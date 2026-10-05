Стратегията и тактиката на действията на украинската армия! Генерал Драпати е изготвил нов военен план

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати и неговият екип са подготвили "военен план“, който вече няколко седмици се разглежда от Съвета за национална сигурност и отбрана, пише Украинская правда, позовавайки се на свои източници.
Планът трябва да определи стратегията и тактиката на действията на украинската армия в различни ситуации. Например, става въпрос за това как да се поддържа отбраната и дали си струва да се оставят на първа линия военнослужещи, които изпълняват ролята на "очи“ и "уши“, като практически нямат възможност да влязат в бой.
Освен това документът предвижда преминаването на всички командири към системата за управление "Делта“, тъй като във ВСУ все още има подразделения, които не я използват.
Друго направление са кадровите промени. Драпати възнамерява да изпрати едни офицери и генерали от Генералния щаб в резервните батальони, а други – да върне на служба.
В същото време в експертните среди съществуват различни мнения относно това доколко Драпати в принцип има възможност да влияе върху процесите в армията.
Страна.уа припомня, че по-рано журналистът Юрий Бутусов, служил във ВСУ, заяви, че Драпати в действителност не разполага с онези правомощия за управление на армията, които е имал неговият предшественик Александър Сирски. По-конкретно това се отнася до отношенията с Генералния щаб на ВСУ. Той се ръководи от Игор Скибюк, който "има собствена визия“.
А народната депутатка Маряна Безуглая съобщи, че през целия период, в който Драпати е заемал поста на главнокомандващ на ВСУ, президентът Володимир Зеленски е подписал само няколко от подадените от него предложения за уволнения и назначения.
Източник: www.focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гробар
Коментиран от #5
18:07 05.10.2026
2 свършиха всички гробища
18:08 05.10.2026
3 Укропат
18:09 05.10.2026
4 И я сподели
18:10 05.10.2026
5 Мавзолея
До коментар #1 от "Гробар":къде я ?
Коментиран от #18
18:11 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 стоян георгиев
Коментиран от #20, #31
18:13 05.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Какво стана с 40-дневната акция на ВСУ
Я да попитам - чий е Крим?
Коментиран от #12, #17
18:14 05.10.2026
10 Извинете
18:15 05.10.2026
11 Пирожин
18:15 05.10.2026
12 В цел свет
До коментар #9 от "Какво стана с 40-дневната акция на ВСУ":нема дизел!
18:16 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Секретният план е ясен
18:17 05.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 стоян георгиев
До коментар #9 от "Какво стана с 40-дневната акция на ВСУ":Нямало е подобно твърдение.операцията бе за унищожаване пво то над крим.като гледам как в момента летят украинските дронове явно се е случило.
Коментиран от #22, #25, #26, #27
18:18 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Герасимов
18:18 05.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Герасимов
18:20 05.10.2026
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #17 от "стоян георгиев":И Харков пуши И Лвов Днес е имало бая нальоти Обменът е пълен с материали
18:21 05.10.2026
23 Дълбоко Виждащ
18:21 05.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да не би британското разузнаване
До коментар #17 от "стоян георгиев":да ти е казало че руснаците са свършили и ПВОто си?:)
Коментиран от #29
18:26 05.10.2026
28 Баце
18:26 05.10.2026
29 Казал му е другия пазач от неговата
До коментар #27 от "Да не би британското разузнаване":смяна.
18:27 05.10.2026
30 Механик
п.п.
Абе, кога ще почва пролетната перемога, че минаха години ...
18:29 05.10.2026
31 А ако и ти отидеш
До коментар #7 от "стоян георгиев":в Украйна да го съветваш по стратетигечески въпроси за нула време сте в Иркутск.
18:30 05.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #32 от "az СВО Победа 81":Ся последно след ударите по едни "гаражи" успяха ли накрая да открият главата 🎃 на Сирски ,нищо че е разжалван .
18:48 05.10.2026
35 хахаха
18:49 05.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.