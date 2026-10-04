Украйна намалява бюджетния дефицит с 7 млрд. долара, но все още се нуждае от съюзници, за да запълни разликата

Украйна е намалила недостига в бюджета от 27 млрд. долара (€23,7 млрд.) до 20 млрд. долара (€17,6 млрд.) чрез мерки за строги икономии, заяви в неделя премиерът Сергей Корецки, въпреки че предупреди, че „остава отворен въпросът“ как да се запълни оставащата разлика.
Съкращенията на разходите ще засегнат области като ремонт на пътища и културни проекти, докато заплатите на военните ще бъдат защитени.
"Търсим начини за оптимизация и преразпределение на наличните ресурси, за да определим приоритетите. Въоръжените сили са най-важният приоритет за всички нас," заяви Корецки в интервю за новинарската агенция TSN, като подчерта, че заплатите на военните ще бъдат защитени.
„Приоритетът е дали това ще доведе до оцеляване или не. Това е единственият подход при вземането на определени решения“, каза той.
Киев води преговори с Европейската комисия, Международния валутен фонд (МВФ) и други съюзници относно начините за запълване на бюджетната дупка, която засяга Министерството на отбраната и създава риск от забавяне на така необходимите доставки на оръжие.
Неотдавнашната ескалация от страна на Русия придаде допълнителна спешност на търсенето на финансиране.
„Въпреки съвместните усилия все още не сме намерили начин да покрием тези разходи“, заяви Корецки.
Премиерът настоя, че сумата от 27 милиарда долара не е искане за нови средства, тъй като тя вече е част от годишните разходи за войната, оценени на 155 милиарда долара (136,3 милиарда евро), които Украйна съобщи на съюзниците си през февруари.
Украйна е изпратила на Комисията подобна оценка, докато Брюксел подготвяше своя заем за подкрепа в размер на 90 млрд. евро, каза той. Заемът е разпределен поравно, като 45 млрд. евро са предназначени за 2026 г., а други 45 млрд. евро – за 2027 г., като плащанията вече са в ход.
Украинските власти лансираха идеята за предсрочно отпускане на част от заема, но това би оставило по-малко средства за следващата година и би могло да влоши ситуацията.
Длъжностните лица от Комисията все още се опитват да определят точния размер на бюджетния дефицит и призоваха Украйна да ускори реформите, за да се отпуснат около 20 млрд. евро финансова помощ, налична през тази година.
Във вторник в Брюксел ще се състои нова среща на Платформата на донорите за Украйна с участието на представители на съюзнически държави и финансови институции.
„Искаме да съберем международни партньори, готови да обсъдят как можем да преодолеем бюджетния дефицит“, заяви говорител на Комисията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
Коментиран от #16, #18
11:08 04.10.2026
4 Пич
Украйна се нуждае от съюзници - Украйна се нуждае от балъци, които да плащат масрафа на върхушката...!!!
11:08 04.10.2026
5 az СВО Победа 81
Бивша Украйна е фалирала отдавна....
Използва се като "черна дупка", в която се наливат обществените ресурси от Европа и САЩ, след което тези пари отиват в частни джобове....
11:09 04.10.2026
6 с просия ще победим Русия
11:09 04.10.2026
7 Клоун да си на туй размирно време
11:10 04.10.2026
8 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #23
11:10 04.10.2026
9 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #19
11:11 04.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Радев
11:11 04.10.2026
12 Синбад Моряка
11:12 04.10.2026
13 Бойко Българоубиец
11:12 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Математиката е голяма сила
До коментар #3 от "Факт":малко сметки и дълга ти от 70 милиарда, става 63..
11:15 04.10.2026
17 пешо
11:16 04.10.2026
18 Европеец
До коментар #3 от "Факт":Абсолютно прав си .... Украйна е в фактически фалит от началото на войната.... Изкука ли те европейци вместо да оценят нещата и да работят за спиране на войната, продължава да наливат бензинов огъня... Причината за това е, че русофобията им е изпила акъла.... Европейски колониален и тоталитарен съюз ще фалира както Украйна удоволствието ръководство на фюрерката...
11:17 04.10.2026
19 Европеец
До коментар #9 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":Така е , чисти Пурковци....
Коментиран от #25
11:19 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 стоян георгиев
11:21 04.10.2026
22 Ами
11:22 04.10.2026
23 стоян георгиев
До коментар #8 от "Леле - леле ! 🤔":Има лесно решение на проблема.руските братя се изтеглят от украйна и плащат репарации и готово.
Коментиран от #79
11:23 04.10.2026
24 Съюзници
11:23 04.10.2026
25 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #19 от "Европеец":Голяма яма Много пари и ресурси потънаха там Да се стигне до три евро литър гориво смятай какви кражби са били
11:23 04.10.2026
26 Да почват веднага
11:24 04.10.2026
27 Ачо от ПП
11:24 04.10.2026
28 Избушени от всякъде са .. неспасяеми
- публичен външен дълг — 7 341,72 милиарда гривни (76,45%), или 141,51 милиарда евро (164,80 милиарда щатски долара);
вътрешен дълг на страната — 2 003,37 милиарда гривни (20,86%), или 38,62 милиарда евро (44,97 милиарда щатски долара);
- държавно гарантиран дълг — 257,81 милиарда гривни (2,68%), или 4,97 милиарда евро (5,79 милиарда щатски долара), включително:
гарантиран външен дълг — 196,00 милиарда гривни (2,04%), или 3,78 милиарда евро (4,40 милиарда щатски долара);
гарантиран вътрешен дълг — 61,81 милиарда гривни (0,64%), или 1,19 милиарда евро (1,39 милиарда щатски долара).
Коментиран от #35
11:26 04.10.2026
29 Значи
11:26 04.10.2026
30 Атлантиците трябва да знаят че
11:27 04.10.2026
31 Стоянчо Пуканката
11:28 04.10.2026
32 Украйна
Поне един член на ЕС да ги направят за морална компенсация. Но и това не става. Украинците започват да се чувстват използвани, употребени...като човешки материал.
Коментиран от #37
11:28 04.10.2026
33 Зеленски
11:31 04.10.2026
34 Осман Кючук
Коментиран от #38, #50, #53
11:32 04.10.2026
35 стоян георгиев
До коментар #28 от "Избушени от всякъде са .. неспасяеми":Украйна взема пари за да пази европа от руските фашисти.всипко ще и бъде опростено след войната .
Коментиран от #40, #41, #47, #54, #74
11:34 04.10.2026
36 Гошо
11:35 04.10.2026
37 Стоянчо Пуканката
До коментар #32 от "Украйна":Не е причината само в европците, не малка част от украинците- надъхани, промити, индоктринирани- също искаха да се бият, като си бяха повярвали че могат да победят "москалите" с помощта на Колективния Запад. Е, получиха си каквото си търсиха...
Коментиран от #67
11:37 04.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Лллл
11:37 04.10.2026
40 Вярвай си ти
До коментар #35 от "стоян георгиев":По официални данни 185,10 милиарда евро или 215,55 милиарда щатски долара е държавно гарантираният дълг на Украйна към март 2026 г. ! Реалният дълг е вероятно поне три пъти повече .... 300 години само лихвите няма да могат да върнат. Честито на кредиторите ...
Коментиран от #44
11:40 04.10.2026
41 АМА РАЗБИРА СЕ
До коментар #35 от "стоян георгиев":МОЖЕШ ДА СИ ВАПЦАШ ТЕНДЖЕРАТА РОЗОВА
АБЕ НА ДОНЕЦК ЛУГАНСК КРИМ И ПРОЧИЕ СЪЩО ЛИ ША ИМ ОПРОСТЯТ ДЪЛГОВЕТЕ
А И МОНСАНТО ЩЕ СЕ ОТКАЖЕ ОТ ЗЕМИТЕ СИ А ЗА РЕДКОЗЕМНИТЕ МИНЕРАЛИ ДА НЕ ГОВОРИМ
АМА ЧЕ КУХС ЛЕЙКА
Коментиран от #46
11:40 04.10.2026
42 Точен
11:43 04.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 стоян георгиев
До коментар #40 от "Вярвай си ти":Какъв е проблема колко им е дълга? Русия ще го плати под формата на репарации.само 300 млрд са блокираните руски пари отделно частната руска собственост в европа и сащ.
11:44 04.10.2026
45 ПОРЕДНОТО УКРАИНСКО ЧУДО
Е ТРЯБВА ДА СИ РЯДКО ТЪП ДА ПОВЯРВАШ
АМА СЪЩОТО КАТО С ПЕРЕМОГАТА НА ФРОНТА
11:44 04.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Вярвай си ти
До коментар #35 от "стоян георгиев":Само валутната стабилност на украинската гривна струва 1 милиард долара седмично ! ...
Коментиран от #58
11:45 04.10.2026
48 Фен
11:46 04.10.2026
49 ами
11:46 04.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Вярвай си ти ...
До коментар #35 от "стоян георгиев":Намери статията в украинските медии по картинката... и после чети и мисли ! ...
11:48 04.10.2026
55 ЗЕЛЕНЧУКА ОБЕША
11:49 04.10.2026
56 Русофил
11:51 04.10.2026
57 Розовото пони зеля
11:54 04.10.2026
58 Розовото пони зеля
До коментар #47 от "Вярвай си ти":Хахахахаха ми да не стане ЕС да плаща репарации хахахахаха.
Коментиран от #70
11:56 04.10.2026
59 любопитен
Коментиран от #68
11:57 04.10.2026
60 Франкфурт на Майн
11:59 04.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 стоян георгиев
Коментиран от #81
12:02 04.10.2026
65 нннн
12:02 04.10.2026
66 456
12:04 04.10.2026
67 стоян георгиев
До коментар #37 от "Стоянчо Пуканката":Така е украйна получи каквото искаше.вече няма да е руска колония.
Коментиран от #78
12:04 04.10.2026
68 И двете
До коментар #59 от "любопитен":дядо попе...
12:04 04.10.2026
69 Зеления
Няма толкова нагло животно колкото украинския президент просто.
Коментиран от #73
12:07 04.10.2026
70 ами
До коментар #58 от "Розовото пони зеля":ми редно е европа да плаща репарации на украина защото ги накара да воюват до победа и да й защитават ценностите
12:09 04.10.2026
71 Баце ЕООД
12:10 04.10.2026
72 Втората два милиона
Коментиран от #75
12:11 04.10.2026
73 стоян георгиев
До коментар #69 от "Зеления":Всички трябва да се съобразяват с украйна.тя върши сега работата на НАТО по възпиране на руските азиатски орди. Поляците не умират по бойните полета въпреки че русия е заплаха и за тях .същото е с корейците.украйна изби поне 10000 корееца противници на южна корея така че ще преглътнат и те.
Коментиран от #82
12:11 04.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Ахаха
До коментар #72 от "Втората два милиона":Да бе, някви доброволци смазаха НАТО реално... Фалира не Украйна, ми цялото ЕС
Коментиран от #77
12:13 04.10.2026
76 Божеее
12:14 04.10.2026
77 стоян георгиев
До коментар #75 от "Ахаха":Колко души от нато загинаха ?
12:14 04.10.2026
78 Стоянчо Пуканката
До коментар #67 от "стоян георгиев":Адаш, Украйна никога не е била руска колония, а паразит, кърлеж, впит в плътта на Русия...
Само три републики бяха нетен донор, тоест повече даваха, отколкото получаваха от бюджета на СССР- Русия, Азербайджан и Грузия. Всички останали- малко или много- бяха готованковци (чакаха Майка Русия да им сипе в човчицата). А най-големият смукач беше укър-а.
12:15 04.10.2026
79 Леле - леле ! 🤔
До коментар #23 от "стоян георгиев":Да се придържаме към установени след Втората световна практики : списъци с членовете на Десен сектор и Азов , репресирали и избивали рускоезични преди СВО , издърпване на нацистите , съд и затвор .
12:15 04.10.2026
80 все още се нуждае от "съюзници"
12:16 04.10.2026
81 Изчезни бре ей..
До коментар #64 от "стоян георгиев":бедните пенсионери в България никакви помощи от Европа не получават. Нито стотинка ! Що за човек трябва да си верно, подобни глупости да пишеш?
12:19 04.10.2026
82 АВА СТОЕНЧО
До коментар #73 от "стоян георгиев":ВЕРНО ЛИ Е ЧЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПП СА ЗАДЪЛЖЕНИ ДА НОСЯТ УКРАИНСКИЯ БАЙРЯК ЗДРАВО ВТИКНАТ ПОНЕ НА 40 СМ
12:19 04.10.2026
83 ТУРЕТЕ МУ НЯКОЕ НОВО СЕЛФИ
12:21 04.10.2026
84 Ттт
12:22 04.10.2026