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Техеран: Няма да отворим Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия
  Тема: Иранската криза

Техеран: Няма да отворим Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия

4 Октомври, 2026 13:05 907 12

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Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет

Техеран: Няма да отворим Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия, поставени от Техеран в споразумението със САЩ от юни, заяви председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция Нурнюз.

Изявлението му идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон на седемдневния ирански план за отваряне на Ормузкия проток.

"Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи", заяви Галибаф.

Той подчерта, че позицията на Иран е ясна и категорична.

"Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад", каза председателят на иранския парламент.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи каза, че Иран ясно е изложил условията си за отваряне на протока. По думите му те са обвързани с определени ангажименти, които САЩ трябва да поемат.

Иран е представил на Съединените щати седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия, заяви преди дни Арагчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН, цитиран от американски медии.

„Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, каза Арагчи.

Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха „Ню Йорк Таймс“ и Си Ен Ен, цитирани от ДПА. Представител на Белия дом заяви пред телевизията, че се водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“.

Иранските държавни медии съобщиха, че Арагчи е изложил условията на Техеран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Представители на САЩ и Иран проведоха разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН – първите подобни преговори от месеци насам.

Контролът над Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран.

Междувременно регистрираните преминавания на търговски кораби през протока са намалели до девет в четвъртък спрямо 14 в сряда, съобщи Ройтерс, позовавайки се на предварителни данни за проследяване на корабоплаването. Осем кораба са излезли от Персийския залив и един е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните десет дни е 18.

Данните не обхващат кораби, които евентуално преминават с изключени транспондери. Преди началото на войната на 28 февруари през протока обичайно са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно, а маршрутът е обслужвал около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

През протока Баб ел Мандеб в четвъртък са отчетени 26 преминавания, почти без промяна спрямо предходния ден, сочат данни на аналитичната компания „Кплер“ (Kpler).

Нарушенията в доставките увеличават натиска и върху прехвърлянето на петрол от кораб на кораб в Оманския залив. Според търговски източници и анализатори, цитирани от Ройтерс, тези операции са достигнали пределите на капацитета си, след като Саудитска Арабия е пренасочила износ от Червено море.

След атаката срещу нефтопровода „Изток-Запад“ на 13 септември, която спря износа от пристанище Янбу, „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е продала над 60 млн. барела петрол за претоварване между кораби край Сохар, Оман, през септември и октомври.

Според данни на „Кплер“ саудитският износ на суров петрол през Ормузкия проток се очаква да достигне 3,6 млн. барела дневно през септември спрямо около 900 000 барела дневно през август. Увеличението засилва търсенето на супертанкери и повишава транспортните разходи.

Дневната ставка за наемане на много голям танкер за суров петрол по маршрута от Близкия изток до Китай е достигнала рекордните 1,27 млн. долара в понеделник, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG).

Според аналитичната компания „Вортекса“ (Vortexa) една операция по прехвърляне на товар между кораби вече отнема близо десет дни спрямо пет до седем дни по-рано. Забавянията насочват купувачите към алтернативни места за претоварване край Индия и Малайзия или към директни доставки до рафинериите.

Източник: www.bta.bg


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европа замина

    21 4 Отговор
    Икономиката ѝ ще приключи. Но важното е да не се внася петрол и газ от Русия, да му е тежко на Путин.

    13:09 04.10.2026

  • 2 Къде отидоха горивата и газта

    16 7 Отговор
    като цена.
    А къде отиде европейският съюз
    В калта

    13:10 04.10.2026

  • 3 3 евро/литър

    11 4 Отговор
    Ндаа , ясно ! Чалмите пак ще бъдат думкани , а нафтичката у нас ще подскокне , като кенгурче . А па ЕС санкциите наказвали РФ ???!!! Дали ???

    13:18 04.10.2026

  • 4 Дончо

    7 4 Отговор
    И хоро ще играете...

    13:19 04.10.2026

  • 5 Копейко

    7 8 Отговор
    Тьотя каза да викаме за Иран те били наши братя православни мюсюлмани

    Коментиран от #7

    13:21 04.10.2026

  • 6 ПЪТУВАНЕ КЪМ

    8 3 Отговор
    Има роман ПЪТУВАНЕ КЪМ ИКСТЛАН, на Карлос Кастанеда. В началото Кастанеда пита Дон Хуан как да се възпита непослушно дете. Дон Хуан казва, че бащата трябва да наеме силен скитник, който да набие няколко пъти детето му, после да заведе детето при мъртво дете. Това сякаш е Бог наема сатаната да бие човечеството? Но това са инструкции на ЦРУ, масоните, световният господар Вашингтон. Та, сега, това е детето ЕС-НАТО, БЛИЗКИЯТ ИЗТОК НЕФТЕНИТЕ ДЪРЖАВИ. Бащата е САЩ. Скитникът е Русия, и в Близкият изток е Иран, беше Ирак - умрялото дете. Умрялото дете ще е Украйна, пред детето ЕС. Тази книга е издадена в България още 1984г. Това са все инструкции на висшето командване и власти, на агентурата. Психологическа война и наука.

    Коментиран от #9

    13:25 04.10.2026

  • 7 Вашето мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Копейко":

    Можеш да викаш за когото си искаш вече, ламата ти се гръмна.

    13:26 04.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Аз да питам само ,днес клоуна колко пъти пак ги победи ????и ор говори ще има ли ????щото победителя поставя условия ,той не преговаря а като гледам персите имат условия и то с пълно право

    13:35 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 само факти

    3 0 Отговор
    Фотосчето над стаийката е много показателно , Дони довлече пред Иран три огромни самолетоносача и стотина съпровождащи кораби , "корпуса" на ислямските гвардейци ги плаши със скутерчето на снимката.

    13:36 04.10.2026

  • 11 ТАПАТА ОТЗАД НА ИРАН В ЗАЛИВА ОСТАВА

    1 1 Отговор
    Кви глупости говорят аятоласите.

    13:38 04.10.2026

  • 12 Ванга

    0 0 Отговор
    Всичко ще бъде за по три дня

    13:45 04.10.2026

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