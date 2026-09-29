Защита от дронове: Полша създава "система без аналог"

Полша изгражда скъпа и свръхмодерна система за отбрана срещу дронове и ракети, с чиято помощ да превърне източната си граница в "най-добре защитената граница в Европа". Какво се знае за новата система SАN?

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Полското правителство говори за своя проект със суперлативи: „Създаваме свръхмодерна система, която е без аналог. В цяла Европа няма нищо, което би могло да бъде сравнено с нея", каза премиерът Доналд Туск в началото на годината, припомня АРД.

Тогава Полша подписа договор за сътрудничество с Норвегия, заедно с която ще създава модерна система за противовъздушна и антидронова отбрана, наречена SAN.

Коминация от системи за разпознаване и прехващане

Системата SAN ще обедини различни възможности за откриване на дронове и отстрелването им. Военният експерт Мариуш Цилма обяснява, че за отбрана ще се използват оръдия и картечници с различен калибър, както и дронове-прехващачи, а сложна система от радари, сензори и камери ще следи обстановката във въздуха. И още нещо: SAN трябва да открива не само летящи дронове, но и такива, които са в изчаквателна позиция и предстои да бъдат пуснати в действие. „Очите и ушите“ на SAN трябва да засичат дронове на различни разстояния – от няколко до няколко десетки километра.

Защита и на критична инфраструктура

Системата SAN ще служи не само на военните – тя ще защитава и обекти от критичната гражданска инфраструктура. За целта Полша е заделила близо 3,5 милиарда евро – част от средствата са европейски пари, които страната получава по линия на европейския инструмент за финансиране SAFE. Оттам страните в ЕС могат да взимат на заем пари при изгодни условия, за да ги инвестират в своята отбрана.

Най-добре защитената граница в Европа

Новата система за противодействие на дронове ще допълва мерките на земята. По протежение на повече от 700 километра, по източните граници с Беларус и Русия, Полша в момента изгражда защитен вал. Той трябва да спира вражеските войски в случай на евентуално нахлуване.

Според полския премиер Доналд Туск с помощта на системата за противодействие на дронове SAN източната граница ще се превърне в най-добре защитената граница в Европа. „Ние не правим всичко това, за да заплашваме някого. Не за да водим война, а за да предотвратим агресия. Няма по-добър начин от това да покажем на потенциалните ни противници, че границите на Полша по суша, по вода и във въздуха са непреодолими за всеки агресор.“

Тайните служби предупреждават за възможни атаки по цели на НАТО

Актуалните руски атаки срещу Украйна показват колко важни са станали модерните системи за защита от дронове. В последно време Русия използва т. нар. джет-дронове, които са снабдени с реактивни двигатели. Според военни експерти те развиват много висока скорост - до 500 км/час, което ги прави трудни за откриване и прехващане. Този факт поставя украинската противовъздушна отбрана пред сериозни предизвикателства.

Тайните служби предупреждават, че са възможни атаки по цели в държави от НАТО, включително Полша, които са прикрити като „случайни произшествия". Това заяви Доналд Туск в средата на септември.