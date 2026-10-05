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Стратегията и тактиката на действията на украинската армия! Генерал Драпати е изготвил нов военен план
  Тема: Украйна

Стратегията и тактиката на действията на украинската армия! Генерал Драпати е изготвил нов военен план

5 Октомври, 2026 18:06 859 36

  • михайло драпати-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове

В експертните среди съществуват различни мнения относно това доколко Драпати в принцип има възможност да влияе върху процесите в армията

Стратегията и тактиката на действията на украинската армия! Генерал Драпати е изготвил нов военен план - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинская правда Украинская правда

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати и неговият екип са подготвили "военен план“, който вече няколко седмици се разглежда от Съвета за национална сигурност и отбрана, пише Украинская правда, позовавайки се на свои източници.

Планът трябва да определи стратегията и тактиката на действията на украинската армия в различни ситуации. Например, става въпрос за това как да се поддържа отбраната и дали си струва да се оставят на първа линия военнослужещи, които изпълняват ролята на "очи“ и "уши“, като практически нямат възможност да влязат в бой.

Освен това документът предвижда преминаването на всички командири към системата за управление "Делта“, тъй като във ВСУ все още има подразделения, които не я използват.

Друго направление са кадровите промени. Драпати възнамерява да изпрати едни офицери и генерали от Генералния щаб в резервните батальони, а други – да върне на служба.

В същото време в експертните среди съществуват различни мнения относно това доколко Драпати в принцип има възможност да влияе върху процесите в армията.

Страна.уа припомня, че по-рано журналистът Юрий Бутусов, служил във ВСУ, заяви, че Драпати в действителност не разполага с онези правомощия за управление на армията, които е имал неговият предшественик Александър Сирски. По-конкретно това се отнася до отношенията с Генералния щаб на ВСУ. Той се ръководи от Игор Скибюк, който "има собствена визия“.

А народната депутатка Маряна Безуглая съобщи, че през целия период, в който Драпати е заемал поста на главнокомандващ на ВСУ, президентът Володимир Зеленски е подписал само няколко от подадените от него предложения за уволнения и назначения.

Източник: www.focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гробар

    20 6 Отговор
    Украйна е вече в историята при създателя си Ленин.

    Коментиран от #5

    18:07 05.10.2026

  • 2 свършиха всички гробища

    17 1 Отговор
    от планове

    18:08 05.10.2026

  • 3 Укропат

    11 2 Отговор
    Драпаме към Кремъл. Макар че шефчето драпа на обратно. Такава е тактиката.

    18:09 05.10.2026

  • 4 И я сподели

    13 1 Отговор
    с факти!

    18:10 05.10.2026

  • 5 Мавзолея

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гробар":

    къде я ?

    Коментиран от #18

    18:11 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 стоян георгиев

    4 16 Отговор
    Драпати е сериозен и качествен мъж и офицер с огромен авторитет в армията на украйна.издигняш се от лейтенантв тази война.няма никакви щабове и щуротии дето да му влияят.променя драстично зсу за малкото време начело и резултатите не закъсняха.

    Коментиран от #20, #31

    18:13 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Какво стана с 40-дневната акция на ВСУ

    17 3 Отговор
    Нали още през лятото на 2026г щяха да изолират Крим и укрите след това щяха да превземат Крим.

    Я да попитам - чий е Крим?

    Коментиран от #12, #17

    18:14 05.10.2026

  • 10 Извинете

    8 2 Отговор
    пак ли ще обръщате хода на войната, господа украинци? Заедно със съюзниците си разказахте играта на тази държава!

    18:15 05.10.2026

  • 11 Пирожин

    6 1 Отговор
    Герасимов е по пекан!

    18:15 05.10.2026

  • 12 В цел свет

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Какво стана с 40-дневната акция на ВСУ":

    нема дизел!

    18:16 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Секретният план е ясен

    8 1 Отговор
    Кръгом и пак напред!

    18:17 05.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #9 от "Какво стана с 40-дневната акция на ВСУ":

    Нямало е подобно твърдение.операцията бе за унищожаване пво то над крим.като гледам как в момента летят украинските дронове явно се е случило.

    Коментиран от #22, #25, #26, #27

    18:18 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Герасимов

    0 3 Отговор
    А няма пари за ушанка...

    18:18 05.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Герасимов

    3 2 Отговор
    прави по велики планове!

    18:20 05.10.2026

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    И Харков пуши И Лвов Днес е имало бая нальоти Обменът е пълен с материали

    18:21 05.10.2026

  • 23 Дълбоко Виждащ

    5 1 Отговор
    Абе кога се очертава следващите Перемога и Контранаступ или пак да изчакам до 3тия пореден Димитровден ?

    18:21 05.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да не би британското разузнаване

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    да ти е казало че руснаците са свършили и ПВОто си?:)

    Коментиран от #29

    18:26 05.10.2026

  • 28 Баце

    6 2 Отговор
    Тия си играят на войници, но яко шлевят от милиардите дето ние, европейските плебей им плащаме за кефа на Лъвиците, само че украинският народ плаща с кръвта си тези игри, въпросът е дали след тях не сме ние на ред?

    18:26 05.10.2026

  • 29 Казал му е другия пазач от неговата

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да не би британското разузнаване":

    смяна.

    18:27 05.10.2026

  • 30 Механик

    4 0 Отговор
    Новата стратегия има ли нещо общо с пролетната перемога от 23-та ?
    п.п.
    Абе, кога ще почва пролетната перемога, че минаха години ...

    18:29 05.10.2026

  • 31 А ако и ти отидеш

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "стоян георгиев":

    в Украйна да го съветваш по стратетигечески въпроси за нула време сте в Иркутск.

    18:30 05.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 81":

    Ся последно след ударите по едни "гаражи" успяха ли накрая да открият главата 🎃 на Сирски ,нищо че е разжалван .

    18:48 05.10.2026

  • 35 хахаха

    4 0 Отговор
    единствената тактика и стратегия на драпати е драпать(бягам презглава)

    18:49 05.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

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