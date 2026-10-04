Дмитрий Медведев: Иранският народ е обединен и твърдо решен да защити своята независимост

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че вярва, че иранският народ е дълбоко обединен и решен да защити своята независимост, съобщава Press TV.

В интервю за Иранското радио и телевизия той подчерта, че стратегическото сътрудничество между Москва и Техеран продължава да се развива активно в сферите на ядрената енергетика, петролната промишленост, търговията и селското стопанство

Медведев отбеляза, че атмосферата в иранската столица по време на траурните събития за покойния лидер на Ислямската революция, аятолах Али Хаменей, е ярка демонстрация на национална сплотеност. Бившият руски президент (2008–2012 г.) разкри, че е пристигнал в Техеран по лично нареждане на държавния глава Владимир Путин, за да отдаде почит пред паметта на аятолаха.

Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия, поставени от Техеран в споразумението със САЩ от юни, заяви също днес председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция Нурнюз, пише БТА.

Изявлението му идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон на седемдневния ирански план за отваряне на Ормузкия проток.

"Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи", заяви Галибаф.

Той подчерта, че позицията на Иран е ясна и категорична.

"Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад", каза председателят на иранския парламент.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет.

Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи каза, че Иран ясно е изложил условията си за отваряне на протока. По думите му те са обвързани с определени ангажименти, които САЩ трябва да поемат.

Източник: www.focus-news.net и www.bta.bg