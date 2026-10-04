Руската армия: Поразихме товарен кораб край Одеса, който превозва военно оборудване

Русия съобщи, че през изминалата нощ е поразила товарен кораб източно от Одеса, който според Москва е превозвал военно оборудване за украинските въоръжени сили, заяви руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

По данни на ведомството руски дронове са поразили и логистичен център на компанията "Нова поща" в Черноморск, както и център за данни в Одеса. Министерството не уточни кога точно са били нанесени тези удари.

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Руското Министерство на отбраната съобщи още, че силите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 559 украински дрона вчера вечерта и тази сутрин. По негови данни дроновете са били свалени над няколко руски региона, както и над Азовско и Черно море.

Източник: www.bta.bg