Украйна обсъжда доставки на втечнен природен газ през германска инфраструктура

Украйна и Германия са обсъдили възможността за доставки на втечнен природен газ (LNG) за Украйна през германска инфраструктура, както и участието на европейски компании в използването на украинските газохранилища, съобщи украинското министерство на енергетиката, цитирано от Ройтерс. Това се случва на фона на посещението на канцлера Фридрих Мерц в Киев, предаде БТА.

Разговорите са проведени между министрите на енергетиката на двете страни. Украинското ведомство не съобщи подробности за евентуалните обеми, сроковете или компаниите, които биха могли да участват в доставките.

Украйна и по-рано е заявявала намерение да увеличи вноса на втечнен природен газ и да използва различни маршрути през европейски терминали. През февруари украинската държавна компания „Нафтогаз“ си осигури първа доставка на американски втечнен природен газ през терминал в Германия. След регазифицирането му горивото трябваше да бъде транспортирано по газопроводи през Полша до Украйна.

Киев работи и за осигуряването на допълнителни маршрути. През юни Украйна и Литва се споразумяха за дългосрочни доставки на втечнен природен газ през терминала в Клайпеда. Тогава украинската страна предложи на литовски компании да използват и нейните подземни газохранилища.

Разговорите с Германия се водят в момент, когато запасите от природен газ в Европа остават по-ниски от обичайното преди началото на зимния сезон. Към края на септември германските газохранилища бяха запълнени на около 57 на сто. Германското правителство обаче посочи, че разширените възможности за внос по газопроводи и чрез терминали за втечнен природен газ намаляват непосредствените рискове за снабдяването.