Канцлерът Мерц: Путин изобщо не се интересува от сериозни мирни преговори за Украйна

Срещата между германския министър на външните работи Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров доказа, че Русия изобщо не проявява интерес към сериозни мирни преговори за Украйна, обяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, цитиран от Франс прес, пише БТА.

"Полагаме много интензивни дипломатически усилия", изтъкна германският канцлер, като спомена изненадващата среща между Йохан Вадефул и Сергей Лавров преди речта на руския външен министър от трибуната на Общото събрание на ООН.

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Това беше първата среща между Берлин и Москва от началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Оттогава Германия е основният военен поддръжник на Киев, отбелязва АФП.

"Но явно по-нататъшната оценка на срещата от руска страна е показала, че понастоящем Русия изобщо не проявява интерес към сериозни преговори", посочи Мерц по време на пресконференция с президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев.

След срещата с германския си колега Сергей Лавров произнесе остра реч от трибуната на ООН, в която обвини Европа, че се противопоставя на мира в Украйна и обеща, че Москва ще изпълни военните си цели в Украйна "независимо от обстоятелствата".

"В крайна сметка нямаше никаква промяна, а вместо това присмех от руска страна", отбеляза, от своя страна, германският министър на отбраната Борис Писториус.

"Можем само още веднъж да призовем руското правителство да седне на масата за преговори и да води сериозни разговори, за да се сложи край на тази война", допълни Фридрих Мерц.

Той обеща също, че "ще бъдат положени всички усилия, за да продължим да помагаме на Украйна, а Русия ще трябва да плати цената, ако продължи войната".

От друга страна, президентът на Казахстан похвали руския си колега Владимир Путин, като го нарече "изключителен държавник" и същевременно настоя за "спазването на принципа на териториалната цялост на всички държави".

Москва отново бомбардира Киев вчера, при което загина най-малко един човек, а няколко души бяха ранени, съобщиха власти.

Същия ден специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев се срещна с американски представители във Вашингтон, за да "бъдат продължени конструктивните дискусии за мирно разрешаване на конфликта между Русия и Украйна", посочи представител на Белия дом.

Доверието в консервативният блок на канцлера Фридрих Мерц бележи продължаващ спад, като едва 19 процента от анкетираните заявяват, че биха гласували за Християндемократическия съюз/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС), предаде ДПА, цитирайки ново социологическо проучване.

Резултатът на блока от огласеното днес проучване "Tрендбарометер" на телевизии Ер Те Ел/Ен Те Фау е с един процентен пункт по-нисък в сравнение с миналата седмица.

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (AзГ) също губи един пункт, но остава най-силната партия като цяло, с 26 процента подкрепа.

"Зелените" отбелязват спад с един процентен пункт до 16 процента, докато лявоцентристката Германска социалдемократическа партия (ГСДП) бележи ръст с два процентни пункта и достига 14 процента. Крайнолявата партия "Левите" остава без промяна с 12 процента подкрепа, либералната Свободна демократическа партия – с 4 процента, а "Алиансът на Сара Вагенкнехт" (АСВ) – с 3 процента.

Личната популярност на Мерц остава ниска, като едва 11 процента от анкетираните казват, че са доволни от работата му, докато 87 процента заявяват, че не са доволни.

Проучването "Трендбарометер" се основава на представителни анкети, проведени от агенцията за социологически проучвания "Форза".

"Форза" е анкетирала 2501 души между 22 и 28 септември. Статистическата грешка е в рамките на 2,5 процентни пункта.

Данните на института за социологически проучвания "Инса" (Insa) показват сходна картина. В седмичния му обзор на тенденциите в общественото мнение ХДС/ХСС също е на ниво от 19 процента подкрепа, а AзГ – на 29,5 процента.

ГСДП и "Зелените" са наравно с по 14,5 процента, а партия "Левите" е с 10 процента. "Инса" е анкетирала 2001 респонденти между 25 и 28 септември. Тук статистическата грешка също е около 2,5 процентни пункта, отбелязва ДПА.

Германия междувремменно завърши плановете си за превръщане на пристанището в Бремерхафен в ключов обект на НАТО, като се предвижда да бъдат отделени 1,5 милиарда евро, за да се осигури готовност за бързо разгръщане на военни сили на Алианса в случай на извънредна ситуация, предаде ДПА.

Град Бремерхафен, на близо 60 километра северно от Бремен, ще се превърне в ключов обект за разполагането на въоръжени сили и военно оборудване на НАТО в случай на нападение срещу Алианса. Близкото летище в Бремен също ще придобие основно значение.

След месеци преговори между федералното правителство, германските въоръжени сили (Бундесвер) и местното правителство на свободния град Бремен, на които се обсъдиха начините за подобряване и разширяване на съществуващата пристанищна инфраструктура, германският министър на отбраната Борис Писториус подписа днес меморандум за разбирателство в Бремен.

Плановете предвиждат федералното правителство да отдели 1,35 млрд. евро до 2031 г., докато властите на Бремен ще допринесат с 200 милиона евро. Допълнително финансиране ще може да бъде осигурено от частни инвеститори.

Работата по проекта ще започне тази година и ще завърши през 2031 г., уточни кметът на Бремен Андреас Бовеншулте.

Министър Писториус заяви, че ролята на пристанището в Бремерхафен е ключова в случай на евентуално нападение срещу НАТО.

"Десетки хиляди войници ще имат нужда от настаняване и храна. Поддръжката и боравенето с машинната техника и оборудването трябва да протичат по съответния начин", изтъкна Писториус, като отбеляза, че военното оборудване, което пристига на пристанището от съюзни държави ще трябва да бъде транспортирано до крайното му местоположение по мостове, пътища и железопътни линии.

За да подготви пристанището за изпълнението на тези задачи, Германия планира да изгради нов мост за тежкотоварни превозни средства и да преустрои няколко района за тежки товари на пристанището, както и на част от основния кей, на свързващия канал с подвижен мост и на различни вътрешни кейове.

Планира се също увеличаване на дълбочината на пристанищните басейни, изграждането на нова противопожарна станция и разширяването на пътните и железопътни връзки.

Летището в Бремен ще бъде разширено с повече пространства за логистични нужди.