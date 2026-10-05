На 145 км западно от Лондон! Пентагонът изтегли спешно бомбардировачите си от британската база "Феърфорд"

Съединените щати изтеглиха бомбардировачите си B-1 от британска военновъздушна база седмица, след като петима мъже бяха арестувани наблизо по подозрение, че са подготвяли терористични действия — предполагаем заговор, който според британския премиер Анди Бърнам вероятно е бил подкрепен от Иран, съобщава "Ройтерс".

Самолетите са били разположени в британската база "Феърфорд" — предпочитаната европейска база на САЩ за бомбардировачи, намираща се на 145 км западно от Лондон. Наскоро тя е била използвана за американски удари срещу Иран. Представител на Пентагона вчера обяви, че самолетите вече са се върнали в базите си в Съединените щати.

Иранската революционна гвардия в края на юли предупреди, че базата е легитимна цел. Военен източник от НАТО заяви: "Все още се смята, че Иран представлява остра заплаха за американските обекти във Великобритания".

Петимата мъже, арестувани от британската полиция, са били освободени под гаранция, а инцидентът остава до голяма степен неизяснен. Шести мъж —с британско и иранско гражданство, арестуван по подозрение, че е подготвял терористични действия — също е бил освободен под гаранция.

Иран заяви, че обвиненията за негово участие в какъвто и да било заговор са безпочвени, а външният му министър Абас Арагчи написа в Х: "Мога да потвърдя, че според Иран освобождаването на предполагаеми терористи, работещи за чужди държави, говори само по себе си. Търсите под вола теле".

Като едно от малкото европейски летища на американските военновъздушни сили, подходящи за тежки бомбардировачи, базата "Феърфорд" исторически е играла ключова роля в предишни американски военни кампании в Близкия изток, въпреки че бомбардировачите не са постоянно разположени там.

По време на настоящия конфликт САЩ са имали разрешение да използват "Феърфорд" само за удари по ирански ракетни обекти, които атакуват кораби в Ормузкия проток — така наречените отбранителни удари — след като Лондон отказа да разреши използването на британски бази от САЩ за настъпателни удари срещу Иран.

Този подход обтегна отношенията между САЩ и Великобритания, която традиционно е един от най-близките съюзници на Вашингтон.

"Вече можем да потвърдим, че всички американски бомбардировачи, които бяха разположени в британската база "Феърфорд", са били преразпределени обратно в постоянните си бази в Съединените щати", написа говорител на Пентагона в имейл.

Пентагонът добави, че американските бомбардировъчни сили остават в готовност да осигурят способности за прецизни глобални удари "навсякъде и по всяко време".

"Ню Йорк таймс", позовавайки се на двама американски представители, съобщи, че през уикенда САЩ са побързали да преместят бомбардировачите, след като командирите са получили нови предупреждения за заговор, подкрепян от Иран. Според изданието част от самолетите са напуснали базата, докато самолети за въздушно презареждане все още са били изпращани към района.

Кристоф Бергс - анализатор в областта на отбраната в аналитичния център "Кралски институт за обединени служби", заяви, че преразпределянето в краткосрочен план ще намали способността на САЩ "бързо да увеличават броя на полетите срещу Иран, което до известна степен намалява нивото на заплахата".

Той обаче отбеляза, че използването на "Феърфорд" и без това е било ограничено заради условието на Лондон за извършване само на отбранителни удари. Самолетите вече биха могли потенциално да бъдат изпратени или в Диего Гарсия, или в бази в Персийския залив, което би намалило необходимостта от допълнително въздушно презареждане заради по-голямото разстояние. Това обаче би зависело от наличния капацитет, преговорите със съюзниците и сигурността, добави той.

В ранните часове на 27 септември петима британци на около 20 години бяха арестувани, след като били забелязани да тичат към самолет от три бели микробуса, паркирани близо до базата. Полицията заяви, че не са открити взривни устройства, но е било установено наличие на известно количество бензин.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по това време, че участниците в заговора са планирали "големи щети" и че той може да е бил свързан с Иран, като добави, че не би освободил заподозрените под гаранция.

Високопоставен военен представител на НАТО заяви, че преместването няма да окаже никакво влияние върху Алианса: "Отбранителната способност на НАТО за бърза реакция при всякаква агресия остава непроменена и ненадмината благодарение на единството, силата и съвкупните способности на 32 държави"

Източник: news.bg