Под тежки санкции! Иранският риал се срина до рекордните 3 милиона за едно евро

Сривът на риала на фона на войната и икономическите санкции рязко намалява покупателната способност на населението. Според финансови наблюдатели средната месечна заплата в страната се е понижила от равностойността на около 120 евро до приблизително 70 евро от началото на годината.

Обезценяването оскъпява особено силно вноса на потребителски стоки и суровини и допълнително засилва вътрешния ценови натиск. Жители на Техеран разказват пред ДПА, че храните са поскъпнали значително през последните шест месеца. Цената на един хляб се е удвоила от 250 000 на 500 000 риала, а килограм ориз вече струва 5,5 милиона риала спрямо 3,5 милиона по-рано. Месото е станало недостъпно за много домакинства.

Още в края на август годишната инфлация в Иран достигна 66 на сто, а външната търговия на страната се сви с една трета заради американските санкции и морската блокада. Тогава иранското правителство посочи ограничаването на инфлацията, управлението на пазарите и намаляването на зависимостта от щатския долар сред основните си икономически приоритети.

Вашингтон отговори на затварянето на Ормузкия проток от Иран с блокада на иранските морски пристанища, за да засили натиска върху страната. В резултат търговията с ирански петрол е почти напълно преустановена, посочва ДПА.

Съединените щати наложиха санкции и на поддръжници на Техеран, сред които банки и авиокомпании. През август Вашингтон обяви санкционната кампания „Операция „Икономически парий“, насочена към ключови канали за приходи и международни връзки на Иран, включително цифровите активи, технологиите, златото, авиацията и корабоплаването. Кампанията предвижда и вторични санкции срещу държави и компании, които продължават да търгуват с Техеран.

Източник: www.bta.bg