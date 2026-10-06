Ветеран от войната: Украйна е в най-силната си позиция за последните години

В момента армията на Украйна се намира в най-добрата си позиция от години насам, поради което Русия е решила да засили ударите по тила. Това заяви Евгений Дикий - ветеран от Руско-украинската война, бивш ротен командир от батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център на Украйна - в ефира на Radio NV.
"От решаващо значение е да се разбере какво означават тези удари по тила: сега ние сме се превърнали в основна цел за Русия, а не във второстепенна. Това не се случва случайно. Случва се именно защото армията ни е в по-силна позиция сега, отколкото по всяко друго време през последните години - поне от операцията в Курск насам, а може би дори от неуспешната ни офанзива през 2023 г.; в момента се намираме в най-силната си позиция на фронтовата линия. Важно е това да се осъзнае. И това не е просто временно подобрение; става дума за системна промяна в ситуацията, породена конкретно от промените в командването и управлението на войските ни", заяви той.
Експертът отбеляза, че Трети армейски корпус "Азов" на Въоръжените сили на Украйна в момента провежда настъпателна операция с кодово име "Вивалди" на Лиманското направление (северната част на Донецка област).
"Това е така наречената операция на оперативно ниво. Тя надхвърля тактическото ниво, но не достига стратегическото; това е именно операция на оперативно ниво. Тя обаче е значима като прецедент. По време на "Вивалди" бяха изпитани изцяло нови форми на координация между различните родове войски. По-конкретно, беше отработено напълно ново използване на роботизирани системи и модел, при който щурмовата пехота се движи зад дроновете, вместо пред или успоредно с тях. Бяха усъвършенствани и много други аспекти, свързани с командването, управлението и комуникациите", казва Дикий.
Той отбеляза също, че са разработени практически нова армейска структура и нов метод на водене на война - такъв, който е подходящ за тази първа в историята война на XXI век и е напълно способен да отговори на новите предизвикателства. "Времето вече започна да работи в наша полза там; ние поемаме инициативата и започваме да побеждаваме. Именно затова фокусът сега се измества към тила. Това е акт на отчаяние - подобно на момента, когато германците обстрелваха Лондон с ракети, докато армията им вече отстъпваше през Европа", подчерта експертът.
Източник: news.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин милиционера
Коментиран от #57
15:07 06.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Джовани
15:08 06.10.2026
4 дядо дръмпир -дълбоко виждащия
15:08 06.10.2026
5 Украйна буквално смила
Но пък Путин бомбандира цивилни
Коментиран от #64
15:08 06.10.2026
6 Гошо
15:09 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Русия е в отрицателно настъпление
Коментиран от #14
15:09 06.10.2026
9 ТОЗИ ВИЦ
15:09 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ветеран от болницата
Война до капитулация на Русия.
15:10 06.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Путин превзема градове чрез
До коментар #8 от "Русия е в отрицателно настъпление":АИ клипчета
Но руският народ вече не вярва на думи и видеа
15:10 06.10.2026
15 Тити на Кака
15:10 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сатана Z
Виждаме ги сега преобразени в дистанционно управлявани безекипажни наземни машини, натоварени със стотици килограми взривно вещество и използвани срещу укрепени руски позиции в хода на украинското настъпление край Лиман, в северната част на Донецка област.
В хода на това настъпление, благодарение може би и на българското оръжие, Трети Армейски корпус на Украинските въоръжени сили, в рамките на протичащата в момента операция "Вивалди", елиминира над 2000 военнослужещи на държавата-агресор и взе в плен други над 250 души.
Коментиран от #28, #40, #46, #75
15:10 06.10.2026
18 Лелее
15:12 06.10.2026
19 хахаха
15:12 06.10.2026
20 Паника в руските военни канали!
15:12 06.10.2026
21 ВалодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта
15:13 06.10.2026
22 ЯСНО!
Що ни губите врамето...?!
Коментиран от #58
15:13 06.10.2026
23 Всичко наред ли е
15:13 06.10.2026
24 Интересно!
До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Уж така,пък твоят Зелко,пак плаче на рамото на Урсула,Рюте и Тръмп...?!?!
Коментиран от #52
15:15 06.10.2026
25 ФАКТ
15:17 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 аz СВО Победа 81
1.ВСУ напълно блокираха сухоземният път към Крим.
2.Руснаците загубиха и Новопавловка!
3.Части на "Азов" прекъснаха логистиката на руснаците в направление Лиман!
4.10 000 руски войници са в оперативно обкръжение.
Коментиран от #44
15:19 06.10.2026
28 Слава
До коментар #17 от "Сатана Z":На братска Украйна !
Коментиран от #55
15:20 06.10.2026
29 анонимен
15:20 06.10.2026
30 Туман
15:20 06.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Тошо
15:23 06.10.2026
33 НЕМА ПО-ГОЛЯМА ПОМИЯ
15:24 06.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Гошо
Коментиран от #38
15:27 06.10.2026
37 Само питам
15:29 06.10.2026
38 Гресирана ватенка
До коментар #36 от "Гошо":Грес 😁
15:29 06.10.2026
39 Софиянец
15:29 06.10.2026
40 Сатана Z
До коментар #17 от "Сатана Z":Не пиши от мое име,гупендер!
Коментиран от #73
15:29 06.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 НЕ МОЕ МИ СВЪШИ ДЕНЯТ
15:32 06.10.2026
44 Реалист
До коментар #27 от "аz СВО Победа 81":Най-сетне да дадеш реални новини.
15:32 06.10.2026
45 ЧеБурашка
15:33 06.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Механик
Коментиран от #67
15:35 06.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Как да тълкуваме това?
15:37 06.10.2026
51 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
15:38 06.10.2026
52 Зеленко
До коментар #24 от "Интересно!":е профионален просяк.
15:39 06.10.2026
53 Оня
15:39 06.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Ясноооо
15:40 06.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Вярно Лъжеш браво
До коментар #22 от "ЯСНО!":Но Путин каза за три дни
А вече 5 години 3 села
И настъпват смело кум Москва
Коментиран от #72, #89
15:43 06.10.2026
59 Това рубриката
15:45 06.10.2026
60 Звездоброец
15:48 06.10.2026
61 Още
15:48 06.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 А на мен ми наду главата...
До коментар #47 от "Механик":....,да папагалиш нон-стоп тази мухлясала опорка...!
15:53 06.10.2026
68 Механик
Последно, защо са им преговори след като са в най-добра позиция за победа?
Коментиран от #74
15:54 06.10.2026
69 вестник Стършел
:)))))))))))))))))))))
15:54 06.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хи хи
До коментар #58 от "Вярно Лъжеш браво":Путин каза 3 дня да види дали урките са толкоз прости да се вържат ! И те се вързаха ! А иначе ще си ядат бой толкоз колкото е необходимо !!
15:57 06.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
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78 чичо Кольо
16:02 06.10.2026
79 Е. щом Дикий
16:03 06.10.2026
80 Така е
До коментар #76 от "Стоянчо Пуканката":А сега кажи браво на Украйна,че унищожава руският фашизьм.Факт.
16:04 06.10.2026
81 Награда Дарвин, посмъртно
16:04 06.10.2026
82 Този е ветеран,
16:05 06.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Т Живков
16:06 06.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Жик так
Това е добре.
16:10 06.10.2026
88 Мнение3344
16:10 06.10.2026
89 Не! Не Путин,
До коментар #58 от "Вярно Лъжеш браво":а бай дЪн го каза това за 3-те дни! Оплачи се на него!
16:11 06.10.2026
90 Рамбо Силек
16:11 06.10.2026
91 Много сте силни
16:11 06.10.2026
92 Хохо Бохо
16:12 06.10.2026