 05.10.2026

  • 64 Зеля

    4 3 Отговор
    Искате избори? Добре, ама ТЦК ще брои бюлетините! Аааа, сега се дърпате, а? 😂😂😂

    22:48 05.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Стига лъжи!

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Родината се нарича РФ, наследник на СССР! Западната част на РФ е завладяна от кървава военна хунта. Владимир Владимирович Путин в момента я освобождава.

    Коментиран от #70

    22:49 05.10.2026

  • 67 Ти аутопсия

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Стига с тая чума! Стига лъжи!":

    ли и направи?

    22:50 05.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Соломон

    3 4 Отговор

    До коментар #66 от "Стига лъжи!":

    СССР умря.

    Коментиран от #72

    22:52 05.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Само

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Соломон":

    уби се!

    22:54 05.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Изкуствен Интелект

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Робот":

    Зеленски е признал за загинали около 60 000 войника.

    Пояснявам:
    - Според закон приет в началото на войната, държавата заплаща на семейството на всеки загинал украински военен около $400 000, допълнително се добавят обещетения за всеки член на семейството. Това прави някакви умопомрачителни суми от около $500 000 на загинал военен. В началото на войната това мотивира много балъци да отидат на фронта, но след това държавата започна да шикалкави.

    - Ако се плати НАИСТИНА по половин милион долара за всеки загинал военен, държавата Украйна ще фалира завинаги, това е непосилна сума дори за големи държави като САЩ.

    22:57 05.10.2026

  • 76 Българин681

    3 3 Отговор
    Повече от половината свят бих казал, дори на 90% вероятно им е омръзнал постоянно хленчещия за оръжие и пари зелен бивш клoyн и настоящ унищожаващ страната си "пpeзидeнт".......

    22:59 05.10.2026

  • 77 Хмм

    3 1 Отговор
    затова няма избори и няма да има, а войната няма да спре

    22:59 05.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Читател

    4 0 Отговор
    Кои украинци реално в Украйна от 48 милиона сега са 15 пенсионери и останалите нацисти,а това означава че държава няма по ред причини.

    Коментиран от #80

    23:12 05.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ами":

    По официални данни последното денонощие са занулени 2020 крепостни.На фронта имам предвид.

    23:20 05.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

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