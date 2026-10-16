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Разходите за бежанците в Германия достигат 400 млрд. евро
  Тема: Кризата с бежанците

Разходите за бежанците в Германия достигат 400 млрд. евро

16 Октомври, 2026 19:09 647 18

  • германия-
  • бежанци-
  • миграция-
  • разходи-
  • бьорн хармс

Журналистът Бьорн Хармс включва във формулата разходите на федералната държава, провинциите и общините от 2016 до 2025 г.

Разходите за бежанците в Германия достигат 400 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Разходите на Германия, свързани с бежанците и миграцията, са достигнали около 400 милиарда евро за периода 2016-2025 г. Оценката е на журналиста Бьорн Хармс и е представена в книгата му „Бежанският комплекс - когато данъчните пари се превръщат в плячка“. Сумата е 400 милиарда, а не 400 милиона евро.

Според Хармс федералното правителство е отчело над 242 милиарда евро разходи, свързани с бежанците, за десетгодишния период. Федералните провинции са добавили още над 100 милиарда евро от собствените си бюджети. В крайната сметка са включени и допълнителните разходи на общините, както и последващите плащания за здравеопазване, образование и правосъдие.

Хиляди центрове за настаняване

Хармс определя системата около убежището като бизнес, който започва да се разраства рязко през 2015 г. Тогава общините започват да плащат за настаняване на пристигащите, а празни хотели се превръщат в центрове за прием. По думите му от 2015 г. насам около три милиона души са пристигнали в Германия по системата за убежище.

За да изчисли мащаба на инфраструктурата, журналистът е изпратил запитвания до всички 401 административни района и самостоятелни градове в страната. Надеждни данни са предоставили 320 от тях. Към март 2026 г. в тези райони са действали 4437 центъра за колективно настаняване, в които са живели близо 295 000 души.

Средно на един административен район се падат почти 14 центъра за търсещи убежище. Изчислението на Хармс показва, че приблизително всеки 227-и жител на Германия живее в район с такъв център, чието финансиране се покрива от публични средства.

Ръст на обороти и персонал

Като пример за разрастването на сектора Хармс посочва Хамбургската компания „Фьордерн унд Вонен“, която е изцяло общинска собственост и отговаря за настаняването на голяма част от търсещите убежище в града. Оборотът ѝ е нараснал от 60 милиона евро през 2013 г. до 747 милиона евро през 2025 г.

За същия период броят на служителите се е увеличил от 948 на 2228 души. Хармс посочва и случай, при който бивша управителка на дружеството е получила 453 000 евро за малко по-малко от пет месеца работа.

Според журналиста ръстът засяга и социалните услуги. От 2015 г. броят на социалните работници и социалните педагози в Германия се е увеличил от 278 000 до 351 000 души. Федералното правителство е изразходвало около 1,3 милиарда евро за интеграционни курсове през 2025 г., но шест от всеки десет участници са ги напуснали, без да ги завършат.

„Най-шумните апостоли на хуманността рядко изискват жертвите да бъдат направени от самите тях. Вместо това те ги искат от обществото като цяло и от държавата“, пише Хармс. Той твърди, че около миграцията се е оформил устойчив комплекс от компании, социални организации и благотворителни структури, докато германското правителство говори за промяна в миграционната политика.

Източници: ftp.clubz.bg, news.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    12 2 Отговор
    Меркелица им закара хиляди ядрени физици и лекари, а те сега се оплакват🤔

    19:12 16.10.2026

  • 2 Факт

    12 2 Отговор
    40 милиарда на година,с такава сума,цяла Германия безплатно ще живее ,явно брутален грабеж

    Коментиран от #16, #17

    19:13 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тик-Ток

    7 1 Отговор
    А в България разходите за нашите чужденци които но вземат работните места са 400 милиона от началото на годината

    19:15 16.10.2026

  • 6 Мюмюн

    4 0 Отговор
    Красот

    19:16 16.10.2026

  • 7 Да,бе

    9 1 Отговор
    За лекари и инженери без пари не става,че даже им правят масови операции по улиците с кухненски ножове и пак реват....

    19:20 16.10.2026

  • 8 Соваж бейби

    7 2 Отговор
    Повече са ,сигурна съм са пропуснали някой друг милиард да не стресират германците.Хубаво би било всичките мигранти да ги изселят в Германия понеже са гости на Меркел и германците нямат нищо против.По интересното не е написано колко пари от Европа отиват в държавите на мигрантите на месец които пращат пришълците на семейство и си строи там жилища чувала съм за такива работи се хвалят в Европа колко сме прости ги издържаме,гледаме им децата ,храним .

    19:23 16.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Руси Фанов

    3 1 Отговор
    От къде фалирала Германия има 400 милиард?

    19:26 16.10.2026

  • 12 историк

    3 2 Отговор
    Хитко да идва на власт !! Разбате ли защо !! Германия и целият ЕУРУУУ съюз е в колапс

    19:28 16.10.2026

  • 13 Алтернатва

    2 0 Отговор
    Кючека струва скъпо!

    19:28 16.10.2026

  • 14 и пак живеят

    3 2 Отговор
    Между 6 и 13 пъти по добре от РуСССия

    19:32 16.10.2026

  • 15 АМИ И НАЩЕ

    4 2 Отговор
    И НЕМСКИТЕ ЖЪЛТОПАВЕТНИЦИ СА ЕДНИ И СЪЩИ
    ДАЙТЕ СА НИ ДАДЕТЕ
    АЙДЕ НЕКА КВИЧЕНЕТО ЗАПОЧНЕ СЕГА

    19:32 16.10.2026

  • 16 Ха ха ха

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    С 500 евро на човек добре ще си поживеят.

    19:34 16.10.2026

  • 17 Хи хи хи волoдiмiр

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    в германия издържането на азилантите си е сериозна държавна далавера - изхранване, жилища, облекло, ток, отопление, здравно и административно обслужване и, и, и......

    19:39 16.10.2026

  • 18 Сандо

    1 0 Отговор
    Храни куче да те хапе!

    19:41 16.10.2026

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