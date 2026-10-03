Под тежки санкции! Иранският риал се срина до рекордните 3 милиона за едно евро

Сривът на риала на фона на войната и икономическите санкции рязко намалява покупателната способност на населението. Според финансови наблюдатели средната месечна заплата в страната се е понижила от равностойността на около 120 евро до приблизително 70 евро от началото на годината.
Обезценяването оскъпява особено силно вноса на потребителски стоки и суровини и допълнително засилва вътрешния ценови натиск. Жители на Техеран разказват пред ДПА, че храните са поскъпнали значително през последните шест месеца. Цената на един хляб се е удвоила от 250 000 на 500 000 риала, а килограм ориз вече струва 5,5 милиона риала спрямо 3,5 милиона по-рано. Месото е станало недостъпно за много домакинства.
Още в края на август годишната инфлация в Иран достигна 66 на сто, а външната търговия на страната се сви с една трета заради американските санкции и морската блокада. Тогава иранското правителство посочи ограничаването на инфлацията, управлението на пазарите и намаляването на зависимостта от щатския долар сред основните си икономически приоритети.
Вашингтон отговори на затварянето на Ормузкия проток от Иран с блокада на иранските морски пристанища, за да засили натиска върху страната. В резултат търговията с ирански петрол е почти напълно преустановена, посочва ДПА.
Съединените щати наложиха санкции и на поддръжници на Техеран, сред които банки и авиокомпании. През август Вашингтон обяви санкционната кампания „Операция „Икономически парий“, насочена към ключови канали за приходи и международни връзки на Иран, включително цифровите активи, технологиите, златото, авиацията и корабоплаването. Кампанията предвижда и вторични санкции срещу държави и компании, които продължават да търгуват с Техеран.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #10
20:14 03.10.2026
2 закон на мърфи
20:16 03.10.2026
3 Всичко там са милиардери!
20:17 03.10.2026
4 Даааа
Коментиран от #14, #23
20:17 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Уран
20:18 03.10.2026
7 Всичко там са милиардери!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Иран е с население 90 милиона. Как мислиш, дали 2.2% от иранците са си купили нови автомобили? Износ, както знаеш, няма.
Коментиран от #12
20:19 03.10.2026
8 Стоянчо Пуканката
20:19 03.10.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ЕС ПЛАЩАТ ПО 1 МИЛИАРД ЕВРО
ОТГОРЕ ЗА БЕНЗИН И ДИЗЕЛ
.....
КРЕПЯТ ШЕКЕЛА И ДОЛАРА - ЖИВ МАЗОХИЗЪМ
20:19 03.10.2026
10 Когато
До коментар #1 от "Последния Софиянец":имаш собствено производство, можеш регулираш цените. Вносът може да се извърлва на бартерен принцип.
20:20 03.10.2026
11 А НАФТАТА В ЕС И САЩ
Коментиран от #35
20:20 03.10.2026
12 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Всичко там са милиардери!":Като дават Техеран по улиците само нови коли.
20:21 03.10.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
... ИМАТ ТРАДИЦИЯТА ДА СИ ДЪРЖАТ ПАРИТЕ В "СЕМЕЙНАТА ЗЛАТНА БАНКА " ПОД ДЮШЕКА
.....
ЕРДОГАН ИСКА ДА Я ДОКОПА ТАЯ БАНКА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - КЪМ 6000 ТОНА ЗЛАТО САМО В ТУРЦИЯ
... ТАКА ЧЕ И ЛИРАТА И РИАЛА ДА ПАДАТ , ЗЛАТОТО В СЕМЕЙНИЯ СЕЙФ РАСТЕ
....
ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ .. БАБА МИ ЗА ДА ПОСТРОЯТ КЪЩА Е ПРОДАЛА ПЕНДАРИТЕ :)
20:23 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 И все пак
Коментиран от #16, #22
20:24 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пиночет
20:27 03.10.2026
18 ........–
Все пак те са Казиното.
20:30 03.10.2026
19 Рублата
20:30 03.10.2026
20 Миризлив руски палячо-крепостен
Коментиран от #25
20:30 03.10.2026
21 Ходжа копейкин
20:31 03.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ЛЕПЯТ СТИКЕРИ С НАТАНЯХУ И ТРЪМП НА БЕНЗИНАДЖИЙСКИТЕ КОЛОНКИ
" АЗ НАПРАВИХ ТОВА"
......
В ПОРОБЕНА ЕВРОПА СИ ТРАЙКАТ :)
20:31 03.10.2026
25 Пиночет
До коментар #20 от "Миризлив руски палячо-крепостен":Яж овес!
20:32 03.10.2026
26 Страна
20:32 03.10.2026
27 Сатана Z
Коментиран от #34, #49, #52
20:33 03.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Феникс
Коментиран от #32
20:34 03.10.2026
30 Вова
20:34 03.10.2026
31 БАНко
20:34 03.10.2026
32 Явно
До коментар #29 от "Феникс":1997 не си живял!
Коментиран от #37
20:36 03.10.2026
33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ВСЕКИ ДЕН ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В ЗАПАДНАЛИЯ СВЕТА И ИЗРАЕЛ ПЛАЩАТ ПОНЕ ПО 30 МИЛИАРДА ДОЛАРА
НА ПЕТРОЛНИТЕ И ОРЪЖЕЙНИТЕ КОМПАНИИ
20:36 03.10.2026
34 На погребението
До коментар #27 от "Сатана Z":ли видя?
Коментиран от #57
20:37 03.10.2026
35 Има,има Ив Щатите и не ЕС
До коментар #11 от "А НАФТАТА В ЕС И САЩ":В Русия НЕМА НАФТА бате.Ватенките се млатят по опашките за 20 литра.С купони.
20:37 03.10.2026
36 Пепи Волгата
20:37 03.10.2026
37 Феникс
До коментар #32 от "Явно":Що бе живял съм, просто ни ограбиха за да могат да разпродадат държавата, и да ни натикат в ЕС и НАТО!
Коментиран от #39
20:37 03.10.2026
38 Истината е
20:38 03.10.2026
39 Защо
До коментар #37 от "Феникс":не избега при Путин?
Коментиран от #40
20:39 03.10.2026
40 Феникс
До коментар #39 от "Защо":Тогава беше онзи лумпен със белега който за малко не унищожи Русия, но в България този сценарий се случи! Нямаше човек като Путин да го спре!
Коментиран от #41, #43, #46, #48, #50, #53
20:41 03.10.2026
41 Много
До коментар #40 от "Феникс":бъркаш епохите!
20:42 03.10.2026
42 аz СВО Победа 81
Всички приятелски на РФ режими така свършват!
🤣🤣🤣
20:43 03.10.2026
43 Точно де
До коментар #40 от "Феникс":Путин ,като не идва,ти отиваш!
20:43 03.10.2026
44 Сите знаем,че ..
У Йло пен ДЕЛА..
и он
20:43 03.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Жоро
20:45 03.10.2026
48 Българин
До коментар #40 от "Феникс":Ако не беше Горбачов,сега щяхме да сме още под руско влияние и българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски охлюв -педофил с токчета,и нямаше лично аз да обиколя почти целия свят свободно!
20:46 03.10.2026
49 Ативай
До коментар #27 от "Сатана Z":Да заредиш Масквича
20:47 03.10.2026
50 МАЛО Умен, да?
До коментар #40 от "Феникс":У Йло педофил беше назначен от ал каша Ел цин БЕЗ Избори! След ПРЕ ВРАТА у Мок се ль.
Хихихихи
20:47 03.10.2026
51 Копейките обещават
20:49 03.10.2026
52 Кога
До коментар #27 от "Сатана Z":приеха еврото?
20:49 03.10.2026
53 Стоянчо Пуканката
До коментар #40 от "Феникс":Русия тогава беше се спуснала по пързалката, КГБ- то я спаси, като притисна пиянката Елцин да им сдаде властта. Неизтрезняващият Боря им постави само едно условие- да не закачат близкото му обкръжение, "чекистите" се съгласиха и му представиха Путин. Останалото е история...
20:49 03.10.2026
54 Митрофанова
20:50 03.10.2026
55 Коцето Копейкин
20:52 03.10.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
Актуална ситуация с цените и хляба
• Субсидирани и свободни цени: В зависимост от вида на хляба (субсидиран или на свободна пазарна цена), стойностите варират, като неофициалните или свободните разновидности достигат по-високи суми, а годишната инфлация в страната надхвърля 66%.
• Икономически контекст: Заради санкциите и срива на иранския риал, цените на основни хранителни стоки като хляб, ориз и млечни продукти бележат сериозен ръст спрямо предходните месеци с близо 200%.
20:57 03.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.