Новини
Свят »
Русия »
Дмитрий Медведев: Иранският народ е обединен и твърдо решен да защити своята независимост
  Тема: Иранската криза

Дмитрий Медведев: Иранският народ е обединен и твърдо решен да защити своята независимост

4 Октомври, 2026 17:23 792 29

  • русия-
  • иран-
  • дмитрий медведев-
  • аятолах али хаменей-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • корпус на гвардейците на ислямската революция-
  • моджтаба хаменей

Медведев отбеляза, че атмосферата в иранската столица по време на траурните събития за покойния лидер на Ислямската революция, аятолах Али Хаменей, е ярка демонстрация на национална сплотеност

Дмитрий Медведев: Иранският народ е обединен и твърдо решен да защити своята независимост - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че вярва, че иранският народ е дълбоко обединен и решен да защити своята независимост, съобщава Press TV.

В интервю за Иранското радио и телевизия той подчерта, че стратегическото сътрудничество между Москва и Техеран продължава да се развива активно в сферите на ядрената енергетика, петролната промишленост, търговията и селското стопанство

Медведев отбеляза, че атмосферата в иранската столица по време на траурните събития за покойния лидер на Ислямската революция, аятолах Али Хаменей, е ярка демонстрация на национална сплотеност. Бившият руски президент (2008–2012 г.) разкри, че е пристигнал в Техеран по лично нареждане на държавния глава Владимир Путин, за да отдаде почит пред паметта на аятолаха.

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия, поставени от Техеран в споразумението със САЩ от юни, заяви също днес председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция Нурнюз, пише БТА.

Изявлението му идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон на седемдневния ирански план за отваряне на Ормузкия проток.

"Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи", заяви Галибаф.

Той подчерта, че позицията на Иран е ясна и категорична.

"Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад", каза председателят на иранския парламент.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи каза, че Иран ясно е изложил условията си за отваряне на протока. По думите му те са обвързани с определени ангажименти, които САЩ трябва да поемат.

Източник: www.focus-news.net и www.bta.bg


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 даа

    10 3 Отговор
    И украинския народ и той така. Слава на Украйна и Иран!

    Коментиран от #4, #7

    17:25 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Спецназ

    4 7 Отговор
    За Русия Иран е пазител на Южната граница, пътя към Индия и Китай

    НЕма, начин, Баце да ги оставят.

    Иранците и Александър Македонски не ги е победил,
    какво остава за Дон Тъп??!!

    Коментиран от #21, #23

    17:27 04.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Укропат

    4 5 Отговор

    До коментар #2 от "Герги":

    Абе още не можем да измислим достатъчно думи на украински език та за това попържаме на руски ,даже си измислихме граматика ,ама пак нямаме думи. Абе ,70-80% сме си руснаци ,обаче за пред чужденците просиме на развален полски.

    Коментиран от #14

    17:32 04.10.2026

  • 7 Факт

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "даа":

    Путулер е ма 3 ен селски тарикат, който се прави на мъж на слабите, а пред силните - козирува.

    17:33 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Медводков линията 🤡

    6 2 Отговор
    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡

    17:35 04.10.2026

  • 10 Ееей,тоя

    7 4 Отговор
    МрАшляк руски колко се е загрижил за свободата и независимостта на иранския народ.Сифилисът като стигне до мозъка и се получава кремълски пигмей.

    17:35 04.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....

    1 1 Отговор
    Във вторник президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред Общото събрание на ООН, че решава дали да „унищожи Ислямска република“ Иран и да я „изпрати по дяволите без никакъв шанс за оцеляване“.
    „Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
    Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.

    17:43 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само

    0 0 Отговор
    от вас са зависими и манипулирани!

    17:44 04.10.2026

  • 18 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....

    2 1 Отговор
    За разлика от Тръмп обаче, Хитлер не обявява публично войната си на унищожение. Той дава заповедта насаме на своите генерали. На 30 март 1941 г., по време на закрита среща с около 200 висши офицери, той им казва, че предстоящото нахлуване ще бъде Vernichtungskampf , „война на унищожение“, според дневника на началника на щаба на армията му Франц Халдер. Унищожаването на иранското население, което се съпротивлява на опита на Тръмп да подчини страната чрез война, всъщност се обсъжда активно в Белия дом. Журналистът Сиймур Хърш съобщи на 10 юни, че Тръмп е обсъждал, по време на тайна среща с най-висшите си помощници, използването на ядрени оръжия срещу Иран, страна с 93 милиона души население.

    17:44 04.10.2026

  • 19 Бай Ганьо

    2 1 Отговор
    Защо ни интересува този изкукуригал алкохолик?

    17:45 04.10.2026

  • 20 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....

    2 2 Отговор
    САЩ е агресор, САЩ е терорист. САЩ са злото. САЩ е световният "Мамник" който броди по света краде, тероризира и убива. „САЩ ще използват включително и икономически и геополитически натиск, за да привлекат капитал, по все по-агресивни и брутални начини. Включително и от Европа, включително и от България ! Тези капиталови войни ще бъдат значително по-сериозни от скорошните "търговски войни.“ ! Проблемът е ще е с „финансова репресия“, тоест действия от страна на САЩ за принудително изкупуване на нейния дълг. На „жаргон на нормален човек“, това е като „все едно да държиш пистолет на нечия глава и да го накараш да купи твоите облигации. Дори трябва да се приема буквално. Преди седмица Доналд Тръмп намекна точно за това“.
    Може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?

    17:46 04.10.2026

  • 21 Кой бе

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    Македонски ли?Бил ги,като маче у дирек!

    17:46 04.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Митя

    4 0 Отговор
    конкурира Рудолфович,като пропагандон!

    17:51 04.10.2026

  • 26 Ехеее

    5 0 Отговор
    Пак изпуснаха пияната Медведка от психо диспансера. 🍷😂

    17:51 04.10.2026

  • 27 Соломон

    4 1 Отговор
    И украинския народ е твърдо решен и готов да отстоява своята независимост и териториална цялост

    17:55 04.10.2026

  • 28 Народа не е важен

    2 0 Отговор
    а аятоласите!

    18:04 04.10.2026

  • 29 Гробар

    1 0 Отговор
    Мечокът е снабдил Иран с хиперзвукови ракети. Щатските самолетоносачи ще бъдат потопени. Тръмп знае това, но няма полезен ход. Израел са го хванали за гушата. Те му финансират предизборните кампании.

    18:15 04.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания