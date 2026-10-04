Новини
Свят »
Полша »
По-евтино от България! В Полша наложиха таван на цените за бензина и дизела
  Тема: Украйна

По-евтино от България! В Полша наложиха таван на цените за бензина и дизела

4 Октомври, 2026 08:14 1 162 31

  • полша-
  • бензин-
  • дизел-
  • петрол-
  • украйна

Анализатори посочват, че това представлява икономия от до 32 цента на литър за шофьорите, в зависимост от вида гориво

По-евтино от България! В Полша наложиха таван на цените за бензина и дизела - 1
Снимка: Shutterstock
DPA DPA

В Полша влезе в сила законът за таван на цените за горивата, съобщи ДПА.

Мярката е финансирана чрез нов данък върху извънредните печалби на петролните компании. Правителството се надява, че новата мярка ще направи бензина и дизела значително по-евтини за шофьорите.

Още новини от Украйна

Пакетът от мерки за облекчаване на цените на горивата, който ще бъде в сила до края на годината, намалява ДДС върху горивата от сегашните 23% на 8%.

Освен това Министерството на енергетиката ще определя ежедневно максималната цена. Максималната цена за уикенда и този понеделник е €1,54 за литър обикновен бензин, €1,73 за премиум бензин и €1,80 за дизел.

Средните цени на горивата в София днес са около 1,68 € за бензин А95, €1,89 за бензин А109 и 1,90 € за дизел, показва справка на платформата Fuelo.

Анализатори посочват, че това представлява икономия от до 32 цента на литър за шофьорите, в зависимост от вида гориво.

Припомняме, че президентът на Полша Карол Навроцки, подписа в четвъртък късно вечерта закона за данъка върху извънредните печалби. Така беше проправен пътя за нов пакет от мерки за облекчаване на цените на горивата от страна на центролявото правителство на страната.

Законът налага данък от 60% върху извънредните печалби от продажбата на течни горива. Той се отнася за извънредните печалби, реализирани между 1 март 2026 г. и 31 март 2027 г. от производители на горива и компании, притежаващи лиценз за трансгранична търговия с горива. Получените приходи ще постъпват директно в държавния бюджет, обобщи ПАП.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааа

    21 5 Отговор
    От утре и у нас ще има таван на цените , 3 евро за литър . А след нова година ще увеличат тавана на 5 еврака за литър 🤣😂🤣😂

    Коментиран от #14, #27

    08:18 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мишел

    13 2 Отговор
    Новина щеше да бъде, ако някъде има нещо по скъпо...

    08:20 04.10.2026

  • 4 Факт

    15 4 Отговор
    Всяка отстъпка от данък и такса към търговеца спира дотам. Не се отразява на колонката. Търговецът прибира разликата, а потребителят пак е прецакан.

    08:20 04.10.2026

  • 5 Мунчовизация

    15 7 Отговор
    Кутевчета,дачковчета,кво правим?

    Коментиран от #11

    08:21 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иванов

    9 1 Отговор
    Да де, но тук, при нас е проблем, ако въведем данък печалба, нали?
    Даже и от БНБ се изказаха, нали?

    08:30 04.10.2026

  • 11 Русофил

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мунчовизация":

    Как какво?

    Плащаш данъци и работиш ангария.

    08:30 04.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Българин

    5 8 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    Любовта ни към Путин е безгранична и таван за нея няма.

    08:33 04.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Боташ воевода

    10 1 Отговор
    Украинците унищожиха сумати заводи на Лукоил, а собственика Вагит Алекперов имал свръх доход тая година.

    Сейщайте се, откъде му идат свръх печалбите.

    08:35 04.10.2026

  • 18 Ето ярък пример 🤬

    15 1 Отговор
    Има спекулация на пазара и Държава Полша, въвежда таван на цените на горива. При нас всички хранителни продукти са по-високи от западна Европа, минералната вода при хилядите извори които имаме, е в пъти по-висока от засушената западна Европа, където реки пресъхнаха това лято. Полша, Унгария, Гърция, Хърватия и Румъния реагират веднага при свръхпечалби и слагат ТАВАН на цените, само политиците в България не искат, а народа е с най-ниските заплати и пенсии в Европа. Геноцид

    08:35 04.10.2026

  • 19 Радев , Гълъб

    11 3 Отговор
    Четете мамини сладки !!!
    Скоро сте пътници в небитието
    И ще ви запомнят само с некадърност

    Коментиран от #23

    08:37 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ХАЯАШИ ХАТЕЛ ЖЕЛЯЗКОВ ПУЯКА

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Радев , Гълъб":

    СПОКО ГЪЛЪБЧО ПРЪЙ И ТИ ХАТЕЛАДАГОДУХАТ ДРУГИТЕ

    08:49 04.10.2026

  • 24 Анонимен

    5 2 Отговор
    При тях може ,а при нас не.Живее във времена на пладнешки обири,като властимащите вземат дейно участие в това пъклено дело...

    08:54 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Перо

    4 1 Отговор
    Само тук долнопробната селяния от съветници на премиера измислиха нов вид икономика, непозната на света с понятия като “справедливи цени”, “малки кошници”, “свръх печалба” /без да има мярка на печалбата/ и т.н. Удариха го на призиви и молби към спекулантите и цените станаха 1лв.=€1 и върви 1 лв.=£1, а заплати и пенсии €1=1,95 лв. Полша е поредната страна от ЕС, която прилага адекватни мерки срещу спекулата! Отдавна унищожената икономика не може да покрие разликата между доходи и цени и се започва спиралата от кредити, които още повече влошават положението!

    09:01 04.10.2026

  • 27 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааа":

    ха дано скоро се вдигне малко тая цена на дизела че по тия улици само някакви каруцари срещам

    09:01 04.10.2026

  • 28 Велчов

    2 1 Отговор
    На Радев консултантите не му дават да пипа ДДС или акциза. Иначе и тум може да падне.

    Коментиран от #29

    09:09 04.10.2026

  • 29 А Радев

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Велчов":

    Май няма вина ?
    Така излиза .
    Консултантите ?
    От Москва ?

    09:14 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Ксаниба

    0 0 Отговор
    Тука нема как да стане.Чорапа пълни гушката на псустлер и нему пука за раята.

    09:20 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания