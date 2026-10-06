Ветеран от войната: Украйна е в най-силната си позиция за последните години

В момента армията на Украйна се намира в най-добрата си позиция от години насам, поради което Русия е решила да засили ударите по тила. Това заяви Евгений Дикий - ветеран от Руско-украинската война, бивш ротен командир от батальона "Айдар" и директор на Националния антарктически научен център на Украйна - в ефира на Radio NV.

"От решаващо значение е да се разбере какво означават тези удари по тила: сега ние сме се превърнали в основна цел за Русия, а не във второстепенна. Това не се случва случайно. Случва се именно защото армията ни е в по-силна позиция сега, отколкото по всяко друго време през последните години - поне от операцията в Курск насам, а може би дори от неуспешната ни офанзива през 2023 г.; в момента се намираме в най-силната си позиция на фронтовата линия. Важно е това да се осъзнае. И това не е просто временно подобрение; става дума за системна промяна в ситуацията, породена конкретно от промените в командването и управлението на войските ни", заяви той.

Експертът отбеляза, че Трети армейски корпус "Азов" на Въоръжените сили на Украйна в момента провежда настъпателна операция с кодово име "Вивалди" на Лиманското направление (северната част на Донецка област).

"Това е така наречената операция на оперативно ниво. Тя надхвърля тактическото ниво, но не достига стратегическото; това е именно операция на оперативно ниво. Тя обаче е значима като прецедент. По време на "Вивалди" бяха изпитани изцяло нови форми на координация между различните родове войски. По-конкретно, беше отработено напълно ново използване на роботизирани системи и модел, при който щурмовата пехота се движи зад дроновете, вместо пред или успоредно с тях. Бяха усъвършенствани и много други аспекти, свързани с командването, управлението и комуникациите", казва Дикий.

Той отбеляза също, че са разработени практически нова армейска структура и нов метод на водене на война - такъв, който е подходящ за тази първа в историята война на XXI век и е напълно способен да отговори на новите предизвикателства. "Времето вече започна да работи в наша полза там; ние поемаме инициативата и започваме да побеждаваме. Именно затова фокусът сега се измества към тила. Това е акт на отчаяние - подобно на момента, когато германците обстрелваха Лондон с ракети, докато армията им вече отстъпваше през Европа", подчерта експертът.

Източник: news.bg