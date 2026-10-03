Сделка за няколко милиарда долара! Преговорите между Русия и САЩ относно Украйна вече засягат и активите на „Лукойл“

Преговорите между администрацията на американския президент Доналд Тръмп и Русия за прекратяване на войната в Украйна се разшириха и вече включват обсъждане на сделка за няколко милиарда долара, свързана с международните активи на руския петролен гигант „Лукойл“, съобщи „Ню Йорк Таймс“. Информацията беше цитирана и от „Ройтерс“.

Според публикацията потенциалната сделка обхваща голям портфейл от нефтени находища, рафинерии и бензиностанции на „Лукойл“ в различни части на света. За нейното сключване ще е необходимо одобрение както от американското правителство, така и от Кремъл.

Още новини от Украйна

Групата, която се стреми да придобие активите, включва американския милиардер и инвеститор Тод Боули, както и две бизнес групи от Близкия изток, които са имали бизнес връзки със семействата на двама от ключовите американски преговарящи с Москва — Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Според „Ню Йорк Таймс“ в проекта участва и държавна структура на САЩ.

Изданието поставя сделката в контекста на преплитането на дипломатическите преговори с Русия и възможностите за бъдещо икономическо сътрудничество между Москва и Вашингтон. Към момента няма индикации, че сделката е финализирана или одобрена.

Американски инвеститор е получил подкрепа за закупуването на международните активи на „Лукойл“

Американските власти обмислят възможността за продажба на активите на руската компания на инвестиционната фирма „Карлайл“ вече десет месеца.

Путин повдигна въпроса в Кремъл

Руският президент Владимир Путин лично повдигна въпроса за сделката по време на срещата си с Уиткоф и Кушнер в Кремъл на 5 септември, според „Ню Йорк Таймс“, цитираща лица, запознати с преговорите.

Според един от източниците Путин е предложил сключването на сделката да послужи като видим знак за руската общественост, че въпреки войната, санкциите и продължаващото влошаване на отношенията, Русия отново може да прави бизнес със Съединените щати.

Веднага след срещата през септември в Москва Кремъл обяви, че освен войната в Украйна Уиткомб, Кушнер и Путин са обсъдили подробно икономически въпроси и потенциални големи съвместни проекти между Русия и САЩ.

След това преговорите за бъдещо сътрудничество в енергийната сфера продължиха. В края на септември специалният представител на Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев се срещна във Вашингтон с американски официални лица, за да обсъдят войната в Украйна и възможни руско-американски енергийни инициативи след нейното приключване.

Бизнес интереси, свързани с американските преговарящи

Информацията от „Ню Йорк Таймс“ привлича внимание и заради връзките, които някои от потенциалните участници в сделката имат с Уиткоф и Кушнер. И двамата са ключови представители на Тръмп в дипломатическите контакти с Москва, а през изминалата година Белият дом им е възложил значителна роля в усилията за договаряне на край на войната.

„Ню Йорк Таймс“ вече е разследвала припокриването между дипломатическите дейности на Уиткоф и международните бизнес сделки на семейството му. Това повдигна въпроси за потенциални конфликти на интереси, въпреки че самото наличие на предишни бизнес връзки не доказва неправомерни действия.

Белият дом, Министерството на финансите на САЩ и „Лукойл“ не отговориха на запитванията на „Ройтерс“ за коментар по доклада.

Разкритието показва, че успоредно с преговорите за прекратяване на войната Вашингтон и Москва обсъждат и икономическата рамка за евентуална бъдеща нормализация на отношенията. Засега обаче не е ясно дали сделката, свързана с активите на „Лукойл“, ще бъде сключена и дали тя ще бъде обвързана с конкретен напредък в преговорите по въпроса за Украйна.