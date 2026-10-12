Руска заплаха! САЩ искат по-бързо прехвърляне на войски към изтока на НАТО

НАТО трябва да модернизира военната си инфраструктура, за да може по-бързо да прехвърля войски и техника от Западна към Източна Европа. Това заяви посланикът на САЩ в алианса Матю Уитакър по време на дискусия на Варшавския форум за сигурност, цитиран от „Политико“.
„Трябва да можем да прехвърляме техника и ресурси от запад на изток – там, където очакваме да възникне евентуален бъдещ конфликт“, заяви Уитакър. По думите му военната мобилност е сред ключовите условия за отбраната на източния фланг.
Американският дипломат посочи като проблемни области остарелите военни бази, веригите за снабдяване с гориво и споразуменията, които уреждат разполагането на американски войски в Европа. Въпросите са част от продължаващия преглед на военното присъствие и базирането на американските въоръжени сили на континента.
Европа е четвърта в приоритетите на Вашингтон
Уитакър заяви, че Европа заема четвърто място сред стратегическите приоритети на Съединените щати. Преди нея са вътрешната сигурност на страната, Западното полукълбо и Тихоокеанският регион.
Той не обяви конкретни решения за преместване или изтегляне на американски войски от Европа. Посланикът обаче даде да се разбере, че Вашингтон преоценява глобалните си ангажименти, за да не разпилява прекомерно военните си ресурси.„Съединените щати не се оттеглят. Просто ви призоваваме вие да направите крачка напред“, заяви Матю Уитакър.
По думите му президентът Доналд Тръмп иска съюзниците да могат да действат самостоятелно, а не да разчитат изцяло на американската подкрепа. „Свръхсилите и големите световни сили най-често са се сблъсквали с проблеми, когато са разпростирали влиянието и ангажиментите си прекалено широко“, каза още дипломатът.
Натиск за по-високи разходи за отбрана
Уитакър разкритикува държавите, които не изпълняват поетите ангажименти за разходите за отбрана. Той заяви, че е отправил „много категорично послание“ към политическите лидери в Чехия, чиито разходи за отбрана през тази година са приблизително 1,8% от брутния вътрешен продукт. Това е под настоящия ориентир на НАТО от 2%.
Според американския посланик европейските правителства трябва да продължат да укрепват въоръжените си сили. Той предупреди, че Европа все още не разполага с много от способностите, необходими за собствената ѝ отбрана.
Европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс също подчерта необходимостта Европа да намали военната си зависимост от Вашингтон. Той посочи разработването на европейски системи за противодействие на дронове, сателитни комуникации и способности за наблюдение.
Марчин Пшидач, съветник на полския президент, призова западноевропейските съюзници да ускорят увеличаването на разходите за отбрана. Той подчерта, че отговорността за колективната отбрана на Европа трябва да остане в НАТО, а не да бъде прехвърляна към Европейския съюз.
Източници: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 арбалета 🎯
Коментиран от #5, #6
17:20 12.10.2026
2 ...???
17:22 12.10.2026
3 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #4
17:23 12.10.2026
4 Мяучкаш ли мачок
До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":А така,мяучкай
17:24 12.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ний ша Ва упрайм
17:29 12.10.2026
8 Това не е точно отбранително нали
Коментиран от #20
17:29 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Поне това е хубаво
17:30 12.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 К.О.Т..А.К 🐱
Коментиран от #23
17:31 12.10.2026
15 САЩ
17:31 12.10.2026
16 Без излилшни плямпаници
До коментар #11 от "Бъркаш се":Миналият месец ВСУ изби 50 000 руснаци!
Без много дърдорене!
Коментиран от #31
17:31 12.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Поне това е хубаво
17:33 12.10.2026
19 Ремарк
17:33 12.10.2026
20 Според мен
До коментар #8 от "Това не е точно отбранително нали":да чакат руснаците пред Лисабон,за решаващ удар!
17:33 12.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 .....
До коментар #14 от "К.О.Т..А.К 🐱":А еврофобията?
17:34 12.10.2026
24 Бай Дончо
17:35 12.10.2026
25 Вова
17:35 12.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Поне това е хубаво, че става ясно
Коментиран от #29
17:36 12.10.2026
28 САЩ-Русия
17:37 12.10.2026
29 Гаргамел
До коментар #27 от "Поне това е хубаво, че става ясно":също мрази смърфовете!
17:38 12.10.2026
30 Като падне на половина БВП-то
17:39 12.10.2026
31 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #16 от "Без излилшни плямпаници":При хиляди километра фронт се пада по човек и половина на ден на километър Напълно нормални загуби за бой със снежни топки
Коментиран от #33
17:39 12.10.2026
32 Макдоналдс
17:39 12.10.2026
33 Това
До коментар #31 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":колка града включва?Обсадени?
Коментиран от #37
17:40 12.10.2026
34 Какво отбранително действие
Защо не си седиш там, където си! Какво ще ще "отбраняваш" на изток!?
Всяка страна да си има отбрана и да си седи на мястото и да се брани!
Коментиран от #38, #44
17:41 12.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Чи нека бре
17:43 12.10.2026
37 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #33 от "Това":При операция Багратион Вермахтът губи седемстотин хиляди за двайсет дни СССР около четиристотин хиляди кажи речи общо милион за двадесет дни
Коментиран от #41
17:44 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Кви бази бре
17:47 12.10.2026
40 Да беее
17:50 12.10.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #37 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Като общите загуби на ден се доближат до поне петнадесет хиляди пак повтарям на ден може да се говори за нещо като война За тридневни бомбардировки над Дрезден загиват над петстотин хиляди бежанци от Източна Прусия
17:51 12.10.2026
42 Карнавал
Първо са интересите на моето семейство,после интереса към Отечеството на трето място добрите отношения с РФ и на четвърто място ме е грижа за този пост ланик.Така , че ако му се правят крачки напред,назад или му се играе танго , да си го играе...
17:52 12.10.2026
43 Урааааа
17:54 12.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.