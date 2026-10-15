„Годзила“ Ел Ниньо: 451 000 души са застрашени от невиждана жега

Силният Ел Ниньо през 2026 г. може да доведе до 451 000 допълнителни смъртни случая, свързани с екстремни горещини, до февруари 2027 г. Това показва прогноза на Climate Impact Lab, която обхваща периода от юни 2026 г. до февруари 2027 г.

Заради необичайната интензивност учените определят явлението като Ел Ниньо от „ниво Годзила“. Пикът му все още предстои, което означава, че най-тежките последици от затоплянето може да се проявят през следващите месеци.

Прогнозата се отнася само до допълнителните смъртни случаи, причинени от горещините. Тя не включва жертвите от суши, горски пожари и наводнения, които също могат да бъдат свързани с Ел Ниньо. Най-силно засегнати от екстремните температури се очаква да бъдат Нигерия, Индонезия, Судан, Индия и Бразилия.

Майкъл Грийнстоун, съосновател на Climate Impact Lab и изследовател в Чикагския университет, заявява, че „ситуацията е толкова критична“, че екипът не е могъл да отложи публикуването на констатациите си.

Риск от глад за милиони хора

Опасността не се ограничава до високите температури. Световната програма по прехраната предупреждава, че последиците от Ел Ниньо могат да тласнат около 50 милиона души към остър глад и да повишат цените на хранителните продукти в световен мащаб.

Промените във валежите, сушите и нарушенията в земеделското производство могат да засегнат едновременно няколко региона. За най-бедните общности това означава по-малко реколта, по-високи разходи за храна и по-голям натиск върху хуманитарните системи.

Какви мерки могат да ограничат щетите

Според учените ранните действия могат да намалят броя на смъртните случаи още през 2026 г. Сред посочените мерки са по-точни системи за прогнозиране на горещините, центрове за охлаждане, укрепване на медицинските екипи и допълнителна защита за хората, работещи на открито.

Фредерике Ото, професор в Имперския колеж в Лондон, предупреждава, че климатичните промени, причинени от човешката дейност, засилват опасностите от Ел Ниньо. Докато изкопаемите горива продължават да се използват, температурите ще се повишават, а последиците от екстремните горещини ще стават по-тежки.

Така настоящото явление се превръща не само в краткосрочна заплаха за здравето и продоволствената сигурност, но и в предупреждение за рисковете, които могат да се превърнат в трайна реалност при продължаващо глобално затопляне.

Източници: news.bg, apnews.com