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Супер Ел Ниньо може да доведе до 451 000 смъртни случая на планетата

Супер Ел Ниньо може да доведе до 451 000 смъртни случая на планетата

9 Октомври, 2026 15:23 639 5

  • ел ниньо-
  • климат-
  • екстремни горещини-
  • световна метеорологична организация-
  • тихоокеански океан-
  • глобално затопляне

Явлението вече е достигнало рекордни стойности в Тихия океан, а пикът му се очаква към края на 2026 г.

Супер Ел Ниньо може да доведе до 451 000 смъртни случая на планетата - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Супер Ел Ниньо се засилва и може да се превърне в едно от най-мощните проявления на климатичния феномен от 1950 г. насам. Японската метеорологична агенция отчита през септември температура на повърхността на Тихия океан с 4 градуса по Целзий над нормата в района Ниñо-3 – най-високата стойност от началото на наблюденията през 1949 г.

Предишният рекорд е регистриран през декември 1997 г., когато отклонението е било 3,6 градуса. Според прогнозата на Световната метеорологична организация Ел Ниньо ще продължи да се усилва, ще достигне пика си към края на 2026 г. и вероятно ще се задържи до февруари 2027 г.

Прогноза за стотици хиляди смъртни случаи

Climate Impact Lab към Чикагския университет изчислява, че свързаните с горещините температури могат да доведат до 451 000 допълнителни смъртни случая по света между юни 2026 г. и февруари 2027 г. Оценката е направена чрез съпоставка на сезонни температурни прогнози и данни за връзката между температурите и смъртността в повече от 24 000 региона.

Това е моделна прогноза, а не брой на вече потвърдени смъртни случаи. Изследователите очакват броят на дните с екстремно високи температури да бъде с 44% по-голям от обичайното. Най-сериозен риск се очертава за държави в Африка, Южна Азия, Югоизточна Азия и Южна Америка, където високите температури се комбинират с ограничен достъп до вода, здравни услуги и охлаждане.

Суши в едни райони, валежи в други

Ел Ниньо е топлата фаза на естествения климатичен цикъл Ел Ниньо–Южна осцилация. Той променя атмосферната циркулация и обичайните модели на валежите, като увеличава риска от суши в едни части на света и от проливни дъждове и бури в други.

Индия, Южна Азия, Централна Америка и африканският регион Сахел се очаква да усетят първи засушаването. С усилването на явлението рискът може да се разшири към Индонезия, Австралия, Южна Африка и Карибския басейн. В Източна Африка между октомври и декември са възможни особено обилни краткотрайни валежи, а по крайбрежието на Перу и в южните части на САЩ – силни дъждове и бури.

Пикът предстои

„СМО прогнозира вероятност от близо 100%, че явлението ще се задържи до февруари 2027 г. То може да се превърне в едно от най-мощните събития от 1950 г. насам“, заяви генералният секретар на организацията Селесте Сауло.

Ел Ниньо обикновено се повтаря през интервал от две до седем години. Тазгодишното събитие обаче вече надхвърля досегашните рекорди в ключов район на Тихия океан, а окончателният му мащаб ще стане по-ясен след очаквания пик към края на годината.

Източници: news.bg, apnews.com, the-independent.com


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  • 1 Само толкова ли?

    1 0 Отговор
    А някакви лоши новини имали?

    15:25 09.10.2026

  • 2 Локдаун веднага за две седмици

    0 0 Отговор
    Локдаун веднага за две седмици, за да се изравни кривата...

    15:33 09.10.2026

  • 3 Някой

    1 0 Отговор
    Ама, сигурни ли сте, че ще са точно 451 000? Ни един повече или по-малко? А как ще се докаже, че са в следствие точно на Ел Ниньо? Или това няма значение - който умре по време на дъжд (може и от инфаркт в болница), ще го пишем жертва на Ел Ниньо, и после ще ревем че "климатичните промени" избиват хората? По подобие на КОВИД?

    15:45 09.10.2026

  • 4 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не е вярно ,450998 ще са

    16:29 09.10.2026

  • 5 Хехе

    1 0 Отговор
    Точното число ще бъде 450 997 . Песимисти!

    16:37 09.10.2026