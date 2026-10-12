Руска заплаха! САЩ искат по-бързо прехвърляне на войски към изтока на НАТО

НАТО трябва да модернизира военната си инфраструктура, за да може по-бързо да прехвърля войски и техника от Западна към Източна Европа. Това заяви посланикът на САЩ в алианса Матю Уитакър по време на дискусия на Варшавския форум за сигурност, цитиран от „Политико“.

„Трябва да можем да прехвърляме техника и ресурси от запад на изток – там, където очакваме да възникне евентуален бъдещ конфликт“, заяви Уитакър. По думите му военната мобилност е сред ключовите условия за отбраната на източния фланг.

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Американският дипломат посочи като проблемни области остарелите военни бази, веригите за снабдяване с гориво и споразуменията, които уреждат разполагането на американски войски в Европа. Въпросите са част от продължаващия преглед на военното присъствие и базирането на американските въоръжени сили на континента.

Европа е четвърта в приоритетите на Вашингтон

Уитакър заяви, че Европа заема четвърто място сред стратегическите приоритети на Съединените щати. Преди нея са вътрешната сигурност на страната, Западното полукълбо и Тихоокеанският регион.

Той не обяви конкретни решения за преместване или изтегляне на американски войски от Европа. Посланикът обаче даде да се разбере, че Вашингтон преоценява глобалните си ангажименти, за да не разпилява прекомерно военните си ресурси.

„Съединените щати не се оттеглят. Просто ви призоваваме вие да направите крачка напред“, заяви Матю Уитакър.

По думите му президентът Доналд Тръмп иска съюзниците да могат да действат самостоятелно, а не да разчитат изцяло на американската подкрепа. „Свръхсилите и големите световни сили най-често са се сблъсквали с проблеми, когато са разпростирали влиянието и ангажиментите си прекалено широко“, каза още дипломатът.

Натиск за по-високи разходи за отбрана

Уитакър разкритикува държавите, които не изпълняват поетите ангажименти за разходите за отбрана. Той заяви, че е отправил „много категорично послание“ към политическите лидери в Чехия, чиито разходи за отбрана през тази година са приблизително 1,8% от брутния вътрешен продукт. Това е под настоящия ориентир на НАТО от 2%.

Според американския посланик европейските правителства трябва да продължат да укрепват въоръжените си сили. Той предупреди, че Европа все още не разполага с много от способностите, необходими за собствената ѝ отбрана.

Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс също подчерта необходимостта Европа да намали военната си зависимост от Вашингтон. Той посочи разработването на европейски системи за противодействие на дронове, сателитни комуникации и способности за наблюдение.

Марчин Пшидач, съветник на полския президент, призова западноевропейските съюзници да ускорят увеличаването на разходите за отбрана. Той подчерта, че отговорността за колективната отбрана на Европа трябва да остане в НАТО, а не да бъде прехвърляна към Европейския съюз.

Източници: news.bg