Украйна намалява бюджетния дефицит с 7 млрд. долара, но все още се нуждае от съюзници, за да запълни разликата

Украйна е намалила недостига в бюджета от 27 млрд. долара (€23,7 млрд.) до 20 млрд. долара (€17,6 млрд.) чрез мерки за строги икономии, заяви в неделя премиерът Сергей Корецки, въпреки че предупреди, че „остава отворен въпросът“ как да се запълни оставащата разлика.

Съкращенията на разходите ще засегнат области като ремонт на пътища и културни проекти, докато заплатите на военните ще бъдат защитени.

"Търсим начини за оптимизация и преразпределение на наличните ресурси, за да определим приоритетите. Въоръжените сили са най-важният приоритет за всички нас," заяви Корецки в интервю за новинарската агенция TSN, като подчерта, че заплатите на военните ще бъдат защитени.

„Приоритетът е дали това ще доведе до оцеляване или не. Това е единственият подход при вземането на определени решения“, каза той.

Киев води преговори с Европейската комисия, Международния валутен фонд (МВФ) и други съюзници относно начините за запълване на бюджетната дупка, която засяга Министерството на отбраната и създава риск от забавяне на така необходимите доставки на оръжие.

Неотдавнашната ескалация от страна на Русия придаде допълнителна спешност на търсенето на финансиране.

„Въпреки съвместните усилия все още не сме намерили начин да покрием тези разходи“, заяви Корецки.

Премиерът настоя, че сумата от 27 милиарда долара не е искане за нови средства, тъй като тя вече е част от годишните разходи за войната, оценени на 155 милиарда долара (136,3 милиарда евро), които Украйна съобщи на съюзниците си през февруари.

Украйна е изпратила на Комисията подобна оценка, докато Брюксел подготвяше своя заем за подкрепа в размер на 90 млрд. евро, каза той. Заемът е разпределен поравно, като 45 млрд. евро са предназначени за 2026 г., а други 45 млрд. евро – за 2027 г., като плащанията вече са в ход.

Украинските власти лансираха идеята за предсрочно отпускане на част от заема, но това би оставило по-малко средства за следващата година и би могло да влоши ситуацията.

Длъжностните лица от Комисията все още се опитват да определят точния размер на бюджетния дефицит и призоваха Украйна да ускори реформите, за да се отпуснат около 20 млрд. евро финансова помощ, налична през тази година.

Във вторник в Брюксел ще се състои нова среща на Платформата на донорите за Украйна с участието на представители на съюзнически държави и финансови институции.

„Искаме да съберем международни партньори, готови да обсъдят как можем да преодолеем бюджетния дефицит“, заяви говорител на Комисията.