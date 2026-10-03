Путин твърди, че не заплашва никого, но руската армия не спира да нанася нови удари срещу Украйна

Руският президент Владимир Путин посвети значителна част от речта си на Международния дискусионен форум "Валдай" на 1 октомври, за да заяви, че Русия "не заплашва никого" и няма "планове да напада когото и да било през 2029, 2030 или 2050 г."
Това пишe "Институтът за изследване на войната" (ISW).
Путин също така излъга, че руските въоръжени сили никога не са нанасяли първи удар по цели, които не са пряко свързани с военната инфраструктура. По-късно обаче той подчерта, че въпросът за използването на ядрено оръжие "неизбежно и незабавно" ще влезе в дневния ред на Русия, ако Европа атакува Калининградска област или други части на страната. През последните години представители на Кремъл, включително самият Путин, многократно са отправяли заплахи за нападение срещу европейски държави; примерите за това са множество, като например:
Речта е част от продължаващите усилия на Кремъл да подкрепи неоснователните проруски и антиукраински тези сред някои европейски лидери, според които дискусиите за реалните руски заплахи са изкуствено създадени, а Русия всъщност е жертва на западна агресия. Руски официални лица, включително Путин, всъщност отправят заплахи към европейските държави, включително с ядрени удари. Кремъл също така все по-често предприема ограничени атаки срещу Европа, включително с умишлени навлизания на дронове във въздушното пространство на Молдова и НАТО, както и различни опити за саботаж и шпионаж.
Твърденията на Путин за руски териториални придобивки на фронта през септември 2026 г. са толкова далеч от реалността, че граничат с халюцинации. Путин заяви, че руските сили са завзели 1301 квадратни километра територия в Украйна само през септември 2026 г. - 2,5 пъти повече от обявените руски придобивки през предходните месеци.
По време на ученията руските и китайските сили са отработвали съвместно разгръщане и маневриране.
Преди това китайските сили са наблюдавали ученията "Запад-2025", но не са участвали активно в тях.
На 1 и 2 октомври руските сили нанесоха поредица от удари с дронове по Южния мост в Киев, целящи да отслабят структурната устойчивост на съоръжението и да затруднят живота в украинската столица - ход, който ISW наскоро прогнозира. Остава обаче неясно дали руските сили ще успеят да поддържат необходимата интензивност и темпо на ударите, така че мостът да стане неспособен за ремонт. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за четири вълни от руски удари с дронове по Южния мост над река Днепър в Киев в периода между следобеда на 1 октомври и вечерта на 2 октомври.
Руското министерство на отбраната потвърди, че през нощта срещу 2 октомври руските сили са нанесли удар по комбиниран пътно-железопътен мост над реката в Киев.
На 1 октомври, след първите вълни от удари с дронове, Институтът за изследване на войната (ISW) отбеляза, че за нанасяне на сериозни щети на големи, подсилени съоръжения като Южния мост биха били необходими многократни и прецизни удари в кратък интервал от време - каквито руските сили понастоящем се опитват да извършат.
Многократните удари по моста може също така да целят съществено нарушаване на трафика и на живота на цивилното население, дори и в крайна сметка да не причинят значителни повреди по самата конструкция на съоръжението.
Украински официални лица потвърждават отдавнашни оценки относно намеренията на Русия да атакува гражданската и критичната инфраструктура на Украйна - особено в големите градове - по време на кампанията си от удари през зимата на 2026-2027 г.
Според статия във "Файненшъл Таймс" (Financial Times) от 2 октомври, цитираща президента Володимир Зеленски и представители на украинските и европейските служби за сигурност, украинското разузнаване сочи, че руските сили се подготвят да засилят ударите по най-големите градове в страната (включително Киев, Харков, Лвов и Одеса), за да ги изолират от останалата част на Украйна с настъпването на зимата.
Зеленски отбеляза, че след като не е успял да завземе територията на Донбас, Путин сега е преминал към тактика на "масирани атаки и масови убийства".
Зеленски специално акцентира върху неотдавнашните руски удари по Южния мост като част от по-мащабни усилия за всяване на страх сред украинското население и принуждаването му да напусне големите градове. Руските сили планират също така да сринат енергийната система на Украйна през зимата на 2026-2027 г., включително чрез ракетни удари в близост до трите действащи украински атомни електроцентрали, с цел принудителното им изключване от електропреносната мрежа; това се посочва в публикация на "Ню Йорк Таймс" (New York Times) относно непотвърден, прихванат руски план.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вова
Коментиран от #51
13:34 03.10.2026
2 С цветя
13:35 03.10.2026
3 Читател
Обединението. На балкона излязоха Мерц и др. политици.
Напишете моля с какви викове масово ги посрещнаха хората и как ги освиркаха.
Или чакате разрршение за това?
Коментиран от #5, #6, #8
13:35 03.10.2026
4 Ами да
13:37 03.10.2026
5 Глас от бункера
До коментар #3 от "Читател":Не знам.Питай Герасимов.
13:37 03.10.2026
6 Време е
До коментар #3 от "Читател":за ГДР!
13:37 03.10.2026
7 Нищо им няма
13:38 03.10.2026
8 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Читател":Имаше пълната гама на попържни и сквернословия Резилът беше пълен
13:39 03.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 И Киев е Руски
Коментиран от #25
13:39 03.10.2026
11 ИННА
Нищо , че Путлрр и Медвед всеки ден го мятат по лошия Запад.
13:39 03.10.2026
12 Този
13:40 03.10.2026
13 Нищо им няма
Коментиран от #21
13:40 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Адной Путин
13:43 03.10.2026
17 Лъжа до лъжата
13:45 03.10.2026
18 Само питам
Кой първи почна да стреля по Кримския мост ?
Кой стреля по пазарите ,площадите , плажовете в Донбас ?
Кой стреля по рафинериите ?
Коментиран от #22, #28
13:45 03.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хи хи хи
13:47 03.10.2026
21 Запознат
До коментар #13 от "Нищо им няма":Бомби ,дрони и ракети падат 24/7 в пРосия,не при англо-саките.Да?
13:48 03.10.2026
22 Три години
До коментар #18 от "Само питам":след ударите по трафопостове и жилищни блокове!
13:49 03.10.2026
23 Факт
13:49 03.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Топчията
13:50 03.10.2026
27 Гост
13:50 03.10.2026
28 Учуден
До коментар #18 от "Само питам":От сабахлем изкара ли за 2 банички?
Коментиран от #34
13:50 03.10.2026
29 Ами то и заПАДА
Коментиран от #37
13:51 03.10.2026
30 Всичко от московия е лъжа и измама !
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
Коментиран от #36
13:52 03.10.2026
31 Витя
13:53 03.10.2026
32 Абе вие
13:54 03.10.2026
33 Истината е, че
Коментиран от #40, #65
13:54 03.10.2026
34 Само питам
До коментар #28 от "Учуден":Искаш ли да ти дам едната баничка ?
Явно ти пък нищо не си изкарал ?!!
13:55 03.10.2026
35 Путин си призна
13:56 03.10.2026
36 стига си ревал
До коментар #30 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":Явно времето за жалене е свършило. Оттук нататък няма прошка.
13:56 03.10.2026
37 и в същия тоя запад
До коментар #29 от "Ами то и заПАДА":Руските лидери, които така храбро бранят семейните ценности, крият своите любовници и незаконни деца. А законните им просто учат в Швейцария...
Коментиран от #39, #50
13:57 03.10.2026
38 Ами
13:59 03.10.2026
39 Жеко
До коментар #37 от "и в същия тоя запад":Имат кинти - ходят на Запад , а и където си поискат !
Западняците с дълговете къде да ходят ?
Колата на изплащане , жилището на изплащане , обзавеждането на изплащане ...кой ще ги пусне на изплащане в Русия ,Китай , че дори във Виетнам.?!
Коментиран от #48, #54
14:01 03.10.2026
40 Зелен бункерен rнom
До коментар #33 от "Истината е, че":А аз лъжа и когато спя, понеже никога не мълча.
Коментиран от #42
14:01 03.10.2026
41 Капитулация на Украйна
14:02 03.10.2026
42 читател
До коментар #40 от "Зелен бункерен rнom":Малкия жужак от киеф никога не лъже . Даже когато проси .
14:02 03.10.2026
43 Само питам
Коментиран от #47
14:03 03.10.2026
44 ?????
Украинците вече съжаляват че не се предадоха още в началото.
Даже Гончаренко който беше активен участник в кладата на живи хора в Одеса на 02.05.2014 г. вчера е почнал да пише че трябва мир, признаване на правото да се говори на руски, спиране на гонитбата на православната църква, и мир според Минските споразумения.
А га ядохте кюфтетата що не ревахте?
Късно е либе за китка, горчивата чаша ще трябва да се изпие докрая.
14:03 03.10.2026
45 Коропакси
Руснята демонстрира новия си безпилотен танк, или тежък роботизиран щурмови комплекс "Shturm".
Зачудих се къде са операторите, за какво са им шлемовете, защо са наблъскани в тясно пространство...
От коментар стана ясно, че операторите следват плътно роботизираната машина в някаква друга,която следва . Получилось как всегда.😅😅😅🤣
14:04 03.10.2026
46 Факти
Коментиран от #49
14:04 03.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Маринов
До коментар #39 от "Жеко":А в руският Свинарник 264$ минимална заплата.
Аре дърпай с 200.Към свинарника
Коментиран от #52
14:05 03.10.2026
49 бай Цеко
До коментар #46 от "Факти":Все така да я съсипва , а укрите все така да цъфтят.
14:05 03.10.2026
50 Имат пари
До коментар #37 от "и в същия тоя запад":Угаждат си. Ким завърши Швейцария. Купуват си острови в Тихия океан, които ги няма на картите. След като ние се превърнем на радиоактивен прах, техните внуци ще бъдат новите богове. Ние съществуваме по тяхна милост.
14:06 03.10.2026
51 Видьо Видев
До коментар #1 от "Вова":До кога ще ни занимавате с руската кочина и ботоксовия психопат Путин?
14:06 03.10.2026
52 Жеко
До коментар #48 от "Маринов":Бе като гледам руснаците с минималната заплата що имоти купиха по Черноморието , па и в цяла Европа .
А ти с голямата заплата една тоалетна не можеш да направиш .
Коментиран от #61
14:07 03.10.2026
53 щом не СПИРА ДА НАНАСЯ УДАРИ , НАЧИ ТАКА
Коментиран от #56
14:07 03.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 стрина Гина
До коментар #56 от "тия опорки от 2022":Върви си смени пампера ...
14:12 03.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Маринов
До коментар #52 от "Жеко":Гледаш миУя.
Коментиран от #62
14:14 03.10.2026
62 Жеко
До коментар #61 от "Маринов":Моеш ли го намери ?
14:15 03.10.2026
63 Коко
продължат с пълна сила! Радващо е, че Путин от 35 дни ги наказва справедливо!
Осрайна вече не е стратегическа мишена за Русия! Следва Европа, там където е мирно, тихо, мизерно и вече студено!
Успехи Вова, с теб сме от началото!
Коментиран от #67
14:15 03.10.2026
64 Владо
Коментиран от #66
14:16 03.10.2026
65 1111
До коментар #33 от "Истината е, че":Аве, побъркал си се - Путин лъже яко и докато хърка!
14:16 03.10.2026
66 браво бе умник
До коментар #64 от "Владо":С това Ай Кю на табуретка как стигна до тая мисъл ?
14:17 03.10.2026
67 Ицо
До коментар #63 от "Коко":Нека ръгнаха ли те в чофката?
14:18 03.10.2026
68 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Кога най-сетне ще напишете една, единствена статия какви точно поразии е направил Дилян Пеевски в България. Как успява да купува избиратели? Как точно е купил прокуратурата? Как точно е купил съдиите? Как точно е купил МВР? Как точно е купил ДАНС и всички органи в България?
Защо не напишете поне една статия как точно Борисов и ГЕРБ ограбиха присъединителните еврофондове, как oпpocтачиха нацията? Нали вашият любимер Кирил Петков и ПП-ДБ щяха да пращат Борисов и цялото ръководство на ГЕРБ "при бай Ставри"?
Защо само пишете за Русия и Украйна, след като имаме толкова много наши вътрешни проблеми?
14:18 03.10.2026
69 А МОЧАТА?
Коментиран от #72, #74, #75
14:20 03.10.2026
70 ХиХи
14:21 03.10.2026
71 И къде е противоречието?
14:21 03.10.2026
72 като гледам
До коментар #69 от "А МОЧАТА?":Стърчи ти от задния двор .
14:21 03.10.2026
73 мучо
14:22 03.10.2026
74 A камъка на Ламата?
До коментар #69 от "А МОЧАТА?":Възстановиха ли камъка на Ламата и ония, които той е застрелял?
14:22 03.10.2026
75 Хихи
До коментар #69 от "А МОЧАТА?":Моча е на трети украински
14:22 03.10.2026