Глобално затопляне? Връх Монблан порасна с 1,88 метра спрямо 2023 г.

Монблан е измерен на 4807,47 метра над морското равнище, или с 1,88 метра повече спрямо последното измерване през 2023 г. Новата височина на най-високия връх в Алпите е обявена след измервателна кампания през септември.
„Върхът на Монблан непрекъснато се променя“, заяви Жан дьо Гарет, главен геодезист на департамента Горна Савоя. По думите му отделното измерване не може само по себе си да покаже как се отразява глобалното затопляне върху планината.„В контекста на глобалното затопляне всяко отделно измерване само по себе си не е показателно, но предоставя данни, които ще бъдат анализирани във времето“, каза Жан дьо Гарет.
Снегът и ледът променят височината
Скалистата основа на върха се издига на около 4792 метра. Разликата до измерената височина се дължи на дебелата снежна и ледена покривка, чиято дебелина се променя според вятъра и метеорологичните условия.
През 2023 г. Монблан е бил измерен на 4805,59 метра. Това е било с над два метра по-малко спрямо резултата от измерването две години по-рано. Новата стойност е близка до височините, регистрирани в края на XIX век.
Измерванията продължават от 2001 г.
Екипи от специалисти измерват Монблан на всеки две до три години от 2001 г. насам. Целта е да се съберат достатъчно данни за промените в снежната и ледената покривка и за въздействието на климатичните промени върху Алпите.
Глациологът Люк Моро заяви, че засега климатичните промени не са оказали съществено влияние върху върха на Монблан. Според специалистите единичните колебания във височината не са достатъчни за окончателни изводи и трябва да се разглеждат в рамките на дългосрочна поредица от измервания.
Източници: news.bg, savoie-news.fr
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Ама после как да и обясня що е толкова леден? Некви съвети и идеи?
13:53 14.10.2026
2 ДрайвингПлежър
Това е модерна физика, дето не я разбираме!
За това от 28ма ще плащаме по 4 евро литър гориво и такса комин като дойдат новите емисионни такси на урсулите!
Стадото трябва да разбере, че ако не се махне от полудяла европа ще го острижат издоят и ще иде накрая за месо!
14:03 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 А, аз мога ли
14:09 14.10.2026