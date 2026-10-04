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Украйна намалява бюджетния дефицит с 7 млрд. долара, но все още се нуждае от съюзници, за да запълни разликата
  Тема: Украйна

Украйна намалява бюджетния дефицит с 7 млрд. долара, но все още се нуждае от съюзници, за да запълни разликата

4 Октомври, 2026 11:04 857 84

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове-
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  • русия

Съкращенията на разходите ще засегнат области като ремонт на пътища и културни проекти, докато заплатите на военните ще бъдат защитени

Украйна намалява бюджетния дефицит с 7 млрд. долара, но все още се нуждае от съюзници, за да запълни разликата - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна е намалила недостига в бюджета от 27 млрд. долара (€23,7 млрд.) до 20 млрд. долара (€17,6 млрд.) чрез мерки за строги икономии, заяви в неделя премиерът Сергей Корецки, въпреки че предупреди, че „остава отворен въпросът“ как да се запълни оставащата разлика.

Съкращенията на разходите ще засегнат области като ремонт на пътища и културни проекти, докато заплатите на военните ще бъдат защитени.

"Търсим начини за оптимизация и преразпределение на наличните ресурси, за да определим приоритетите. Въоръжените сили са най-важният приоритет за всички нас," заяви Корецки в интервю за новинарската агенция TSN, като подчерта, че заплатите на военните ще бъдат защитени.

„Приоритетът е дали това ще доведе до оцеляване или не. Това е единственият подход при вземането на определени решения“, каза той.

Киев води преговори с Европейската комисия, Международния валутен фонд (МВФ) и други съюзници относно начините за запълване на бюджетната дупка, която засяга Министерството на отбраната и създава риск от забавяне на така необходимите доставки на оръжие.

Неотдавнашната ескалация от страна на Русия придаде допълнителна спешност на търсенето на финансиране.

„Въпреки съвместните усилия все още не сме намерили начин да покрием тези разходи“, заяви Корецки.

Премиерът настоя, че сумата от 27 милиарда долара не е искане за нови средства, тъй като тя вече е част от годишните разходи за войната, оценени на 155 милиарда долара (136,3 милиарда евро), които Украйна съобщи на съюзниците си през февруари.

Украйна е изпратила на Комисията подобна оценка, докато Брюксел подготвяше своя заем за подкрепа в размер на 90 млрд. евро, каза той. Заемът е разпределен поравно, като 45 млрд. евро са предназначени за 2026 г., а други 45 млрд. евро – за 2027 г., като плащанията вече са в ход.

Украинските власти лансираха идеята за предсрочно отпускане на част от заема, но това би оставило по-малко средства за следващата година и би могло да влоши ситуацията.

Длъжностните лица от Комисията все още се опитват да определят точния размер на бюджетния дефицит и призоваха Украйна да ускори реформите, за да се отпуснат около 20 млрд. евро финансова помощ, налична през тази година.

Във вторник в Брюксел ще се състои нова среща на Платформата на донорите за Украйна с участието на представители на съюзнически държави и финансови институции.

„Искаме да съберем международни партньори, готови да обсъдят как можем да преодолеем бюджетния дефицит“, заяви говорител на Комисията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    44 0 Отговор
    Черна дупка за пари.

    Коментиран от #16, #18

    11:08 04.10.2026

  • 4 Пич

    54 0 Отговор
    Превод:
    Украйна се нуждае от съюзници - Украйна се нуждае от балъци, които да плащат масрафа на върхушката...!!!

    11:08 04.10.2026

  • 5 az СВО Победа 81

    43 0 Отговор
    Накратко:

    Бивша Украйна е фалирала отдавна....

    Използва се като "черна дупка", в която се наливат обществените ресурси от Европа и САЩ, след което тези пари отиват в частни джобове....

    11:09 04.10.2026

  • 6 с просия ще победим Русия

    30 0 Отговор
    Споко , бе ! Зеленчука ще пообиколи още де-що има държавица в ЕС и по света и ще запълни бюджетната дупка . Ще има пари за крадене , ще има ! Докато Зеленчука и дружина не станат (всичките) яки милиардери , войната няма да спре .

    11:09 04.10.2026

  • 7 Клоун да си на туй размирно време

    29 0 Отговор
    На война срещу Русия организирана от две безумни жени яко подпрени от задокеанието

    11:10 04.10.2026

  • 8 Леле - леле ! 🤔

    31 0 Отговор
    Украйна окончателно е решила да се прехранва като води вечна война срещу руските си братя .

    Коментиран от #23

    11:10 04.10.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 0 Отговор
    Голи сме като пушка ама устата големи

    Коментиран от #19

    11:11 04.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Радев

    14 0 Отговор
    Няма да им дам 😏

    11:11 04.10.2026

  • 12 Синбад Моряка

    26 1 Отговор
    Ако претопят 10-15 златни тоалетни на властимащите, може да докарат дефицита и до 0!

    11:12 04.10.2026

  • 13 Бойко Българоубиец

    18 2 Отговор
    Радев да дава иначе ще платя на пепейките да се търкалят пред парламента!

    11:12 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Математиката е голяма сила

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    малко сметки и дълга ти от 70 милиарда, става 63..

    11:15 04.10.2026

  • 17 пешо

    18 1 Отговор
    тия ще ни докарат до просяшка тояга , спрете да им давате пари и оръжие и войната са една седмица ще свърши

    11:16 04.10.2026

  • 18 Европеец

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Абсолютно прав си .... Украйна е в фактически фалит от началото на войната.... Изкука ли те европейци вместо да оценят нещата и да работят за спиране на войната, продължава да наливат бензинов огъня... Причината за това е, че русофобията им е изпила акъла.... Европейски колониален и тоталитарен съюз ще фалира както Украйна удоволствието ръководство на фюрерката...

    11:17 04.10.2026

  • 19 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Така е , чисти Пурковци....

    Коментиран от #25

    11:19 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 стоян георгиев

    1 18 Отговор
    Украйна няма да има проблем с парите.европа ще и помогне колкото трябва.

    11:21 04.10.2026

  • 22 Ами

    9 0 Отговор
    90 милиарда ще ги опукат още тези година и пак ще има дефицит. От друга страна са си прави. Европейците искат от тях да продължат тази война до победа, каквото и да значи това, следователно ЕС трябва да осигурява и парите и оръжието и всичко останало - ток, газ и т.н.

    11:22 04.10.2026

  • 23 стоян георгиев

    1 20 Отговор

    До коментар #8 от "Леле - леле ! 🤔":

    Има лесно решение на проблема.руските братя се изтеглят от украйна и плащат репарации и готово.

    Коментиран от #79

    11:23 04.10.2026

  • 24 Съюзници

    14 1 Отговор
    = балъци. Тия и майките си продадоха. А ние ги хрантутим.

    11:23 04.10.2026

  • 25 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Голяма яма Много пари и ресурси потънаха там Да се стигне до три евро литър гориво смятай какви кражби са били

    11:23 04.10.2026

  • 26 Да почват веднага

    9 1 Отговор
    с мерките за строги икономии. Така украинците може и рязко да поумнеят. Само така

    11:24 04.10.2026

  • 27 Ачо от ПП

    8 0 Отговор
    Само ние с Кирчо ли даряваме заплати? Я Румен Радев да ложи пи един запор на всички! Ако всички дарявахме заплати и пенсии щяха до сега да са превзели и Владивосток.

    11:24 04.10.2026

  • 28 Избушени от всякъде са .. неспасяеми

    6 0 Отговор
    Украйна е принудена постоянно да взема пари назаем от международни партньори, но засега изплаща много по-малко, отколкото взема назаем . Въпреки това, според резултатите от август, общият размер на държавния дълг и гарантирания от държавата дълг на Украйна възлиза на 9 602,89 милиарда гривни (185,10 милиарда евро или 215,55 милиарда щатски долара).Според Министерството на финансите, държавният дълг на Украйна е разпределен, както следва:
    - публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
    вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
    - държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
    гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
    гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара).

    Коментиран от #35

    11:26 04.10.2026

  • 29 Значи

    6 0 Отговор
    Изтритите коментари са чистосърдечни псувни, предполагам.

    11:26 04.10.2026

  • 30 Атлантиците трябва да знаят че

    12 0 Отговор
    призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    11:27 04.10.2026

  • 31 Стоянчо Пуканката

    13 1 Отговор
    Абе те само Джибути и Брега на Слоновата кост досега не им беха помагали на укро-бандерите!? Нема такава наглост и дебелоочие като тяхното!...

    11:28 04.10.2026

  • 32 Украйна

    8 1 Отговор
    не е независима държава от повече от десетилетие. След като се ръководи от коридорите на Берлин, Париж и Брюксел е редно в тези столици да има многогодишен план за осигуряване на фондовете, необходими за функционирането на украинското общество. На час по лъжичка означава, че рано или късно украинското общество ще се измори и ще спре да се подчинява.
    Поне един член на ЕС да ги направят за морална компенсация. Но и това не става. Украинците започват да се чувстват използвани, употребени...като човешки материал.

    Коментиран от #37

    11:28 04.10.2026

  • 33 Зеленски

    11 0 Отговор
    Дайте пари!Дупката е малка и няма да има и билион.Вземете нов дълг.Русия ще ви ги върне след победата на ЕС.

    11:31 04.10.2026

  • 34 Осман Кючук

    7 4 Отговор
    Всеки българин трябва да заспива и да се събужда с мисълта за Украйна ! Украйна пази Европа , Украйна пази либералната демокрация ! Ако руснаците победят ,ще забранят еднополовите бракове и ще изгонят мигрантите от Европа ! Страшно е човек да си представи , хора ! Нека всички българи да излезем на улиците, да развеем украински знамена и да пеем в захлас украинския химн ! Целият свят да бъде стреснат , трогнат , очарован ! Слава на Украйна , Слава на демокрацията ! ! !

    Коментиран от #38, #50, #53

    11:32 04.10.2026

  • 35 стоян георгиев

    0 15 Отговор

    До коментар #28 от "Избушени от всякъде са .. неспасяеми":

    Украйна взема пари за да пази европа от руските фашисти.всипко ще и бъде опростено след войната .

    Коментиран от #40, #41, #47, #54, #74

    11:34 04.10.2026

  • 36 Гошо

    6 0 Отговор
    Значи трябва по-агресивно просене!

    11:35 04.10.2026

  • 37 Стоянчо Пуканката

    7 0 Отговор

    До коментар #32 от "Украйна":

    Не е причината само в европците, не малка част от украинците- надъхани, промити, индоктринирани- също искаха да се бият, като си бяха повярвали че могат да победят "москалите" с помощта на Колективния Запад. Е, получиха си каквото си търсиха...

    Коментиран от #67

    11:37 04.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Лллл

    3 0 Отговор
    Нема повече балъци,тоя не разбра ли

    11:37 04.10.2026

  • 40 Вярвай си ти

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    По официални данни 185,10 милиарда евро или 215,55 милиарда щатски долара е държавно гарантираният дълг на Украйна към март 2026 г. ! Реалният дълг е вероятно поне три пъти повече .... 300 години само лихвите няма да могат да върнат. Честито на кредиторите ...

    Коментиран от #44

    11:40 04.10.2026

  • 41 АМА РАЗБИРА СЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    МОЖЕШ ДА СИ ВАПЦАШ ТЕНДЖЕРАТА РОЗОВА
    АБЕ НА ДОНЕЦК ЛУГАНСК КРИМ И ПРОЧИЕ СЪЩО ЛИ ША ИМ ОПРОСТЯТ ДЪЛГОВЕТЕ
    А И МОНСАНТО ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЗЕМИТЕ СИ А ЗА РЕДКОЗЕМНИТЕ МИНЕРАЛИ ДА НЕ ГОВОРИМ
    АМА ЧЕ КУХС ЛЕЙКА

    Коментиран от #46

    11:40 04.10.2026

  • 42 Точен

    7 0 Отговор
    Откакто Зеленски е на власт реалното име на украйна е Просякиня...

    11:43 04.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 стоян георгиев

    0 7 Отговор

    До коментар #40 от "Вярвай си ти":

    Какъв е проблема колко им е дълга? Русия ще го плати под формата на репарации.само 300 млрд са блокираните руски пари отделно частната руска собственост в европа и сащ.

    11:44 04.10.2026

  • 45 ПОРЕДНОТО УКРАИНСКО ЧУДО

    4 1 Отговор
    СПРЯХА ДА ИЗНАСЯТ ЗЪРНО И СТОМАНА И СИ ОПРАЙХА БЮДЖЕТА
    Е ТРЯБВА ДА СИ РЯДКО ТЪП ДА ПОВЯРВАШ
    АМА СЪЩОТО КАТО С ПЕРЕМОГАТА НА ФРОНТА

    11:44 04.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Вярвай си ти

    5 1 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Само валутната стабилност на украинската гривна струва 1 милиард долара седмично ! ...

    Коментиран от #58

    11:45 04.10.2026

  • 48 Фен

    5 2 Отговор
    Така е. Пълномащабната война на демократическата партия срещу Русия излезе по-тежка и по-скъпа, отколкото очакваха. Нищо, Европа ще плаща. Докато издържи.

    11:46 04.10.2026

  • 49 ами

    6 1 Отговор
    ха ха ха - като не мина искането за 27 милиарда да пробват с 20

    11:46 04.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Вярвай си ти ...

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "стоян георгиев":

    Намери статията в украинските медии по картинката... и после чети и мисли ! ...

    11:48 04.10.2026

  • 55 ЗЕЛЕНЧУКА ОБЕША

    7 1 Отговор
    ЧЕ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА НЯМА ДА КРАДЕ И ГОТОВО

    11:49 04.10.2026

  • 56 Русофил

    5 0 Отговор
    Много съм загрижен за дефицита на Украйна и разходите на ЕС!

    11:51 04.10.2026

  • 57 Розовото пони зеля

    5 1 Отговор
    А ЕС си увеличи бюджетния дифицит със 7 милиарда хахахахаха.

    11:54 04.10.2026

  • 58 Розовото пони зеля

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "Вярвай си ти":

    Хахахахаха ми да не стане ЕС да плаща репарации хахахахаха.

    Коментиран от #70

    11:56 04.10.2026

  • 59 любопитен

    3 1 Отговор
    Сега коя държава е фалирала, Украйна или Русия?

    Коментиран от #68

    11:57 04.10.2026

  • 60 Франкфурт на Майн

    0 0 Отговор
    Ква Европа го го и тоя🤣😆😂

    11:59 04.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Тия дето не дават нищо за украйна реват най много! Какво ви бърка вас бедните пенсионери дето сте на помощи от европа кой и как ще плаща заемите на украйна?

    Коментиран от #81

    12:02 04.10.2026

  • 65 нннн

    3 0 Отговор
    Че кой не се нуждае от съюзници, които да му подаряват пари?

    12:02 04.10.2026

  • 66 456

    0 0 Отговор
    Къде е последният софиянец? Вчера пишеше ,че Зе вечерта е бил убит ,а пък той - ето че е жив 😀

    12:04 04.10.2026

  • 67 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #37 от "Стоянчо Пуканката":

    Така е украйна получи каквото искаше.вече няма да е руска колония.

    Коментиран от #78

    12:04 04.10.2026

  • 68 И двете

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "любопитен":

    дядо попе...

    12:04 04.10.2026

  • 69 Зеления

    5 1 Отговор
    Украйна с глупостта на своя президент, а и с неговата безконечна НАГЛОСТ се скара с Полша за УПА, сега се скара със Ю. Корея, защото не си държи на думата и лъже че нямат подписано споразумение да остане тайна предаването на двамата севернокорейски войници на Ю. Корея - един по един съюзниците му ще спрат да му вярват и да му помагат.

    Няма толкова нагло животно колкото украинския президент просто.

    Коментиран от #73

    12:07 04.10.2026

  • 70 ами

    4 1 Отговор

    До коментар #58 от "Розовото пони зеля":

    ми редно е европа да плаща репарации на украина защото ги накара да воюват до победа и да й защитават ценностите

    12:09 04.10.2026

  • 71 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    На тая снимка кое няма стратегическо значение?

    12:10 04.10.2026

  • 72 Втората два милиона

    0 1 Отговор
    и половина армия,пет години се мъчи с фалирала държава без армия???

    Коментиран от #75

    12:11 04.10.2026

  • 73 стоян георгиев

    0 3 Отговор

    До коментар #69 от "Зеления":

    Всички трябва да се съобразяват с украйна.тя върши сега работата на НАТО по възпиране на руските азиатски орди. Поляците не умират по бойните полета въпреки че русия е заплаха и за тях .същото е с корейците.украйна изби поне 10000 корееца противници на южна корея така че ще преглътнат и те.

    Коментиран от #82

    12:11 04.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "Втората два милиона":

    Да бе, някви доброволци смазаха НАТО реално... Фалира не Украйна, ми цялото ЕС

    Коментиран от #77

    12:13 04.10.2026

  • 76 Божеее

    2 1 Отговор
    Е нема ли будали да наливат в тая бездънна каца за златни тоалетни и разходки по света!!!

    12:14 04.10.2026

  • 77 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Ахаха":

    Колко души от нато загинаха ?

    12:14 04.10.2026

  • 78 Стоянчо Пуканката

    2 1 Отговор

    До коментар #67 от "стоян георгиев":

    Адаш, Украйна никога не е била руска колония, а паразит, кърлеж, впит в плътта на Русия...

    Само три републики бяха нетен донор, тоест повече даваха, отколкото получаваха от бюджета на СССР- Русия, Азербайджан и Грузия. Всички останали- малко или много- бяха готованковци (чакаха Майка Русия да им сипе в човчицата). А най-големият смукач беше укър-а.

    12:15 04.10.2026

  • 79 Леле - леле ! 🤔

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев":

    Да се придържаме към установени след Втората световна практики : списъци с членовете на Десен сектор и Азов , репресирали и избивали рускоезични преди СВО , издърпване на нацистите , съд и затвор .

    12:15 04.10.2026

  • 80 все още се нуждае от "съюзници"

    0 0 Отговор
    Или се нуждае от глупаци които да им плащат масрафа? Какво е това "съюзници" ? В какъв точно "съюз"? ....

    12:16 04.10.2026

  • 81 Изчезни бре ей..

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "стоян георгиев":

    бедните пенсионери в България никакви помощи от Европа не получават. Нито стотинка ! Що за човек трябва да си верно, подобни глупости да пишеш?

    12:19 04.10.2026

  • 82 АВА СТОЕНЧО

    2 0 Отговор

    До коментар #73 от "стоян георгиев":

    ВЕРНО ЛИ Е ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПП СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА НОСЯТ УКРАИНСКИЯ БАЙРЯК ЗДРАВО ВТИКНАТ ПОНЕ НА 40 СМ

    12:19 04.10.2026

  • 83 ТУРЕТЕ МУ НЯКОЕ НОВО СЕЛФИ

    2 0 Отговор
    На тоя цървул. Това вече се изтърка.

    12:21 04.10.2026

  • 84 Ттт

    0 0 Отговор
    Украинската алчност е по-голяма от черната дупка в космоса

    12:22 04.10.2026

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