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Германският канцлер Фридрих Мерц в Киев: Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война!
  Тема: Украйна

Германският канцлер Фридрих Мерц в Киев: Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война!

4 Октомври, 2026 15:35 1 436 65

  • фридрих мерц-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • германия-
  • киев-
  • владимир путин

По време на посещението му руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, а по-рано сутринта беше поразен и мост в северната част на столицата

Германският канцлер Фридрих Мерц в Киев: Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц призова руския президент Владимир Путин да прекрати нападенията срещу Украйна и да покаже готовност за преговори, като заяви по време на посещението си в Киев, че ударите по цивилното население трябва да спрат, предадоха ДПА и Ройтерс.

„Г-н Путин, прекратете тази безсмислена война! Ние сме готови за преговори, готови сме да разговаряме за прекратяването ѝ. Но тези варварски атаки срещу цивилното население на Украйна трябва да спрат“, призова той.

Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха Националната академия на науките в Киев, която в понеделник беше поразена при атака с дрон.

По време на посещението му руските удари няколко пъти задействаха сирените за въздушна тревога, а по-рано сутринта беше поразен и мост в северната част на столицата.

Говорейки сред руините на академията, Мерц заяви, че нападения като това от ясно показват безсмислието на конфликта. „Атака срещу Академията на науките в Киев, в центъра на града, само на няколкостотин метра от германското посолство. А тази сутрин, в един мирен неделен ден, въздушна тревога в Киев. Това са ежедневни военни престъпления, които се извършват тук.“

Канцлерът припомни, че украинската инфраструктура е подложена на ежедневни удари в момент, когато страната се подготвя за зимата.

„Обръщам се още веднъж към руското ръководство, към руския президент: Прекратете тази война! Можем да разговаряме, но само когато оръжията замлъкнат – а те трябва да замлъкнат“, каза той.

Дронът порази академията в средата на деня. Ударът и последвалият пожар унищожиха два етажа от историческата сграда. Една жена загина, а около шест души бяха ранени.

Източник: www.bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стенли

    83 4 Отговор
    Мерц е вече пътник , но той упорито отказва да го признае

    Коментиран от #15, #19

    15:37 04.10.2026

  • 2 ПОМОЛИ

    45 2 Отговор
    БАБА МЕРКЕЛ ПЛИЙС ТЪРН БАК

    15:38 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пак лъжи

    60 2 Отговор
    В свои интервюта след слизането си от власт, Меркел защити дипломатическите си усилия, заявявайки, че споразуменията от 2014–2015 г. са „дали на Украйна ценно време“ да укрепи икономиката и отбранителните си способности.

    Коментиран от #7, #24, #37

    15:38 04.10.2026

  • 5 Г-н Мерц

    82 4 Отговор
    прекратете да въоръжавате украинските нацисти и да наливате пари в тази безсмислена война!

    Коментиран от #30

    15:39 04.10.2026

  • 6 az СВО Победа 81

    74 2 Отговор
    А, что случилось, Мерц? 🤣

    Нали щеше да нанасяш стратегическо поражение на Москва?
    Нали печелеше войната?

    Коментиран от #52

    15:39 04.10.2026

  • 7 ТЪЙ ДЕ

    26 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пак лъжи":

    А МА КОЙ ДА ЧУЕ

    15:40 04.10.2026

  • 8 Е що от Киев, не

    51 0 Отговор
    можа ли да скокне до Москва?

    Коментиран от #38

    15:43 04.10.2026

  • 9 Фен

    53 1 Отговор
    Ми то от вас зависи. Желаещите. Прекратете я, най-сетне!

    15:44 04.10.2026

  • 10 Олеееее...

    45 2 Отговор
    Мерц и украинският президент Володимир Зеленски посетиха Националната академия на науките в Киев..... хахахаха

    Коментиран от #21, #32

    15:44 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пич

    57 4 Отговор
    Мерц е традиционно умопомрачително глупав!!!
    Защо?!
    Защото представител на НАТО няма никаква работа да се забърква в Украйна!!!
    Ако пък твърди, че има работа, това би означавало, че НАТО воюва с Русия!!!

    Коментиран от #23

    15:46 04.10.2026

  • 14 Емигрант

    48 2 Отговор
    За кой канцлер приказвате? За тоя който го освиркаха и нарекоха с най-цензорните думи ли, на празника на Германия?

    Този който предизборно излъга народа си, този ли?

    Коментиран от #18, #20

    15:49 04.10.2026

  • 15 Наблюдения

    38 3 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Освен, че е пътник, този човек не само, че не е особено интелигентен, а е откровено умствено увреден и има сериозни проблеми със знанията способността да запаметява и анализира информация.

    15:51 04.10.2026

  • 16 Стоянка Георгиева

    34 6 Отговор
    Вчера нали Руснаците казаха всички чужденци да се изнесат от Киев и който остане си е сам виновен.
    При 14% подкрепа за Мерц, можеха да направят 86% от германците щастливи.

    15:52 04.10.2026

  • 17 Що бе Мерци

    4 32 Отговор
    Путлето има още пушечно месо от блатното стадо.

    15:52 04.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    38 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    С либерастите е така... Той и зеленият е пътник ама и той не си го признава.... Жалки вопли на mercа , готов бил да преговаря нищожеството..... А готов ли е да воюва с Русия през 2030 година, нали така говореше преди..... Войната ще продължи докато зеленият кърлеж и неговите западащи помагачи и инструктори не изпият чашата до дъно..... Всичко зависи от либералния Путин, Ама и той разбра, че не трябва вече да бъде мек.... Гледам започна да поправя грешките си...... Украинското Вивалди ми се струва че се превърне в соната 28 --траурния марш на големия полски композитор, Но преди това за украинската върхушка следва цикъла зима на Вивалди..
    ..

    15:53 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Юрий

    35 5 Отговор
    Прекрасно! Всичкото това за което зоват Мерц, Зеления, Макрончо, рижавия скункс Тръмпито ,
    може да се реализира само със съгласието на един - Путин!
    Путин не е глупак, ще изчака окончателното ви гърчене докрай, а тя Европа вече се гърчи подобаващо и явно!

    15:53 04.10.2026

  • 23 Българин

    5 37 Отговор

    До коментар #13 от "Пич":

    Ако НАТО се включи от русия няма да остане нищо.Май идва моментът.

    Коментиран от #36, #44

    15:54 04.10.2026

  • 24 Европеец

    30 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пак лъжи":

    Така е.... Видяхме колко ги ,,укрепи,,.... Да се благодарят украинските фашисти, че по време на Съветския съюз Украйна се е строяло яко и здраво....

    15:55 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сам ли си говори тоя

    24 1 Отговор
    Нещастник.

    15:59 04.10.2026

  • 28 путин Фашист

    2 29 Отговор
    русия явен Агресор

    15:59 04.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сталин предаде ли се?

    5 17 Отговор

    До коментар #5 от "Г-н Мерц":

    Когато Хитлер нахлу в русия, що Сталин не се предаде, а жертва 40 милиона войници?

    Коментиран от #50

    16:01 04.10.2026

  • 31 Съдията

    34 0 Отговор
    Главният спонсор на киевската шайка има наглостта да говори за мир. Толкова е просто, спирате милиардите и войната свършва. Но ви е страх, че ще ви потърсят сметка и то скоро. И Макарончо и Мерзко са пътници до месеци. Мъка, мъка либерастка.😂

    16:03 04.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Чичи

    32 0 Отговор
    Фрици, къде е каската на дядо ти? Защо не си с нея? Нямаше място в дисагите, които бяха препълнени с пачки за клоуна?

    16:03 04.10.2026

  • 34 Мир ли? ... Нагли хора подли

    24 0 Отговор
    Цел на посещението: Визитата на Мерц е свързана с финализирането на мащабно споразумение за съвместно производство на дронове прехващачи (включително с германската компания Quantum-Systems) и отпускането на нов пакет германска военна помощ за Украйна на стойност 1 милиард евро.

    16:04 04.10.2026

  • 35 Айляк

    19 0 Отговор
    Да се чете
    Германският канцлер Мерц в Киев:
    Така се надявах да бъда новият Адолф Хитлер, а рашките даже не ми дадоха възможност да припаря до Русия:(

    Баш фашагата Мерцчо и пишман фашагата Зеле циркове и постановки разиграват, ама слаба работа - отдавна са разкрити.
    Ауфвидерзеен, Фридрих.

    16:05 04.10.2026

  • 36 Пич

    27 1 Отговор

    До коментар #23 от "Българин":

    Седи мирен, за да не ти се смеем!!!
    НАТО не се е изключвал никога, петдесетина държави си изпратиха всичките оръжия на Украйна, плюс жива сила като наемници, и Русия им разплете тарлъците!!!

    16:05 04.10.2026

  • 37 АЛОООО ИЗФЪСКАЛ

    2 14 Отговор

    До коментар #4 от "Пак лъжи":

    АКО УКРАЙНА БЯХА
    СИ УКРЕПИЛИ ОТБРАНИТЕЛНИТЕ СИ
    СПОСОБНОСТИ

    СЕГА НЯМАШЕ ДА ГЛЕДАМЕ
    5 ГОДИНИ РУСКИЯ ПОЗОР
    НА ФРОНТА ....

    ОЩЕ НА ГРАНИЦАТА ЩЯХА ДА СВЪРШАТ
    МЕЧТИТЕ НА БУНКЕРНИЯ ФЮРЕР.

    16:07 04.10.2026

  • 38 Глупенфюрерът Мерц не иска

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Е що от Киев, не":

    отиде от да ходи в Москва защото му навява тъжни спомени но не знам защо.

    16:08 04.10.2026

  • 39 В ком. 21 цитирах писанията на

    15 1 Отговор
    "Националната академия на науките в Киев" едно към едно и бяха изтрити. Защо ? А? Ние българи ли сме или украински неграмотни същества? Не трябва ли да се знае какви глупости пишат тези тъпунгери там и в частност беше за българският език и свещенният за нас 24 май? Защо от БАН да питам никога протестна нота е нямало ?

    16:10 04.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Още малко и с Мерц някой да не преговаря

    6 1 Отговор
    Посланието от руините: Изправен пред разрушенията на научната институция, която се намира само на неколкостотин метра от германското посолство, Мерц направи официално изявление. Той нарече ударите "ежедневни военни престъпления" и се обърна директно към Владимир Путин с призива: „Спрете тази безсмислена война! Готови сме за преговори, но едва когато оръжията замлъкнат“...

    16:12 04.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Цел на посещението !!! :

    10 0 Отговор
    Визитата на Мерц е свързана с финализирането на мащабно споразумение за съвместно производство на дронове прехващачи (включително с германската компания Quantum-Systems) и отпускането на нов пакет германска военна помощ за Украйна на стойност 1 милиард евро. Екскурзията на лобиста и корумпето е заплатена точно от Quantum-Systems !

    16:18 04.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 В този мирен

    10 0 Отговор
    Неделен ден, Мерц пристига да договаря доставки на дронове и оръжия за мирни цели! Поредното двуличие!

    16:23 04.10.2026

  • 48 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    10 0 Отговор
    Хер Мерц, престанете да подкрепяте фашисткия режим в КиЙв и войната ще спре...

    16:25 04.10.2026

  • 49 Tочеха зъби те,да разкостят

    9 0 Отговор
    руската страна.Бяхаабсолютно сигурни,че победата им е сигурна,но подцениха Путин!А сега фашиста Мерц проси мир,а в същото време сключва сделка за производствона дронове!Западните фашист са двулични докрай!

    16:28 04.10.2026

  • 50 Едното ...

    12 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин предаде ли се?":

    ...няма как да се сравни с другото освен, че т.нар. Украйна , а всъщност фашисткия и режим вкара в 2014г., редовта армия в Донбас и започна геноцид на рускоговорящото население ( в Донбас рускоговорящи са 100 % от населението)
    По официален доклад на ООН в Донбас от украинските фашистки структури и украинската армия са убити над 15 000 цивилни жители на Донбас...с други думи - рускоговорящи...никой нормален човек не се съмнява, че данните са значително занижени от ОБССЕ към ООН.
    Така, че спокойно можеш да мълчиш и да се срамуваш душо фашистка, а ако не се срамуваш,тъй като при фа.ш.исти.те това е непознато чувство , то ст.рада.й и се пе.няви от злоба, когато избиват по.сле.дователи.те на фаши.зма в Украйна ...
    Слава на Русия - съвестта на човечеството и меч Господен за сатанинските т.ва.ри.

    16:28 04.10.2026

  • 51 Иван Иванов

    7 0 Отговор
    МЕРЦО, ЩЕ ИМА ПРЕГОВОРИ И ПЕТРОЛ И ГАЗ ЗА ФАШИСТКА ГЕРМАНИЯ, АМА НА ,,КУКОВ ,ДЕН,, , НАЛИ ЗНАЕШ КОГА Е ,,КУКОВ ДЕН,, , СЛЕД ,,НАЙСЕ,, ГОДИНИ,, АМА НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КОГА ЩЕ СВЪРШАТ ТЕЗИ ,,НАЙСЕ,, ГОДИНИ , ДАЖЕ И АЗ; МЕРЦО , И КАЖИ НА СЪНАРОДНИЧКАТА СИ УРСУЛА ФОН КРАДЛЕВА ДА НЕ МИ БЪРКА ПОВЕЧЕ ПО ДЖОБОВЕТЕ ДЪРТАТА КРАДЛИВКА ЧЕ НЕ МИ ОСТАНАХА ПАРИ И ЗА ЯДЕНЕ. .

    16:30 04.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 хихи

    3 0 Отговор
    Както казва Мерц: Мир чрез сила!

    16:33 04.10.2026

  • 54 Ама кажи му на Зелю

    9 0 Отговор
    Да фата вокзал, Москва и подпис на капитулацията и ще мирне света!!

    16:33 04.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 000

    8 0 Отговор
    Господин мерц е обикновен чиновник в блекрок. Може да си дрънкоти на воля. Мир чрез сила и коалиция на желаещите! Ес приключи.

    16:34 04.10.2026

  • 57 Фори

    0 4 Отговор
    А нашият Радев никога не е призовавал Путин да спре войната. Призовава Украйна да се предаде. Това е миротворец за нобелова награда!

    16:36 04.10.2026

  • 58 Гост

    8 0 Отговор
    От:
    "Ще смажем Русия икономически"
    До:
    "Моля ви се, г-н Путин".

    16:36 04.10.2026

  • 59 не може да бъде

    9 0 Отговор
    Когато започна войната беше безмислена -според мен -война между два народа които никога не би трябвало никога да не водят война помежду си нещо повече трябва да живеят дружно защото по същество са един народ !?И затова имаше преговори в Истанбул 2022 г.когато на тези преговори можеше да се сложи край на това безмислие!?Но сега вече войната има определен смисъл - това не е война между запалянковците на Левски и ЦСКА това не е война Украйна -Русия това е война НАТО -Русия . и в нея се влага целия смисъл на това противопоставяне с всички последствия !?Доскоро имаше възможност за мирно споразумение -сега вече са преминати всички червени линии както се казва -на карта са заложени много неща в т.ч. и бъдещето на канцлера Мерц !?Вие ми кажете какво следва повече няма да пише защото ще ме изтрият ...макар че и с това което съм написал пак може да го направят!?

    16:37 04.10.2026

  • 60 Интересно

    5 0 Отговор
    На германецът му се ще да не бяха се гаврили с минските споразумения.
    То, като се обърне каруцата.....

    16:39 04.10.2026

  • 61 луд

    7 0 Отговор
    След като чу отправения призив на мерц, Путин бавно се надигна от стола и си го премести в другия крачол!!!

    16:44 04.10.2026

  • 62 Хо-ха-ха

    2 0 Отговор
    И защо Мерц се моли на Путин? Да се моли на Зеленото дето хвърли мирния договор в кофата.

    16:50 04.10.2026

  • 63 Марс

    4 0 Отговор
    Шмърц хаха

    16:51 04.10.2026

  • 64 6943

    3 0 Отговор
    Думите на Мерц нямат тежест – дори германците не се интересуват от тях!

    16:52 04.10.2026

  • 65 Русофил

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Българин":

    И аз съм българин пък не мисля така.....

    17:02 04.10.2026

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