Москва призова дипломатите и чужденците: Напуснете веднага Киев, предстоят нови масирани удари

Русия отново призова днес дипломатите и чуждестранните граждани, намиращи се в Киев, да напуснат украинската столица и предупреди, че въоръжените ѝ сили ще продължат да нанасят „масирани ответни удари“ по военни цели в града и в други части на Украйна, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.
Предупреждението беше отправено от руското Министерство на външните работи, което повтори подобен призив от май. „Отговорността за евентуалните негативни последици пада изцяло върху онези, които пренебрегнат това предупреждение“, се посочва в изявлението на ведомството.
Предишният подобен призив на Москва не беше последван от западните дипломатически мисии, подкрепящи Украйна. Тогава около 50 държави определиха в ООН руските изявления като „заплахи“ срещу дипломатите, намиращи се в Киев.
Украинската столица е обект на почти всекидневни атаки с дронове през последните седмици, включително с реактивни безпилотни летателни апарати, които са по-трудни за прехващане. Това се случва в момент, когато Украйна изпитва недостиг на средства за противовъздушна отбрана, отбелязва АФП.
Днес сутринта Северният мост в Киев – едно от осемте съоръжения над река Днепър – беше поразен при руски удар, съобщи в Телеграм кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му са повредени пътната настилка и контактната мрежа за тролейбусите. Движението по моста в посока от левия към десния бряг на Днепър беше спряно.
В четвъртък и петък Южният мост беше поразен няколко пъти от руски дронове. Затварянето му предизвика сериозни задръствания в града с около три милиона жители.
Според АФП това са първите значителни атаки срещу големи мостове в Киев от началото на руската инвазия през 2022 г. Украинските власти отдавна се опасяваха, че подобни инфраструктурни обекти могат да станат мишена.
Кличко определи вчера ситуацията в столицата като „изключително драматична“ и обвини Москва, че системно атакува инфраструктурата и логистиката на града.
През последните месеци и Русия, и Украйна значително увеличиха ударите си с оръжия с голям обсег, като броят на цивилните жертви нараства. В Киев въздушните тревоги звучат почти непрекъснато заради засилените руски атаки, посочва АФП.
Руските удари нанесоха сериозни щети и на украинския металургичен сектор и доведоха до спиране на значителна част от износа на селскостопанска продукция през Черно море. Сред поразените обекти в Украйна бяха също бензиностанции, търговски центрове, центрове за данни и инфраструктура на телекомуникационни оператори.
Украйна от своя страна атакува руски петролни рафинерии и складове за горива, което през лятото е допринесло за недостиг на горива в Русия. Сред мишените на украински удари бяха също складове на големите руски компании за електронна търговия „Уайлдберис“ (Wildberries) и „Озон“ (Ozon).
След като през лятото започна безплодна според АФП „40-дневна“ операция, насочена към оказване на натиск върху руската икономика, украинският президент Володимир Зеленски нееднократно предлага прекратяване или ограничаване на взаимните удари на далечно разстояние.
Руският президент Владимир Путин отхвърли подобна идея в четвъртък.
„Казват ни: „Те да спрат да удрят вашите рафинерии, а вие да спрете да удряте техните кораби“. Това е просто смешно“, заяви Путин по време на политическия форум „Валдай“.
В Киев нарастват опасенията и за предстоящата зима, когато украинската енергийна инфраструктура отново може да се превърне в основна мишена на руските удари.
През зимата на 2025 г. Русия нанесе тежки поражения на украински електроцентрали, което периодично оставяше милиони хора без електричество и отопление при много ниски температури.
„Украинците осъзнават, че тази зима може да бъде много тежка за нас. Но в отговор няма да имаме друг избор, освен да я направим тежка и за Русия“, заяви Зеленски от трибуната на Общото събрание на ООН в края на септември.
Източник: www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 авантгард
Хаха.
Коментиран от #12, #13
18:21 03.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:22 03.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А га удряя
18:22 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Доктор Иванов заплаши болните русофоби
До коментар #3 от "Медведев заплаши и България!":че ще ги вземе в Карлуково.
18:23 03.10.2026
9 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
18:24 03.10.2026
10 Топчията
18:24 03.10.2026
11 Въорос
18:25 03.10.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #2 от "авантгард":Влак на руски е ПОЕЗД ГАРА Е ВОГЗАЛ Знаете ли как е Я жмим на руски
Коментиран от #61
18:25 03.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Въпрос
Коментиран от #53
18:26 03.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да живее великият японски народ
Коментиран от #19
18:27 03.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
Коментиран от #23
18:29 03.10.2026
19 Маскаля друго не може!
До коментар #16 от "Да живее великият японски народ":Така си изкарва хляба!
18:29 03.10.2026
20 Механик
18:30 03.10.2026
21 Украински
18:31 03.10.2026
22 Гробар
18:31 03.10.2026
23 Гробар
До коментар #18 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Украинците ще изтъргуват мощите на Линдзи срещу кенЕФки.
18:32 03.10.2026
24 Сбогом
18:34 03.10.2026
25 Смех с ватенки
Коментиран от #62
18:35 03.10.2026
26 Един
18:36 03.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 ЦЪНЦАРОВА
Коментиран от #31, #34, #41, #44, #48, #50
18:37 03.10.2026
29 Зеленски затваря небето над Русия
И тази политика на конфронтация и налагане на мир от позиция на силата съсипва руската покрайнина .
Очевидно за западният свят животът на украинците няма значение. Важно им е да има някой които да убива руснаци.
Да видим до кога?
18:37 03.10.2026
30 Украински кашик
18:38 03.10.2026
31 ????
До коментар #28 от "ЦЪНЦАРОВА":А старите банкноти ги изкара от обръщение. Във всички страни е така. Руската икономика има растеж, а Русия се къпе в пари и злато.
Коментиран от #39
18:40 03.10.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
И В КИЕВ БРАТУШКИТЕ ОТВОРИХА
" МАКЕДОНСКА СКАРА":)
18:41 03.10.2026
33 гост
Коментиран от #37
18:41 03.10.2026
34 ????
До коментар #28 от "ЦЪНЦАРОВА":Бандеровските офицери и войници не получават заплати по половин година. През това време ги убиват.
Пенсиите са стотина евро. Не стигат да си платят тока.
Коментиран от #42
18:42 03.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ами те ако до сега
18:43 03.10.2026
39 Оди у Русиа
До коментар #31 от "????":На богатото.На вторият ден си в окопите.На вторият ден си в окопите, на третият украински дронове ти отнасят празната тиква.
Коментиран от #54
18:44 03.10.2026
40 Госあ
18:44 03.10.2026
41 Орк
До коментар #28 от "ЦЪНЦАРОВА":Грешиш. Пенсиите ще индексират 2 пъти: феврури на 6.8% и през април още на 3.3 %. Спазват всички социални обещания
Коментиран от #56, #67, #84
18:44 03.10.2026
42 име
До коментар #34 от "????":На бандерите ни им трябват пари за ток, защото намат ток.
18:45 03.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Довечера
Коментиран от #55
18:46 03.10.2026
46 Ех ,Зели...!
,,Бялият байряк...!....
18:46 03.10.2026
47 Каква е тая мания в укра
18:46 03.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ЦЪНЦАРОВА
Коментиран от #51, #71
18:47 03.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
ЕДИН МИЛИОН БРАТУШКИ ГИ ВЪРНАХА У ДОМА КАТО САМОВАРИ ..
....
Коментиран от #57, #59
18:50 03.10.2026
53 Защото ЩЕ ОБСЛУЖАТ Путин
До коментар #14 от "Въпрос":Зеленски ще прави зимата тежка и за руските граждани .
18:50 03.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ЦЪНЦАРОВА
До коментар #45 от "Довечера":Предишния път,,орешник,, падна на 80 километра западно от Киев, в село Бела церква в стопанския склад.
Коментиран от #63, #69
18:51 03.10.2026
56 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Слии
До коментар #41 от "Орк":Заплата на руска учителка със трудов стаж 30 години е 20 000 рубли.200 евра.
Яка индексация.😂
Коментиран от #72, #95
18:52 03.10.2026
57 хахахахха
До коментар #52 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":бая ви активизираха евтините тролчета,явно пак някоя партида натовско оръжие е потънало,барабар с инструкторите им,браво на Русия 🇷🇺👏
18:52 03.10.2026
58 Ами
напуснете Лондон, Брюксел, Париж и Берлин :)
Коментиран от #60
18:52 03.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 А ЧИБУРАШКА С ЧИМОДАН ушьол
До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":КАКВО Е......
Коментиран от #91
18:54 03.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 м даааа
До коментар #55 от "ЦЪНЦАРОВА":стопански склад в който още 5 6 часа имаше детонации
18:54 03.10.2026
64 Инна
Тъй като опорите на моста са изключително трудни за разрушаване – диаметърът им е над десет метра – те избраха правилната тактика: насочване към въжения мост и стълбовете, които го поддържат. И всичко се получи перфектно.
Що се отнася до мостовете „Метро“ и „Патон“, пътните им настилки най-вероятно бяха повредени.
Ударите по мостовете целят да ограничат доставките на военни материали на фронта, предимно за Донбас.
Втората цел е да се окаже психологически натиск върху жителите на Киев и режима на Зеленски. В крайна сметка, ако мостовете през Днепър са срутени, някои служители просто не могат да стигнат до работа. Доставката на храна до магазините е нарушена. Като се има предвид, че топлоелектрическата централа също е разрушена и зимата наближава, градът става необитаем и хората започват да го напускат.
Междувременно британският вестник „The Guardian“ съобщи, че западните страни се готвят да евакуират посолствата си от Киев. Позовавайки се на двама висши дипломати, вестникът пише, че западните страни обмислят преместването на посолствата си от Киев в Лвов или Източна Полша „в случай на непредвидени обстоятелства“.
18:54 03.10.2026
65 ВИВАЛДИ
Коментиран от #70
18:56 03.10.2026
66 Малкия Стоянчо
18:56 03.10.2026
67 ЦЪНЦАРОВА
До коментар #41 от "Орк":Престани да гледаш руска телевизия. Започваш да живееш в свят от пропаганда.
Коментиран от #73, #99
18:56 03.10.2026
68 ЯВНО
18:56 03.10.2026
69 Ами
До коментар #55 от "ЦЪНЦАРОВА":На следващият ден след удара по стопанската сграда
в Жешов кацнаха три самолета за да приберат
каквото е останало от добитъка :)
Коментиран от #74
18:57 03.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 м даааа
До коментар #49 от "ЦЪНЦАРОВА":и пак лъжа след лъжа,освен да показвате безсилието си,друго не постигате,няма кой да повярва в тази евтина пропаганда
18:58 03.10.2026
72 Лъжи по малко
До коментар #56 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Слии":Месечните заплати на учителите в Русия варират в зависимост от региона, трудовия стаж и натовареността. Например, ниски средни стойности се наблюдават в Северен Кавказ и в някои райони на Централна Русия. Високи доходи (до 150 000 рубли и повече) са характерни за Москва, Ямало-Ненецкия автономен окръг, Чукотка и Магаданска област, където се прилагат високи регионални коефициенти към заплащането.
Заплатата на учител достига до 1500€! Колко е в София?
Коментиран от #94
18:58 03.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ЦЪНЦАРОВА
Коментиран от #88, #98
19:01 03.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Ами
До коментар #60 от "От Кремъл":Да бе ... Те управляващите в Русия пасат трева и си държат парите в западни банки.
19:02 03.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Сандо
Коментиран от #97
19:03 03.10.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Рублевка
До коментар #41 от "Орк":Месечните заплати на учителите в Русия варират в зависимост от региона, трудовия стаж и натовареността. Например, ниски средни стойности се наблюдават в Северен Кавказ и в някои райони на Централна Русия. Високи доходи (до 150 000 рубли и повече) са характерни за Москва, Ямало-Ненецкия автономен окръг, Чукотка и Магаданска област, където се прилагат високи регионални коефициенти към заплащането.
Заплатата на учител достига до над 1500€. Колко е в София?
19:04 03.10.2026
85 НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ
Коментиран от #89, #96
19:04 03.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Тримата Мускетари
19:04 03.10.2026
88 Рублевка
До коментар #77 от "ЦЪНЦАРОВА":Видяхме лицата на пленените бандеровци, преоблечени в женски дрехи. Съблякоха ги голи да им видим фашистките татуировки.
19:06 03.10.2026
89 Рипай у нужнико въшлю😀
До коментар #85 от "НАЦИСТИТЕ ОТ АЗОФ":Ха ха ха ха
19:08 03.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #61 от "А ЧИБУРАШКА С ЧИМОДАН ушьол":Същото като Искандер пришьол Кличко ушол в подвале Чебурашка е положителен герой
19:09 03.10.2026
92 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #103
19:09 03.10.2026
93 Бай Ганьо
19:11 03.10.2026
94 Шкембе войвода
До коментар #72 от "Лъжи по малко":Един найлонов чувал за утилизирана ватенка колко струва?
Коментиран от #101
19:12 03.10.2026
95 Орк
До коментар #56 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ Слии":Лъжеш. Учителки получават над 100 хил.
Коментиран от #104
19:13 03.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Орк
До коментар #67 от "ЦЪНЦАРОВА":Аз живея в Москва и знам кой колко получава .
Коментиран от #106
19:15 03.10.2026
100 За руснак
19:16 03.10.2026
101 Лъжи по-малко
До коментар #94 от "Шкембе войвода":Заплатите на учител и ГОТВАЧ в Москва достигат до 2000€. Лекар в държавна болница 4000€. В частна болница таван няма. Метач на улицата 1500€ и безплатна квартира. Колко получават в София?
Коментиран от #107
19:16 03.10.2026
102 ЦЪНЦАРОВА
19:16 03.10.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #95 от "Орк":ИСТИНАТА ... РУСКИТЕ УЧИТЕЛКИ ПОЛУЧАВАТ
3 ПЪТИ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА
ЗА ДАДЕНИЯ РЕГИОН
+ ПРОЦЕНТ ЗА ВСЯКА ГОДИНА СТАЖ + ПРОЦЕНТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ + ПРОЦЕНТ ЗА ОТДАЛЕЧЕНОСТ
... КОЕТО ПРАВИ ЗАПЛАТИТЕ ИМ ДА ВАРИРАТ ОТ
700 ЕВРО ДО ПОЧТИ 2000 ЕВРО В ЗАВИСИМОСТ КЪДЕ ЖИВЕЯТ
.....
А ОТДЕЛНО ЧЕ ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ТЕЗИ ЗАПЛАТИ Е 2 ПЪТИ КОЛКОТО БЪЛГАРСКАТА ЗА СЪЩИТЕ ПАРИ :)
19:18 03.10.2026
105 Българин
До коментар #80 от "Аве мишкар":Проблем ли е че съм българин от ромски произход ?
19:18 03.10.2026
106 Това
До коментар #99 от "Орк":живот ли е?
19:18 03.10.2026
107 Ами
До коментар #101 от "Лъжи по-малко":В провинцията в Рашка училищата са дървени бараки.18 век.Все едно гледаш филм на ужасите.
Коментиран от #108, #109
19:19 03.10.2026
108 Българин
До коментар #107 от "Ами":А на май .кятти бардака от бетон ли е ?
19:22 03.10.2026
109 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #107 от "Ами":И В САЩ И В КАНАДА В ПРОВИНЦИЯТА УЧИЛИЩАТА СА В ДЪРВЕНИ БАРАКИ
....
И В СКАНДИНАВИЯ И ВЪВ ФИНЛАНДИЯ:)
19:23 03.10.2026
110 СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #111
19:24 03.10.2026
111 Москвич
До коментар #110 от "СЛАВА НА ЗЕЛЕНСКИ":И какво му е похвалното, те целят цивилни... Путин дойде за "правата на руснаците", а сега виждаме че само сее разруха.
19:27 03.10.2026
112 Стоянчо Пуканката
19:28 03.10.2026