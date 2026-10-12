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Руска заплаха! САЩ искат по-бързо прехвърляне на войски към изтока на НАТО
  Тема: Украйна

Руска заплаха! САЩ искат по-бързо прехвърляне на войски към изтока на НАТО

12 Октомври, 2026 17:18 1 322 44

  • нато-
  • сащ-
  • матю уитакър-
  • военна мобилност-
  • европейска отбрана

Посланик Матю Уитакър заяви, че алиансът трябва да модернизира инфраструктурата си заради възможен бъдещ конфликт

Руска заплаха! САЩ искат по-бързо прехвърляне на войски към изтока на НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Politico Politico списание за политически анализи

НАТО трябва да модернизира военната си инфраструктура, за да може по-бързо да прехвърля войски и техника от Западна към Източна Европа. Това заяви посланикът на САЩ в алианса Матю Уитакър по време на дискусия на Варшавския форум за сигурност, цитиран от „Политико“.

„Трябва да можем да прехвърляме техника и ресурси от запад на изток – там, където очакваме да възникне евентуален бъдещ конфликт“, заяви Уитакър. По думите му военната мобилност е сред ключовите условия за отбраната на източния фланг.

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Американският дипломат посочи като проблемни области остарелите военни бази, веригите за снабдяване с гориво и споразуменията, които уреждат разполагането на американски войски в Европа. Въпросите са част от продължаващия преглед на военното присъствие и базирането на американските въоръжени сили на континента.

Европа е четвърта в приоритетите на Вашингтон

Уитакър заяви, че Европа заема четвърто място сред стратегическите приоритети на Съединените щати. Преди нея са вътрешната сигурност на страната, Западното полукълбо и Тихоокеанският регион.

Той не обяви конкретни решения за преместване или изтегляне на американски войски от Европа. Посланикът обаче даде да се разбере, че Вашингтон преоценява глобалните си ангажименти, за да не разпилява прекомерно военните си ресурси.

„Съединените щати не се оттеглят. Просто ви призоваваме вие да направите крачка напред“, заяви Матю Уитакър.

По думите му президентът Доналд Тръмп иска съюзниците да могат да действат самостоятелно, а не да разчитат изцяло на американската подкрепа. „Свръхсилите и големите световни сили най-често са се сблъсквали с проблеми, когато са разпростирали влиянието и ангажиментите си прекалено широко“, каза още дипломатът.

Натиск за по-високи разходи за отбрана

Уитакър разкритикува държавите, които не изпълняват поетите ангажименти за разходите за отбрана. Той заяви, че е отправил „много категорично послание“ към политическите лидери в Чехия, чиито разходи за отбрана през тази година са приблизително 1,8% от брутния вътрешен продукт. Това е под настоящия ориентир на НАТО от 2%.

Според американския посланик европейските правителства трябва да продължат да укрепват въоръжените си сили. Той предупреди, че Европа все още не разполага с много от способностите, необходими за собствената ѝ отбрана.

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс също подчерта необходимостта Европа да намали военната си зависимост от Вашингтон. Той посочи разработването на европейски системи за противодействие на дронове, сателитни комуникации и способности за наблюдение.

Марчин Пшидач, съветник на полския президент, призова западноевропейските съюзници да ускорят увеличаването на разходите за отбрана. Той подчерта, че отговорността за колективната отбрана на Европа трябва да остане в НАТО, а не да бъде прехвърляна към Европейския съюз.

Източници: news.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 арбалета 🎯

    36 5 Отговор
    Русия била немощна , изостанала и так далее , а все от нея се страхуват . Защо ли ?!

    Коментиран от #5, #6

    17:20 12.10.2026

  • 2 ...???

    24 3 Отговор
    Решили са да довършат тоя свят или просто му е дошъл края на тоя свят!

    17:22 12.10.2026

  • 3 К.О.Т..А.К 🐱

    12 7 Отговор
    пак питам и разпитвам-щом Тръмп е забранил да се бомби нафтата на РФ , под заплаха за спиране на щатски оръжия за Украина , то къде трябва да се бомби със същите такива , къде е позволил Тръмп?

    Коментиран от #4

    17:23 12.10.2026

  • 4 Мяучкаш ли мачок

    9 6 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    А така,мяучкай

    17:24 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    20 4 Отговор
    тия откачалки ша ни вкарат във война с Русия! едва ли български войник ще отиде на Источния фронт. На жълтите павенца да раздават по един манлихер и да одят да търчат на исток и викат ураааа

    17:29 12.10.2026

  • 8 Това не е точно отбранително нали

    22 4 Отговор
    прехвърляне на войски и техника от Западна към Източна Европа. Българите сме против!

    Коментиран от #20

    17:29 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Поне това е хубаво

    10 2 Отговор
    Че Европа е чак четвърта в приоритетите на Вашингтон

    17:30 12.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К.О.Т..А.К 🐱

    12 6 Отговор
    Русофобията трябва да се забрани със закон, както е антисемитизма !!!

    Коментиран от #23

    17:31 12.10.2026

  • 15 САЩ

    4 4 Отговор
    и Русия,нали са приятели,вечни!?

    17:31 12.10.2026

  • 16 Без излилшни плямпаници

    3 15 Отговор

    До коментар #11 от "Бъркаш се":

    Миналият месец ВСУ изби 50 000 руснаци!
    Без много дърдорене!

    Коментиран от #31

    17:31 12.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Поне това е хубаво

    13 1 Отговор
    Че никакви поетити ангажименти за разходи за отбрана няма .... Голи приказки за банани по пижами. ..

    17:33 12.10.2026

  • 19 Ремарк

    11 0 Отговор
    Само на Западния фронт нищо ново🤣😂😂

    17:33 12.10.2026

  • 20 Според мен

    6 3 Отговор

    До коментар #8 от "Това не е точно отбранително нали":

    да чакат руснаците пред Лисабон,за решаващ удар!

    17:33 12.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 .....

    3 8 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    А еврофобията?

    17:34 12.10.2026

  • 24 Бай Дончо

    7 0 Отговор
    Кучето продължава да ме гризе .

    17:35 12.10.2026

  • 25 Вова

    10 0 Отговор
    спирай дизела!

    17:35 12.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Поне това е хубаво, че става ясно

    16 4 Отговор
    Защо мразим НАТО, ЕК и САЩ. Защо днес във Франция горяха американски и на ЕС знамена ...

    Коментиран от #29

    17:36 12.10.2026

  • 28 САЩ-Русия

    4 0 Отговор
    Едно време са гарантирали мира със сватби!

    17:37 12.10.2026

  • 29 Гаргамел

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Поне това е хубаво, че става ясно":

    също мрази смърфовете!

    17:38 12.10.2026

  • 30 Като падне на половина БВП-то

    5 3 Отговор
    Ще падне и за НАТЮ ! Без нафта тогава

    17:39 12.10.2026

  • 31 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Без излилшни плямпаници":

    При хиляди километра фронт се пада по човек и половина на ден на километър Напълно нормални загуби за бой със снежни топки

    Коментиран от #33

    17:39 12.10.2026

  • 32 Макдоналдс

    4 1 Отговор
    ще се връща ли в Русия?

    17:39 12.10.2026

  • 33 Това

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    колка града включва?Обсадени?

    Коментиран от #37

    17:40 12.10.2026

  • 34 Какво отбранително действие

    12 2 Отговор
    Е да се прехвърляш бързо на изток!?
    Защо не си седиш там, където си! Какво ще ще "отбраняваш" на изток!?

    Всяка страна да си има отбрана и да си седи на мястото и да се брани!

    Коментиран от #38, #44

    17:41 12.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Чи нека бре

    6 1 Отговор
    Да дойдат германците за Евровизия и после да ни окупират а ние отиваме в Германия при жените и дъщерите им

    17:43 12.10.2026

  • 37 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Това":

    При операция Багратион Вермахтът губи седемстотин хиляди за двайсет дни СССР около четиристотин хиляди кажи речи общо милион за двадесет дни

    Коментиран от #41

    17:44 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Кви бази бре

    4 2 Отговор
    В Германия, Франция и Полша още ползват трактори Беларус. От всякъде са избушени. Един вагон не могат да направят и една каруца, магарета от Албания и Румъния купуват само до бази на Черно море им е.

    17:47 12.10.2026

  • 40 Да беее

    5 1 Отговор
    Германци в България а руснаците да влязат от горе в Берлин като премажат балтийските кретени

    17:50 12.10.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Като общите загуби на ден се доближат до поне петнадесет хиляди пак повтарям на ден може да се говори за нещо като война За тридневни бомбардировки над Дрезден загиват над петстотин хиляди бежанци от Източна Прусия

    17:51 12.10.2026

  • 42 Карнавал

    4 1 Отговор
    Учейки се от приоритетите на новите ни братя , веднага ги слагам също в четвърта категория.
    Първо са интересите на моето семейство,после интереса към Отечеството на трето място добрите отношения с РФ и на четвърто място ме е грижа за този пост ланик.Така , че ако му се правят крачки напред,назад или му се играе танго , да си го играе...

    17:52 12.10.2026

  • 43 Урааааа

    4 2 Отговор
    Турците отново ще ни пазят както 5 века са го правили

    17:54 12.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.