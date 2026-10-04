Германският канцлер Фридрих Мерц в Киев: Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война!

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна и да покаже готовност за преговори, като заяви по време на посещението си в Киев, че ударите по цивилното население трябва да спрат, предадоха ДПА и Ройтерс.
„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат“, призова той.
Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха Националната академия на науките в Киев, която в понеделник беше поразена при атака с дрон.
По време на посещението му руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, а по-рано сутринта беше поразен и мост в северната част на столицата.
Говорейки сред руините на академията, Мерц заяви, че нападения като това от ясно показват безсмислието на конфликта. „Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколкостотин метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук.“
Канцлерът припомни, че украинската инфраструктура е подложена на ежедневни удари в момент, когато страната се подготвя за зимата.
„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат“, каза той.
Дронът порази академията в средата на деня. Ударът и последвалият пожар унищожиха два етажа от историческата сграда. Една жена загина, а около шест души бяха ранени.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Стенли
Коментиран от #15, #19
15:37 04.10.2026
2 ПОМОЛИ
15:38 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пак лъжи
Коментиран от #7, #24, #37
15:38 04.10.2026
5 Г-н Мерц
Коментиран от #30
15:39 04.10.2026
6 az СВО Победа 81
Нали щеше да нанасяш стратегическо поражение на Москва?
Нали печелеше войната?
Коментиран от #52
15:39 04.10.2026
7 ТЪЙ ДЕ
До коментар #4 от "Пак лъжи":А МА КОЙ ДА ЧУЕ
15:40 04.10.2026
8 Е що от Киев, не
Коментиран от #38
15:43 04.10.2026
9 Фен
15:44 04.10.2026
10 Олеееее...
Коментиран от #21, #32
15:44 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пич
Защо?!
Защото представител на НАТО няма никаква работа да се забърква в Украйна!!!
Ако пък твърди, че има работа, това би означавало, че НАТО воюва с Русия!!!
Коментиран от #23
15:46 04.10.2026
14 Емигрант
Този който предизборно излъга народа си, този ли?
Коментиран от #18, #20
15:49 04.10.2026
15 Наблюдения
До коментар #1 от "Стенли":Освен, че е пътник, този човек не само, че не е особено интелигентен, а е откровено умствено увреден и има сериозни проблеми със знанията способността да запаметява и анализира информация.
15:51 04.10.2026
16 Стоянка Георгиева
При 14% подкрепа за Мерц, можеха да направят 86% от германците щастливи.
15:52 04.10.2026
17 Що бе Мерци
15:52 04.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Европеец
До коментар #1 от "Стенли":С либерастите е така... Той и зеленият е пътник ама и той не си го признава.... Жалки вопли на mercа , готов бил да преговаря нищожеството..... А готов ли е да воюва с Русия през 2030 година, нали така говореше преди..... Войната ще продължи докато зеленият кърлеж и неговите западащи помагачи и инструктори не изпият чашата до дъно..... Всичко зависи от либералния Путин, Ама и той разбра, че не трябва вече да бъде мек.... Гледам започна да поправя грешките си...... Украинското Вивалди ми се струва че се превърне в соната 28 --траурния марш на големия полски композитор, Но преди това за украинската върхушка следва цикъла зима на Вивалди..
..
15:53 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Юрий
може да се реализира само със съгласието на един - Путин!
Путин не е глупак, ще изчака окончателното ви гърчене докрай, а тя Европа вече се гърчи подобаващо и явно!
15:53 04.10.2026
23 Българин
До коментар #13 от "Пич":Ако НАТО се включи от русия няма да остане нищо.Май идва моментът.
Коментиран от #36, #44
15:54 04.10.2026
24 Европеец
До коментар #4 от "Пак лъжи":Така е.... Видяхме колко ги ,,укрепи,,.... Да се благодарят украинските фашисти, че по време на Съветския съюз Украйна се е строяло яко и здраво....
15:55 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сам ли си говори тоя
15:59 04.10.2026
28 путин Фашист
15:59 04.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сталин предаде ли се?
До коментар #5 от "Г-н Мерц":Когато Хитлер нахлу в русия, що Сталин не се предаде, а жертва 40 милиона войници?
Коментиран от #50
16:01 04.10.2026
31 Съдията
16:03 04.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Чичи
16:03 04.10.2026
34 Мир ли? ... Нагли хора подли
16:04 04.10.2026
35 Айляк
Германският канцлер Мерц в Киев:
Така се надявах да бъда новият Адолф Хитлер, а рашките даже не ми дадоха възможност да припаря до Русия:(
Баш фашагата Мерцчо и пишман фашагата Зеле циркове и постановки разиграват, ама слаба работа - отдавна са разкрити.
Ауфвидерзеен, Фридрих.
16:05 04.10.2026
36 Пич
До коментар #23 от "Българин":Седи мирен, за да не ти се смеем!!!
НАТО не се е изключвал никога, петдесетина държави си изпратиха всичките оръжия на Украйна, плюс жива сила като наемници, и Русия им разплете тарлъците!!!
16:05 04.10.2026
37 АЛОООО ИЗФЪСКАЛ
До коментар #4 от "Пак лъжи":АКО УКРАЙНА БЯХА
СИ УКРЕПИЛИ ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СИ
СПОСОБНОСТИ
СЕГА НЯМАШЕ ДА ГЛЕДАМЕ
5 ГОДИНИ РУСКИЯ ПОЗОР
НА ФРОНТА ....
ОЩЕ НА ГРАНИЦАТА ЩЯХА ДА СВЪРШАТ
МЕЧТИТЕ НА БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР.
16:07 04.10.2026
38 Глупенфюрерът Мерц не иска
До коментар #8 от "Е що от Киев, не":отиде от да ходи в Москва защото му навява тъжни спомени но не знам защо.
16:08 04.10.2026
39 В ком. 21 цитирах писанията на
16:10 04.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Още малко и с Мерц някой да не преговаря
16:12 04.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Цел на посещението !!! :
16:18 04.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 В този мирен
16:23 04.10.2026
48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
16:25 04.10.2026
49 Tочеха зъби те,да разкостят
16:28 04.10.2026
50 Едното ...
До коментар #30 от "Сталин предаде ли се?":...няма как да се сравни с другото освен, че т.нар. Украйна , а всъщност фашисткия и режим вкара в 2014г., редовта армия в Донбас и започна геноцид на рускоговорящото население ( в Донбас рускоговорящи са 100 % от населението)
По официален доклад на ООН в Донбас от украинските фашистки структури и украинската армия са убити над 15 000 цивилни жители на Донбас...с други думи - рускоговорящи...никой нормален човек не се съмнява, че данните са значително занижени от ОБССЕ към ООН.
Така, че спокойно можеш да мълчиш и да се срамуваш душо фашистка, а ако не се срамуваш,тъй като при фа.ш.исти.те това е непознато чувство , то ст.рада.й и се пе.няви от злоба, когато избиват по.сле.дователи.те на фаши.зма в Украйна ...
Слава на Русия - съвестта на човечеството и меч Господен за сатанинските т.ва.ри.
16:28 04.10.2026
51 Иван Иванов
16:30 04.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 хихи
16:33 04.10.2026
54 Ама кажи му на Зелю
16:33 04.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 000
16:34 04.10.2026
57 Фори
16:36 04.10.2026
58 Гост
"Ще смажем Русия икономически"
До:
"Моля ви се, г-н Путин".
16:36 04.10.2026
59 не може да бъде
16:37 04.10.2026
60 Интересно
То, като се обърне каруцата.....
16:39 04.10.2026
61 луд
16:44 04.10.2026
62 Хо-ха-ха
16:50 04.10.2026
63 Марс
16:51 04.10.2026
64 6943
16:52 04.10.2026
65 Русофил
До коментар #46 от "Българин":И аз съм българин пък не мисля така.....
17:02 04.10.2026