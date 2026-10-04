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Руската армия: Поразихме товарен кораб край Одеса, който превозва военно оборудване
  Тема: Украйна

Руската армия: Поразихме товарен кораб край Одеса, който превозва военно оборудване

4 Октомври, 2026 12:46 1 072 41

  • русия-
  • украйна-
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  • ракети-
  • дронове-
  • донбас-
  • володимир зеленски

По данни на ведомството руски дронове са поразили и логистичен център на компанията "Нова поща" в Черноморск, както и център за данни в Одеса

Руската армия: Поразихме товарен кораб край Одеса, който превозва военно оборудване - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По данни на ведомството руски дронове са поразили и логистичен център на компанията "Нова поща" в Черноморск, както и център за данни в Одеса. Министерството не уточни кога точно са били нанесени тези удари.

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Руското Министерство на отбраната съобщи още, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 559 украински дрона вчера вечерта и тази сутрин. По негови данни дроновете са били свалени над няколко руски региона, както и над Азовско и Черно море.

Източник: www.bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    20 40 Отговор
    Пълни глупости. Московитските орки и техните безкрайни лъжи.

    Пияни писслямисти безполезни.

    Коментиран от #11, #29

    12:49 04.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    18 35 Отговор
    Пак бункерни фантазии, ботокса бълнува от мазето!

    Коментиран от #13, #18, #26

    12:49 04.10.2026

  • 3 Руснаците все поразяват

    20 31 Отговор
    И все поразени ходят.

    Коментиран от #31

    12:50 04.10.2026

  • 4 Атина Палада

    18 27 Отговор
    5та годиня лъжи от блатото, а над 1.5М вата замина за креваторките.

    Коментиран от #25

    12:51 04.10.2026

  • 5 МЕРЦ СЕГА ЩЕ ДАДЕ НА БАНДЕРИТЕ

    27 17 Отговор
    Още 500 МИЛИАРДА от парите на немските данъкоплатци.

    Коментиран от #10

    12:51 04.10.2026

  • 6 Сатана Z

    18 24 Отговор
    До къде се докара милиционера с токчетата от Кииф за два дня!

    12:52 04.10.2026

  • 7 Критик

    16 24 Отговор
    Поредните дърти, руски лъжи.

    12:53 04.10.2026

  • 8 СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА

    29 11 Отговор
    От един месец нито един кораб не е акостирал.

    Коментиран от #37

    12:56 04.10.2026

  • 9 Европеец

    12 19 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап за няма и 5 години, за ужас на куупейките гладни!

    Коментиран от #22

    12:57 04.10.2026

  • 10 Европеец

    20 10 Отговор

    До коментар #5 от "МЕРЦ СЕГА ЩЕ ДАДЕ НА БАНДЕРИТЕ":

    Гледам мерца фанал влакчето и ту тут у Киев..... Знаем че Путин е вежлив човек, но чудя защо не го е поздравил със салют по плешивата глава.....

    Коментиран от #35

    12:57 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 стоян георгиев

    8 12 Отговор
    Руските щуротии нямат край.украйна няма да вкара даже и патрон с кораб през одеса.няма за какво да рискува.за дроновете е добре обаче.600 дрона за ден е добра цифра.верно са ги свалили ползвали са заводите и складовете за да ги свалят.

    13:00 04.10.2026

  • 13 Европеец

    16 7 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абе прочетох Одеса, та рекох да видя колко българи са там, Не че много ме интересуват, ама бях свикнал статия за Одеса два пъти да информират..... Явно автора е само правоверен вече..... Ха-ха-ха....

    Коментиран от #33, #34

    13:00 04.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Фейка на годината

    5 9 Отговор
    Кой е кораба,какво е превозвал,от коя държава?

    13:03 04.10.2026

  • 16 стоян георгиев

    13 3 Отговор
    Слава на Русия !Русия е Сила и Мощ !

    Коментиран от #32

    13:04 04.10.2026

  • 17 Снощния Орешник

    4 2 Отговор
    къде падна?

    13:06 04.10.2026

  • 18 456

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Вече и палачинката ли смени? Вчера написа ,че Зе е бил убит ,а сега против братушките.

    Коментиран от #36

    13:07 04.10.2026

  • 19 Джон Силвър

    0 5 Отговор
    Коя галера го превзе?

    13:08 04.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 стоян георгиев

    12 1 Отговор
    Това не е вярно. Руснаците досега не са ударили нито един кораб. Пристанището в Одеса е непокътнато и функционира на 100%. Братята украинци изнасят жито и слънчоглед, а внасят оръжия.... Майтапя се, бе! Ха ха ха

    13:15 04.10.2026

  • 24 Защо

    0 6 Отговор
    направо не превзеха Одеса?

    Коментиран от #39

    13:15 04.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 А бе

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    не се вълнувайте толкова.тази информация е за Русия.

    13:29 04.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мухахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаците все поразяват":

    Ко става с мостовете на кииф

    13:31 04.10.2026

  • 32 Хи хи хи хи

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "стоян георгиев":

    само за копейки и ганчовци без пукнат грош

    13:32 04.10.2026

  • 33 Хи хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Гледай си мотиката и на се оправдавай

    13:33 04.10.2026

  • 34 Лама Кифла

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Европеец":

    Зеленияпор прати българите от Одеса за пушечно месо на фронта, останаха само българки.

    13:34 04.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Лама Кифла

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "456":

    на софиянеца му падна тенжера на главата и вече не помни какво е писал вчера.

    13:37 04.10.2026

  • 37 Ха ха ха ха

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "СКОРО И ОДЕСА ЩЕ БЪДЕ ОСВОБОДЕНА":

    Одеса е украинска,от кого ще я освобождават?

    13:37 04.10.2026

  • 38 1234

    3 0 Отговор
    Така бият, че натовските трупове трудно ще достигнат Европа, което пък е лошо!! Тази война ще спре след като композиции трупове тръгнт към Европа...

    13:38 04.10.2026

  • 39 отец Чапаев и Петка

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Защо":

    дай Боже

    13:38 04.10.2026

  • 40 нннн

    2 0 Отговор
    Ама, кажете им на корабите, че там е война и се стреля!

    13:39 04.10.2026

  • 41 Крокодила Гена

    5 0 Отговор
    Как сте бг бандери? Копаете ли землянки? Копайте копайте! Не че ще ви спасят! И повечко мас да си вземете че ще ви трябва,!

    13:41 04.10.2026

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