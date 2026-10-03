Путин твърди, че не заплашва никого, но руската армия не спира да нанася нови удари срещу Украйна

Руският президент Владимир Путин посвети значителна част от речта си на Международния дискусионен форум "Валдай" на 1 октомври, за да заяви, че Русия "не заплашва никого" и няма "планове да напада когото и да било през 2029, 2030 или 2050 г."

Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).

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Путин също така излъга, че руските въоръжени сили никога не са нанасяли първи удар по цели, които не са пряко свързани с военната инфраструктура. По-късно обаче той подчерта, че въпросът за използването на ядрено оръжие "неизбежно и незабавно" ще влезе в дневния ред на Русия, ако Европа атакува Калининградска област или други части на страната. През последните години представители на Кремъл, включително самият Путин, многократно са отправяли заплахи за нападение срещу европейски държави; примерите за това са множество, като например:

Речта е част от продължаващите усилия на Кремъл да подкрепи неоснователните проруски и антиукраински тези сред някои европейски лидери, според които дискусиите за реалните руски заплахи са изкуствено създадени, а Русия всъщност е жертва на западна агресия. Руски официални лица, включително Путин, всъщност отправят заплахи към европейските държави, включително с ядрени удари. Кремъл също така все по-често предприема ограничени атаки срещу Европа, включително с умишлени навлизания на дронове във въздушното пространство на Молдова и НАТО, както и различни опити за саботаж и шпионаж.

Твърденията на Путин за руски териториални придобивки на фронта през септември 2026 г. са толкова далеч от реалността, че граничат с халюцинации. Путин заяви, че руските сили са завзели 1301 квадратни километра територия в Украйна само през септември 2026 г. - 2,5 пъти повече от обявените руски придобивки през предходните месеци.

По време на ученията руските и китайските сили са отработвали съвместно разгръщане и маневриране.

Преди това китайските сили са наблюдавали ученията "Запад-2025", но не са участвали активно в тях.

На 1 и 2 октомври руските сили нанесоха поредица от удари с дронове по Южния мост в Киев, целящи да отслабят структурната устойчивост на съоръжението и да затруднят живота в украинската столица - ход, който ISW наскоро прогнозира. Остава обаче неясно дали руските сили ще успеят да поддържат необходимата интензивност и темпо на ударите, така че мостът да стане неспособен за ремонт. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за четири вълни от руски удари с дронове по Южния мост над река Днепър в Киев в периода между следобеда на 1 октомври и вечерта на 2 октомври.

Руското министерство на отбраната потвърди, че през нощта срещу 2 октомври руските сили са нанесли удар по комбиниран пътно-железопътен мост над реката в Киев.

На 1 октомври, след първите вълни от удари с дронове, Институтът за изследване на войната (ISW) отбеляза, че за нанасяне на сериозни щети на големи, подсилени съоръжения като Южния мост биха били необходими многократни и прецизни удари в кратък интервал от време - каквито руските сили понастоящем се опитват да извършат.

Многократните удари по моста може също така да целят съществено нарушаване на трафика и на живота на цивилното население, дори и в крайна сметка да не причинят значителни повреди по самата конструкция на съоръжението.

Украински официални лица потвърждават отдавнашни оценки относно намеренията на Русия да атакува гражданската и критичната инфраструктура на Украйна - особено в големите градове - по време на кампанията си от удари през зимата на 2026-2027 г.

Според статия във "Файненшъл Таймс" (Financial Times) от 2 октомври, цитираща президента Володимир Зеленски и представители на украинските и европейските служби за сигурност, украинското разузнаване сочи, че руските сили се подготвят да засилят ударите по най-големите градове в страната (включително Киев, Харков, Лвов и Одеса), за да ги изолират от останалата част на Украйна с настъпването на зимата.

Зеленски отбеляза, че след като не е успял да завземе територията на Донбас, Путин сега е преминал към тактика на "масирани атаки и масови убийства".

Зеленски специално акцентира върху неотдавнашните руски удари по Южния мост като част от по-мащабни усилия за всяване на страх сред украинското население и принуждаването му да напусне големите градове. Руските сили планират също така да сринат енергийната система на Украйна през зимата на 2026-2027 г., включително чрез ракетни удари в близост до трите действащи украински атомни електроцентрали, с цел принудителното им изключване от електропреносната мрежа; това се посочва в публикация на "Ню Йорк Таймс" (New York Times) относно непотвърден, прихванат руски план.