Разходите за бежанците в Германия достигат 400 млрд. евро

Разходите на Германия, свързани с бежанците и миграцията, са достигнали около 400 милиарда евро за периода 2016-2025 г. Оценката е на журналиста Бьорн Хармс и е представена в книгата му „Бежанският комплекс - когато данъчните пари се превръщат в плячка“. Сумата е 400 милиарда, а не 400 милиона евро.

Според Хармс федералното правителство е отчело над 242 милиарда евро разходи, свързани с бежанците, за десетгодишния период. Федералните провинции са добавили още над 100 милиарда евро от собствените си бюджети. В крайната сметка са включени и допълнителните разходи на общините, както и последващите плащания за здравеопазване, образование и правосъдие.

Хиляди центрове за настаняване

Хармс определя системата около убежището като бизнес, който започва да се разраства рязко през 2015 г. Тогава общините започват да плащат за настаняване на пристигащите, а празни хотели се превръщат в центрове за прием. По думите му от 2015 г. насам около три милиона души са пристигнали в Германия по системата за убежище.

За да изчисли мащаба на инфраструктурата, журналистът е изпратил запитвания до всички 401 административни района и самостоятелни градове в страната. Надеждни данни са предоставили 320 от тях. Към март 2026 г. в тези райони са действали 4437 центъра за колективно настаняване, в които са живели близо 295 000 души.

Средно на един административен район се падат почти 14 центъра за търсещи убежище. Изчислението на Хармс показва, че приблизително всеки 227-и жител на Германия живее в район с такъв център, чието финансиране се покрива от публични средства.

Ръст на обороти и персонал

Като пример за разрастването на сектора Хармс посочва Хамбургската компания „Фьордерн унд Вонен“, която е изцяло общинска собственост и отговаря за настаняването на голяма част от търсещите убежище в града. Оборотът ѝ е нараснал от 60 милиона евро през 2013 г. до 747 милиона евро през 2025 г.

За същия период броят на служителите се е увеличил от 948 на 2228 души. Хармс посочва и случай, при който бивша управителка на дружеството е получила 453 000 евро за малко по-малко от пет месеца работа.

Според журналиста ръстът засяга и социалните услуги. От 2015 г. броят на социалните работници и социалните педагози в Германия се е увеличил от 278 000 до 351 000 души. Федералното правителство е изразходвало около 1,3 милиарда евро за интеграционни курсове през 2025 г., но шест от всеки десет участници са ги напуснали, без да ги завършат.

„Най-шумните апостоли на хуманността рядко изискват жертвите да бъдат направени от самите тях. Вместо това те ги искат от обществото като цяло и от държавата“, пише Хармс. Той твърди, че около миграцията се е оформил устойчив комплекс от компании, социални организации и благотворителни структури, докато германското правителство говори за промяна в миграционната политика.

Източници: ftp.clubz.bg, news.bg