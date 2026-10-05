Гласът на народа! Повече от половината украинци не желаят Володимир Зеленски да се кандидатира за втори мандат

Повече от половината украинци смятат, че Володимир Зеленски трябва да изкара само един мандат като президент и не трябва да се кандидатира за втори мандат на следващите избори, съобщава "Украинска правда".
Според проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС) 53% смятат, че Зеленски трябва да бъде ограничен до настоящия си един мандат (спрямо 46% през декември 2025 г.). Междувременно 42% смятат, че той трябва да участва в следващите избори (спрямо 45%). Останалите 5% не са решили.
КМИС отбелязва, че има ясна връзка между степента на доверие в президента и подкрепата за участието му в изборите.
"Ако сред онези, които имат пълно доверие в президента, 85% подкрепят участието му в изборите, този показател спада до 53% сред тези, които по-скоро му се доверяват, и съответно до 20% и 7% сред онези, които по-скоро или напълно не му се доверяват", заявиха социолозите.
Проучването е проведено между 12 и 21 септември. Общо 1002 респонденти на възраст 18 и повече години, живеещи във всички региони на Украйна, контролирани от украинското правителство, са били интервюирани по телефона чрез случайна извадка от мобилни телефонни номера. В извадката не са включени жители на територии, които временно не са под контрола на украинското правителство, въпреки че сред анкетираните е имало вътрешно разселени лица, преместили се от окупирани територии.
Проучването също така не е обхванало украински граждани, напуснали страната след 24 февруари 2022 г.
При нормални условия статистическата допустима грешка при извадка с такъв размер не би надхвърлила 4,1% при стойности, близки до 50%, 3,5% при стойности, близки до 25%, 2,5% при стойности, близки до 10%, и 1,8% при стойности, близки до 5%.
В условията на война, освен посочената по-горе формална статистическа грешка, съществува и определено систематично отклонение. Социолозите обаче смятат, че резултатите остават в голяма степен представителни и позволяват сравнително надежден анализ на общественото мнение.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #9, #13, #82
22:20 05.10.2026
2 Робот
Коментиран от #10, #24, #75
22:21 05.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Аби
22:22 05.10.2026
5 Спецназ
Гитлер от КУЕИФ не се събира да им организира избори.
"Името на Киев на техния си овратен езiк НЕМА четенье, Баце!"
ФАКТ!
Коментиран от #20
22:22 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Слуга на народа
22:23 05.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тъпото руско говедо
22:25 05.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Соломон
До коментар #9 от "Паси":Не решава Зеленски а конституцията на Украйна.Която не е писана от Зеленски
Коментиран от #18, #19
22:26 05.10.2026
15 Сатана Z
22:27 05.10.2026
16 Две трети
22:28 05.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Стойко
До коментар #14 от "Соломон":Путин каза, че зеля ще е там докато е полезен за Русия 🤭 трябва още пари да измъкне от ес до пълния фалит, и още оръжия от натю до опразване на складовете
Коментиран от #22
22:29 05.10.2026
19 Паси
До коментар #14 от "Соломон":И какво пише там?
22:29 05.10.2026
20 Сатана Z
До коментар #5 от "Спецназ":Има нещо изписано като :Київ
22:30 05.10.2026
21 Три дни
22:30 05.10.2026
22 Соломон
До коментар #18 от "Стойко":Тя Русия цъфнала и вързала.Мижеш ли да ми кажеш за какво воюва Русия.Какво точно иска
Коментиран от #32, #46
22:31 05.10.2026
23 осраински
22:31 05.10.2026
24 Ами
До коментар #2 от "Робот":Едва ли ще излязат официални данни, но
неофициално от сигурни източници се твърди за
над 1 600 000 загинали и над 1 200 000 в неизвестност.
И какво от това? Окраинците не смеят да гъкнат.
Само да се обадят и идват бусовете и ТЦК.
Коментиран от #42, #51
22:31 05.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Чумата
22:31 05.10.2026
27 Варненец
До коментар #17 от "Соломон":Така така, ана някакси при размяната на трупове украинските са от 10 до 20 пъти повече, всеки път 😅
Коментиран от #30, #31, #55
22:32 05.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Руската
22:33 05.10.2026
30 Беше ли
До коментар #27 от "Варненец":да броиш?
Коментиран от #34
22:34 05.10.2026
31 Соломон
До коментар #27 от "Варненец":И какво като са повече.Хората умират за родината си .А не се бият за пари или за да ги пуснат от затвора
Коментиран от #37, #41, #66
22:34 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Е, да укра е
22:37 05.10.2026
37 Варненец
До коментар #31 от "Соломон":Хахахах, доброволци викаш! Ама след бусификация 💪🤭
22:37 05.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Умират ама не искат
До коментар #31 от "Соломон":Умират само ако ги хванат ония от ТЦК.
Коментиран от #47
22:38 05.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Иванов
Коментиран от #50
22:40 05.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Соломон
До коментар #41 от "Умират ама не искат":Ами нормално е за нормалните хора да не искат както да умрат така и да убиват.Не нормалното е това което прави Русия
Коментиран от #53
22:41 05.10.2026
48 Варненец
До коментар #39 от "Кой определя":Не, инфо униан! Може да не ти изнася ама и те не могат да го скрият това!
Коментиран от #58
22:41 05.10.2026
49 КОМУНИСТ
ФСБ арестува много участници!
22:42 05.10.2026
50 А демен
До коментар #45 от "Иванов":тиев?
22:42 05.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Струва ми се
22:44 05.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Съдбата на крепостните
До коментар #27 от "Варненец":Това с труповете не върви вече. Ако беше вярно РФ отдавна да е окупирала Украйна. А както виждаме всеки месец 40 000 фира и даже вече от Лиман избягаха. Движухата вече е на заден. Да им е честит милиционера на токчета.
22:44 05.10.2026
56 Ами
До коментар #42 от "Съдбата на крепостните":Вярвай си :)
По официални данни от началото на СВО до преди месец
от руска страна са взели участие около 800 000 души.
Коментиран от #81
22:44 05.10.2026
57 Нима не го щете тоз добър чиляк...
Изберете си го пак да ви дозатрие...
22:45 05.10.2026
58 Наивно
До коментар #48 от "Варненец":е да вярваш,че някой ти вярва!
22:46 05.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Соломон
До коментар #53 от "Паси":Майдана да не би да е бил за обяваване на война на Русия .Хората си протестираха и искаха да са в ЕС
Коментиран от #69
22:47 05.10.2026
61 Зеля
22:47 05.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Перо
22:48 05.10.2026
64 Зеля
22:48 05.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Стига лъжи!
До коментар #31 от "Соломон":Родината се нарича РФ, наследник на СССР! Западната част на РФ е завладяна от кървава военна хунта. Владимир Владимирович Путин в момента я освобождава.
Коментиран от #70
22:49 05.10.2026
67 Ти аутопсия
До коментар #59 от "Стига с тая чума! Стига лъжи!":ли и направи?
22:50 05.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Соломон
До коментар #66 от "Стига лъжи!":СССР умря.
Коментиран от #72
22:52 05.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Само
До коментар #70 от "Соломон":уби се!
22:54 05.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Изкуствен Интелект
До коментар #2 от "Робот":Зеленски е признал за загинали около 60 000 войника.
Пояснявам:
- Според закон приет в началото на войната, държавата заплаща на семейството на всеки загинал украински военен около $400 000, допълнително се добавят обещетения за всеки член на семейството. Това прави някакви умопомрачителни суми от около $500 000 на загинал военен. В началото на войната това мотивира много балъци да отидат на фронта, но след това държавата започна да шикалкави.
- Ако се плати НАИСТИНА по половин милион долара за всеки загинал военен, държавата Украйна ще фалира завинаги, това е непосилна сума дори за големи държави като САЩ.
22:57 05.10.2026
76 Българин681
22:59 05.10.2026
77 Хмм
22:59 05.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Читател
Коментиран от #80
23:12 05.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Ами
До коментар #56 от "Ами":По официални данни последното денонощие са занулени 2020 крепостни.На фронта имам предвид.
23:20 05.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.