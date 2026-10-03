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Сделка за няколко милиарда долара! Преговорите между Русия и САЩ относно Украйна вече засягат и активите на „Лукойл“
  Тема: Украйна

Сделка за няколко милиарда долара! Преговорите между Русия и САЩ относно Украйна вече засягат и активите на „Лукойл“

3 Октомври, 2026 15:23 1 103 22

  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • лукойл-
  • петрол-
  • кирил дмитриев-
  • владимир путин-
  • джаред къшнър

Американските власти обмислят вече десет месеца възможността за продажба на активите на руската компания на инвестиционната фирма „Карлайл“

Сделка за няколко милиарда долара! Преговорите между Русия и САЩ относно Украйна вече засягат и активите на „Лукойл“ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Преговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за прекратяване на войната в Украйна се разшириха и вече включват обсъждане на сделка за няколко милиарда долара, свързана с международните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщи „Ню Йорк Таймс“. Информацията беше цитирана и от „Ройтерс“.

Според публикацията потенциалната сделка обхваща голям портфейл от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции на „Лукойл“ в различни части на света. За нейното сключване ще е необходимо одобрение както от американското правителство, така и от Кремъл.

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Групата, която се стреми да придобие активите, включва американския милиардер и инвеститор Тод Боули, както и две бизнес групи от Близкия изток, които са имали бизнес връзки със семействата на двама от ключовите американски преговарящи с Москва — Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Според „Ню Йорк Таймс“ в проекта участва и държавна структура на САЩ.

Изданието поставя сделката в контекста на преплитането на дипломатическите преговори с Русия и възможностите за бъдещо икономическо сътрудничество между Москва и Вашингтон. Към момента няма индикации, че сделката е финализирана или одобрена.

Американски инвеститор е получил подкрепа за закупуването на международните активи на „Лукойл“

Американските власти обмислят възможността за продажба на активите на руската компания на инвестиционната фирма „Карлайл“ вече десет месеца.

Путин повдигна въпроса в Кремъл

Руският президент Владимир Путин лично повдигна въпроса за сделката по време на срещата си с Уиткоф и Кушнер в Кремъл на 5 септември, според „Ню Йорк Таймс“, цитираща лица, запознати с преговорите.

Според един от източниците Путин е предложил сключването на сделката да послужи като видим знак за руската общественост, че въпреки войната, санкциите и продължаващото влошаване на отношенията, Русия отново може да прави бизнес със Съединените щати.

Веднага след срещата през септември в Москва Кремъл обяви, че освен войната в Украйна Уиткомб, Кушнер и Путин са обсъдили подробно икономически въпроси и потенциални големи съвместни проекти между Русия и САЩ.

След това преговорите за бъдещо сътрудничество в енергийната сфера продължиха. В края на септември специалният представител на Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се срещна във Вашингтон с американски официални лица, за да обсъдят войната в Украйна и възможни руско-американски енергийни инициативи след нейното приключване.

Бизнес интереси, свързани с американските преговарящи

Информацията от „Ню Йорк Таймс“ привлича внимание и заради връзките, които някои от потенциалните участници в сделката имат с Уиткоф и Кушнер. И двамата са ключови представители на Тръмп в дипломатическите контакти с Москва, а през изминалата година Белият дом им е възложил значителна роля в усилията за договаряне на край на войната.

„Ню Йорк Таймс“ вече е разследвала припокриването между дипломатическите дейности на Уиткоф и международните бизнес сделки на семейството му. Това повдигна въпроси за потенциални конфликти на интереси, въпреки че самото наличие на предишни бизнес връзки не доказва неправомерни действия.

Белият дом, Министерството на финансите на САЩ и „Лукойл“ не отговориха на запитванията на „Ройтерс“ за коментар по доклада.

Разкритието показва, че успоредно с преговорите за прекратяване на войната Вашингтон и Москва обсъждат и икономическата рамка за евентуална бъдеща нормализация на отношенията. Засега обаче не е ясно дали сделката, свързана с активите на „Лукойл“, ще бъде сключена и дали тя ще бъде обвързана с конкретен напредък в преговорите по въпроса за Украйна.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    9 5 Отговор
    И БОРСУЛА И КАЯ ЩЕ ПРАВЯТ ВЕТАР

    15:32 03.10.2026

  • 2 оня с коня

    9 12 Отговор
    Америка изкупува Русия при това "в Галоп", за да не я превари Китай.

    Коментиран от #5

    15:33 03.10.2026

  • 3 сделка

    3 7 Отговор
    В момент на санкции е необходима валута за заплати на чужди наемници и внос на компоненти за оръжията, необходими за победата на СВО в анексираните територии.

    Коментиран от #14

    15:34 03.10.2026

  • 4 Алипиперов

    2 2 Отговор
    Вече?От две години дъвчат активите!

    Коментиран от #11

    15:36 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мъск

    3 5 Отговор
    ще ги купи с един надник!

    15:37 03.10.2026

  • 7 Абе мани...

    5 6 Отговор
    Сите знаем,че Лукойла вече е на ян ките!
    Както и ония 36 танкери конфискувани от С а щ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #12

    15:37 03.10.2026

  • 8 Р.Овч

    10 4 Отговор
    Тези активи без руските ресурси са 0!

    15:38 03.10.2026

  • 9 Реалист

    6 12 Отговор
    Американска зависимост или задунайска губерния ?
    Като гледам тези, които са зависими от САЩ си живеят доста по добре от поробените (буквално) народи от Москва.
    Дано купят и нашия Лукойл в Бургас

    15:39 03.10.2026

  • 10 Стоянчо Пуканката

    11 4 Отговор
    Кремъл само симулира че води преговори с кравунделите, Путин вече започна тотално да се кудоши с всичкото евро- атлантик на земното кълбо. Какво друго му остава на човека- Император е на най-прогресивната, най- богатата, най- могъщата и с най-верни и лоялни поданици империя, която светът някога е виждал. За разлика от Рим държи варварите на къса сиджимка, в случайте, когато ги пропусне по-близо до границите ги унищожава безмилостно, за да предупреждава краварите, луничавите инцести, западналите алемани и проскубаните галски петли какво ги очаква ако дръзнал да посегнат на Свещената Руска Империя...

    Коментиран от #13, #16, #18

    15:40 03.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ами

    5 8 Отговор

    До коментар #10 от "Стоянчо Пуканката":

    Защо нищожеството Путин 5 години живее в мазето? М?

    15:44 03.10.2026

  • 14 Съдията

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "сделка":

    В момента се търсят русопути за фронта в Донбас.

    15:46 03.10.2026

  • 15 Помак

    1 1 Отговор
    Тез дорали за ништо гинямат...5-10 варела х 159 л петрол ми трябат нс ден ...

    15:48 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 русия е васал на Китай

    3 8 Отговор
    Последната дума има Император Си.
    Ако каже на васала си Пусин да продава, ще продава .

    15:50 03.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Явор

    3 5 Отговор
    Рафинериите на Лукойл могат да преработват само руски петрол!

    Коментиран от #20

    15:55 03.10.2026

  • 20 Енергетик

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Явор":

    Това не е вярно ! Съвършено некомпетентно мнение .
    Какво значи руски петрол ?
    Петрола в Ирак, Иран, Либия, Казахстан ... руски ли е, защото е същия като в русия ?

    15:58 03.10.2026

  • 21 Както винаги

    4 1 Отговор
    Руснаци и американци ще се разберат,а Европа ще е валат.

    16:00 03.10.2026

  • 22 Констатация

    0 0 Отговор
    Да водиш преговори, да въртиш Бизнес и да слючваш "Договорняк" със Щатите..., същите, които устроиха гражданската война в 2014 г. в бУССР, които въвлякоха Русия в братоубийственна война, които въоръжават, финансират и предостаят разузнавателни данни на ВСУ за удари по стратегически обекти във вътрешноста на Русия..., това ли е очакваната от вас победа на бездарния и корумпиран дедушка Пфууу...., бе, другарЕ!?

    16:01 03.10.2026