Украйна обсъжда доставки на втечнен природен газ през германска инфраструктура

Украйна и Германия са обсъдили възможността за доставки на втечнен природен газ (LNG) за Украйна през германска инфраструктура, както и участието на европейски компании в използването на украинските газохранилища, съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс. Това се случва на фона на посещението на канцлера Фридрих Мерц в Киев, предаде БТА.
Разговорите са проведени между министрите на енергетиката на двете страни. Украинското ведомство не съобщи подробности за евентуалните обеми, сроковете или компаниите, които биха могли да участват в доставките.
Украйна и по-рано е заявявала намерение да увеличи вноса на втечнен природен газ и да използва различни маршрути през европейски терминали. През февруари украинската държавна компания „Нафтогаз“ си осигури първа доставка на американски втечнен природен газ през терминал в Германия. След регазифицирането му горивото трябваше да бъде транспортирано по газопроводи през Полша до Украйна.
Киев работи и за осигуряването на допълнителни маршрути. През юни Украйна и Литва се споразумяха за дългосрочни доставки на втечнен природен газ през терминала в Клайпеда. Тогава украинската страна предложи на литовски компании да използват и нейните подземни газохранилища.
Разговорите с Германия се водят в момент, когато запасите от природен газ в Европа остават по-ниски от обичайното преди началото на зимния сезон. Към края на септември германските газохранилища бяха запълнени на около 57 на сто. Германското правителство обаче посочи, че разширените възможности за внос по газопроводи и чрез терминали за втечнен природен газ намаляват непосредствените рискове за снабдяването.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОКОЛО ГАЗОВИТЕ СТАНЦИИ И ХВЪРЛЯТ НЕЗАГАСЕНИ ФАСОВЕ
.... В СМИСЪЛ ЧЕ ЩЕ ИМА МНОГО БАНГАРАНГА
Коментиран от #21
07:57 05.10.2026
3 От Джендермания фнос
07:57 05.10.2026
4 Трудна работа!
И той няма да има и вода!
07:57 05.10.2026
5 Ха-ха!
Коментиран от #29
07:59 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Мерц
А никой не се интересува Русия откъде ще вземе гирива и газ Никой!!!
Коментиран от #39
08:01 05.10.2026
8 Слуга на народа
08:03 05.10.2026
9 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #16
08:03 05.10.2026
10 маке
08:04 05.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ба я!
Коментиран от #24, #26
08:04 05.10.2026
13 нема се плашите, бандери
08:04 05.10.2026
14 Доктор Гълъбова
До коментар #6 от "Слава Украйна":Толкова е непобедима, че изчезна завинаги! ТЦК няма, вече кого да бусифицират по улиците на Украйната !
08:08 05.10.2026
15 Алекса
08:10 05.10.2026
16 Ъъъъ
До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":За швабите не знам, притеснявам се за кафявите хора, все пак идват от топли страни!🤥
08:10 05.10.2026
17 Ами
08:13 05.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 си пън
08:15 05.10.2026
21 Антирашист4913
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":На рашиста му дай да разрушава !
Коментиран от #27
08:15 05.10.2026
22 горски
08:16 05.10.2026
23 си пън
До коментар #6 от "Слава Украйна":безславен,наистина вече никой не може я победи на 1.20 под земята
08:18 05.10.2026
24 Антирашист4914
До коментар #12 от "Ба я!":Фашизмът е в просия ,тя отговаря накритериите за фашшстка държава . Не спори а чети за фашизма !
08:18 05.10.2026
25 Ъъъ
08:20 05.10.2026
26 0407
До коментар #12 от "Ба я!":Ти кажи Сталинград на плошад в Германия и"всичкото"около теб замръзва.....
08:25 05.10.2026
27 А на
До коментар #21 от "Антирашист4913":атлантистите им дай да градят НАТО с добавяне на нови членове и още повече, и все градивни войни.
Коментиран от #32
08:30 05.10.2026
28 Хохо Бохо
08:38 05.10.2026
29 Предполагам
До коментар #5 от "Ха-ха!":взривеният от укъри Северен поток, ще свърши добра работа за пренос на втечнен газ.
08:57 05.10.2026
30 българина
08:59 05.10.2026
31 Ццц
09:00 05.10.2026
32 Антирашист 4913
До коментар #27 от "А на":Когато рашистите се развихрят с войни ,държавите искат и получават членство в НАТО( финландия и швиция ) . Я обяви в коя война е участвалО НАТО ?
Коментиран от #35, #37
09:02 05.10.2026
33 ТАКА ТАКА
09:17 05.10.2026
34 Они
09:24 05.10.2026
35 Зоро
До коментар #32 от "Антирашист 4913":В която се сетиш. Толкова са много не мога да ги изброя!
09:25 05.10.2026
36 Баце ЕООД
09:46 05.10.2026
37 Баце ЕООД
До коментар #32 от "Антирашист 4913":Ирак, Югославия, Първия персийски залив... Сега Иран. Сащ е в нато, не знам дали разбираш, Йемен, Ливан, Афганистан, Украйна срещу днр, лнр
09:48 05.10.2026
38 Ахаааа,
09:49 05.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 СССС
09:51 05.10.2026