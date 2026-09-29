Новини
Свят »
Полша »
Защита от дронове: Полша създава "система без аналог"
  Тема: Украйна

Защита от дронове: Полша създава "система без аналог"

29 Септември, 2026 19:18 625 14

  • русия-
  • украйна-
  • полша-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • пво

Актуалните руски атаки срещу Украйна показват колко важни са станали модерните системи за защита от дронове

Защита от дронове: Полша създава "система без аналог" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Полша изгражда скъпа и свръхмодерна система за отбрана срещу дронове и ракети, с чиято помощ да превърне източната си граница в "най-добре защитената граница в Европа". Какво се знае за новата система SАN?

Още новини от Украйна

Полското правителство говори за своя проект със суперлативи: „Създаваме свръхмодерна система, която е без аналог. В цяла Европа няма нищо, което би могло да бъде сравнено с нея", каза премиерът Доналд Туск в началото на годината, припомня АРД.

Тогава Полша подписа договор за сътрудничество с Норвегия, заедно с която ще създава модерна система за противовъздушна и антидронова отбрана, наречена SAN.

Коминация от системи за разпознаване и прехващане

Системата SAN ще обедини различни възможности за откриване на дронове и отстрелването им. Военният експерт Мариуш Цилма обяснява, че за отбрана ще се използват оръдия и картечници с различен калибър, както и дронове-прехващачи, а сложна система от радари, сензори и камери ще следи обстановката във въздуха. И още нещо: SAN трябва да открива не само летящи дронове, но и такива, които са в изчаквателна позиция и предстои да бъдат пуснати в действие. „Очите и ушите“ на SAN трябва да засичат дронове на различни разстояния – от няколко до няколко десетки километра.

Защита и на критична инфраструктура

Системата SAN ще служи не само на военните – тя ще защитава и обекти от критичната гражданска инфраструктура. За целта Полша е заделила близо 3,5 милиарда евро – част от средствата са европейски пари, които страната получава по линия на европейския инструмент за финансиране SAFE. Оттам страните в ЕС могат да взимат на заем пари при изгодни условия, за да ги инвестират в своята отбрана.

Най-добре защитената граница в Европа

Новата система за противодействие на дронове ще допълва мерките на земята. По протежение на повече от 700 километра, по източните граници с Беларус и Русия, Полша в момента изгражда защитен вал. Той трябва да спира вражеските войски в случай на евентуално нахлуване.

Според полския премиер Доналд Туск с помощта на системата за противодействие на дронове SAN източната граница ще се превърне в най-добре защитената граница в Европа. „Ние не правим всичко това, за да заплашваме някого. Не за да водим война, а за да предотвратим агресия. Няма по-добър начин от това да покажем на потенциалните ни противници, че границите на Полша по суша, по вода и във въздуха са непреодолими за всеки агресор.“

Тайните служби предупреждават за възможни атаки по цели на НАТО

Актуалните руски атаки срещу Украйна показват колко важни са станали модерните системи за защита от дронове. В последно време Русия използва т. нар. джет-дронове, които са снабдени с реактивни двигатели. Според военни експерти те развиват много висока скорост - до 500 км/час, което ги прави трудни за откриване и прехващане. Този факт поставя украинската противовъздушна отбрана пред сериозни предизвикателства.

Тайните служби предупреждават, че са възможни атаки по цели в държави от НАТО, включително Полша, които са прикрити като „случайни произшествия". Това заяви Доналд Туск в средата на септември.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Както казваха едно време полякинчетата на морето:
    "Парен каша духа"

    19:22 29.09.2026

  • 2 Актуалните руски атаки срещу Украйна

    1 2 Отговор
    Изобщо не са актуални ,а от 5 години и половина

    19:23 29.09.2026

  • 3 Айдааа ,

    7 0 Отговор
    Пак ерекция ... 😁

    19:23 29.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 име

    7 0 Отговор
    Най-добре с прихващането на руските дронове, без значение от поколението, дали с витлово задвижване или реактивен двиготел, най-добре се справят украинските складове, ТЕЦове, разпределителни станции, локомотиви, кораби, бензиностанции, центрове за данни, детски площадки, ресторанти и хотели! При камиларите първенци по прихващане на дронове са самолети, хангари, бараки с злощастни краварчета, радари и дори пускови установки на ПВО!

    19:25 29.09.2026

  • 6 Адолф

    4 0 Отговор
    Безаналогова Полша за един ден.

    19:27 29.09.2026

  • 7 Кина

    2 0 Отговор
    Заради лъжите на медиите страдаме и ние обикновените хора..! Надявам се скоро да бъде наложена справедливост от някои луд.

    19:29 29.09.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    КОМАРА ВИНАГИ ПОБЕЖДАВА !
    ......
    ДОСЕГА ИМА ХИЛЯДИ НЕУСПЕШНИ ТЕХНОЛОГИИ И ПАТЕНТИ ДА УБИЕШ КОМАР И ПАК ТЕ НАБАРВАТ ГАДОВЕТЕ :)

    19:32 29.09.2026

  • 9 хихи

    0 0 Отговор
    "Полша създава "система без аналог"" а се подиграфапте на Руските безаналогови оръжия....
    НАТО са поне 10 години назад...

    19:40 29.09.2026

  • 10 маке

    1 0 Отговор
    Полша може да създаде само аки, много аки, без аналог

    19:42 29.09.2026

  • 11 Некои

    1 0 Отговор
    Полска линия Мажино!
    Поуки от историята никакви.....

    19:42 29.09.2026

  • 12 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Друг сценарий, на който Западът залага, се развива по следния начин: Европа увеличава производството на дронове за нанасяне на удари по Русия от територията на Украйна. Инцидент, свързан с предполагаемо навлизане на руски дронове, би могъл да послужи като претекст за „затваряне на небето“ над Украйна и за предприемане на директни удари срещу Русия от страна на Европа.

    Европейците очакват Кремъл да се въздържи от преки ответни удари, опасявайки се от разгръщане на войски на НАТО в Украйна и от засилени въздушни бомбардировки срещу руската инфраструктура. Брюксел се надява да блокира Русия в Черно и Балтийско море, постепенно да разруши икономическата ѝ инфраструктура – ​​подобно на случилото се с Иран – и в крайна сметка да доведе до стратегическото поражение на страната.

    Според сценария на НАТО САЩ няма да участват пряко; основните сухопътни бойни действия ще се водят в Украйна и Беларус, докато Приднестровието ще бъде анексирано, а Калининград и Крим – блокирани на фона на настъпилия хаос. Генералите от НАТО смятат, че подобен план би могъл да „деморализира“ руския народ.
    Всичко това обаче има едно съществено „но“: Русия разполага с много по-добре подготвен мобилизационен потенциал. Вярно е, че населението на Европа е по-многобройно, но наборната военна служба практически липсва, а обществото не е психологически подготвено за реалността на войната или за пряко участие в нея – предпочитайки да я наблюдава отстрани, докато отпива лате „ванилов раф“.

    19:44 29.09.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    МОСКВА ЗА 40 ДНИ НА КОЛЕНЕ
    ......
    ЧЕЛИ СМЕ ТОВА ФЕНТЪЗИ :.)

    19:47 29.09.2026

  • 14 Пътем

    0 0 Отговор
    Виват! Отново ДВ - флагманът на родната журналистика

    19:47 29.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания