Руската армия: Поразихме товарен кораб край Одеса, който превозва военно оборудване

Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.
По данни на ведомството руски дронове са поразили и логистичен център на компанията "Нова поща" в Черноморск, както и център за данни в Одеса. Министерството не уточни кога точно са били нанесени тези удари.
Руското Министерство на отбраната съобщи още, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 559 украински дрона вчера вечерта и тази сутрин. По негови данни дроновете са били свалени над няколко руски региона, както и над Азовско и Черно море.
Източник: www.bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
Пияни писслямисти безполезни.
Коментиран от #11, #29
12:49 04.10.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #18, #26
12:49 04.10.2026
3 Руснаците все поразяват
Коментиран от #31
12:50 04.10.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #25
12:51 04.10.2026
5 МЕРЦ СЕГА ЩЕ ДАДЕ НА БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #10
12:51 04.10.2026
6 Сатана Z
12:52 04.10.2026
7 Критик
12:53 04.10.2026
8 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА
Коментиран от #37
12:56 04.10.2026
9 Европеец
Коментиран от #22
12:57 04.10.2026
10 Европеец
До коментар #5 от "МЕРЦ СЕГА ЩЕ ДАДЕ НА БАНДЕРИТЕ":Гледам мерца фанал влакчето и ту тут у Киев..... Знаем че Путин е вежлив човек, но чудя защо не го е поздравил със салют по плешивата глава.....
Коментиран от #35
12:57 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 стоян георгиев
13:00 04.10.2026
13 Европеец
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Абе прочетох Одеса, та рекох да видя колко българи са там, Не че много ме интересуват, ама бях свикнал статия за Одеса два пъти да информират..... Явно автора е само правоверен вече..... Ха-ха-ха....
Коментиран от #33, #34
13:00 04.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Фейка на годината
13:03 04.10.2026
16 стоян георгиев
Коментиран от #32
13:04 04.10.2026
17 Снощния Орешник
13:06 04.10.2026
18 456
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Вече и палачинката ли смени? Вчера написа ,че Зе е бил убит ,а сега против братушките.
Коментиран от #36
13:07 04.10.2026
19 Джон Силвър
13:08 04.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 стоян георгиев
13:15 04.10.2026
24 Защо
Коментиран от #39
13:15 04.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 А бе
До коментар #1 от "хаха":не се вълнувайте толкова.тази информация е за Русия.
13:29 04.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мухахаха
До коментар #3 от "Руснаците все поразяват":Ко става с мостовете на кииф
13:31 04.10.2026
32 Хи хи хи хи
До коментар #16 от "стоян георгиев":само за копейки и ганчовци без пукнат грош
13:32 04.10.2026
33 Хи хи хи
До коментар #13 от "Европеец":Гледай си мотиката и на се оправдавай
13:33 04.10.2026
34 Лама Кифла
До коментар #13 от "Европеец":Зеленияпор прати българите от Одеса за пушечно месо на фронта, останаха само българки.
13:34 04.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Лама Кифла
До коментар #18 от "456":на софиянеца му падна тенжера на главата и вече не помни какво е писал вчера.
13:37 04.10.2026
37 Ха ха ха ха
До коментар #8 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":Одеса е украинска,от кого ще я освобождават?
13:37 04.10.2026
38 1234
13:38 04.10.2026
39 отец Чапаев и Петка
До коментар #24 от "Защо":дай Боже
13:38 04.10.2026
40 нннн
13:39 04.10.2026
41 Крокодила Гена
13:41 04.10.2026