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Украйна обсъжда доставки на втечнен природен газ през германска инфраструктура
  Тема: Украйна

Украйна обсъжда доставки на втечнен природен газ през германска инфраструктура

5 Октомври, 2026 07:52 1 202 40

  • природен газ-
  • втечнен природен газ-
  • газ-
  • украйна-
  • германия-
  • фридрих мерц

Украйна и по-рано е заявявала намерение да увеличи вноса на втечнен природен газ и да използва различни маршрути през европейски терминали

Украйна обсъжда доставки на втечнен природен газ през германска инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна и Германия са обсъдили възможността за доставки на втечнен природен газ (LNG) за Украйна през германска инфраструктура, както и участието на европейски компании в използването на украинските газохранилища, съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс. Това се случва на фона на посещението на канцлера Фридрих Мерц в Киев, предаде БТА.

Разговорите са проведени между министрите на енергетиката на двете страни. Украинското ведомство не съобщи подробности за евентуалните обеми, сроковете или компаниите, които биха могли да участват в доставките.

Украйна и по-рано е заявявала намерение да увеличи вноса на втечнен природен газ и да използва различни маршрути през европейски терминали. През февруари украинската държавна компания „Нафтогаз“ си осигури първа доставка на американски втечнен природен газ през терминал в Германия. След регазифицирането му горивото трябваше да бъде транспортирано по газопроводи през Полша до Украйна.

Киев работи и за осигуряването на допълнителни маршрути. През юни Украйна и Литва се споразумяха за дългосрочни доставки на втечнен природен газ през терминала в Клайпеда. Тогава украинската страна предложи на литовски компании да използват и нейните подземни газохранилища.

Разговорите с Германия се водят в момент, когато запасите от природен газ в Европа остават по-ниски от обичайното преди началото на зимния сезон. Към края на септември германските газохранилища бяха запълнени на около 57 на сто. Германското правителство обаче посочи, че разширените възможности за внос по газопроводи и чрез терминали за втечнен природен газ намаляват непосредствените рискове за снабдяването.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    49 2 Отговор
    ПРОБЛЕМА Е ЧЕ УКРАИНЦИТЕ МНОГО ПУШАТ
    ОКОЛО ГАЗОВИТЕ СТАНЦИИ И ХВЪРЛЯТ НЕЗАГАСЕНИ ФАСОВЕ
    .... В СМИСЪЛ ЧЕ ЩЕ ИМА МНОГО БАНГАРАНГА

    Коментиран от #21

    07:57 05.10.2026

  • 3 От Джендермания фнос

    50 2 Отговор
    на газ? Та те за себе си нямат, камо ли за тия да изнасят. И с кво с кофи ли ша им го носят?

    07:57 05.10.2026

  • 4 Трудна работа!

    41 2 Отговор
    По скоро ще изпукат от студ зимата!🤣
    И той няма да има и вода!

    07:57 05.10.2026

  • 5 Ха-ха!

    48 2 Отговор
    А от къде Германия ще внася? Да не са открили залежи край Хамбург?

    Коментиран от #29

    07:59 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Мерц

    8 40 Отговор
    Добре Украйна ще взима газ през Германия

    А никой не се интересува Русия откъде ще вземе гирива и газ Никой!!!

    Коментиран от #39

    08:01 05.10.2026

  • 8 Слуга на народа

    45 2 Отговор
    На Зеленото дай му да обсъжда. Типичен наркоман, като седне на маса с някой изпаднал "желаещ" и големи планове кроят..

    08:03 05.10.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    42 2 Отговор
    швабите съвсем шая втасат ни газ, ни атом, ни кюмюр

    Коментиран от #16

    08:03 05.10.2026

  • 10 маке

    45 2 Отговор
    Нали са бомбаджии и взривяват газопроводи, сега да се греят на свещи

    08:04 05.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ба я!

    31 1 Отговор
    На времето Хитлер беше превзел Украйна и се счупи при Курск. А Мерц също успя да я завладее, макар без армия. Някога в училище ни обясняваха, че колелото на историята не спира да се върти. Което значи, че закономерно се повтаря.

    Коментиран от #24, #26

    08:04 05.10.2026

  • 13 нема се плашите, бандери

    40 2 Отговор
    Руснаците ще ви сгреят зимата.

    08:04 05.10.2026

  • 14 Доктор Гълъбова

    34 2 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    Толкова е непобедима, че изчезна завинаги! ТЦК няма, вече кого да бусифицират по улиците на Украйната !

    08:08 05.10.2026

  • 15 Алекса

    24 2 Отговор
    Най добре е да им доставят газ с хеликоптери ! Путин няма да забележи !

    08:10 05.10.2026

  • 16 Ъъъъ

    26 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":

    За швабите не знам, притеснявам се за кафявите хора, все пак идват от топли страни!🤥

    08:10 05.10.2026

  • 17 Ами

    17 1 Отговор
    Денги?

    08:13 05.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 си пън

    21 1 Отговор
    ха ха оня ден писахте,че поради силен спад на потреблението в осрайна зарад ибомбените силови потребители им намляла необходимоста от газ и щели да го продават,ся пак ще внасят,луди ви направиха питеците гайтациии,дайте пари дайте газ,дасйте оръжия и накрая заеми и репарации ще плащаме на русия

    08:15 05.10.2026

  • 21 Антирашист4913

    1 21 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    На рашиста му дай да разрушава !

    Коментиран от #27

    08:15 05.10.2026

  • 22 горски

    12 2 Отговор
    Трябва да помогнем с кофи , баки и бидони....А може да ползваме и белите дробове на жълтите политици.Те са въздух под налягане,като идат в Украйна ,ще заменят въздуха с газ.

    08:16 05.10.2026

  • 23 си пън

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Слава Украйна":

    безславен,наистина вече никой не може я победи на 1.20 под земята

    08:18 05.10.2026

  • 24 Антирашист4914

    2 17 Отговор

    До коментар #12 от "Ба я!":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря накритериите за фашшстка държава . Не спори а чети за фашизма !

    08:18 05.10.2026

  • 25 Ъъъ

    16 2 Отговор
    Германците са супер cбъpкани и изобщо не са в ред да дават на наглите укpoпи газ при положение, че същите тези наглеци им взривиха Северен поток!?!?

    08:20 05.10.2026

  • 26 0407

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ба я!":

    Ти кажи Сталинград на плошад в Германия и"всичкото"около теб замръзва.....

    08:25 05.10.2026

  • 27 А на

    16 2 Отговор

    До коментар #21 от "Антирашист4913":

    атлантистите им дай да градят НАТО с добавяне на нови членове и още повече, и все градивни войни.

    Коментиран от #32

    08:30 05.10.2026

  • 28 Хохо Бохо

    13 1 Отговор
    Те швабите да ви дадат ама нямат. Нали им взривихте тръбите от Русия? От къде да го вземат сега?

    08:38 05.10.2026

  • 29 Предполагам

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха!":

    взривеният от укъри Северен поток, ще свърши добра работа за пренос на втечнен газ.

    08:57 05.10.2026

  • 30 българина

    12 0 Отговор
    украйна ще внася газ през германия, която преди това го е внесла от Русия! ние съшо внасям газ от Русия през Гърция и Турция,. Общото в двата случая , е че и България и крайна граничат с Русия, но простото население си избира управници първо и д и о т и и после предатели!

    08:59 05.10.2026

  • 31 Ццц

    7 0 Отговор
    Че то остана ли им на немците такава? Киевското друсано по селски направи терористичния си дебют точно с немската инфраструктура! Дето се вика северните потоци бяха дипломната му работа! Всяка маймуна знае, че клонът, на който седи има своето специфично значение за здравето й! Но не и този талибан! Иронията е, че това е точно, защото от дете се прави на маймуна! 🤣🤣🤣

    09:00 05.10.2026

  • 32 Антирашист 4913

    0 8 Отговор

    До коментар #27 от "А на":

    Когато рашистите се развихрят с войни ,държавите искат и получават членство в НАТО( финландия и швиция ) . Я обяви в коя война е участвалО НАТО ?

    Коментиран от #35, #37

    09:02 05.10.2026

  • 33 ТАКА ТАКА

    5 0 Отговор
    Руска газ от американски търговец през Германия за по-евтино.

    09:17 05.10.2026

  • 34 Они

    2 0 Отговор
    От къдя ша дойде тази газ?

    09:24 05.10.2026

  • 35 Зоро

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 4913":

    В която се сетиш. Толкова са много не мога да ги изброя!

    09:25 05.10.2026

  • 36 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    И по налудничеви сме ги чели ама... Къде е логиката?

    09:46 05.10.2026

  • 37 Баце ЕООД

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Антирашист 4913":

    Ирак, Югославия, Първия персийски залив... Сега Иран. Сащ е в нато, не знам дали разбираш, Йемен, Ливан, Афганистан, Украйна срещу днр, лнр

    09:48 05.10.2026

  • 38 Ахаааа,

    1 0 Отговор
    Щели да ползват инфраструктурата ,,северен поток,,.

    09:49 05.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 СССС

    1 0 Отговор
    ЕС са мало-умници да финансират крадливите укри завинаги ??? Укрите да им плаща Малобритания и Байдън !!!

    09:51 05.10.2026

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