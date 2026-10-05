Стратегията и тактиката на действията на украинската армия! Генерал Драпати е изготвил нов военен план

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати и неговият екип са подготвили "военен план“, който вече няколко седмици се разглежда от Съвета за национална сигурност и отбрана, пише Украинская правда, позовавайки се на свои източници.

Планът трябва да определи стратегията и тактиката на действията на украинската армия в различни ситуации. Например, става въпрос за това как да се поддържа отбраната и дали си струва да се оставят на първа линия военнослужещи, които изпълняват ролята на "очи“ и "уши“, като практически нямат възможност да влязат в бой.

Освен това документът предвижда преминаването на всички командири към системата за управление "Делта“, тъй като във ВСУ все още има подразделения, които не я използват.

Друго направление са кадровите промени. Драпати възнамерява да изпрати едни офицери и генерали от Генералния щаб в резервните батальони, а други – да върне на служба.

В същото време в експертните среди съществуват различни мнения относно това доколко Драпати в принцип има възможност да влияе върху процесите в армията.

Страна.уа припомня, че по-рано журналистът Юрий Бутусов, служил във ВСУ, заяви, че Драпати в действителност не разполага с онези правомощия за управление на армията, които е имал неговият предшественик Александър Сирски. По-конкретно това се отнася до отношенията с Генералния щаб на ВСУ. Той се ръководи от Игор Скибюк, който "има собствена визия“.

А народната депутатка Маряна Безуглая съобщи, че през целия период, в който Драпати е заемал поста на главнокомандващ на ВСУ, президентът Володимир Зеленски е подписал само няколко от подадените от него предложения за уволнения и назначения.

Източник: www.focus-news.net