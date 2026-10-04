По-евтино от България! В Полша наложиха таван на цените за бензина и дизела

В Полша влезе в сила законът за таван на цените за горивата, съобщи ДПА.
Мярката е финансирана чрез нов данък върху извънредните печалби на петролните компании. Правителството се надява, че новата мярка ще направи бензина и дизела значително по-евтини за шофьорите.
Пакетът от мерки за облекчаване на цените на горивата, който ще бъде в сила до края на годината, намалява ДДС върху горивата от сегашните 23% на 8%.
Освен това Министерството на енергетиката ще определя ежедневно максималната цена. Максималната цена за уикенда и този понеделник е €1,54 за литър обикновен бензин, €1,73 за премиум бензин и €1,80 за дизел.
Средните цени на горивата в София днес са около 1,68 € за бензин А95, €1,89 за бензин А109 и 1,90 € за дизел, показва справка на платформата Fuelo.
Анализатори посочват, че това представлява икономия от до 32 цента на литър за шофьорите, в зависимост от вида гориво.
Припомняме, че президентът на Полша Карол Навроцки, подписа в четвъртък късно вечерта закона за данъка върху извънредните печалби. Така беше проправен пътя за нов пакет от мерки за облекчаване на цените на горивата от страна на центролявото правителство на страната.
Законът налага данък от 60% върху извънредните печалби от продажбата на течни горива. Той се отнася за извънредните печалби, реализирани между 1 март 2026 г. и 31 март 2027 г. от производители на горива и компании, притежаващи лиценз за трансгранична търговия с горива. Получените приходи ще постъпват директно в държавния бюджет, обобщи ПАП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааа
Коментиран от #14, #27
08:18 04.10.2026
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3 Мишел
08:20 04.10.2026
4 Факт
08:20 04.10.2026
5 Мунчовизация
Коментиран от #11
08:21 04.10.2026
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10 Иванов
Даже и от БНБ се изказаха, нали?
08:30 04.10.2026
11 Русофил
До коментар #5 от "Мунчовизация":Как какво?
Плащаш данъци и работиш ангария.
08:30 04.10.2026
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14 Българин
До коментар #1 от "Мдааа":Любовта ни към Путин е безгранична и таван за нея няма.
08:33 04.10.2026
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17 Боташ воевода
Сейщайте се, откъде му идат свръх печалбите.
08:35 04.10.2026
18 Ето ярък пример 🤬
08:35 04.10.2026
19 Радев , Гълъб
Скоро сте пътници в небитието
И ще ви запомнят само с некадърност
Коментиран от #23
08:37 04.10.2026
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23 ХАЯАШИ ХАТЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ПУЯКА
До коментар #19 от "Радев , Гълъб":СПОКО ГЪЛЪБЧО ПРЪЙ И ТИ ХАТЕЛАДАГОДУХАТ ДРУГИТЕ
08:49 04.10.2026
24 Анонимен
08:54 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Перо
09:01 04.10.2026
27 оня с коня
До коментар #1 от "Мдааа":ха дано скоро се вдигне малко тая цена на дизела че по тия улици само някакви каруцари срещам
09:01 04.10.2026
28 Велчов
Коментиран от #29
09:09 04.10.2026
29 А Радев
До коментар #28 от "Велчов":Май няма вина ?
Така излиза .
Консултантите ?
От Москва ?
09:14 04.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Ксаниба
09:20 04.10.2026