Дмитрий Медведев: Иранският народ е обединен и твърдо решен да защити своята независимост

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че вярва, че иранският народ е дълбоко обединен и решен да защити своята независимост, съобщава Press TV.
В интервю за Иранското радио и телевизия той подчерта, че стратегическото сътрудничество между Москва и Техеран продължава да се развива активно в сферите на ядрената енергетика, петролната промишленост, търговията и селското стопанство
Медведев отбеляза, че атмосферата в иранската столица по време на траурните събития за покойния лидер на Ислямската революция, аятолах Али Хаменей, е ярка демонстрация на национална сплотеност. Бившият руски президент (2008–2012 г.) разкри, че е пристигнал в Техеран по лично нареждане на държавния глава Владимир Путин, за да отдаде почит пред паметта на аятолаха.
Иран няма да отвори Ормузкия проток, докато не бъдат изпълнени седем условия, поставени от Техеран в споразумението със САЩ от юни, заяви също днес председателят на иранския парламент и главен преговарящ на Иран в преговорите със САЩ Мохамад Багер Галибаф, цитиран от иранската новинарска агенция Нурнюз, пише БТА.
Изявлението му идва няколко дни след като Техеран получи отговора на Вашингтон на седемдневния ирански план за отваряне на Ормузкия проток.
"Американците, които говорят едно пред медиите, неотдавна представиха предложения чрез посредник. Те обаче трябва да разберат, че времето на протакането и налагането на едностранни искания приключи", заяви Галибаф.
Той подчерта, че позицията на Иран е ясна и категорична.
"Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато не бъдат изпълнени седемте ни условия, заложени в Меморандума за разбирателство от Исламабад", каза председателят на иранския парламент.
Иранският външен министър Абас Арагчи заяви отделно, че предложен от Техеран план за уреждане на спора с Вашингтон може да доведе до повторното отваряне на Ормузкия проток в рамките на седем дни, ако бъде приет.
Пред чуждестранни посланици и дипломати в Техеран Арагчи каза, че Иран ясно е изложил условията си за отваряне на протока. По думите му те са обвързани с определени ангажименти, които САЩ трябва да поемат.
Източник: www.focus-news.net и www.bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 даа
Коментиран от #4, #7
17:25 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Спецназ
НЕма, начин, Баце да ги оставят.
Иранците и Александър Македонски не ги е победил,
какво остава за Дон Тъп??!!
Коментиран от #21, #23
17:27 04.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Укропат
До коментар #2 от "Герги":Абе още не можем да измислим достатъчно думи на украински език та за това попържаме на руски ,даже си измислихме граматика ,ама пак нямаме думи. Абе ,70-80% сме си руснаци ,обаче за пред чужденците просиме на развален полски.
Коментиран от #14
17:32 04.10.2026
7 Факт
До коментар #1 от "даа":Путулер е ма 3 ен селски тарикат, който се прави на мъж на слабите, а пред силните - козирува.
17:33 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Медводков линията 🤡
17:35 04.10.2026
10 Ееей,тоя
17:35 04.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....
„Да унищожа ли Ислямската република, и то бързо, без никога повече да ѝ позволя да убива и унищожава хора и държави?“, попита американският президент.
Убийствената реторика на Тръмп бележи нов етап в криминализирането на империалистическата външна политика, докато сме свидетели на избухването на глобална война. Това е безпрецедентно в съвременната политика, с изключение на езика на режима на Адолф Хитлер, който започна война на унищожение Vernichtungskrieg срещу Съветския съюз.
17:43 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само
17:44 04.10.2026
18 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....
17:44 04.10.2026
19 Бай Ганьо
17:45 04.10.2026
20 Нима не го чухте? Нима не ви е ясно....
Може да се добави, че подобно действие може да се счита за „немислимо“, но преди да се припомни, за отвличането на президента на суверенна държава, Венецуела, или убийството на цялото ръководство на друга, Иран. Не толкова отдавна са били разглеждани като такива но са факт нали?
17:46 04.10.2026
21 Кой бе
До коментар #3 от "Спецназ":Македонски ли?Бил ги,като маче у дирек!
17:46 04.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Митя
17:51 04.10.2026
26 Ехеее
17:51 04.10.2026
27 Соломон
17:55 04.10.2026
28 Народа не е важен
18:04 04.10.2026
29 Гробар
18:15 04.10.2026