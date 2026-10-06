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Ветеран от войната: Украйна е в най-силната си позиция за последните години
  Тема: Украйна

Ветеран от войната: Украйна е в най-силната си позиция за последните години

6 Октомври, 2026 15:05 1 613 92

  • азов-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • ракети-
  • дронове

"Азов" в момента провеждат настъпателна операция с кодово име „Вивалди“ при Лиман

Ветеран от войната: Украйна е в най-силната си позиция за последните години - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

В момента армията на Украйна се намира в най-добрата си позиция от години насам, поради което Русия е решила да засили ударите по тила. Това заяви Евгений Дикий - ветеран от Руско-украинската война, бивш ротен командир от батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център на Украйна - в ефира на Radio NV.

"От решаващо значение е да се разбере какво означават тези удари по тила: сега ние сме се превърнали в основна цел за Русия, а не във второстепенна. Това не се случва случайно. Случва се именно защото армията ни е в по-силна позиция сега, отколкото по всяко друго време през последните години - поне от операцията в Курск насам, а може би дори от неуспешната ни офанзива през 2023 г.; в момента се намираме в най-силната си позиция на фронтовата линия. Важно е това да се осъзнае. И това не е просто временно подобрение; става дума за системна промяна в ситуацията, породена конкретно от промените в командването и управлението на войските ни", заяви той.

Експертът отбеляза, че Трети армейски корпус "Азов" на Въоръжените сили на Украйна в момента провежда настъпателна операция с кодово име "Вивалди" на Лиманското направление (северната част на Донецка област).

"Това е така наречената операция на оперативно ниво. Тя надхвърля тактическото ниво, но не достига стратегическото; това е именно операция на оперативно ниво. Тя обаче е значима като прецедент. По време на "Вивалди" бяха изпитани изцяло нови форми на координация между различните родове войски. По-конкретно, беше отработено напълно ново използване на роботизирани системи и модел, при който щурмовата пехота се движи зад дроновете, вместо пред или успоредно с тях. Бяха усъвършенствани и много други аспекти, свързани с командването, управлението и комуникациите", казва Дикий.

Той отбеляза също, че са разработени практически нова армейска структура и нов метод на водене на война - такъв, който е подходящ за тази първа в историята война на XXI век и е напълно способен да отговори на новите предизвикателства. "Времето вече започна да работи в наша полза там; ние поемаме инициативата и започваме да побеждаваме. Именно затова фокусът сега се измества към тила. Това е акт на отчаяние - подобно на момента, когато германците обстрелваха Лондон с ракети, докато армията им вече отстъпваше през Европа", подчерта експертът.

Източник: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин милиционера

    10 57 Отговор
    Сорос ми подряза крилата, заповяда ни да не ескалираме и да сме "многоходови".

    Коментиран от #57

    15:07 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Джовани

    12 76 Отговор
    Няма такъв смях като Путин бункерния смелчага с токчетата буахаххахаха

    15:08 06.10.2026

  • 4 дядо дръмпир -дълбоко виждащия

    48 9 Отговор
    Ся за пореден път ,кога да очакваме Перемогата и Контранаступа или да изчакам поне за пореден 3ти път до Димитровден .

    15:08 06.10.2026

  • 5 Украйна буквално смила

    11 68 Отговор
    Руската армия на фронта

    Но пък Путин бомбандира цивилни

    Коментиран от #64

    15:08 06.10.2026

  • 6 Гошо

    4 23 Отговор
    Особено силни са им позициите в Резниково и около него

    15:09 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Русия е в отрицателно настъпление

    8 49 Отговор
    Тази година

    Коментиран от #14

    15:09 06.10.2026

  • 9 ТОЗИ ВИЦ

    69 4 Отговор
    ХИЧ НЕ Е АКТУАЛЕН. С ВИЦОВЕ ВОЙНА НЕ СЕ ПЕЧЕЛИ.ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ УКРАЙНА.

    15:09 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ветеран от болницата

    49 7 Отговор
    Украйна е в най-силната си позиция от своето създаване. Икономиката цъфти, раждаемост, свободно движение на хора, стоки и капитали.
    Война до капитулация на Русия.

    15:10 06.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Путин превзема градове чрез

    6 48 Отговор

    До коментар #8 от "Русия е в отрицателно настъпление":

    АИ клипчета
    Но руският народ вече не вярва на думи и видеа

    15:10 06.10.2026

  • 15 Тити на Кака

    46 4 Отговор
    Прочетох и веднага повярвах!

    15:10 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сатана Z

    9 53 Отговор
    Помните ли 100-те БТР-а, които България предостави на Въоръжените сили на Украйна през 2024 г.?

    Виждаме ги сега преобразени в дистанционно управлявани безекипажни наземни машини, натоварени със стотици килограми взривно вещество и използвани срещу укрепени руски позиции в хода на украинското настъпление край Лиман, в северната част на Донецка област.

    В хода на това настъпление, благодарение може би и на българското оръжие, Трети Армейски корпус на Украинските въоръжени сили, в рамките на протичащата в момента операция "Вивалди", елиминира над 2000 военнослужещи на държавата-агресор и взе в плен други над 250 души.

    Коментиран от #28, #40, #46, #75

    15:10 06.10.2026

  • 18 Лелее

    49 4 Отговор
    Искате да ме уморите от смях ли?🤣

    15:12 06.10.2026

  • 19 хахаха

    36 5 Отговор
    ха ха ха - най-после победа за украина, а капитулацията на русия кога ще бъде обявена 2029 или 2030....

    15:12 06.10.2026

  • 20 Паника в руските военни канали!

    7 35 Отговор
    ВСУ настъпват!!!

    15:12 06.10.2026

  • 21 ВалодомОр Зiiлэнски 🇺🇦 Началнiяк хунта

    40 6 Отговор
    На 25 юни 2026 г. обявих че за 40 дни ще победя Русия . Днес кой ден се пада ?.

    15:13 06.10.2026

  • 22 ЯСНО!

    42 5 Отговор
    Тоя ,,ветеран от войната" е изкукал,като Бай-Дън и Бай-Дончо...!
    Що ни губите врамето...?!

    Коментиран от #58

    15:13 06.10.2026

  • 23 Всичко наред ли е

    46 7 Отговор
    През месец настъпват, контраатакуват и все към Лвов се движат тия Украйнски смели войни !

    15:13 06.10.2026

  • 24 Интересно!

    34 6 Отговор

    До коментар #11 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Уж така,пък твоят Зелко,пак плаче на рамото на Урсула,Рюте и Тръмп...?!?!

    Коментиран от #52

    15:15 06.10.2026

  • 25 ФАКТ

    27 2 Отговор
    ТОЯ ОПРЕДЕЛЕНО НЕЕ ДОБРЕ С Г ЛЪ В ЪТЪ

    15:17 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 аz СВО Победа 81

    7 30 Отговор
    Накратко:
    1.ВСУ напълно блокираха сухоземният път към Крим.
    2.Руснаците загубиха и Новопавловка!
    3.Части на "Азов" прекъснаха логистиката на руснаците в направление Лиман!
    4.10 000 руски войници са в оперативно обкръжение.

    Коментиран от #44

    15:19 06.10.2026

  • 28 Слава

    6 28 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    На братска Украйна !

    Коментиран от #55

    15:20 06.10.2026

  • 29 анонимен

    23 4 Отговор
    Украйна- вече побеждаваме, спрасявайте ни! Дайте пари!

    15:20 06.10.2026

  • 30 Туман

    27 5 Отговор
    Вести официално започна преход към хумор и сатира

    15:20 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Тошо

    22 5 Отговор
    Блажени са вярващите.

    15:23 06.10.2026

  • 33 НЕМА ПО-ГОЛЯМА ПОМИЯ

    30 4 Отговор
    От тази статия.

    15:24 06.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Гошо

    29 2 Отговор
    А некви други вицове има ли?

    Коментиран от #38

    15:27 06.10.2026

  • 37 Само питам

    20 2 Отговор
    Къде е най силна ? На гробищата ли ?!

    15:29 06.10.2026

  • 38 Гресирана ватенка

    2 11 Отговор

    До коментар #36 от "Гошо":

    Грес 😁

    15:29 06.10.2026

  • 39 Софиянец

    19 3 Отговор
    Азов? Тия що са се кръстили групичката на руско море?

    15:29 06.10.2026

  • 40 Сатана Z

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сатана Z":

    Не пиши от мое име,гупендер!

    Коментиран от #73

    15:29 06.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 НЕ МОЕ МИ СВЪШИ ДЕНЯТ

    2 10 Отговор
    Превзеха ли Малая Токмачка?

    15:32 06.10.2026

  • 44 Реалист

    1 8 Отговор

    До коментар #27 от "аz СВО Победа 81":

    Най-сетне да дадеш реални новини.

    15:32 06.10.2026

  • 45 ЧеБурашка

    13 1 Отговор
    Тази статия част от Хибридната война ли е или си вярвате?

    15:33 06.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Механик

    2 17 Отговор
    А на мен ми бяха надули главата че Русия била сила.

    Коментиран от #67

    15:35 06.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Как да тълкуваме това?

    13 0 Отговор
    "Това е така наречената операция на оперативно ниво. Тя надхвърля тактическото ниво, но не достига стратегическото; това е именно операция на оперативно ниво."

    15:37 06.10.2026

  • 51 Пламен

    1 16 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    15:38 06.10.2026

  • 52 Зеленко

    11 1 Отговор

    До коментар #24 от "Интересно!":

    е профионален просяк.

    15:39 06.10.2026

  • 53 Оня

    14 1 Отговор
    Абе това ли ви е новата тактика да уморите хората от смях ли?

    15:39 06.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Ясноооо

    10 0 Отговор
    Това е операция на оперативно ниво...и вече нещата не са същите.

    15:40 06.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Вярно Лъжеш браво

    1 14 Отговор

    До коментар #22 от "ЯСНО!":

    Но Путин каза за три дни

    А вече 5 години 3 села

    И настъпват смело кум Москва

    Коментиран от #72, #89

    15:43 06.10.2026

  • 59 Това рубриката

    9 1 Отговор
    "Извънредно ! тъпи вицове" ли е ?!

    15:45 06.10.2026

  • 60 Звездоброец

    1 12 Отговор
    На кремълския диктатор краят се вижда и от "бинокъл" съвсем няма нужда !

    15:48 06.10.2026

  • 61 Още

    10 1 Отговор
    Азовска леш ще натори украинските поля, за да подобри аграрното стопанство на Русия.

    15:48 06.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 А на мен ми наду главата...

    2 3 Отговор

    До коментар #47 от "Механик":

    ....,да папагалиш нон-стоп тази мухлясала опорка...!

    15:53 06.10.2026

  • 68 Механик

    7 1 Отговор
    В долната статия пише, че 3/4 от укрите са ЗА преговори с Русия.
    Последно, защо са им преговори след като са в най-добра позиция за победа?

    Коментиран от #74

    15:54 06.10.2026

  • 69 вестник Стършел

    3 1 Отговор
    :) :)
    :)))))))))))))))))))))

    15:54 06.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #58 от "Вярно Лъжеш браво":

    Путин каза 3 дня да види дали урките са толкоз прости да се вържат ! И те се вързаха ! А иначе ще си ядат бой толкоз колкото е необходимо !!

    15:57 06.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 чичо Кольо

    1 1 Отговор
    Еваларката!

    16:02 06.10.2026

  • 79 Е. щом Дикий

    0 1 Отговор
    го казва, ще му повярвам! Виж, ако беше Питомний как да му повярва човек?

    16:03 06.10.2026

  • 80 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #76 от "Стоянчо Пуканката":

    А сега кажи браво на Украйна,че унищожава руският фашизьм.Факт.

    16:04 06.10.2026

  • 81 Награда Дарвин, посмъртно

    2 1 Отговор
    Като цитирате фалшиви новини, поне не трийте коментарите мисиркисмисирки.

    16:04 06.10.2026

  • 82 Този е ветеран,

    1 1 Отговор
    защото е с мозъчна травма. Осколки по главата не прощават на никого.

    16:05 06.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Т Живков

    0 0 Отговор
    Само така!

    16:06 06.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Жик так

    0 0 Отговор
    Червената Иzмет врещи на омрело.
    Това е добре.

    16:10 06.10.2026

  • 88 Мнение3344

    0 1 Отговор
    В Курск ядохте шепа, обаче не си научихте урока и затова сега ще повтаряте упражнението в лиманското направление докато хване дикиш.

    16:10 06.10.2026

  • 89 Не! Не Путин,

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Вярно Лъжеш браво":

    а бай дЪн го каза това за 3-те дни! Оплачи се на него!

    16:11 06.10.2026

  • 90 Рамбо Силек

    1 0 Отговор
    давайте с вас съм заедно с моите араби

    16:11 06.10.2026

  • 91 Много сте силни

    1 0 Отговор
    Вад 54 страни ви дават огромни суми пари, цели влакови композиции оръжия, дават ви и най-новите си технологии, изкуствен интелект, Палантир, спътникова навигация, разузнаване и комуникации, само Германия до сега ви и дала 150 милиарда евро... А другите? Ако бяхте сами до сега да сте клекнали.

    16:11 06.10.2026

  • 92 Хохо Бохо

    0 0 Отговор
    Тоя яко се е напращял с колумбийска пудра, ама яко

    16:12 06.10.2026

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