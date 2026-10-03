Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Русия »
Путин твърди, че не заплашва никого, но руската армия не спира да нанася нови удари срещу Украйна
  Тема: Украйна

Путин твърди, че не заплашва никого, но руската армия не спира да нанася нови удари срещу Украйна

3 Октомври, 2026 13:33 797 75

  • русия-
  • украйна-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове

Руското министерство на отбраната потвърди, че през нощта срещу 2 октомври руските сили са нанесли удар по комбиниран пътно-железопътен мост над реката в Киев

Путин твърди, че не заплашва никого, но руската армия не спира да нанася нови удари срещу Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин посвети значителна част от речта си на Международния дискусионен форум "Валдай" на 1 октомври, за да заяви, че Русия "не заплашва никого" и няма "планове да напада когото и да било през 2029, 2030 или 2050 г."

Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).

Още новини от Украйна

Путин също така излъга, че руските въоръжени сили никога не са нанасяли първи удар по цели, които не са пряко свързани с военната инфраструктура. По-късно обаче той подчерта, че въпросът за използването на ядрено оръжие "неизбежно и незабавно" ще влезе в дневния ред на Русия, ако Европа атакува Калининградска област или други части на страната. През последните години представители на Кремъл, включително самият Путин, многократно са отправяли заплахи за нападение срещу европейски държави; примерите за това са множество, като например:

Речта е част от продължаващите усилия на Кремъл да подкрепи неоснователните проруски и антиукраински тези сред някои европейски лидери, според които дискусиите за реалните руски заплахи са изкуствено създадени, а Русия всъщност е жертва на западна агресия. Руски официални лица, включително Путин, всъщност отправят заплахи към европейските държави, включително с ядрени удари. Кремъл също така все по-често предприема ограничени атаки срещу Европа, включително с умишлени навлизания на дронове във въздушното пространство на Молдова и НАТО, както и различни опити за саботаж и шпионаж.

Твърденията на Путин за руски териториални придобивки на фронта през септември 2026 г. са толкова далеч от реалността, че граничат с халюцинации. Путин заяви, че руските сили са завзели 1301 квадратни километра територия в Украйна само през септември 2026 г. - 2,5 пъти повече от обявените руски придобивки през предходните месеци.

По време на ученията руските и китайските сили са отработвали съвместно разгръщане и маневриране.

Преди това китайските сили са наблюдавали ученията "Запад-2025", но не са участвали активно в тях.

На 1 и 2 октомври руските сили нанесоха поредица от удари с дронове по Южния мост в Киев, целящи да отслабят структурната устойчивост на съоръжението и да затруднят живота в украинската столица - ход, който ISW наскоро прогнозира. Остава обаче неясно дали руските сили ще успеят да поддържат необходимата интензивност и темпо на ударите, така че мостът да стане неспособен за ремонт. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за четири вълни от руски удари с дронове по Южния мост над река Днепър в Киев в периода между следобеда на 1 октомври и вечерта на 2 октомври.

Руското министерство на отбраната потвърди, че през нощта срещу 2 октомври руските сили са нанесли удар по комбиниран пътно-железопътен мост над реката в Киев.

На 1 октомври, след първите вълни от удари с дронове, Институтът за изследване на войната (ISW) отбеляза, че за нанасяне на сериозни щети на големи, подсилени съоръжения като Южния мост биха били необходими многократни и прецизни удари в кратък интервал от време - каквито руските сили понастоящем се опитват да извършат.

Многократните удари по моста може също така да целят съществено нарушаване на трафика и на живота на цивилното население, дори и в крайна сметка да не причинят значителни повреди по самата конструкция на съоръжението.

Украински официални лица потвърждават отдавнашни оценки относно намеренията на Русия да атакува гражданската и критичната инфраструктура на Украйна - особено в големите градове - по време на кампанията си от удари през зимата на 2026-2027 г.

Според статия във "Файненшъл Таймс" (Financial Times) от 2 октомври, цитираща президента Володимир Зеленски и представители на украинските и европейските служби за сигурност, украинското разузнаване сочи, че руските сили се подготвят да засилят ударите по най-големите градове в страната (включително Киев, Харков, Лвов и Одеса), за да ги изолират от останалата част на Украйна с настъпването на зимата.

Зеленски отбеляза, че след като не е успял да завземе територията на Донбас, Путин сега е преминал към тактика на "масирани атаки и масови убийства".

Зеленски специално акцентира върху неотдавнашните руски удари по Южния мост като част от по-мащабни усилия за всяване на страх сред украинското население и принуждаването му да напусне големите градове. Руските сили планират също така да сринат енергийната система на Украйна през зимата на 2026-2027 г., включително чрез ракетни удари в близост до трите действащи украински атомни електроцентрали, с цел принудителното им изключване от електропреносната мрежа; това се посочва в публикация на "Ню Йорк Таймс" (New York Times) относно непотвърден, прихванат руски план.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вова

    11 6 Отговор
    За Калининград се шегувах!

    Коментиран от #51

    13:34 03.10.2026

  • 2 С цветя

    30 2 Отговор
    и бонбони ли да ги черпи?

    13:35 03.10.2026

  • 3 Читател

    37 6 Отговор
    Днес е празник в Германия.
    Обединението. На балкона излязоха Мерц и др. политици.
    Напишете моля с какви викове масово ги посрещнаха хората и как ги освиркаха.

    Или чакате разрршение за това?

    Коментиран от #5, #6, #8

    13:35 03.10.2026

  • 4 Ами да

    29 4 Отговор
    Той не заплашва НИКОЙ. Той само връща на бандерите, това което си пожелаха.

    13:37 03.10.2026

  • 5 Глас от бункера

    2 14 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    Не знам.Питай Герасимов.

    13:37 03.10.2026

  • 6 Време е

    20 1 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    за ГДР!

    13:37 03.10.2026

  • 7 Нищо им няма

    24 2 Отговор
    Много ги изтрая Путин.

    13:38 03.10.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Читател":

    Имаше пълната гама на попържни и сквернословия Резилът беше пълен

    13:39 03.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И Киев е Руски

    22 5 Отговор
    С добра дума и пистолет дори европейците могат да бъдат учтиви

    Коментиран от #25

    13:39 03.10.2026

  • 11 ИННА

    5 18 Отговор
    Руското ядрено оръжие е оръжие на мира, то не е заплаха.
    Нищо , че Путлрр и Медвед всеки ден го мятат по лошия Запад.

    13:39 03.10.2026

  • 12 Този

    4 4 Отговор
    хрисим човечец на снимката може ли да заплашва,или да е заплаха?

    13:40 03.10.2026

  • 13 Нищо им няма

    21 5 Отговор
    Колко пъти ги придупреждава човека. Като не чуват и като слушат англосаксите сега да не рКват като магарета.

    Коментиран от #21

    13:40 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Адной Путин

    2 7 Отговор
    а члена 5....

    13:43 03.10.2026

  • 17 Лъжа до лъжата

    3 7 Отговор
    дъщерите на русия

    13:45 03.10.2026

  • 18 Само питам

    19 5 Отговор
    Я дайте пак да видим за първия удар на инфраструктурата ??
    Кой първи почна да стреля по Кримския мост ?
    Кой стреля по пазарите ,площадите , плажовете в Донбас ?
    Кой стреля по рафинериите ?

    Коментиран от #22, #28

    13:45 03.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хи хи хи

    10 9 Отговор
    Лъжците най са актуални сред простите русофили!

    13:47 03.10.2026

  • 21 Запознат

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Нищо им няма":

    Бомби ,дрони и ракети падат 24/7 в пРосия,не при англо-саките.Да?

    13:48 03.10.2026

  • 22 Три години

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    след ударите по трафопостове и жилищни блокове!

    13:49 03.10.2026

  • 23 Факт

    10 8 Отговор
    Путлер и Тръмп са едни от най-големите демагози, подлеци и лъжци в световен мащаб.

    13:49 03.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Топчията

    9 8 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    13:50 03.10.2026

  • 27 Гост

    8 4 Отговор
    Този и оранжевия му аватар в щатите - отдавна е все тая какво казват, то никога не е истина.

    13:50 03.10.2026

  • 28 Учуден

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Само питам":

    От сабахлем изкара ли за 2 банички?

    Коментиран от #34

    13:50 03.10.2026

  • 29 Ами то и заПАДА

    7 10 Отговор
    Не заплашва никой, ама що кръв е изпил, що душички е затрил! Милиарди хора са в гробищата заради заПАДА!

    Коментиран от #37

    13:51 03.10.2026

  • 30 Всичко от московия е лъжа и измама !

    8 10 Отговор
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист Путин, което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    Коментиран от #36

    13:52 03.10.2026

  • 31 Витя

    6 2 Отговор
    То е ясно, че ударите ще продължат, докато Украйна клекне.И Европа също.Докато на европейските идти им светне, че всичко има край.

    13:53 03.10.2026

  • 32 Абе вие

    4 2 Отговор
    за малоумници ли ни имате ??? Казано беше кратко и ясно, който разбрал, разбрал.

    13:54 03.10.2026

  • 33 Истината е, че

    8 7 Отговор
    Путлер не лъже само когато мълчи и спи.

    Коментиран от #40, #65

    13:54 03.10.2026

  • 34 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "Учуден":

    Искаш ли да ти дам едната баничка ?
    Явно ти пък нищо не си изкарал ?!!

    13:55 03.10.2026

  • 35 Путин си призна

    3 6 Отговор
    На форума Валадай че украинските удари по рафинериите са свили руската икономика с 1%. Значи в действителност са поне 2-3%!!

    13:56 03.10.2026

  • 36 стига си ревал

    6 5 Отговор

    До коментар #30 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    Явно времето за жалене е свършило. Оттук нататък няма прошка.

    13:56 03.10.2026

  • 37 и в същия тоя запад

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "Ами то и заПАДА":

    Руските лидери, които така храбро бранят семейните ценности, крият своите любовници и незаконни деца. А законните им просто учат в Швейцария...

    Коментиран от #39, #50

    13:57 03.10.2026

  • 38 Ами

    5 4 Отговор
    укристанският институт за войната, кво си мисли ?! Зеленият шмъркач се хвали всеки ден как побеждава и какво е избомбил , пък руснаците да си траят и гледат ...

    13:59 03.10.2026

  • 39 Жеко

    4 3 Отговор

    До коментар #37 от "и в същия тоя запад":

    Имат кинти - ходят на Запад , а и където си поискат !
    Западняците с дълговете къде да ходят ?
    Колата на изплащане , жилището на изплащане , обзавеждането на изплащане ...кой ще ги пусне на изплащане в Русия ,Китай , че дори във Виетнам.?!

    Коментиран от #48, #54

    14:01 03.10.2026

  • 40 Зелен бункерен rнom

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "Истината е, че":

    А аз лъжа и когато спя, понеже никога не мълча.

    Коментиран от #42

    14:01 03.10.2026

  • 41 Капитулация на Украйна

    3 2 Отговор
    Да се предават и няма да има удари. Който не е извършил престъпления, ще се завърне при близките си. Военнопрестъпниците на "топло" в Сибир. 60000 от ТЦК ще строят Силата на Сибир 3 през пустинята Гоби.

    14:02 03.10.2026

  • 42 читател

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Зелен бункерен rнom":

    Малкия жужак от киеф никога не лъже . Даже когато проси .

    14:02 03.10.2026

  • 43 Само питам

    2 1 Отговор
    Този дядка що избяга от Сочи във бункера във Валдай?

    Коментиран от #47

    14:03 03.10.2026

  • 44 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    Украинците вече съжаляват че не се предадоха още в началото.
    Даже Гончаренко който беше активен участник в кладата на живи хора в Одеса на 02.05.2014 г. вчера е почнал да пише че трябва мир, признаване на правото да се говори на руски, спиране на гонитбата на православната църква, и мир според Минските споразумения.
    А га ядохте кюфтетата що не ревахте?
    Късно е либе за китка, горчивата чаша ще трябва да се изпие докрая.

    14:03 03.10.2026

  • 45 Коропакси

    1 1 Отговор
    Малко смях от кочината.
    Руснята демонстрира новия си безпилотен танк, или тежък роботизиран щурмови комплекс "Shturm".
    Зачудих се къде са операторите, за какво са им шлемовете, защо са наблъскани в тясно пространство...
    От коментар стана ясно, че операторите следват плътно роботизираната машина в някаква друга,която следва . Получилось как всегда.😅😅😅🤣

    14:04 03.10.2026

  • 46 Факти

    2 3 Отговор
    Палячин съсипа Русия. Да е жив и здра и да я довърши.

    Коментиран от #49

    14:04 03.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Маринов

    3 3 Отговор

    До коментар #39 от "Жеко":

    А в руският Свинарник 264$ минимална заплата.
    Аре дърпай с 200.Към свинарника

    Коментиран от #52

    14:05 03.10.2026

  • 49 бай Цеко

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Все така да я съсипва , а укрите все така да цъфтят.

    14:05 03.10.2026

  • 50 Имат пари

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "и в същия тоя запад":

    Угаждат си. Ким завърши Швейцария. Купуват си острови в Тихия океан, които ги няма на картите. След като ние се превърнем на радиоактивен прах, техните внуци ще бъдат новите богове. Ние съществуваме по тяхна милост.

    14:06 03.10.2026

  • 51 Видьо Видев

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Вова":

    До кога ще ни занимавате с руската кочина и ботоксовия психопат Путин?

    14:06 03.10.2026

  • 52 Жеко

    5 2 Отговор

    До коментар #48 от "Маринов":

    Бе като гледам руснаците с минималната заплата що имоти купиха по Черноморието , па и в цяла Европа .
    А ти с голямата заплата една тоалетна не можеш да направиш .

    Коментиран от #61

    14:07 03.10.2026

  • 53 щом не СПИРА ДА НАНАСЯ УДАРИ , НАЧИ ТАКА

    2 2 Отговор
    ТРЯБВА - ПЛАНЪТ ТОВА ИЗИСКВА , СВО ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ - ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ ........... НЯМА ДА ПОВТАРЯМ !

    Коментиран от #56

    14:07 03.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 стрина Гина

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "тия опорки от 2022":

    Върви си смени пампера ...

    14:12 03.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Маринов

    0 2 Отговор

    До коментар #52 от "Жеко":

    Гледаш миУя.

    Коментиран от #62

    14:14 03.10.2026

  • 62 Жеко

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Маринов":

    Моеш ли го намери ?

    14:15 03.10.2026

  • 63 Коко

    1 1 Отговор
    Ударите по фашистките изчадия трябва да
    продължат с пълна сила! Радващо е, че Путин от 35 дни ги наказва справедливо!
    Осрайна вече не е стратегическа мишена за Русия! Следва Европа, там където е мирно, тихо, мизерно и вече студено!
    Успехи Вова, с теб сме от началото!

    Коментиран от #67

    14:15 03.10.2026

  • 64 Владо

    1 2 Отговор
    Натурален сбърканяк както 99 процента от орките.И 100 процента от копейките.

    Коментиран от #66

    14:16 03.10.2026

  • 65 1111

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Истината е, че":

    Аве, побъркал си се - Путин лъже яко и докато хърка!

    14:16 03.10.2026

  • 66 браво бе умник

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Владо":

    С това Ай Кю на табуретка как стигна до тая мисъл ?

    14:17 03.10.2026

  • 67 Ицо

    0 1 Отговор

    До коментар #63 от "Коко":

    Нека ръгнаха ли те в чофката?

    14:18 03.10.2026

  • 68 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    4 0 Отговор
    Путин, Русия, Путин, Русия, Зеленски, Укрaиина, Зеленски, Украиина, Путин, Русия, Путин, Русия, Зеленски, Укрaиина, Зеленски, Украиина, Путин, Русия, Путин, Русия, Зеленски, Укрaиина, Зеленски, Украиина, Путин, Русия, Путин, Русия, Зеленски, Укрaиина, Зеленски, Украиина...

    Кога най-сетне ще напишете една, единствена статия какви точно поразии е направил Дилян Пеевски в България. Как успява да купува избиратели? Как точно е купил прокуратурата? Как точно е купил съдиите? Как точно е купил МВР? Как точно е купил ДАНС и всички органи в България?

    Защо не напишете поне една статия как точно Борисов и ГЕРБ ограбиха присъединителните еврофондове, как oпpocтачиха нацията? Нали вашият любимер Кирил Петков и ПП-ДБ щяха да пращат Борисов и цялото ръководство на ГЕРБ "при бай Ставри"?

    Защо само пишете за Русия и Украйна, след като имаме толкова много наши вътрешни проблеми?

    14:18 03.10.2026

  • 69 А МОЧАТА?

    0 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #72, #74, #75

    14:20 03.10.2026

  • 70 ХиХи

    2 0 Отговор
    Туй зарад 40 дневната операция на зелю преди два месеца

    14:21 03.10.2026

  • 71 И къде е противоречието?

    1 0 Отговор
    Путин не напада никого! Това, че си отвоюва заграбена територия от фашизиран резим на Зеленски е освобождение, а не заграбване!

    14:21 03.10.2026

  • 72 като гледам

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "А МОЧАТА?":

    Стърчи ти от задния двор .

    14:21 03.10.2026

  • 73 мучо

    0 1 Отговор
    май няма да му издържат нервите....

    14:22 03.10.2026

  • 74 A камъка на Ламата?

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "А МОЧАТА?":

    Възстановиха ли камъка на Ламата и ония, които той е застрелял?

    14:22 03.10.2026

  • 75 Хихи

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "А МОЧАТА?":

    Моча е на трети украински

    14:22 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания