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Записи на разговори разкриват възможни грешки преди тежката железопътна катастрофа в Испания

Записи на разговори разкриват възможни грешки преди тежката железопътна катастрофа в Испания

29 Октомври, 2026 15:40 560 6

  • железопътна катастрофа-
  • испания-
  • ренфе-
  • ирьо-
  • високоскоростни влакове

Диспечер разрешил „нормално движение“ след повреда в системата за защита, около пет минути по-късно влак на „Ренфе“ се врязал в спрял влак на „Ирио“

Записи на разговори разкриват възможни грешки преди тежката железопътна катастрофа в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Радиозаписи на разговорите между железопътните диспечери и машинистите хвърлят светлина върху възможни грешки преди сблъсъка между два високоскоростни влака край испанския град Урда. При катастрофата на 28 октомври загинаха най-малко 69 души, а десетки бяха ранени.

Високоскоростен влак на държавния оператор „Ренфе“ се е врязал в задната част на спрял влак на частния оператор „Ирио“. Инцидентът е станал южно от Мадрид, след като автоматичната система за защита на влаковете е спряла да функционира заради компютърна повреда.

Разрешение за движение при повредена система

Според публикации в испански медии диспечерският център в Мадрид е инструктирал машиниста на влака на „Ренфе“ да възобнови нормалното движение, въпреки че влакът на „Ирио“ е останал спрял на около 25 километра по-нататък по линията.

Машинистът е поискал потвърждение: „Нормално движение?“, а диспечерът е отговорил: „Да“. След това влакът на „Ренфе“ е потеглил. Около пет минути по-късно той се е блъснал в спрелия влак на „Ирио“.

Испанският министър на транспорта Оскар Пуенте определи решението на центъра за управление като „необяснимо“ и „погрешно“. По думите му разрешението е дадено в момент, когато системата за автоматична защита все още не е работела.

Разминаване в указанията към машиниста

Испанската обществена радио-телевизионна корпорация RTVE съобщи, че в участъка влаковете могат да се движат със скорост до 200 километра в час. Вестник „Паис“, позовавайки се на правителствени източници, посочи различна версия за необходимите действия: машинистът на „Ренфе“ е трябвало да получи указание да се движи с до 40 километра в час и само дотолкова, доколкото има пряка видимост, че релсовият път пред него е свободен.

Записите показват и разговор с машинистката на влака на „Ирио“. Тя е получила указание да възобнови нормалното движение, но е съобщила, че опитът за рестартиране на системата е бил неуспешен и влакът не може да продължи.

„Затова все още съм спряла пред входния сигнал на гара Урда“, е заявила тя.

От диспечерския център са ѝ отговорили: „Добре, тогава възможно най-скоро. И ако възникнат проблеми, обадете ни се“.

Радиокомуникацията се очаква да бъде сред ключовите доказателства при изясняването на причините за катастрофата. Предстои разследването да установи как е било взето решението за възобновяване на движението и защо информацията за спрелия влак на „Ирио“ не е довела до спиране или ограничаване на скоростта на влака на „Ренфе“.

Източници: bta.bg, rtve.es, elpais.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 маларт

    7 2 Отговор
    Извод - разчитат на AI и слабо ползват мозъците си, които може би вече нямат и капацитет за оценка на ситуацията. Очаквайте в бъдеще още такива сцени

    Коментиран от #2

    15:48 29.10.2026

  • 2 Да за съжаление

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "маларт":

    защото и толкова си могат! Образованието във всички страни е в упадък и младите разчитат изцяло на компютрите...

    15:56 29.10.2026

  • 3 Липса на достъчно тренировки

    3 0 Отговор
    при аварийни ситуации. Уви , този път с големи човешки жертви. Мир на загиналите! Здраве на оцелелите! Кураж на близките им !

    15:58 29.10.2026

  • 4 Койчо Радоев

    1 0 Отговор
    Наемат се всякакви некомпетентни тапанари.

    16:01 29.10.2026

  • 5 Кой поред

    1 0 Отговор
    Е този случай в Испания, преди няколко години подобен " капацитет" направи същото.

    16:04 29.10.2026

  • 6 Абе

    0 0 Отговор
    Основната причина за тази нова , и още по-тежка катастрофа от предишната , в рамките само на 8-9 месеца е, че тази жп-линия , която в момента е най-натоварената в Испания , използва все още остарялата система за сигурност , която е 34-годишна, и е трябвало да бъде подменена преди няколко години , при това не просто подновена, а сменена с друг тип, тъй като не отговаря на съвременните критерии ! При това , от много време машинисти и други служители са подавали сигнали на отговорните служби и директно на министерството , че тая система дава дефекти и е опасна, но не е предприето нищо ! Изключително грозно е това "умиване на ръцете" с някакъв оператор от страна на правителството , и го казват открито всички специалисти и запознати с темата ! Вината е в безотговорното и непрофесионално социалистическо управление !

    16:09 29.10.2026

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