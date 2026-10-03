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Под тежки санкции! Иранският риал се срина до рекордните 3 милиона за едно евро
  Тема: Иранската криза

Под тежки санкции! Иранският риал се срина до рекордните 3 милиона за едно евро

3 Октомври, 2026 20:12 847 57

  • иран-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • моджтаба хаменей-
  • доналд тръмп-
  • риал

Иранската национална валута продължи да се обезценява, като курсът на свободния пазар достигна за първи път историческите 3 милиона риала за едно евро, съобщи иранският финансов сайт „Бонбаст“

Под тежки санкции! Иранският риал се срина до рекордните 3 милиона за едно евро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сривът на риала на фона на войната и икономическите санкции рязко намалява покупателната способност на населението. Според финансови наблюдатели средната месечна заплата в страната се е понижила от равностойността на около 120 евро до приблизително 70 евро от началото на годината.

Обезценяването оскъпява особено силно вноса на потребителски стоки и суровини и допълнително засилва вътрешния ценови натиск. Жители на Техеран разказват пред ДПА, че храните са поскъпнали значително през последните шест месеца. Цената на един хляб се е удвоила от 250 000 на 500 000 риала, а килограм ориз вече струва 5,5 милиона риала спрямо 3,5 милиона по-рано. Месото е станало недостъпно за много домакинства.

Още в края на август годишната инфлация в Иран достигна 66 на сто, а външната търговия на страната се сви с една трета заради американските санкции и морската блокада. Тогава иранското правителство посочи ограничаването на инфлацията, управлението на пазарите и намаляването на зависимостта от щатския долар сред основните си икономически приоритети.

Вашингтон отговори на затварянето на Ормузкия проток от Иран с блокада на иранските морски пристанища, за да засили натиска върху страната. В резултат търговията с ирански петрол е почти напълно преустановена, посочва ДПА.

Съединените щати наложиха санкции и на поддръжници на Техеран, сред които банки и авиокомпании. През август Вашингтон обяви санкционната кампания „Операция „Икономически парий“, насочена към ключови канали за приходи и международни връзки на Иран, включително цифровите активи, технологиите, златото, авиацията и корабоплаването. Кампанията предвижда и вторични санкции срещу държави и компании, които продължават да търгуват с Техеран.

Източник: www.bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 16 Отговор
    Миналата година Иран е произвел 2 млн автомобила.А България колко!?

    Коментиран от #7, #10

    20:14 03.10.2026

  • 2 закон на мърфи

    8 2 Отговор
    най-силната страна на тоталитаризма,е в раболепието на народа му!

    20:16 03.10.2026

  • 3 Всичко там са милиардери!

    7 4 Отговор
    Дали е кеф?

    20:17 03.10.2026

  • 4 Даааа

    11 6 Отговор
    И после някои обясняват как персите били победители в този конфликт....🤣🤣🤣....а ние тук се "оплакваме" при 2к. заплати и пълни кръчми, молове, пътувания насам- натам...така, че който жадува за "иранския" живот може спокойно да емигрира... 😭🤣

    Коментиран от #14, #23

    20:17 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Уран

    3 4 Отговор
    Не преговарям с педофили

    20:18 03.10.2026

  • 7 Всичко там са милиардери!

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Иран е с население 90 милиона. Как мислиш, дали 2.2% от иранците са си купили нови автомобили? Износ, както знаеш, няма.

    Коментиран от #12

    20:19 03.10.2026

  • 8 Стоянчо Пуканката

    9 13 Отговор
    Древна, премъдра и велика Персия е преминала през много трудности и изпитания в многовековната си история, ще се справи и с обезценяването на националната си валута. Въпросът е как ще я карат от тук нататък кравунделите и европците, при положение че вече няма от къде да краднат...

    20:19 03.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 10 Отговор
    ТО ЗАТОВА ВСЕКИ ДЕН ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
    В ЕС ПЛАЩАТ ПО 1 МИЛИАРД ЕВРО
    ОТГОРЕ ЗА БЕНЗИН И ДИЗЕЛ
    .....
    КРЕПЯТ ШЕКЕЛА И ДОЛАРА - ЖИВ МАЗОХИЗЪМ

    20:19 03.10.2026

  • 10 Когато

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    имаш собствено производство, можеш регулираш цените. Вносът може да се извърлва на бартерен принцип.

    20:20 03.10.2026

  • 11 А НАФТАТА В ЕС И САЩ

    7 11 Отговор
    Лекичко изчезна и поскъпна с 500%.

    Коментиран от #35

    20:20 03.10.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 6 Отговор

    До коментар #7 от "Всичко там са милиардери!":

    Като дават Техеран по улиците само нови коли.

    20:21 03.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 3 Отговор
    ДА ВИ СВЕТНА ЧЕ НА ИЗТОК - КАТО СЕ ПОЧНЕ ОТ ТУРЦИЯ
    ... ИМАТ ТРАДИЦИЯТА ДА СИ ДЪРЖАТ ПАРИТЕ В "СЕМЕЙНАТА ЗЛАТНА БАНКА " ПОД ДЮШЕКА
    .....
    ЕРДОГАН ИСКА ДА Я ДОКОПА ТАЯ БАНКА ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ - КЪМ 6000 ТОНА ЗЛАТО САМО В ТУРЦИЯ
    ... ТАКА ЧЕ И ЛИРАТА И РИАЛА ДА ПАДАТ , ЗЛАТОТО В СЕМЕЙНИЯ СЕЙФ РАСТЕ
    ....
    ПРАКТИЧЕСКА ФИЛОСОФИЯ .. БАБА МИ ЗА ДА ПОСТРОЯТ КЪЩА Е ПРОДАЛА ПЕНДАРИТЕ :)

    20:23 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 И все пак

    6 1 Отговор
    Взимат по високи заплати от копейките

    Коментиран от #16, #22

    20:24 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пиночет

    5 5 Отговор
    Иранците се оказаха по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руските отрепки!

    20:27 03.10.2026

  • 18 ........–

    0 0 Отговор
    Джедаите сриват на борсите всичко което желаят.

    Все пак те са Казиното.

    20:30 03.10.2026

  • 19 Рублата

    3 0 Отговор
    къде,къде е по-силна!

    20:30 03.10.2026

  • 20 Миризлив руски палячо-крепостен

    4 1 Отговор
    На нас пък Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен и ще станем много богати!

    Коментиран от #25

    20:30 03.10.2026

  • 21 Ходжа копейкин

    4 0 Отговор
    Там да не управлява Жан Виденов?

    20:31 03.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 3 Отговор
    АМЕРИКАНСКО КНОУХОУ
    .....
    ЛЕПЯТ СТИКЕРИ С НАТАНЯХУ И ТРЪМП НА БЕНЗИНАДЖИЙСКИТЕ КОЛОНКИ
    " АЗ НАПРАВИХ ТОВА"
    ......
    В ПОРОБЕНА ЕВРОПА СИ ТРАЙКАТ :)

    20:31 03.10.2026

  • 25 Пиночет

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Миризлив руски палячо-крепостен":

    Яж овес!

    20:32 03.10.2026

  • 26 Страна

    3 1 Отговор
    на милиардери!

    20:32 03.10.2026

  • 27 Сатана Z

    1 3 Отговор
    В Иран цената на бензина е 27 евро цента

    Коментиран от #34, #49, #52

    20:33 03.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Феникс

    2 1 Отговор
    Парите са просто хартийки, важно е какво произвеждаш и каква покупателна способност имаш , другото са циркове за пред приматите!

    Коментиран от #32

    20:34 03.10.2026

  • 30 Вова

    4 1 Отговор
    ги прелъсти и изостави!

    20:34 03.10.2026

  • 31 БАНко

    0 5 Отговор
    НАТООВЦЕ , СРЕЩУ АЯТОЛАСИТЕ , СРЕЩУ ПУТИН И БОГАТАШИТЕ ЛИ СА ИЗВРАТЕНИТЕ ВИ САНКЦИИ ИЛИ СРЕЩУ ОБИКНОВЕНИТЕ ГРАЖДАНИ !!! УРСУЛИЩА БЕЗБОЖНИ !!!

    20:34 03.10.2026

  • 32 Явно

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Феникс":

    1997 не си живял!

    Коментиран от #37

    20:36 03.10.2026

  • 33 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор
    ЗА ДА СЪБОРЯТ ИРАНСКИЯ РИАЛ
    ......
    ВСЕКИ ДЕН ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ В ЗАПАДНАЛИЯ СВЕТА И ИЗРАЕЛ ПЛАЩАТ ПОНЕ ПО 30 МИЛИАРДА ДОЛАРА
    НА ПЕТРОЛНИТЕ И ОРЪЖЕЙНИТЕ КОМПАНИИ

    20:36 03.10.2026

  • 34 На погребението

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    ли видя?

    Коментиран от #57

    20:37 03.10.2026

  • 35 Има,има Ив Щатите и не ЕС

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "А НАФТАТА В ЕС И САЩ":

    В Русия НЕМА НАФТА бате.Ватенките се млатят по опашките за 20 литра.С купони.

    20:37 03.10.2026

  • 36 Пепи Волгата

    4 1 Отговор
    Изобщо не ми пука за Иран, Украйна, Русия и другите, важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм, в края на годината ще съм с 300000 еврака напред,пък ако ме изберат тези глупаци за вицепрезидент,ще дублирам пачката!

    20:37 03.10.2026

  • 37 Феникс

    3 4 Отговор

    До коментар #32 от "Явно":

    Що бе живял съм, просто ни ограбиха за да могат да разпродадат държавата, и да ни натикат в ЕС и НАТО!

    Коментиран от #39

    20:37 03.10.2026

  • 38 Истината е

    0 2 Отговор
    че Русия замести иранските доставки за Китай?

    20:38 03.10.2026

  • 39 Защо

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Феникс":

    не избега при Путин?

    Коментиран от #40

    20:39 03.10.2026

  • 40 Феникс

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Защо":

    Тогава беше онзи лумпен със белега който за малко не унищожи Русия, но в България този сценарий се случи! Нямаше човек като Путин да го спре!

    Коментиран от #41, #43, #46, #48, #50, #53

    20:41 03.10.2026

  • 41 Много

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Феникс":

    бъркаш епохите!

    20:42 03.10.2026

  • 42 аz СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Накратко:.
    Всички приятелски на РФ режими така свършват!
    🤣🤣🤣

    20:43 03.10.2026

  • 43 Точно де

    1 1 Отговор

    До коментар #40 от "Феникс":

    Путин ,като не идва,ти отиваш!

    20:43 03.10.2026

  • 44 Сите знаем,че ..

    3 1 Отговор
    Амуджистан уйде.
    У Йло пен ДЕЛА..
    и он

    20:43 03.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Жоро

    0 1 Отговор
    То и тука уж дизел рафинираме и складовете пълни ама наще на борсови ги смятали...май сме единствените такива и..ти

    20:45 03.10.2026

  • 48 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Феникс":

    Ако не беше Горбачов,сега щяхме да сме още под руско влияние и българи трябваше да ходят да умират за някакъв ботоксов кремълски охлюв -педофил с токчета,и нямаше лично аз да обиколя почти целия свят свободно!

    20:46 03.10.2026

  • 49 Ативай

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    Да заредиш Масквича

    20:47 03.10.2026

  • 50 МАЛО Умен, да?

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Феникс":

    У Йло педофил беше назначен от ал каша Ел цин БЕЗ Избори! След ПРЕ ВРАТА у Мок се ль.
    Хихихихи

    20:47 03.10.2026

  • 51 Копейките обещават

    3 2 Отговор
    Да пращат евро на иранските терористи

    20:49 03.10.2026

  • 52 Кога

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Сатана Z":

    приеха еврото?

    20:49 03.10.2026

  • 53 Стоянчо Пуканката

    1 3 Отговор

    До коментар #40 от "Феникс":

    Русия тогава беше се спуснала по пързалката, КГБ- то я спаси, като притисна пиянката Елцин да им сдаде властта. Неизтрезняващият Боря им постави само едно условие- да не закачат близкото му обкръжение, "чекистите" се съгласиха и му представиха Путин. Останалото е история...

    20:49 03.10.2026

  • 54 Митрофанова

    3 1 Отговор
    От понеделник спираме парите на Възраждане и Бг путинофили, тия излезнаха големи крадци и палячовци, който иска да получава, да се готви за фронта, тук путинофилчетата са напълно безполезни!

    20:50 03.10.2026

  • 55 Коцето Копейкин

    4 2 Отговор
    В понеделник в 9часа,пред централата ще събираме пари в евро за иранските другари!

    20:52 03.10.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 1 Отговор
    Цената на един хляб в Иран се е повишила до около 500 000 риала (удвоявайки се от предишни нива от 250 000 риала) в резултат на тежката икономическа криза и инфлация.

    Актуална ситуация с цените и хляба
    • Субсидирани и свободни цени: В зависимост от вида на хляба (субсидиран или на свободна пазарна цена), стойностите варират, като неофициалните или свободните разновидности достигат по-високи суми, а годишната инфлация в страната надхвърля 66%.

    • Икономически контекст: Заради санкциите и срива на иранския риал, цените на основни хранителни стоки като хляб, ориз и млечни продукти бележат сериозен ръст спрямо предходните месеци с близо 200%.

    20:57 03.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

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