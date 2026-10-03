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Португалия разследва използването на база на Азорските острови от САЩ в ударите срещу Иран
  Тема: Иранската криза

Португалия разследва използването на база на Азорските острови от САЩ в ударите срещу Иран

3 Октомври, 2026 20:42 441 4

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Случаят привлече допълнително внимание и заради различната позиция на съседна Испания, която не разреши подобно използване на своя територия

Португалия разследва използването на база на Азорските острови от САЩ в ударите срещу Иран - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg
News.bg News.bg

Португалската прокуратура започна разследване за законността на разрешението, дадено от правителството на САЩ да използват военновъздушната база "Лажеш" на Азорските острови по време на конфликта с Иран, съобщи 'Ройтерс".

Проверката е започнала след сигнал на депутати от опозиционната партия "Ляв блок", съобщи в събота португалската Главна прокуратура, без да предоставя допълнителни подробности.

Решението на дясноцентристкото правителство в Лисабон да разреши няколко транзитни полета на американските въоръжени сили през "Лажеш" предизвика политически спор в страната за ролята на Португалия в операциите, свързани с конфликта с Иран.

Случаят привлече допълнително внимание и заради различната позиция на съседна Испания, която не разреши подобно използване на своя територия.

Между Португалия и САЩ съществува дългогодишно споразумение, което позволява на Вашингтон да използва базата "Лажеш" без предварително разрешение в мирно време. След започването на военни действия обаче за използването ѝ е необходимо изричното одобрение на португалските власти.

Именно такова разрешение е било дадено от правителството в Лисабон за американските транзитни полети.

През април "Ляв блок" поиска от прокуратурата да провери случая, като партията определи използването на базата от САЩ като "грубо нарушение на международното право".

Португалското външно министерство отказа коментар за започналото разследване.

Външният министър Паулу Ранжел по-рано отхвърли твърденията, че страната е станала участник в конфликта. Според него използването на "Лажеш" е било в съответствие с международното право.

Ранжел заяви, че разрешението е дадено едва след като Вашингтон е уверил Лисабон, че операциите ще бъдат с отбранителен характер, необходими и пропорционални и ще бъдат насочени единствено срещу военни цели.

Започването на прокурорска проверка само по себе си не означава, че прокуратурата е установила нарушение. Португалските прокурори са обвързани от принципа на законност, според който трябва да разследват твърдения за престъпления или други нарушения, когато има достатъчно основания за това.

Военновъздушната база "Лажеш" се намира на остров Терсейра в португалския архипелаг Азорски острови в Атлантическия океан. Тя има стратегическо значение като транзитен пункт между Северна Америка, Европа, Африка и Близкия изток.

Американските сили използват базата по силата на двустранно споразумение за отбрана, чието начало датира от 1951 г. В "Лажеш" е разположено и 65-о авиобазово крило на Военновъздушните сили на САЩ, което осигурява подкрепа за американски, натовски и съюзнически операции.

Източник: news.bg


Португалия
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  • 1 Лама Кифла

    0 3 Отговор
    дайте ги, тук сме дупедавци

    20:47 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сюндюк

    0 1 Отговор
    Нормалните държави не искат вампири на планетата ...! Злото ще живее но ще бъде вързано за много години..!

    20:56 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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