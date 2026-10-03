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Москва призова дипломатите и чужденците: Напуснете веднага Киев, предстоят нови масирани удари
  Тема: Украйна

Москва призова дипломатите и чужденците: Напуснете веднага Киев, предстоят нови масирани удари

3 Октомври, 2026 18:18 2 080 112

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  • дронове-
  • киев-
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  • владимир путин

Предупреждението беше отправено от руското Министерство на външните работи, което повтори подобен призив от май

Москва призова дипломатите и чужденците: Напуснете веднага Киев, предстоят нови масирани удари - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия отново призова днес дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица и предупреди, че въоръжените ѝ сили ще продължат да нанасят „масирани ответни удари“ по военни цели в града и в други части на Украйна, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

Предупреждението беше отправено от руското Министерство на външните работи, което повтори подобен призив от май. „Отговорността за евентуалните негативни последици пада изцяло върху онези, които пренебрегнат това предупреждение“, се посочва в изявлението на ведомството.

Предишният подобен призив на Москва не беше последван от западните дипломатически мисии, подкрепящи Украйна. Тогава около 50 държави определиха в ООН руските изявления като „заплахи“ срещу дипломатите, намиращи се в Киев.

Украинската столица е обект на почти всекидневни атаки с дронове през последните седмици, включително с реактивни безпилотни летателни апарати, които са по-трудни за прехващане. Това се случва в момент, когато Украйна изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана, отбелязва АФП.

Днес сутринта Северният мост в Киев – едно от осемте съоръжения над река Днепър – беше поразен при руски удар, съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му са повредени пътната настилка и контактната мрежа за тролейбусите. Движението по моста в посока от левия към десния бряг на Днепър беше спряно.

В четвъртък и петък Южният мост беше поразен няколко пъти от руски дронове. Затварянето му предизвика сериозни задръствания в града с около три милиона жители.

Според АФП това са първите значителни атаки срещу големи мостове в Киев от началото на руската инвазия през 2022 г. Украинските власти отдавна се опасяваха, че подобни инфраструктурни обекти могат да станат мишена.

Кличко определи вчера ситуацията в столицата като „изключително драматична“ и обвини Москва, че системно атакува инфраструктурата и логистиката на града.

През последните месеци и Русия, и Украйна значително увеличиха ударите си с оръжия с голям обсег, като броят на цивилните жертви нараства. В Киев въздушните тревоги звучат почти непрекъснато заради засилените руски атаки, посочва АФП.

Руските удари нанесоха сериозни щети и на украинския металургичен сектор и доведоха до спиране на значителна част от износа на селскостопанска продукция през Черно море. Сред поразените обекти в Украйна бяха също бензиностанции, търговски центрове, центрове за данни и инфраструктура на телекомуникационни оператори.

Украйна от своя страна атакува руски петролни рафинерии и складове за горива, което през лятото е допринесло за недостиг на горива в Русия. Сред мишените на украински удари бяха също складове на големите руски компании за електронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries) и „Озон“ (Ozon).

След като през лятото започна безплодна според АФП „40-дневна“ операция, насочена към оказване на натиск върху руската икономика, украинският президент Володимир Зеленски нееднократно предлага прекратяване или ограничаване на взаимните удари на далечно разстояние.

Руският президент Владимир Путин отхвърли подобна идея в четвъртък.

„Казват ни: „Те да спрат да удрят вашите рафинерии, а вие да спрете да удряте техните кораби“. Това е просто смешно“, заяви Путин по време на политическия форум „Валдай“.

В Киев нарастват опасенията и за предстоящата зима, когато украинската енергийна инфраструктура отново може да се превърне в основна мишена на руските удари.

През зимата на 2025 г. Русия нанесе тежки поражения на украински електроцентрали, което периодично оставяше милиони хора без електричество и отопление при много ниски температури.

„Украинците осъзнават, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим тежка и за Русия“, заяви Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН в края на септември.

Източник: www.bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 авантгард

    10 45 Отговор
    Чемадан, влак, Масква.
    Хаха.

    Коментиран от #12, #13

    18:21 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    60 7 Отговор
    От около седмица тече евакуация на институции в Киев Днес много слаби нальоти Дано тази нощ нещата се оправят

    18:22 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А га удряя

    67 7 Отговор
    Кримския мост ни риваа.

    18:22 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Доктор Иванов заплаши болните русофоби

    40 6 Отговор

    До коментар #3 от "Медведев заплаши и България!":

    че ще ги вземе в Карлуково.

    18:23 03.10.2026

  • 9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    57 5 Отговор
    Предупредени сте, да няма после сълзи и сополи от Лондон, Париж, Берлин и т.н.

    18:24 03.10.2026

  • 10 Топчията

    45 3 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    18:24 03.10.2026

  • 11 Въорос

    58 2 Отговор
    Смъркача какво очаква след кримският мост и ударите по руските петролни съорежения ?

    18:25 03.10.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    23 1 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Влак на руски е ПОЕЗД ГАРА Е ВОГЗАЛ Знаете ли как е Я жмим на руски

    Коментиран от #61

    18:25 03.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Въпрос

    58 1 Отговор
    Защо не показвате и анализирате демонстрациите в Киив ?

    Коментиран от #53

    18:26 03.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да живее великият японски народ

    6 16 Отговор
    Аз се чудя Япония, защо още ги търпи и не насочи новите си космически лазери към обичащите да воюват.

    Коментиран от #19

    18:27 03.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    32 0 Отговор
    Ся последно ,на Линдзито Греъма глава 🎃 успяха ли да открият и да я репатрират в Сащ ?

    Коментиран от #23

    18:29 03.10.2026

  • 19 Маскаля друго не може!

    2 33 Отговор

    До коментар #16 от "Да живее великият японски народ":

    Така си изкарва хляба!

    18:29 03.10.2026

  • 20 Механик

    3 35 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    18:30 03.10.2026

  • 21 Украински

    27 0 Отговор
    мафиоти, Добре дошли в бг

    18:31 03.10.2026

  • 22 Гробар

    8 21 Отговор
    Най-накрая руските военни са приклещили Путята и са го поставили пред избор. Явно Путята е избрал правилната алтернатива след като е още жив.

    18:31 03.10.2026

  • 23 Гробар

    29 1 Отговор

    До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Украинците ще изтъргуват мощите на Линдзи срещу кенЕФки.

    18:32 03.10.2026

  • 24 Сбогом

    37 1 Отговор
    Покрайнината дава фира отдавна. На командно дишане е.

    18:34 03.10.2026

  • 25 Смех с ватенки

    2 30 Отговор
    Прибрахме мощите на Самуил,а ватенките избягаха от Лиман изоставяйки мощите на Дмитрий Донски.😂😅🤣

    Коментиран от #62

    18:35 03.10.2026

  • 26 Един

    3 27 Отговор
    Напусете Москва, предстоят яки бомбежи.

    18:36 03.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 ЦЪНЦАРОВА

    4 30 Отговор
    Икономиката на Русия е в пълен колапс. В скоро време ще започнат да бавят пенсиите на 42 милиона руски пенсионери. ЦБ на РФ вече напечата 5 трилиона рубли празни пари, и продължава с пълна скорост да извършва това действие в чисто нови банкноти от по 5000 рубли.

    Коментиран от #31, #34, #41, #44, #48, #50

    18:37 03.10.2026

  • 29 Зеленски затваря небето над Русия

    8 11 Отговор
    Много сме , силни сме и сме непоколебими да подкрепим у крайна . Ако трябва и жив щит ще направим .
    И тази политика на конфронтация и налагане на мир от позиция на силата съсипва руската покрайнина .
    Очевидно за западният свят животът на украинците няма значение. Важно им е да има някой които да убива руснаци.
    Да видим до кога?

    18:37 03.10.2026

  • 30 Украински кашик

    27 3 Отговор
    Мачкат ни като мерло в корито.Само чепки останаха.

    18:38 03.10.2026

  • 31 ????

    18 4 Отговор

    До коментар #28 от "ЦЪНЦАРОВА":

    А старите банкноти ги изкара от обръщение. Във всички страни е така. Руската икономика има растеж, а Русия се къпе в пари и злато.

    Коментиран от #39

    18:40 03.10.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 2 Отговор
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ
    .....
    И В КИЕВ БРАТУШКИТЕ ОТВОРИХА
    " МАКЕДОНСКА СКАРА":)

    18:41 03.10.2026

  • 33 гост

    7 17 Отговор
    Не Иран,а тази психясала държава не трябва да има ядрено оръжие...

    Коментиран от #37

    18:41 03.10.2026

  • 34 ????

    15 4 Отговор

    До коментар #28 от "ЦЪНЦАРОВА":

    Бандеровските офицери и войници не получават заплати по половин година. През това време ги убиват.
    Пенсиите са стотина евро. Не стигат да си платят тока.

    Коментиран от #42

    18:42 03.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ами те ако до сега

    11 2 Отговор
    Не са разбрали, че е война, техен си е проблема.

    18:43 03.10.2026

  • 39 Оди у Русиа

    4 21 Отговор

    До коментар #31 от "????":

    На богатото.На вторият ден си в окопите.На вторият ден си в окопите, на третият украински дронове ти отнасят празната тиква.

    Коментиран от #54

    18:44 03.10.2026

  • 40 Госあ

    10 1 Отговор
    Мога да кажа само едно - евала! 😆

    18:44 03.10.2026

  • 41 Орк

    6 3 Отговор

    До коментар #28 от "ЦЪНЦАРОВА":

    Грешиш. Пенсиите ще индексират 2 пъти: феврури на 6.8% и през април още на 3.3 %. Спазват всички социални обещания

    Коментиран от #56, #67, #84

    18:44 03.10.2026

  • 42 име

    20 2 Отговор

    До коментар #34 от "????":

    На бандерите ни им трябват пари за ток, защото намат ток.

    18:45 03.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Довечера

    14 0 Отговор
    ще стрелят Орешник!

    Коментиран от #55

    18:46 03.10.2026

  • 46 Ех ,Зели...!

    22 2 Отговор
    Папата ти го каза отдавна... :
    ,,Бялият байряк...!....

    18:46 03.10.2026

  • 47 Каква е тая мания в укра

    16 2 Отговор
    за златни тоалетни? Тропат на парите, които им изпращаме от ЕС.

    18:46 03.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ЦЪНЦАРОВА

    5 17 Отговор
    Русия вече не плаща на роднините тъй наречените,,погребални пари,, при смърт на този който е подписал контракт с министерство на отбраната на РФ, в размер на 8 милиона рубли. Просто защото няма пари. Това е положението.

    Коментиран от #51, #71

    18:47 03.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 14 Отговор
    НАРКОМАНА ХЛАДНОКРЪВНО ИЗБИ 2 МИЛИОНА РУСКИ БРАТЯ.
    ....
    ЕДИН МИЛИОН БРАТУШКИ ГИ ВЪРНАХА У ДОМА КАТО САМОВАРИ ..

    ....

    Коментиран от #57, #59

    18:50 03.10.2026

  • 53 Защото ЩЕ ОБСЛУЖАТ Путин

    3 12 Отговор

    До коментар #14 от "Въпрос":

    Зеленски ще прави зимата тежка и за руските граждани .

    18:50 03.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ЦЪНЦАРОВА

    5 9 Отговор

    До коментар #45 от "Довечера":

    Предишния път,,орешник,, падна на 80 километра западно от Киев, в село Бела церква в стопанския склад.

    Коментиран от #63, #69

    18:51 03.10.2026

  • 56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Слии

    3 15 Отговор

    До коментар #41 от "Орк":

    Заплата на руска учителка със трудов стаж 30 години е 20 000 рубли.200 евра.
    Яка индексация.😂

    Коментиран от #72, #95

    18:52 03.10.2026

  • 57 хахахахха

    9 1 Отговор

    До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    бая ви активизираха евтините тролчета,явно пак някоя партида натовско оръжие е потънало,барабар с инструкторите им,браво на Русия 🇷🇺👏

    18:52 03.10.2026

  • 58 Ами

    13 1 Отговор
    Така е в живота ... Днес напуснете Киев ... Утре
    напуснете Лондон, Брюксел, Париж и Берлин :)

    Коментиран от #60

    18:52 03.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 А ЧИБУРАШКА С ЧИМОДАН ушьол

    3 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    КАКВО Е......

    Коментиран от #91

    18:54 03.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 м даааа

    11 4 Отговор

    До коментар #55 от "ЦЪНЦАРОВА":

    стопански склад в който още 5 6 часа имаше детонации

    18:54 03.10.2026

  • 64 Инна

    12 2 Отговор
    Руските въоръжени сили удариха Южния мост с дронове „Геран-4“ и „Геран-5“, оборудвани с реактивни двигатели.

    Тъй като опорите на моста са изключително трудни за разрушаване – диаметърът им е над десет метра – те избраха правилната тактика: насочване към въжения мост и стълбовете, които го поддържат. И всичко се получи перфектно.

    Що се отнася до мостовете „Метро“ и „Патон“, пътните им настилки най-вероятно бяха повредени.

    Ударите по мостовете целят да ограничат доставките на военни материали на фронта, предимно за Донбас.

    Втората цел е да се окаже психологически натиск върху жителите на Киев и режима на Зеленски. В крайна сметка, ако мостовете през Днепър са срутени, някои служители просто не могат да стигнат до работа. Доставката на храна до магазините е нарушена. Като се има предвид, че топлоелектрическата централа също е разрушена и зимата наближава, градът става необитаем и хората започват да го напускат.

    Междувременно британският вестник „The Guardian“ съобщи, че западните страни се готвят да евакуират посолствата си от Киев. Позовавайки се на двама висши дипломати, вестникът пише, че западните страни обмислят преместването на посолствата си от Киев в Лвов или Източна Полша „в случай на непредвидени обстоятелства“.

    18:54 03.10.2026

  • 65 ВИВАЛДИ

    6 1 Отговор
    Свири ли фалшиво?

    Коментиран от #70

    18:56 03.10.2026

  • 66 Малкия Стоянчо

    5 0 Отговор
    Абе къде е Батко ?

    18:56 03.10.2026

  • 67 ЦЪНЦАРОВА

    4 12 Отговор

    До коментар #41 от "Орк":

    Престани да гледаш руска телевизия. Започваш да живееш в свят от пропаганда.

    Коментиран от #73, #99

    18:56 03.10.2026

  • 68 ЯВНО

    3 8 Отговор
    На ботокса не му се живее вече.

    18:56 03.10.2026

  • 69 Ами

    11 1 Отговор

    До коментар #55 от "ЦЪНЦАРОВА":

    На следващият ден след удара по стопанската сграда
    в Жешов кацнаха три самолета за да приберат
    каквото е останало от добитъка :)

    Коментиран от #74

    18:57 03.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 м даааа

    7 4 Отговор

    До коментар #49 от "ЦЪНЦАРОВА":

    и пак лъжа след лъжа,освен да показвате безсилието си,друго не постигате,няма кой да повярва в тази евтина пропаганда

    18:58 03.10.2026

  • 72 Лъжи по малко

    9 3 Отговор

    До коментар #56 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Слии":

    Месечните заплати на учителите в Русия варират в зависимост от региона, трудовия стаж и натовареността. Например, ниски средни стойности се наблюдават в Северен Кавказ и в някои райони на Централна Русия. Високи доходи (до 150 000 рубли и повече) са характерни за Москва, Ямало-Ненецкия автономен окръг, Чукотка и Магаданска област, където се прилагат високи регионални коефициенти към заплащането.

    Заплатата на учител достига до 1500€! Колко е в София?

    Коментиран от #94

    18:58 03.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ЦЪНЦАРОВА

    5 10 Отговор
    Видяхте ли лицата на 94 те пленени руски войници, какво дъно в областта на естествения подбор.....- дъно.

    Коментиран от #88, #98

    19:01 03.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "От Кремъл":

    Да бе ... Те управляващите в Русия пасат трева и си държат парите в западни банки.

    19:02 03.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Сандо

    7 1 Отговор
    Колкото и да триете,колкото и козяшки простотии да ни втълпяват,нищо не може да промени логическия ход на събитията.Което означава и рязък завой в публикациите ви!Както се казва - предупредени сте,постарайте се да не изпуснете момента на извършването на завоя.

    Коментиран от #97

    19:03 03.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Рублевка

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Орк":

    Месечните заплати на учителите в Русия варират в зависимост от региона, трудовия стаж и натовареността. Например, ниски средни стойности се наблюдават в Северен Кавказ и в някои райони на Централна Русия. Високи доходи (до 150 000 рубли и повече) са характерни за Москва, Ямало-Ненецкия автономен окръг, Чукотка и Магаданска област, където се прилагат високи регионални коефициенти към заплащането.

    Заплатата на учител достига до над 1500€. Колко е в София?

    19:04 03.10.2026

  • 85 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ

    8 4 Отговор
    Излязоха ли от обкръжението?

    Коментиран от #89, #96

    19:04 03.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Тримата Мускетари

    3 1 Отговор
    Въх!!! И как ще ходим сега там за салфетки?

    19:04 03.10.2026

  • 88 Рублевка

    11 2 Отговор

    До коментар #77 от "ЦЪНЦАРОВА":

    Видяхме лицата на пленените бандеровци, преоблечени в женски дрехи. Съблякоха ги голи да им видим фашистките татуировки.

    19:06 03.10.2026

  • 89 Рипай у нужнико въшлю😀

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":

    Ха ха ха ха

    19:08 03.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 2 Отговор

    До коментар #61 от "А ЧИБУРАШКА С ЧИМОДАН ушьол":

    Същото като Искандер пришьол Кличко ушол в подвале Чебурашка е положителен герой

    19:09 03.10.2026

  • 92 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    7 2 Отговор
    Послушаха британците и си загубиха държавата

    Коментиран от #103

    19:09 03.10.2026

  • 93 Бай Ганьо

    3 4 Отговор
    Пак ли, са яли боя миризливите руски смотаняци и палячовци?

    19:11 03.10.2026

  • 94 Шкембе войвода

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Лъжи по малко":

    Един найлонов чувал за утилизирана ватенка колко струва?

    Коментиран от #101

    19:12 03.10.2026

  • 95 Орк

    1 2 Отговор

    До коментар #56 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Слии":

    Лъжеш. Учителки получават над 100 хил.

    Коментиран от #104

    19:13 03.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #67 от "ЦЪНЦАРОВА":

    Аз живея в Москва и знам кой колко получава .

    Коментиран от #106

    19:15 03.10.2026

  • 100 За руснак

    2 1 Отговор
    и русофил лъжата е национален спорт!

    19:16 03.10.2026

  • 101 Лъжи по-малко

    2 3 Отговор

    До коментар #94 от "Шкембе войвода":

    Заплатите на учител и ГОТВАЧ в Москва достигат до 2000€. Лекар в държавна болница 4000€. В частна болница таван няма. Метач на улицата 1500€ и безплатна квартира. Колко получават в София?

    Коментиран от #107

    19:16 03.10.2026

  • 102 ЦЪНЦАРОВА

    4 5 Отговор
    Според говорителят на РФ, песков - средната продължителност на живот на един руски войник на фронтова линия е 20 / 30 минути. Справка Мария Захарова,,маша,,...

    19:16 03.10.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "Орк":

    ИСТИНАТА ... РУСКИТЕ УЧИТЕЛКИ ПОЛУЧАВАТ
    3 ПЪТИ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
    ЗА ДАДЕНИЯ РЕГИОН
    + ПРОЦЕНТ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ + ПРОЦЕНТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ + ПРОЦЕНТ ЗА ОТДАЛЕЧЕНОСТ
    ... КОЕТО ПРАВИ ЗАПЛАТИТЕ ИМ ДА ВАРИРАТ ОТ
    700 ЕВРО ДО ПОЧТИ 2000 ЕВРО В ЗАВИСИМОСТ КЪДЕ ЖИВЕЯТ
    .....
    А ОТДЕЛНО ЧЕ ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ТЕЗИ ЗАПЛАТИ Е 2 ПЪТИ КОЛКОТО БЪЛГАРСКАТА ЗА СЪЩИТЕ ПАРИ :)

    19:18 03.10.2026

  • 105 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Аве мишкар":

    Проблем ли е че съм българин от ромски произход ?

    19:18 03.10.2026

  • 106 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Орк":

    живот ли е?

    19:18 03.10.2026

  • 107 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Лъжи по-малко":

    В провинцията в Рашка училищата са дървени бараки.18 век.Все едно гледаш филм на ужасите.

    Коментиран от #108, #109

    19:19 03.10.2026

  • 108 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "Ами":

    А на май .кятти бардака от бетон ли е ?

    19:22 03.10.2026

  • 109 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор

    До коментар #107 от "Ами":

    И В САЩ И В КАНАДА В ПРОВИНЦИЯТА УЧИЛИЩАТА СА В ДЪРВЕНИ БАРАКИ
    ....
    И В СКАНДИНАВИЯ И ВЪВ ФИНЛАНДИЯ:)

    19:23 03.10.2026

  • 110 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ

    1 1 Отговор
    Успешно вкара БАНДЕРИЯ в 1908 година.

    Коментиран от #111

    19:24 03.10.2026

  • 111 Москвич

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    И какво му е похвалното, те целят цивилни... Путин дойде за "правата на руснаците", а сега виждаме че само сее разруха.

    19:27 03.10.2026

  • 112 Стоянчо Пуканката

    0 0 Отговор
    Руската Империя "запретна" (по Бисмарк), няма сила на този свят, която може да я спре. Кремъл предупреждаваше, предупреждаваше и пак предупреждаваше в продължение на години, а "Колективния Запад" си правеше оглушки. От тук нататък прошка няма да има, тежко и горко на този евро-атлантик (независимо дали е кравар, рижав инцест, западнал алеман, проскебан галски петел...), който дръзне да се доближи до разярената мечка...

    19:28 03.10.2026

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