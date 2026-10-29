Записи на разговори разкриват възможни грешки преди тежката железопътна катастрофа в Испания

Радиозаписи на разговорите между железопътните диспечери и машинистите хвърлят светлина върху възможни грешки преди сблъсъка между два високоскоростни влака край испанския град Урда. При катастрофата на 28 октомври загинаха най-малко 69 души, а десетки бяха ранени.

Високоскоростен влак на държавния оператор „Ренфе“ се е врязал в задната част на спрял влак на частния оператор „Ирио“. Инцидентът е станал южно от Мадрид, след като автоматичната система за защита на влаковете е спряла да функционира заради компютърна повреда.

Разрешение за движение при повредена система

Според публикации в испански медии диспечерският център в Мадрид е инструктирал машиниста на влака на „Ренфе“ да възобнови нормалното движение, въпреки че влакът на „Ирио“ е останал спрял на около 25 километра по-нататък по линията.

Машинистът е поискал потвърждение: „Нормално движение?“, а диспечерът е отговорил: „Да“. След това влакът на „Ренфе“ е потеглил. Около пет минути по-късно той се е блъснал в спрелия влак на „Ирио“.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи решението на центъра за управление като „необяснимо“ и „погрешно“. По думите му разрешението е дадено в момент, когато системата за автоматична защита все още не е работела.

Разминаване в указанията към машиниста

Испанската обществена радио-телевизионна корпорация RTVE съобщи, че в участъка влаковете могат да се движат със скорост до 200 километра в час. Вестник „Паис“, позовавайки се на правителствени източници, посочи различна версия за необходимите действия: машинистът на „Ренфе“ е трябвало да получи указание да се движи с до 40 километра в час и само дотолкова, доколкото има пряка видимост, че релсовият път пред него е свободен.

Записите показват и разговор с машинистката на влака на „Ирио“. Тя е получила указание да възобнови нормалното движение, но е съобщила, че опитът за рестартиране на системата е бил неуспешен и влакът не може да продължи.

„Затова все още съм спряла пред входния сигнал на гара Урда“, е заявила тя.

От диспечерския център са ѝ отговорили: „Добре, тогава възможно най-скоро. И ако възникнат проблеми, обадете ни се“.

Радиокомуникацията се очаква да бъде сред ключовите доказателства при изясняването на причините за катастрофата. Предстои разследването да установи как е било взето решението за възобновяване на движението и защо информацията за спрелия влак на „Ирио“ не е довела до спиране или ограничаване на скоростта на влака на „Ренфе“.

Източници: bta.bg, rtve.es, elpais.com