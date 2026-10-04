По-евтино от България! В Полша наложиха таван на цените за бензина и дизела

В Полша влезе в сила законът за таван на цените за горивата, съобщи ДПА.

Мярката е финансирана чрез нов данък върху извънредните печалби на петролните компании. Правителството се надява, че новата мярка ще направи бензина и дизела значително по-евтини за шофьорите.

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Пакетът от мерки за облекчаване на цените на горивата, който ще бъде в сила до края на годината, намалява ДДС върху горивата от сегашните 23% на 8%.

Освен това Министерството на енергетиката ще определя ежедневно максималната цена. Максималната цена за уикенда и този понеделник е €1,54 за литър обикновен бензин, €1,73 за премиум бензин и €1,80 за дизел.

Средните цени на горивата в София днес са около 1,68 € за бензин А95, €1,89 за бензин А109 и 1,90 € за дизел, показва справка на платформата Fuelo.

Анализатори посочват, че това представлява икономия от до 32 цента на литър за шофьорите, в зависимост от вида гориво.

Припомняме, че президентът на Полша Карол Навроцки, подписа в четвъртък късно вечерта закона за данъка върху извънредните печалби. Така беше проправен пътя за нов пакет от мерки за облекчаване на цените на горивата от страна на центролявото правителство на страната.

Законът налага данък от 60% върху извънредните печалби от продажбата на течни горива. Той се отнася за извънредните печалби, реализирани между 1 март 2026 г. и 31 март 2027 г. от производители на горива и компании, притежаващи лиценз за трансгранична търговия с горива. Получените приходи ще постъпват директно в държавния бюджет, обобщи ПАП.